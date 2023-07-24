Вопрос в том, сколько их получилось изготовить. Но то, что они уже применялись, это точно

На фоне продолжающейся спецоперации Россия занялась модернизацией своего ракетного арсенала, и это весьма тревожит противника. Вывод об этом можно сделать из публикаций украинской прессы, которая приводит комментарии украинских военных о модернизации российских ракет.Как утверждает командование ВСУ, модернизированная российская ракета Х-32 стала дальнобойнее и точнее. Эта ракета представляет собой версию Х-22, поставленную на вооружение в 2015 году. Дальность действия ракеты была увеличена.Но затем, отмечают украинские военные, были проведены необходимые работы и по увеличению точности Х-32, которая значительно выше, чем у Х-22.- заявил официальный представитель командования воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ранее сообщали, что ракета Х-32 наносит удары на расстоянии до 1000 километров и развивает скорость в 4-4,5 тысячи км/ч. Недавно, отметили в ГУР, Россия модернизовала свои ракеты Х-22 практически до уровня ракет Х-32. Были модернизированы и ракеты «Оникс», которыми в последнее время ВС РФ наносили удары по объектам военного назначения в Одессе и ее окрестностях, в том числе по складам с западным вооружением.Более высокая точность позволяет ВС РФ наносить меткие удары именно по тем объектам, по которым необходимо попасть для нанесения поражения личному составу, военной технике, вооружению и скоплениям боеприпасов сил противника. Также высокая точность практически исключает поражение гражданских объектов в процессе массированных атак, поэтому подавляющее большинство разрушений жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в украинских городах является следствием работы самой украинской противовоздушной обороны.