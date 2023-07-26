Крым становится смертельно опасной для туристов зоной

В последнюю неделю Крымский полуостров стал едва ли не главной мишенью для атак со стороны Украины – в период с 17 по 24 июля Крым подвергался атакам четыре раза, т. е. атаки происходят каждые два дня. Целью атак становятся инфраструктура (Крымский мост) и военные объекты региона (склады боеприпасов, аэродромы).
Интересный факт заключается в том, что интенсификация обстрелов полуострова произошла после прекращения «зерновой сделки» – удар при помощи подводного беспилотника по мосту был нанесен в день завершения сделки, когда было уже ясно, что она не будет продлена, и после этого атаки на регион стали регулярными.
Собственно, существует две версии того, почему атаки на Крым происходят так часто – первая уже была названа выше, но вызывает некоторые сомнения, вторая заключается в том, что Украина усилила удары по полуострову в связи с идущим (достаточно неудачно) контрнаступлением.
Почему на самом деле атаки на Крым участились и чего ожидать крымчанам в ближайшее время? Эти вопросы и рассмотрим в данном материале.
Приостановка зерновой сделки как катализатор усиления атак на Крым
Как известно, в ночь на 17 июля, когда истекал срок действия зерновой сделки, ВСУ с помощью двух надводных беспилотников атаковали Крымский мост, в результате чего были повреждены два автомобильных пролета, один из них обрушился.
В результате взрыва погибла семейная пара из Белгородской области, направлявшаяся в Крым на отдых, а их дочь осталась сиротой. По всей видимости, когда Украина атаковала мост, Россия уже уведомила Киев и Анкару о том, что участвовать в Черноморской зерновой инициативе Москва больше не намерена в связи с тем, что ни одно из условий ее участия в ней так и не было выполнено.
Спустя два дня 19 июля произошел пожар на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма. По данным из открытых источников, причиной пожара стала атака украинских БПЛА. Детонация боеприпасов продолжалась практически целый день, из-за чего власти полуострова эвакуировали более двух тысяч местных жителей, а также закрыли проезд на одном из участков трассы «Таврида». При этом официально ни власти Крыма, ни Министерство обороны не стали называть причину взрывов, ограничившись сообщениями о том, что следственные органы выясняют причины.
22 июля произошел еще один взрыв на складе боеприпасов в этом же округе, в районе поселка Октябрьское. На сей раз глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что взрыв произошел в результате атаки украинского беспилотника на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. В связи с начавшейся детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать население в радиусе 5 км от места ЧП, а движение по Крымской железной дороге было временно приостановлено. Позднее появилась информация о том, что атаковали склад боеприпасов не беспилотники, а крылатые ракеты Storm Shadow. Вполне вероятно, что эти же ракеты использовались при атаке и 19 июля.
А в ночь на 24 июля украинские войска еще раз атаковали Крым с применением беспилотников. Один из БПЛА ударил по складу боеприпасов в Джанкойском районе, в результате чего на месте падения начались взрывы. В связи с этим была объявлена эвакуация жителей сёл в радиусе 5 км от места ЧП, кроме того, было приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. Это была уже четвертая атака за последние 8 дней.
Можно ли сказать, что непродление зерновой сделки стало катализатором усиления украинских атак на Крым?
Это достаточно непростой вопрос, и на него сложно ответить однозначно. Многие блогеры и эксперты положительно оценили приостановку Россией Черноморской зерновой инициативы, поскольку многим было неясно, почему Москва ее продлевает, раз ни одно из ее требований так и не было выполнено.
То, почему сделка продлевалась, автор неоднократно объяснял (см. «Продление зерновой сделки: «жест доброй воли» или безальтернативное решение») – ключевую роль здесь играла позиция Турции, закулисные соглашения, и глобальных игроков, которые, как неоднократно говорил автор, модерируют конфликт на Украине. Однако в какой-то момент Москва, видимо, уставшая от постоянных обещаний, которые не выполняются, решила участие в зерновой сделке приостановить. Вероятно, по этому поводу проходили какие-то закрытые переговоры, по итогам которых и было принято такое решение.
При этом следует учитывать, при каких обстоятельствах была заключена Черноморская зерновая инициатива: после оставления острова Змеиный и ряда инцидентов, в т. ч. с ракетным крейсером «Москва», ЧФ РФ утратил возможность блокировать порты Одессы и организовать Украине полную морскую блокаду. Именно на этом фоне, а также в связи с переходом ВС РФ к стратегической обороне, и была заключена зерновая сделка.
Пользы от нее было, откровенно говоря, немного, в том числе сложно оценить ее роль как сдерживающего эскалацию фактора. Украина атаковала Крым и в то время, когда сделка формально функционировала, тем не менее следует отметить, что таких масштабных атак на полуостров, как в последние дни, все же не было – эскалация явно вышла на совсем другой уровень.
Куда более существенными для Москвы являются договоренности с Турцией – каким бы коварным не был Эрдоган, при желании он может создать России множество проблем. Например, открыть проливы для захода объединенного флота НАТО или полностью закрыть их для РФ, которая окажется заперта в Черном море. Кроме того, Турция может полностью прекратить параллельный импорт, в котором нуждается Россия.
Существует и другая версия усиления украинских атак на Крым.
Она связана с тем, что это происходит в рамках проводящегося Украиной наступления/контрнаступления и осуществлялось бы в любом случае. Это утверждение невозможно проверить, поскольку мы не знаем, что бы произошло, если бы сделка все-таки была продлена.
Чего ожидать в ближайшее время?
На данный момент можно констатировать, что отдых в Крыму становится смертельно опасным, поскольку вся военная и критическая инфраструктура полуострова стала целью для украинских БПЛА и дальнобойных ракет. Стоять в пробке из сотен автомобилей на Крымском мосту не только опасно, но и безрассудно, поскольку в любой момент он может быть атакован дальнобойными ракетами или надводными беспилотниками – мост является одной из первостепенных целей для украинских атак. Полностью защитить его не представляется возможным, поскольку лазейку для единичной атаки можно найти в любой обороне.
После прекращения действия зерновой сделки Украина при поддержке Великобритании и США, судя по всему, будет превращать акваторию Черного моря в зону боевых действий и попытается организовать блокаду Крыма, атакуя не только Крымский, но и Чонгарский мост.
Кроме того, будут продолжаться атаки на военные склады, аэродромы и нефтехранилища.
После заявления Министерства обороны РФ о том, что некоторые районы Черного моря стали опасными для судоходства, с аналогичным заявлением выступило и министерство обороны Украины. Там заявили, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, будут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.
Многие не восприняли это заявление всерьез, а зря – фактически оно означает, что целью украинских атак теперь может стать любой корабль, идущий в российский порт, а поэтому надводные дроны могут атаковать нефтяные танкеры, корабли, перевозящие стройматериалы,о и т. д. Конечно, ВС РФ также будут атаковать портовую инфраструктуру Украины, что уже происходит, и попытаются, в свою очередь, организовать частичную морскую блокаду Киеву, однако русским морякам и крымчанам от этого легче точно не станет.
В связи с вышесказанным, на мой взгляд, властям Крыма неплохо было бы выступить с обращением об опасности отдыха в Крыму и о завершении курортного сезона: наполнение бюджета – это хорошо, но жизни людей дороже.