По мнению британского военного аналитика Франца-Стефана Гади, причину неудачного наступления украинской армии следует искать на высоком уровне.
В интервью немецкому телеканалу Das Erste Гади отметил, что командование ВСУ плохо спланировало и организовало наступательную операцию, не обеспечив четкую координацию действий наступающих подразделений.
Британский аналитик вместе со своими коллегами из других стран Запада побывал на Украине, где посетил некоторые участки фронта, после чего рассказал немецкой прессе, что наступление ВСУ продвигается медленно, при этом украинская армия несет значительные потери.
Эксперт также добавил, что совершенная в первые дни наступления ВСУ атака с использованием механизированных частей — танков и боевых машин пехоты не привела к сколько-нибудь значимым результатам. Впоследствии украинское командование перешло к атакам с использованием преимущественно пехотных подразделений.
По мнению Гади, причину неудачного наступления ВСУ следует искать на уровне высшего командования украинской армии, не подготовившего операцию, вследствие чего поставленная Западом техника не была развернута согласованно, чтобы дать возможность каждой отдельной системе в полной мере раскрыть свои возможности.
Военный аналитик также добавил, что запрошенная Киевом поставка американских истребителей не решит существующую проблему. Без эффективной борьбы с использованием сопряженных вооружений их потенциал не будет полностью реализован.