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Спустя 7 с лишним недель с начала контрнаступления обозначился кризис тактики ВСУ

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Спустя 7 с лишним недель с начала контрнаступления обозначился кризис тактики ВСУ

Украинские войска в ходе своего контрнаступления в очередной раз вынуждены менять тактику. Сначала ВСУ пытались идти в атаку крупными силами с большим числом танков и другой бронетехники, преимущественно поставленной странами НАТО.


После понесённых значительных потерь и понимания сложностей в попытках прорвать даже первую линию российской обороны (особенно на Запорожском направлении) командование ВСУ решило вернуться к прошлогодней «харьковской» тактике – с атаками, в которые бросаются малые группы, каждая из которых поддерживается максимум 2-3 единицами бронетехники (максимум одним танком). Однако эта тактика также показала себя неэффективной, так как разница в построениях линий обороны в 2023-м году южнее Орехова и осенью 2022 года восточнее Харькова, что называется, налицо. Если в 2022 году вообще можно было о каких-то реальных линиях обороны наших войск под Изюмом, Балаклеей и Купянском говорить.

Теперь украинские войска вновь вернулись к тактике использования значительных сил, оснащённых танками, БМП, бронированными машинами разминирования. Однако только за минувшие сутки по одной такой достаточно крупной бронегруппе было уничтожено на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Сообщается, что подбито в общей сложности не менее 11 танков, 7 из которых – немецкие «Леопарды». Некоторые из подбитых танков могут быть восстановлены – повреждения не столь значительны, как хотелось бы, однако не менее 8 танков из этого числа восстановлению не подлежат, по крайней мере, на внезаводских мощностях. 3 танка сгорели полностью.

Возврат тактики применения достаточно крупных бронегрупп ВСУ является очередным свидетельством того, что с тактическими ходами за 7 с лишним недель контрнаступления у противника обозначились значительные проблемы - возник тактический кризис ВСУ. Командование вынуждено бросать в бой, по сути, стратегические резервы, в том числе те, которые формировались для поддержания выхода к Мелитополю и Бердянску. Значительные силы таких резервных бригад горят всё под тем же Ореховом, а также в районе Угледара.
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4 комментария
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 10:25
    -2
    Как всегда в нашей истории, учимся на ходу. Надеюсь инертность военной мысли компенсируется нашим потенциалом и научно-инженерными достижениями.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:27
    +1
    Командование ВСУ с тактикой наступов опять большими группами только забывает что возраст их мобиков уже не айс в плане физ.подготовки - гребут то всех подряд.... А это будет влиять на их потери. Ибо других в мясные атаки они вряд ли пошлют.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:30
      0
      Замечу,что и у наших мобилизованных возраст ог 40 и выше...Контрактники,да-помоложе...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:31
        0
        Ну у наших то мясных штурмов ведь нет? Или я неправильно понимаю?