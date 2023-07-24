Военное обозрение
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Politico: Китай решил перенаправить основной объём поставки продукции военного назначения с Украины на Россию

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Politico: Китай решил перенаправить основной объём поставки продукции военного назначения с Украины на Россию

Китай сократил поставки товаров военного назначения на Украину, отдав предпочтение большинству из них в пользу России, сообщает Politico, ссылаясь на данные китайской и украинской таможенных служб. По данным издания, речь идёт преимущественно о беспилотниках, тепловизорах, шлемах и бронекерамике.


В 2023 году Россия приобрела у Китая БПЛА на общую сумму в более чем 100 млн долларов. Этот показатель в 30 раз превышает импорт, приходящийся на Украину. Что же касается экспорта китайского керамики для изготовления бронежилетов в РФ, то и здесь зафиксирован её рост на 69% в долларовом выражении, достигнув отметки в 225 млн $. Поставки же керамики на Украину упали на 61% или до 5 млн долларов в денежном эквиваленте

– отмечают авторы материала.

Стоит отметить, что ни один вышеперечисленных военных товаров не относится к летальному оружию, хотя все они и являются полезным оборудованием с военной точки зрения. Хотя никаких доказательств того, что Россия закупает у КНР БПЛА по госконтрактам нет.

Напомним, что с начала украинского конфликта общий товарооборот Москвы и Пекина стал существенно увеличиваться. Главное таможенное управление КНР ещё несколькими месяцами ранее обращало внимание на рост данного показателя более чем на 40% за период с января по апрель 2023-го года. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра превысила отметку в 73 млрд $.

При этом американскую прессу почему-то не заботят те сотни миллиардов долларов, которые были потрачены Западом на военную поддержку Украины. Зато крайне заботит торговля России и Китая, в которой старательно видят «военную составляющую».
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2 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:36
    0
    Китайцы всё-таки сделали выбор или у них наооборот не стало выбора?? what
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:42
    0
    Ну скорее на Украину керамику и коптеры как и всё остальное поставляет США и прихлебатели, вот и не "хочет" Киев покупать у Пекина, Вашингтон подпитывает свои компании и китайцы им в виде конкуренции не нужны.