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Командование ВСУ: Модернизированная российская ракета Х-32 стала дальнобойнее и точнее

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Командование ВСУ: Модернизированная российская ракета Х-32 стала дальнобойнее и точнее

На фоне продолжающейся спецоперации Россия занялась модернизацией своего ракетного арсенала, и это весьма тревожит противника. Вывод об этом можно сделать из публикаций украинской прессы, которая приводит комментарии украинских военных о модернизации российских ракет.


Как утверждает командование ВСУ, модернизированная российская ракета Х-32 стала дальнобойнее и точнее. Эта ракета представляет собой версию Х-22, поставленную на вооружение в 2015 году. Дальность действия ракеты была увеличена.

Но затем, отмечают украинские военные, были проведены необходимые работы и по увеличению точности Х-32, которая значительно выше, чем у Х-22.

Вопрос в том, сколько их получилось изготовить. Но то, что они уже применялись, это точно

- заявил официальный представитель командования воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ранее сообщали, что ракета Х-32 наносит удары на расстоянии до 1000 километров и развивает скорость в 4-4,5 тысячи км/ч. Недавно, отметили в ГУР, Россия модернизовала свои ракеты Х-22 практически до уровня ракет Х-32. Были модернизированы и ракеты «Оникс», которыми в последнее время ВС РФ наносили удары по объектам военного назначения в Одессе и ее окрестностях, в том числе по складам с западным вооружением.

Более высокая точность позволяет ВС РФ наносить меткие удары именно по тем объектам, по которым необходимо попасть для нанесения поражения личному составу, военной технике, вооружению и скоплениям боеприпасов сил противника. Также высокая точность практически исключает поражение гражданских объектов в процессе массированных атак, поэтому подавляющее большинство разрушений жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в украинских городах является следствием работы самой украинской противовоздушной обороны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Jno
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27 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:46
    +3
    А начерта нам мнение ВСУ знать насчет наших ракет и других боеприпасов? Это так важно?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 11:56
      +3
      на себе испытали... оценили... winked .............................................
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:57
        +2
        Да и фик с ними чего там они наоценивали. Главное что нам позволяет решать задачи - и хорошо. А мнение шароварных - дело десятое.
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 12:03
          +3
          тут с Вами не соглашусь... если им до скрежета в зубах, то это есть хорошо! hi
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 12:06
            +3
            если им до скрежета в зубах, то это есть хорошо!

            вот когда не останется кому зубами скрежетать - тогда реально хорошо будет. hi
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 11:57
      +3
      Если правда, что Х-22 подтянули до уровня Х-32, то это весьма интересная новость. БЧ почти тонна. Прилетает быстро и точно.
      Масса, скорость и точность вместе - плохие новости для мостов. good
      1. bayard
        bayard Сегодня, 12:47
        0
        Цитата: Alex777
        Масса, скорость и точность вместе - плохие новости для мостов

        Возможно после утренних ударов по Москве (а метили в здание МО) таки примут решение по мостам , центру Киева и снимут таки неприкасаемость с фашистского руководства б\У .
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:00
      +3
      Цитата: Nexcom
      А начерта нам мнение ВСУ знать насчет наших ракет и других боеприпасов? Это так важно?

      Важно одно, что ракета во время, попадает в нужное место и точно.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:03
        +1
        Так я о том и толкую. пусть ВСУшники хоть "усбиваются 16 из 10 запущенных" (с) laughing
        Нам то какая разница чего они там чесать языком будут? Суть дела от этого ну никак не поменяется.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 12:09
          +2
          Цитата: Nexcom
          Нам то какая разница чего они там чесать языком будут?

          У нас все правильно засекретили. Так что пусть чешут.
          А для нас будет повод и за них, и за нас порадоваться. hi
      2. AlexVas44
        AlexVas44 Сегодня, 12:13
        0
        Цитата: carpenter
        Важно одно, что ракета во время, попадает в нужное место и точно.

        Дополню с вашего позволения: важно и другое - точно знать координаты нужного места. good laughing
        1. bayard
          bayard Сегодня, 12:51
          0
          Цитата: AlexVas44
          важно и другое - точно знать координаты нужного места.

          Правительственный центр Киева (ул. Банковая) , мосты через Днепр , портовая инфраструктура Одесской области . После утреннего удара по Москве пора бы и Киев взбодрить .
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:46
    +3
    Я вот не понимаю, а раньше нельзя эти работы было произвести? Как вообще приёмка оружия осуществляется? Вспоминается случай в Сирии когда вдруг оказалось что надо несколько часов чтобы полётное задание загрузить в ракету, а до этого видимо это никого не волновало и не напрягало.
    Или изначально МО неправильное техзадание выдаёт?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 12:02
      0
      На начало разработки Х-22 МО СССР в 1967 году выдало запредельное ТЗ, настолько, что на вооружение ракету приняли спустя 9 лет
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 12:05
      +1
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Вспоминается случай в Сирии когда вдруг оказалось что надо несколько часов чтобы полётное задание загрузить в ракету, а до этого видимо это никого не волновало и не напрягало.

      Есть еще случай. Когда принимали на вооружение "Пакет".
      На вопрос моряков: как в походе его перезаряжать, ответ -
      а вы что, реально воевать собираетесь? Увы это не шутка. hi
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:47
    +3
    Х-32 стоит поберечь для НАТО, пока есть Х-22.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:50
      +5
      для противостояния с НАТО у ВСРФ на боевом дежурстве стоят не много другие боеприпасы от 500 килотонн
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 12:02
        +1
        У НАТО нечем отвечать на Х-32, Цирконы и Кинжалы.
        А на другие боеприпасы у них есть чем ответить. Увы.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 12:25
          0
          Цитата: Alex777
          У НАТО нечем отвечать на Х-32, Цирконы и Кинжалы.
          А на другие боеприпасы у них есть чем ответить. Увы.



          Надеюсь к этому списку скоро присоединятся Гремлин и Острота.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:58
    +2
    ВС РФ наносили удары по объектам военного назначения в Одессе и ее окрестностях, в том числе по складам с западным вооружением.

    А вот что пишет odessa.online
    "Выпущенные по Одессе ракеты Х-22 могли попасть в военные объекты разве что случайно – те, кто отдавали приказ об обстреле города, прекрасно об этом знал. Об этом заявило Минобороны Украины в Twitter. Отмечается, что ракета Х-22 имеет 50-процентную вероятность поражения цели с отклонением в 300 метров. «Фактически это означает, что даже если ракеты Х-22 были нацелены на военные или другие объекты инфраструктуры в Одессе вчера вечером, они могли попасть в них только случайно. Те, кто отдавал приказ и запускал их, прекрасно это понимали», — говорится в сообщении.
    В Минобороны заявили, что это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности."

    Оно то все так, только вот разве не является преступлением Киевской хунты, располагать склады с боеприпасами вооружением, рядом с памятниками культурного наследия и гражданской инфраструктурой, они думали что русские будут смотреть делать вид, что не заметил.
    НЕт хлопчыки, заметил уничтожили, это же вы превратли Одессу в склад вооружения, а не русские.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 12:12
      +2
      Ох уж мне эти сказочки, ох уж мне эти сказочки, ракета, изначально разрабатывавшаяся как ПКР вдруг имеет КВО 300м, да с таким КВО даже с ТЯБЧ не каждый авианосец потопишь, ГСН на Х-22 6 или 7 разных, вплоть до инерциальной с корректировкой по местности, если заменили инерциальную на современную с ТТ лазерными гироскопами, то и 3м отклонения много, хотя скорость большая, может и не много
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 12:22
        0
        Цитата: KCA
        Ох уж мне эти сказочки,

        У меня товарищ летал на Ту22М3 и рассказывал, что ракетой Х22 невозможно попасть в баржу стоящую на якоре, а в корабль движущийся со скоростью 20 узлов это вообще фантастика. По этому, применять по противнику Х22, предполагалось с ядерной бч. Так что КВО этой ракеты, действительно метров 300, не меньше.
        1. Lozovik
          Lozovik Сегодня, 13:09
          0
          Там три типа голов: ПСИ, ПМГ и ПГП. Последние две имеют самонаведение, поэтому могут поражать цель прямым попаданием. Отклонения возникают, как правило, по дальности (недолет-перелет). Что по азимуту, сколько ни смотрел фотографий целей, пораженных Х-22М или Х-22Н на 700-м полигоне, все ракеты попадали практически в центр.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 12:16
      +1
      Цитата: carpenter
      А вот что пишет odessa.online
      "заявило Минобороны Украины............Отмечается, что ракета Х-22 имеет 50-процентную вероятность поражения цели с отклонением в 300 метров."

      КВО в 300 метров было у ракет еще без ГЛОНАС, с простой инерциальной системой наведения и астрокоррекцией. В лохматые 80-е годы.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:58
    +3
    Ни разу не ракетчик, но бада-бум это хорошо, а большой бада -бум еще лучше и не важно какой ракетой.
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:59
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Как утверждает командование ВСУ, модернизированная российская ракета Х-32 стала дальнобойнее и точнее.

    Совершенствуемся , используя боевой опыт good
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:04
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Как утверждает командование ВСУ, модернизированная российская ракета Х-32 стала дальнобойнее и точнее.

      Совершенствуемся , используя боевой опыт

      А они что думают, что российская армия их будет бомбить боеприпасами Первой Мировой войны.
      А получилось иначе.