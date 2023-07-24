Военкоры: У Клещеевки на Артемовском направлении идут ожесточенные встречные бои

По состоянию на утро 24 июля в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ продолжались активные боевые действия сразу на нескольких направлениях. Это следует из материалов российских военных корреспондентов и анализа вражеских пабликов.На Ореховском участке фронта на Запорожском направлении противник постоянно вводит в бой новые силы, поэтому бойцы российской 42-й мотострелковой дивизии регулярно отражают атаки ВСУ.На Угледарском участке Южно-Донецкого направления ВС РФ попытались отбить позиции к северу от Приютного, но пока результат получен не был. Зато наши бойцы отбили очередные попытки противника атаковать у Старомайорского и Урожайного.Российские войска продолжают вести боевые действия в Марьинке, на подступах к Авдеевке, а также ведут обстрелы украинских позиций и мест размещения боевиков ВСУ в Часовом Яре, Богдановке, Спорном, Роздоловке и других населенных пунктах.Наиболее ожесточенные бои идут на Артемовском направлении у Клещеевки. Они носят здесь встречный характер. ВСУ пытаются атаковать российские войска, наши бойцы держат оборону и отвечают контратаками. Кроме того, ВС РФ пытались при поддержке артиллерии продвигаться к Ивановскому и контратаковали в районе села Хромово (Артемовское), пытаясь вернуть контроль над ранее утраченными позициями.На Херсонском направлении ВС РФ методично уничтожают все новые и новые группы боевиков ВСУ, которые направляются на плацдарм у Антоновского моста. В пойме реки Днепр ВС РФ отражают попытки противника захватить расположенные там острова, уничтожая моторные лодки с боевиками ВСУ артиллерийским огнем.Наконец, на Краснолиманском и Купянском направлениях также продолжаются активные бои. ВС РФ продолжают наступать в Серебрянском лесном массиве со стороны Шипиловки, идут бои у Торского. Наблюдается продвижение наших войск в районе Новоегоровки, где ранее ВС РФ вышли к населенному пункту и углубились на 3,5 км.