Военное обозрение
Войти Регистрация

В Зеленоградском округе Москвы на территории кладбища упал беспилотник вертолетного типа

8
В Зеленоградском округе Москвы на территории кладбища упал беспилотник вертолетного типа

На территории центрального кладбища в Зеленоградском округе Москвы зафиксировано падение беспилотника вертолетного типа, не оснащенного взрывным устройством. По информации экстренных служб региона, в результате инцидента никто не пострадал.


Ранее Минобороны России заявляло о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку на Москву при помощи двух беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего дроны потерпели крушение. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Из-за попытки террористической атаки на несколько часов было перекрыто движение на проспекте Лихачева и Комсомольском проспекте столицы.

Это не первая попытка киевского режима атаковать Москву при помощи беспилотников. 4 июля текущего года на территории столичного региона были сбиты пять дронов. Два из них упали в поле неподалеку от поселка Валуево, два - на территории Новой Москвы и еще один - в районе Кубинки.

Глава украинского Минцифры Федоров анонсировал увеличение количества ударов по Москве и Крыму, тем самым подтвердив террористическую сущность киевского режима.

Киев регулярно использует беспилотники для осуществления террористических атак на территории России. Так, в Красногвардейском районе Крыма вследствие атаки беспилотника произошла детонация. Накануне атаки на склад боеприпасов в результате атаки беспилотников в поселке Раздольное в северо-западной части Крымского полуострова погибла девочка-подросток. Беспилотники сегодня в ночь атаковали Москву - повреждения получили два здания. Пострадавших, к счастью, нет.
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:39
    +7
    А что все хотели? Что шароварные сдадутся? Нет, они продолжат ЛЮБЫМИ способами пытаться нанести ущерб России.
    Про уничтожение некомбататнтов даже и напоминать не буду - для нациков это норма. Они своих даже расстреливают кто сбежать решил - было видео в ТГ где они семью в машине расстреляли. И даже не спросили как зовут (с) - в смысле документы даже не проверили.
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 10:41
    +3
    Может просто даже этот безпилотник понимает куда его кинули и решил сократить маршрут. Когда до выкопавших море дойдет что то что они делают не на благо их детей.
  3. V.B.
    V.B. Сегодня, 10:41
    -4
    Очередной склад с боеприпасами атакован в Крыму. Третий по счёту. Эвакуация жителей опять. Так и будем констатировать? Способ есть с этим покончить. Деток, зятьёв окружения Путина в охрану выставить и всё прекратиться сразу. Русский солдат и народ для них- пыль.
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:49
    +6
    Вертолетка далеко не летает, местные запуски из мест проживания "понаехавших" и не факт, что они с украины, запросто "спящие" азиаты, там еще много игиловцев ждет команды "На старт".
    Финансовая политика массового завоза гастарбайтеров по принципу "числом поболее, ценою подешевле" уже ударила по российским кадрам, среднему образованию и т.д., теперь ягодки созревают.
    Ведь ни для кого не секрет, что все нити управления этими ребятами сходятся в одну точку, независимо от цвета шаровар.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:53
    0
    На территории центрального кладбища в Зеленоградском округе Москвы

    спецом искал где похорониться?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:57
      0
      может копатели лопатами прибили "чтобы не жужжал" (с) ? what
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 11:09
        -1
        против лома нет приема..... wassat .............
  6. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 10:57
    -5
    Вот удивляет меня данный ресурс.
    3 копейки по теме, на которые можно купить 3-и коробка спичек и на 5 рублей прикрепленного состава из разных вагонов.
    Складывается впечатление, что ресурс стал не новостным, а аналитическим.
    Продался за бабло.
    Что для него сейчас главное вкидывать все и вся - лишь бы получить комментарии и их обработать и сделать статистическую аналитику и выборку по темам.
    Вообщем - тьфу.
    Теперь каждую новость здесь - нужно проверять по другим источникам и не один раз. Чтобы проверить на фейк и дату происходящего.