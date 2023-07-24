Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет

Как это начиналось. Как это закончилось

Американский инвестор и предприниматель Дэвид Сакс продемонстрировал наглядные иллюстрации того, как сильно в последнее время поменялась риторика экспертов и журналистов об украинской армии и ситуации в зоне СВО. Бизнесмен из США отметил изменение отношения западных СМИ к ВСУ после провала их «контрнаступа».Сакс опубликовал на данную тему пост в соцсети, проиллюстрировал его заголовками разных статей отставного британского полковника Ричарда Кемпа, которые в течение последних нескольких месяцев публиковала газета The Telegraph.Сначала офицер из Соединенного Королевства описывал самыми черными красками «коллапс» в России и «панику» среди российских военных, якобы с ужасом ожидающих «сокрушительного» украинского наступления.И на этом фоне очень контрастно выглядит заголовок его последней статьи, опубликованной 21 июля, когда провал наступательных действий ВСУ на фронте стал очевиден для всех:Сакс отмечает, насколько велика разница между точками зрения, представленными Кемпом до начала активных наступательных действий Украины и после срыва «стремительного контрнаступления».- комментирует американский бизнесмен эту динамику.Критика действий ВСУ в западных СМИ сейчас звучит все чаще и перестала удивлять. Помимо этого, журналисты стран Запада неохотно начали признавать силу и высокую боеспособность российской армии.