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Британский аналитик: Командование ВСУ не сумело спланировать наступательную операцию

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Британский аналитик: Командование ВСУ не сумело спланировать наступательную операцию

По мнению британского военного аналитика Франца-Стефана Гади, причину неудачного наступления украинской армии следует искать на высоком уровне.


В интервью немецкому телеканалу Das Erste Гади отметил, что командование ВСУ плохо спланировало и организовало наступательную операцию, не обеспечив четкую координацию действий наступающих подразделений.

Британский аналитик вместе со своими коллегами из других стран Запада побывал на Украине, где посетил некоторые участки фронта, после чего рассказал немецкой прессе, что наступление ВСУ продвигается медленно, при этом украинская армия несет значительные потери.

Эксперт также добавил, что совершенная в первые дни наступления ВСУ атака с использованием механизированных частей — танков и боевых машин пехоты не привела к сколько-нибудь значимым результатам. Впоследствии украинское командование перешло к атакам с использованием преимущественно пехотных подразделений.

По мнению Гади, причину неудачного наступления ВСУ следует искать на уровне высшего командования украинской армии, не подготовившего операцию, вследствие чего поставленная Западом техника не была развернута согласованно, чтобы дать возможность каждой отдельной системе в полной мере раскрыть свои возможности.

Военный аналитик также добавил, что запрошенная Киевом поставка американских истребителей не решит существующую проблему. Без эффективной борьбы с использованием сопряженных вооружений их потенциал не будет полностью реализован.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:09
    +6
    ...и полились потоки фекалий на ВСУ, их командование и вообще... lol
    нет ну а что захистнички ожидали - что их Хозяева на себя вину за провал возьмут?
    признают что техника поставляемая не айс ? нииии, не дождутся. теперь пусть обтекают. laughing

    зы ИМХО раз так дело начинает поворачиваться - не дождутся хлопчики литаков Ф16....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:21
      +2
      Когда начался поиск стрелочника-дело стухло..Хотя мое мнение остается прежним-резервы у всук еще есть и статьи подбираются к этой теме выборочно.С уклоном на негативную реакцию по поводу этого наступления.Вчера уже было мнение военного-профессионала,целый месяц до сентября всуки будут наступать
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:32
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Когда начался поиск стрелочника-дело стухло.

        Ясно что стухло, хотя резервов хватает. Просто в с началом "наступа" селюки ожидали, что с такой современной иностранной техникой, они начнут наступление это придавало м уверенность, а после битья "канделябрами по морде", уверенность начала улетучиваться. А без уверенности и дальнейший "наступ" получится слабым, а может приведет к отступлению.
        Вместо перемог, получат зраду.
        1. леонидыч
          леонидыч Сегодня, 12:49
          0
          После неудачного наступа оставшиеся резервы, а их не мало да на Натовской технике они засядут в глухую оборона и будем ещё очень долго освобождать наши земли.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:11
    +1
    не обеспечив четкую координацию

    так координация от употребления нарушена..... winked
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:13
    +2
    "У победы много родителей, а поражение всегда сирота". А в общем очень отрадно читать эти наезды на бандерогеев.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:16
      +5
      это провал Пентагона - а крайние ВСУ
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 12:26
        +2
        Пентагон всегда "прав!".... wassat
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:34
      +1
      Цитата: убей фашиста
      "У победы много родителей, а поражение всегда сирота".

      А сирота, как всегда Зеля. Зря он ввязался в эту игру, а мог бы участвовать в КВН.
  4. blackcat
    blackcat Сегодня, 12:19
    +1
    Гадя? Гадя Петрович Хренова ? Так вот она где потерялась !!!!! am
  5. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 12:19
    0
    Политинформация в деле. "Заныли", значит удар будет и все идет по плану.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:21
    +2
    причину неудачного наступления украинской армии следует искать на высоком уровне.

    Не хохочите меня. Не может быть удачного наступления без превосходства в воздухе.
  7. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:25
    0
    А А Франц-Стефан Гадик не хочет признаться, что это ЦРУ, Ми-6 плохо спланировало контрнаступ? Да еще и Илон Маск виноват - связь тормозила...
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 12:39
    0
    Гадя посетовал на чубатую шайку, прекрасно зная, что в военном смысле никто ничего не планировал, в отличие от медийного. Завалить трупами и врать о победах - весь план. Нет побед - не беда, до сих пор вранье с этим справлялось. Боевые действия очень малая часть глобальной войны западной банды за превосходство.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:52
    0
    Командуют на Украине всем и вся американцы и англичане ,а виноваты в поражении украинцы ? Такой незамысловатый ход .........
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:07
    0
    А вот если бы британская армия наступала, они бы сбивали ланцеты санкциями, дроны бы засудили в высоком лондонском суде, про мины бы написали кучу унизительных стихов, а от снарядов бы защитил Гарри Поттер. И они конечно не разбежались бы после первых накрытий