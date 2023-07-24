Очередная АПЛ США пришвартовались в Южной Корее на фоне «угроз» со стороны соседней КНДР

Атомная подводная лодка (АПЛ) ВМС США класса «Лос Анджелес» USS Annapolis сегодня прибыла в Южную Корею, пришвартовавшись на военно-морской базе, расположенной на острове Чеджудо. Об этом сообщили в ВМС республики.
Как уточнили в морском ведомстве страны, американская подлодка вошла в порт для пополнения запасов во время проведения своей оперативной миссии. Также её визит направлен на более активную координацию действий между Вашингтоном и Сеулом на фоне напряжённости в отношениях между Северной и Южной Кореей.
Вот как южнокорейские военные прокомментировали ситуацию:
Визит USS Annapolis нацелен на укрепление совместной обороны ВМС Республики Корея и Соединённых Штатов. Также морские ведомства обеих стран намерены провести мероприятия по обмену, приурочив данное событие к 70-летию образования корейско-американского альянса
Стоит отметить, что вышеуказанная субмарина прибыла в Республику Корея всего спустя несколько дней после того, как американская стратегическая АПЛ с баллистическими ракетами на борту класса «Огайо» USS Kentucky покинула порт Пусан. Такой визит АПЛ США стал первым за несколько десятилетий.
Напомним, что в апреле у президентов Южной Кореи и США состоялась встреча, по итогам которой лидеры этих стран приняли Вашингтонскую декларацию по учреждению консультативной группы, связанной с вопросами в ядерной сфере. Данный документ предусматривает принятие конкретных мер на случай «угрозы», исходящей со стороны КНДР. В то же время, в рамках договорённостей Вашингтон пообещал Сеулу задействовать свой ядерный потенциал, если Пхеньян решится осуществить нападение на Южную Корею с использованием атомного оружия.