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«Устроили им маленький Бахмут»: врио главы Херсонской области рассказал о потерях ВСУ при попытках переправиться на левый берег Днепра

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«Устроили им маленький Бахмут»: врио главы Херсонской области рассказал о потерях ВСУ при попытках переправиться на левый берег Днепра

Украинские войска не оставляют попыток переправиться на левый берег реки Днепр и оборудовать там плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Однако при этом они несут значительные потери.


Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале приводит данные о потерях ВСУ во время попыток переправиться на левый берег Днепра, полученные от командования группировки войск «Днепр» ВС РФ.

Согласно данным ВС РФ, с 1 по 23 июля ВСУ в результате боевых действий на Херсонском направлении потеряли до 880 человек личного состава, более 30 различных лодок. Кроме того, были уничтожены 2 танка, 6 самоходных и 22 буксируемые гаубицы, 2 РСЗО (реактивные системы залпового огня), более 30 минометов, 1 противотанковый ракетный комплекс.

ВСУ несут потери и в средствах связи и радиоэлектронной борьбы. Так, за прошедшее время были уничтожены 1 командно-штабная машина, 2 командных пункта, 3 радиолокационные станции, 2 установки радиоэлектронной борьбы. В результате российских высокоточных ударов были уничтожены 7 складов с боеприпасами.

Как подчеркивает Владимир Сальдо, госпитали на оккупированной ВСУ части Херсонской области, а также в соседних Одесской и Николаевской областях переполнены ранеными боевиками украинских формирований. Наибольшие потери, отмечает врио главы Херсонской области, украинские войска понесли как раз при попытках перебраться на левый берег реки Днепр, в том числе в районе Антоновского моста и Кинбурнской косы.

Район Антоновского моста в последнее время превратился в «мясорубку» для украинских формирований, отметил Сальдо.

Военное командование, сберегая жизни своих бойцов, приняло осознанное решение устроить для противника своеобразный маленький Бахмут

- подчеркнул врио главы Херсонской области.

Сальдо также отметил, что украинское командование совершенно не жалеет своих людей и постоянно бросает в эту «мясорубку» все новые и новые ресурсы, которые уничтожаются ВС РФ при попытке форсирования реки.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:37
    +1
    Ладно.А что там с плацдармом всук в районе Алешек?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:39
    +1
    госпитали на оккупированной ВСУ части Херсонской области, а также в соседних Одесской и Николаевской областях переполнены ранеными боевиками украинских формирований.

    300-е, не временные, а безвозвратные - это самое выгодное. За ними нужно ухаживать, кормить их, поить. А 200-х закопал и всё.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:43
      +3
      Да шароварные насчет своих 200х уже не парятся - валяются и гниют где их смерть нашла.
      Было в ТГ сообщение и видео. Нашим приходится их 200х прикапывать чтобы совсем уж антисанитарии не было.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:45
        +1
        У них более 10 тысяч ампутантов ожидают протезы.Но это опять же по сообщениям в СМИ
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:41
    +1
    Район Антоновского моста в последнее время превратился в «мясорубку» для украинских формирований, отметил Сальдо.

    Военное командование, сберегая жизни своих бойцов, приняло осознанное решение устроить для противника своеобразный маленький Бахмут

    - подчеркнул врио главы Херсонской области.


    Военкор Филатов: "Хреначить в основание Антоновского моста - это красивое, пиарное и.... какое-то бесполезное мероприятие. Кто-то высмотрел там противника? Поголовно сосчитали? А фланги? А Дачи? А опорники на протоках? А мы можем там противника засекать? Есть чем? Сальдо сказал, что всех тут победили.
    Если ДИМК решит сюда завезти группу военкоров, то можно я в стороне как-нибудь? Чё-то беспредел птичек укропа над Алешками не вдохновляет. Дрон детектор не замолкает. Наш РЭБ как то не оч побеждает. А вот их РЭБ наши РЭРовцы чё то тоже не могут наказать.
    Алешки - город тир для ВСУ. Долбят по мирняку, военным, любым целям на улицах городка. И пока интернет наполняется роликами ударов по основанию моста, укроп планомерно, малыми группами, расширяет плацдарм. За малыми группами ползет РЭБ, корректура и все такое нехорошее. Атака малых групп колоннами, под артой с Херсона, без контрбатарейной борьбы... такое себе... Вопрос кто взорвал каховскую ГЭС для меня снят. Вся наша линия обороны под водой".
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:45
    +2
    Переправа, переправа!
    Берег левый, берег правый,
    Кому память, кому слава,
    Кому темная вода, -
    Ни приметы, ни следа....
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 12:05
    0
    Цитата: carpenter
    Район Антоновского моста в последнее время превратился в «мясорубку» для украинских формирований, отметил Сальдо.

    Военное командование, сберегая жизни своих бойцов, приняло осознанное решение устроить для противника своеобразный маленький Бахмут

    - подчеркнул врио главы Херсонской области.


    Военкор Филатов: "Хреначить в основание Антоновского моста - это красивое, пиарное и.... какое-то бесполезное мероприятие. Кто-то высмотрел там противника? Поголовно сосчитали? А фланги? А Дачи? А опорники на протоках? А мы можем там противника засекать? Есть чем? Сальдо сказал, что всех тут победили.
    Если ДИМК решит сюда завезти группу военкоров, то можно я в стороне как-нибудь? Чё-то беспредел птичек укропа над Алешками не вдохновляет. Дрон детектор не замолкает. Наш РЭБ как то не оч побеждает. А вот их РЭБ наши РЭРовцы чё то тоже не могут наказать.
    Алешки - город тир для ВСУ. Долбят по мирняку, военным, любым целям на улицах городка. И пока интернет наполняется роликами ударов по основанию моста, укроп планомерно, малыми группами, расширяет плацдарм. За малыми группами ползет РЭБ, корректура и все такое нехорошее. Атака малых групп колоннами, под артой с Херсона, без контрбатарейной борьбы... такое себе... Вопрос кто взорвал каховскую ГЭС для меня снят. Вся наша линия обороны под водой".

    Спасибо.
    Выделю главное:
    1. Это борьба малых групп. При такой войне мобилизационный резерв противника огромен.
    Вывод: Процесс может затянуться на несколько поколений.
    2. Плотные порядки против малых групп, при их преимуществе в РЭБ и артиллерии -- очень плохая идея.
    Второй вывод - количество не принесёт преимущества.
    3. Методы борьбы с малыми группами, это борьба против установок РЭБ, и контрбатарейная борьба.
    Это точное определение целей и их быстрое поражение.
    Вывод: нам нужны современные средства разведки, связи, и высокоточное оружие.
    Суммируя:
    Для победы нужно перестраивать промышленность с добывающей на производящую. Развивать технологии.
    Массовые мобилизации и попытки решить проблему количеством пехоты не будут эффективными.