Politico: Китай решил перенаправить основной объём поставки продукции военного назначения с Украины на Россию

В 2023 году Россия приобрела у Китая БПЛА на общую сумму в более чем 100 млн долларов. Этот показатель в 30 раз превышает импорт, приходящийся на Украину. Что же касается экспорта китайского керамики для изготовления бронежилетов в РФ, то и здесь зафиксирован её рост на 69% в долларовом выражении, достигнув отметки в 225 млн $. Поставки же керамики на Украину упали на 61% или до 5 млн долларов в денежном эквиваленте

Китай сократил поставки товаров военного назначения на Украину, отдав предпочтение большинству из них в пользу России, сообщает Politico, ссылаясь на данные китайской и украинской таможенных служб. По данным издания, речь идёт преимущественно о беспилотниках , тепловизорах, шлемах и бронекерамике.– отмечают авторы материала.Стоит отметить, что ни один вышеперечисленных военных товаров не относится к летальному оружию , хотя все они и являются полезным оборудованием с военной точки зрения. Хотя никаких доказательств того, что Россия закупает у КНР БПЛА по госконтрактам нет.Напомним, что с начала украинского конфликта общий товарооборот Москвы и Пекина стал существенно увеличиваться. Главное таможенное управление КНР ещё несколькими месяцами ранее обращало внимание на рост данного показателя более чем на 40% за период с января по апрель 2023-го года. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра превысила отметку в 73 млрд $.При этом американскую прессу почему-то не заботят те сотни миллиардов долларов, которые были потрачены Западом на военную поддержку Украины. Зато крайне заботит торговля России и Китая, в которой старательно видят «военную составляющую».