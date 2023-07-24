Украинский эксперт: Аграрное производство на Украине в 2023 году упадёт почти на треть

В этом году, скорее всего, на 20-30% снизится объём аграрного производства, по объективным причинам

Экономическая ситуация на Украине оставляла желать лучшего и до начала специальной военной операции, а в сегодняшних реалиях становится чрезмерно напряженной. И если в прежние годы Украина ещё держалась за счёт аграрного сектора, то теперь и этому приходит конец.Значительные проблемы в аграрном секторе признают и украинские эксперты. По словам украинского экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, производство сельхозпродукции на территории Украины в этом году снизится почти на треть.– сказал Кущ.При этом украинский эксперт назвал и основные причины такой плачевной ситуации в сельском хозяйстве страны. Часть причин Кущ связал с проводящей Россией спецоперацией и потерей Украиной части территории. Однако эксперт отметил, что есть и другие тревожные моменты, которые ведут к резкому спаду аграрного производства. По его словам, украинские фермеры потеряли всякую мотивацию для выращивания зерна, так как его цена так мала, что не покрывает даже свою себестоимость. Мало того, ряд так называемых друзей Украины ввёл запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Это Польша, Венгрия, Словакия.Кущ добавил, что предпринимаемые украинскими властями меры не могут исправить ситуацию. А само сельское хозяйство держится пока исключительно на западных кредитных вливаниях.