Глава Крыма сообщил о возобновлении движения по автотрассе Джанкой-Симферополь

Движение автомобилей по магистрали Джанкой-Симферополь восстановлено. О таком решении сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По утверждению Аксенова, специалисты Министерства обороны РФ и МЧС, а также дорожные службы тщательно обследовали автотрассу и прилегающие к ней участки. После результатов обследования и было принято решение о возобновлении ранее приостановленного движения автомобилей.
Напомним, что территория полуострова подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силами ПВО и РЭБ были сбиты или «приземлены» 11 беспилотников, но некоторым дронам удалось попасть в различные объекты. В частности, в Джанкойском районе Крыма был зафиксирован прилет беспилотника в склад с боеприпасами ВС РФ.
После информации о прилете в склад боеприпасов властями Крыма было принято решение в целях безопасности временно эвакуировать жителей близлежащих сел Джанкойского района, расположенных в радиусе 5 километров от места прилета. Пострадавших в результате происшествия не было.
Кроме того, было приостановлено автомобильное движение на участке трассы Джанкой-Симферополь и движение по железной дороге в Джанкойском районе. Но теперь, как мы видим, автомобильное движение возобновилось, что свидетельствует об исчезновении рисков, которые ранее могли присутствовать в связи с возгоранием на складе боеприпасов.