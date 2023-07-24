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Очередная АПЛ США пришвартовались в Южной Корее на фоне «угроз» со стороны соседней КНДР

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Очередная АПЛ США пришвартовались в Южной Корее на фоне «угроз» со стороны соседней КНДР

Атомная подводная лодка (АПЛ) ВМС США класса «Лос Анджелес» USS Annapolis сегодня прибыла в Южную Корею, пришвартовавшись на военно-морской базе, расположенной на острове Чеджудо. Об этом сообщили в ВМС республики.


Как уточнили в морском ведомстве страны, американская подлодка вошла в порт для пополнения запасов во время проведения своей оперативной миссии. Также её визит направлен на более активную координацию действий между Вашингтоном и Сеулом на фоне напряжённости в отношениях между Северной и Южной Кореей.

Вот как южнокорейские военные прокомментировали ситуацию:

Визит USS Annapolis нацелен на укрепление совместной обороны ВМС Республики Корея и Соединённых Штатов. Также морские ведомства обеих стран намерены провести мероприятия по обмену, приурочив данное событие к 70-летию образования корейско-американского альянса

Стоит отметить, что вышеуказанная субмарина прибыла в Республику Корея всего спустя несколько дней после того, как американская стратегическая АПЛ с баллистическими ракетами на борту класса «Огайо» USS Kentucky покинула порт Пусан. Такой визит АПЛ США стал первым за несколько десятилетий.

Напомним, что в апреле у президентов Южной Кореи и США состоялась встреча, по итогам которой лидеры этих стран приняли Вашингтонскую декларацию по учреждению консультативной группы, связанной с вопросами в ядерной сфере. Данный документ предусматривает принятие конкретных мер на случай «угрозы», исходящей со стороны КНДР. В то же время, в рамках договорённостей Вашингтон пообещал Сеулу задействовать свой ядерный потенциал, если Пхеньян решится осуществить нападение на Южную Корею с использованием атомного оружия.
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9 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:22
    +2
    Ракеты этих АПЛ имеют "мёртвую зону" 3 тыс. км. Т.е. это угроза не КНДР, а КНР и РФ.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:47
      +1
      Цитата: Румaтa
      Ракеты этих АПЛ имеют "мёртвую зону" 3 тыс. км.

      Откуда дровишки?
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 11:48
      +1
      Цитата: Румaтa
      Ракеты этих АПЛ имеют "мёртвую зону" 3 тыс. км. Т.е. это угроза не КНДР, а КНР и РФ.

      "Мертвая зона" исходя из договоров о ракетах малой и средней дальности у стратегических ракет 5000 км. И грозить ими РФ можно прямо от стенки пирса в Огайо.
      Другое дело, что если уж плевать на любые договора, то и в стратегической ракете ничто не мешает "подкрутить", что бы она летала недалеко. Смысла только немного- крылатые и малой дальности баллистические намного дешевле.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:30
    0
    вышеуказанная субмарина прибыла в Республику Корея всего спустя несколько дней после того, как американская стратегическая АПЛ с баллистическими ракетами на борту класса «Огайо» USS Kentucky покинула порт Пусан.

    медом намазано?.... what пост сдал- пост принял.....
    1. bayard
      bayard Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: Mouse
      медом намазано?.... пост сдал- пост принял.....

      Провоцируют и стараются покрепче привязать к себе Ю.Корею . АУКУС+ строят .
      РФ и КНР тоже морские учения проводят , противолодочные .
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 11:33
    0
    22 июля КНДР опять запустила свою ракету в направлении Японского моря.
    Предыдущий запуск баллистических ракет КНДР осуществляла 19 июля.

    Постоянно пытаются испугать друг друга.
  4. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 11:54
    0
    А почему "угроз" в кавычках? Ведь на днях Ким реально грозился ядрен батоном, если американские АПЛ не прекратять плавать в Корею.
    Другое дело, что янки демонстративно положили болт на его угрозы.
    Зачем спрашивается он тогда рот открывал? Теперь выглядить балаболом.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: А Нас Рать
      Другое дело, что янки демонстративно положили болт на его угрозы.

      США держали в Южной Корее тактическое ядерное оружия опасаясь превосходства СССР, КНР и КНДР в обычных вооружениях. После появления высокоточного оружия это превосходство коммунистами было утрачено, что продемонстрировали войны в Ираке, когда батальон спецназа посланный для иммитации активных действий с ПТУРС Тоу смог разгромить элитное соединение бронетанковое иракской армии(примерно дивизию). Тактическое ядерное оружие несет в себе большие риски для стороны которая им вооружена. Поэтому США отказались его вновь размещать в Южной Корее. ПравителиЮжной Кореи смогли добиться только того, что США согласились из уважения к своему союзнику посещать своими кораблями с ядерным оружием южнокорейские порты.
  5. nikon voron
    nikon voron Сегодня, 12:09
    0
    Идеологический ход. В двух шагах Япония, с американскими базами. Думают, что этим напугают Северную Корею, которая всё чаще и ближе и неудачно испытывают своё ракетное оружие .