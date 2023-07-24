Спустя 7 с лишним недель с начала контрнаступления обозначился кризис тактики ВСУ

Украинские войска в ходе своего контрнаступления в очередной раз вынуждены менять тактику. Сначала ВСУ пытались идти в атаку крупными силами с большим числом танков и другой бронетехники, преимущественно поставленной странами НАТО.
После понесённых значительных потерь и понимания сложностей в попытках прорвать даже первую линию российской обороны (особенно на Запорожском направлении) командование ВСУ решило вернуться к прошлогодней «харьковской» тактике – с атаками, в которые бросаются малые группы, каждая из которых поддерживается максимум 2-3 единицами бронетехники (максимум одним танком). Однако эта тактика также показала себя неэффективной, так как разница в построениях линий обороны в 2023-м году южнее Орехова и осенью 2022 года восточнее Харькова, что называется, налицо. Если в 2022 году вообще можно было о каких-то реальных линиях обороны наших войск под Изюмом, Балаклеей и Купянском говорить.
Теперь украинские войска вновь вернулись к тактике использования значительных сил, оснащённых танками, БМП, бронированными машинами разминирования. Однако только за минувшие сутки по одной такой достаточно крупной бронегруппе было уничтожено на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Сообщается, что подбито в общей сложности не менее 11 танков, 7 из которых – немецкие «Леопарды». Некоторые из подбитых танков могут быть восстановлены – повреждения не столь значительны, как хотелось бы, однако не менее 8 танков из этого числа восстановлению не подлежат, по крайней мере, на внезаводских мощностях. 3 танка сгорели полностью.
Возврат тактики применения достаточно крупных бронегрупп ВСУ является очередным свидетельством того, что с тактическими ходами за 7 с лишним недель контрнаступления у противника обозначились значительные проблемы - возник тактический кризис ВСУ. Командование вынуждено бросать в бой, по сути, стратегические резервы, в том числе те, которые формировались для поддержания выхода к Мелитополю и Бердянску. Значительные силы таких резервных бригад горят всё под тем же Ореховом, а также в районе Угледара.