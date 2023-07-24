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Украинский эксперт: Аграрное производство на Украине в 2023 году упадёт почти на треть

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Украинский эксперт: Аграрное производство на Украине в 2023 году упадёт почти на треть

Экономическая ситуация на Украине оставляла желать лучшего и до начала специальной военной операции, а в сегодняшних реалиях становится чрезмерно напряженной. И если в прежние годы Украина ещё держалась за счёт аграрного сектора, то теперь и этому приходит конец.


Значительные проблемы в аграрном секторе признают и украинские эксперты. По словам украинского экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, производство сельхозпродукции на территории Украины в этом году снизится почти на треть.

В этом году, скорее всего, на 20-30% снизится объём аграрного производства, по объективным причинам

– сказал Кущ.

При этом украинский эксперт назвал и основные причины такой плачевной ситуации в сельском хозяйстве страны. Часть причин Кущ связал с проводящей Россией спецоперацией и потерей Украиной части территории. Однако эксперт отметил, что есть и другие тревожные моменты, которые ведут к резкому спаду аграрного производства. По его словам, украинские фермеры потеряли всякую мотивацию для выращивания зерна, так как его цена так мала, что не покрывает даже свою себестоимость. Мало того, ряд так называемых друзей Украины ввёл запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Это Польша, Венгрия, Словакия.

Кущ добавил, что предпринимаемые украинскими властями меры не могут исправить ситуацию. А само сельское хозяйство держится пока исключительно на западных кредитных вливаниях.
Использованы фотографии:
agrisupp.com
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:14
    +4
    Трупу капельницы без надобности (с). Разве что в карманах "реанимирующих" прибавится....
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:15
    +5
    производство сельхозпродукции на территории Украины в этом году снизится почти на треть.

    наша недоработка.... помножить на ноль!
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: Mouse
      наша недоработка.... помножить на ноль!

      Точно недоработка, но думаю и врут всем подряд. Тут товарищ буржуй прислал
      по моему очень приличное описание западного инфопространства
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:18
    +4
    Это он про фермеров своих гутарит или про корпорации иностранцев, которые эксплуатируют сельхоз земли. Нужно мух от котлет отделять....
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: Uprun
      Это он про фермеров своих гутарит или про корпорации иностранцев, которые эксплуатируют сельхоз земли. Нужно мух от котлет отделять....

      Корпорации не иностранные, а транснациональные.
      И "фермеров", производящих зерно, исчезающе малое количество. Для ТVкартинки держат.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:39
      0
      Вашингтонский обком одобрил обьём урожая на Украине.
      Производство пшеницы на Украине в 2023–2024 годах упадет на 21%, до 16,5 млн тонн, прогнозирует Министерство сельского хозяйства США (USDA), а экспорт снизится до 10 млн тонн.


      Стабилизировать мировой рынок зерновых под силу только России, считают эксперты. По данным Росстата, сбор зерновых и зернобобовых культур в прошлом году составил рекордные 157,6 млн тонн. Это почти на 30% больше, чем в 2021-м. Урожай пшеницы превысил 104 млн тонн (+37% по сравнению с 2021 годом). Ячменя собрали 23,4 млн тонн (+30%), ржи – 2,17 млн тонн (+26,5%), кукурузы – 15,8 млн тонн (+5%).
      .... в этом году планируется собрать как минимум 123 млн тонн зерна, и не исключено, что прогноз может быть скорректирован в большую сторону. Как отметил Дмитрий Патрушев, Россия продолжит поставлять зерно традиционным покупателям и нуждающимся странам. В 2023 году на глобальные рынки планируется отгрузить более 55 млн тонн.

      https://profile.ru/economy/kakoj-urozhaj-zerna-ozhidaetsya-na-ukraine-i-v-rossii-1330170/

      В сезоне 2022/2023 Украина экспортировала 15,5 млн.тонн пшеницы. Экспорт пшеницы на Украине в сезоне 2023/2024 снизится до 10 млн тонн.То есть на треть меньше.Для сравнения Россия готовится экспортировать 55-60 млн. тонн.Что в разы больше.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:03
        0
        Просто для сравнения.
        Экспорт зерна в общем объеме зарубежных поставок продукции кубанского АПК составляет более 63%. По данным краевого минсельхоза, в 2022 году регион поставил за рубеж 12 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и продуктов их переработки. Из них 5 млн тонн — пшеница, которую через порты Краснодарского края отправляли в 34 страны мира.

        https://www.kommersant.ru/doc/6027909

  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:19
    +7
    При падении к-ва населения пр-во на душу сохраняется.(((
    ВКС РФ - уничтожить экономику УА, создать в стране холод и голод, вынудить остатки населения бежать из недостраны. Без тыла не будет фронта.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: Румaтa
      создать в стране холод и голод, вынудить остатки населения бежать из недостраны. Без тыла не будет фронта.

      А зачем им население и тыл - "Запад нам поможет !", а население еще и жрать просит.
  5. topol717
    topol717 Сегодня, 11:32
    +1
    Правильнее сказать осталось 20-30% от того что было, а не упало на 20-30%
  6. Stoler
    Stoler Сегодня, 13:01
    0
    Аграрное производство упадет, полки пустые,газ нет,бензина нет, удобрений нет,зимой все примерзли и с голоду сдохли,остальных нигеры разрезали whatНе знаю у какой Ванги они отовариваются но рост цен У НАС РАСТЕТ!