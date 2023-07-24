На территории центрального кладбища в Зеленоградском округе Москвы зафиксировано падение беспилотника вертолетного типа, не оснащенного взрывным устройством. По информации экстренных служб региона, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Минобороны России заявляло о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку на Москву при помощи двух беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего дроны потерпели крушение. Серьезных разрушений и пострадавших нет.
Из-за попытки террористической атаки на несколько часов было перекрыто движение на проспекте Лихачева и Комсомольском проспекте столицы.
Это не первая попытка киевского режима атаковать Москву при помощи беспилотников. 4 июля текущего года на территории столичного региона были сбиты пять дронов. Два из них упали в поле неподалеку от поселка Валуево, два - на территории Новой Москвы и еще один - в районе Кубинки.
Глава украинского Минцифры Федоров анонсировал увеличение количества ударов по Москве и Крыму, тем самым подтвердив террористическую сущность киевского режима.
Киев регулярно использует беспилотники для осуществления террористических атак на территории России. Так, в Красногвардейском районе Крыма вследствие атаки беспилотника произошла детонация. Накануне атаки на склад боеприпасов в результате атаки беспилотников в поселке Раздольное в северо-западной части Крымского полуострова погибла девочка-подросток. Беспилотники сегодня в ночь атаковали Москву - повреждения получили два здания. Пострадавших, к счастью, нет.