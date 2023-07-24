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Глава Крыма сообщил о возобновлении движения по автотрассе Джанкой-Симферополь

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Глава Крыма сообщил о возобновлении движения по автотрассе Джанкой-Симферополь

Движение автомобилей по магистрали Джанкой-Симферополь восстановлено. О таком решении сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.


По утверждению Аксенова, специалисты Министерства обороны РФ и МЧС, а также дорожные службы тщательно обследовали автотрассу и прилегающие к ней участки. После результатов обследования и было принято решение о возобновлении ранее приостановленного движения автомобилей.

Напомним, что территория полуострова подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силами ПВО и РЭБ были сбиты или «приземлены» 11 беспилотников, но некоторым дронам удалось попасть в различные объекты. В частности, в Джанкойском районе Крыма был зафиксирован прилет беспилотника в склад с боеприпасами ВС РФ.

После информации о прилете в склад боеприпасов властями Крыма было принято решение в целях безопасности временно эвакуировать жителей близлежащих сел Джанкойского района, расположенных в радиусе 5 километров от места прилета. Пострадавших в результате происшествия не было.

Кроме того, было приостановлено автомобильное движение на участке трассы Джанкой-Симферополь и движение по железной дороге в Джанкойском районе. Но теперь, как мы видим, автомобильное движение возобновилось, что свидетельствует об исчезновении рисков, которые ранее могли присутствовать в связи с возгоранием на складе боеприпасов.
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