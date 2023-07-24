Военное обозрение
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Бизнесмен из США отметил изменение отношения западных СМИ к ВСУ после провала их «контрнаступа»

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Бизнесмен из США отметил изменение отношения западных СМИ к ВСУ после провала их «контрнаступа»

Американский инвестор и предприниматель Дэвид Сакс продемонстрировал наглядные иллюстрации того, как сильно в последнее время поменялась риторика экспертов и журналистов об украинской армии и ситуации в зоне СВО. Бизнесмен из США отметил изменение отношения западных СМИ к ВСУ после провала их «контрнаступа».


Сакс опубликовал на данную тему пост в соцсети, проиллюстрировал его заголовками разных статей отставного британского полковника Ричарда Кемпа, которые в течение последних нескольких месяцев публиковала газета The Telegraph.

Сначала офицер из Соединенного Королевства описывал самыми черными красками «коллапс» в России и «панику» среди российских военных, якобы с ужасом ожидающих «сокрушительного» украинского наступления.

И на этом фоне очень контрастно выглядит заголовок его последней статьи, опубликованной 21 июля, когда провал наступательных действий ВСУ на фронте стал очевиден для всех:

Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет

Сакс отмечает, насколько велика разница между точками зрения, представленными Кемпом до начала активных наступательных действий Украины и после срыва «стремительного контрнаступления».

Как это начиналось. Как это закончилось

- комментирует американский бизнесмен эту динамику.

Критика действий ВСУ в западных СМИ сейчас звучит все чаще и перестала удивлять. Помимо этого, журналисты стран Запада неохотно начали признавать силу и высокую боеспособность российской армии.
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15 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:56
    +4
    Никифоровна с Ильинишной, давеча у подъезда, высказали мнение, что как использовали Украину тараном против России, так и будут. И что занимать всю Украину, чтобы закончить конфликт, РФ не будет. При капитализме живём ведь.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:59
      +3
      А им, вестимо, бабка Маланья из близких к уборщице в Кремле всё напела. Угадал? laughing
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:03
        +1
        Это сейчас новый тренд.Про "замерзающую Европу",финансовую катастрофу в США уже кинули в мусорное ведро... yes
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:04
          +3
          Не переживайте, тёзка. Придёт время и "стюардессу ещё раз откопают" (с) laughing
        2. михаилл
          михаилл Сегодня, 11:13
          +3
          Цитата: dmi.pris1
          Это сейчас новый тренд.Про "замерзающую Европу",финансовую катастрофу в США уже кинули в мусорное ведро... yes

          На дальнюю полку.
          Дело в том, что в Европе сейчас тепло, местами даже жарко. А финансовый кризис- это перманентное состояние капитализма.
      2. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:10
        +2
        Нет. "Агентство ОБС" это аналитика своими силами ещё с прошлого времени.
      3. Комментарий был удален.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:58
    0
    Помимо этого, журналисты стран Запада неохотно начали признавать силу и высокую боеспособность российской армии.

    реальность она такая...... не всегда приятная....
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 10:59
    +2
    Это зря,нам бы лучше,чтобы они и дальше считали,что Россия лаптем щи хлебает.
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:02
    +2
    Войны часто идут не как планировались.
    1-ая Мировая: абсолютно все были уверены, что Рождество 1914 года союзники отпразднуют в Берлине.
    "Российская пехота, французская артиллерия, английский флот - непобедимое трио".
    Но все пошло не так.

    2022 год. Парад на Крещатике через неделю.
    Но все пошло не так...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:34
      -1
      Цитата: voyaka uh
      Но все пошло не так...

      Смутные реминисценции.
      Если бы армия РИ вела себя как её союзники по Антанте - активная окопная оборона без Брусиловских прорывов на истощение Германии, не было бы коррупции и предательства в ближайшем окружении ничтожества Николашки Кровавого, то уже в 1918 году РИ была бы победительницей и не было бы никаких рррэволюций.
      История не имеет сослагательного наклонения, но имеет свойство повторяться по спирали.
      1. Тополь
        Тополь Сегодня, 12:05
        -1
        Цитата: Румaтa
        Цитата: voyaka uh
        Но все пошло не так...

        Смутные реминисценции.
        Если бы армия РИ вела себя как её союзники по Антанте - активная окопная оборона без Брусиловских прорывов на истощение Германии, не было бы коррупции и предательства в ближайшем окружении ничтожества Николашки Кровавого, то уже в 1918 году РИ была бы победительницей и не было бы никаких рррэволюций.
        История не имеет сослагательного наклонения, но имеет свойство повторяться по спирали.

        Следуя Вашей логике, Россия сейчас должна сидеть в активной окопной обороне, без всяких прорывов и наступлений. Тогда не будет ни коррупции, ни предательства, ни рррэволюций. Интересная точка зрения.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 12:33
          0
          Цитата: Тополь
          Следуя Вашей логике,

          Или не поняли или специально переврали.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:14
    0
    Может быть пришла пора для бандеровцев принимать "непростые решения "? Дай Бог, дай Бог!
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:25
    0
    Радикально отношение западных СМИ к ВФУ изменится только после их полной и безоговорочной капитуляции, но финансирование западом подпольных бандэровских бандитских групп продолжится после этого ещё лет 10...15.
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 12:00
      0
      финансирование западом подпольных бандэровских бандитских групп продолжится после этого ещё лет 10...15.

      Это финансирование будет продолжаться пока существует одна из сторон: запад или бандеровцы. Ну или пока не исчезнет Россия в её сегодняшнем виде. Так что, определить какие-то временнЫе рамки лично мне представляется затруднительным.