«Устроили им маленький Бахмут»: врио главы Херсонской области рассказал о потерях ВСУ при попытках переправиться на левый берег Днепра

Украинские войска не оставляют попыток переправиться на левый берег реки Днепр и оборудовать там плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Однако при этом они несут значительные потери.
Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале приводит данные о потерях ВСУ во время попыток переправиться на левый берег Днепра, полученные от командования группировки войск «Днепр» ВС РФ.
Согласно данным ВС РФ, с 1 по 23 июля ВСУ в результате боевых действий на Херсонском направлении потеряли до 880 человек личного состава, более 30 различных лодок. Кроме того, были уничтожены 2 танка, 6 самоходных и 22 буксируемые гаубицы, 2 РСЗО (реактивные системы залпового огня), более 30 минометов, 1 противотанковый ракетный комплекс.
ВСУ несут потери и в средствах связи и радиоэлектронной борьбы. Так, за прошедшее время были уничтожены 1 командно-штабная машина, 2 командных пункта, 3 радиолокационные станции, 2 установки радиоэлектронной борьбы. В результате российских высокоточных ударов были уничтожены 7 складов с боеприпасами.
Как подчеркивает Владимир Сальдо, госпитали на оккупированной ВСУ части Херсонской области, а также в соседних Одесской и Николаевской областях переполнены ранеными боевиками украинских формирований. Наибольшие потери, отмечает врио главы Херсонской области, украинские войска понесли как раз при попытках перебраться на левый берег реки Днепр, в том числе в районе Антоновского моста и Кинбурнской косы.
Район Антоновского моста в последнее время превратился в «мясорубку» для украинских формирований, отметил Сальдо.
Военное командование, сберегая жизни своих бойцов, приняло осознанное решение устроить для противника своеобразный маленький Бахмут
- подчеркнул врио главы Херсонской области.
Сальдо также отметил, что украинское командование совершенно не жалеет своих людей и постоянно бросает в эту «мясорубку» все новые и новые ресурсы, которые уничтожаются ВС РФ при попытке форсирования реки.