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Министр обороны Украины: В ближайшее время проинформирую главу Пентагона о последствиях применения кассетных боеприпасов

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Министр обороны Украины: В ближайшее время проинформирую главу Пентагона о последствиях применения кассетных боеприпасов

Глава Минобороны Украины в интервью американским журналистам рассказал о том, что американские кассетные боеприпасы уже применяются украинскими вооружёнными силами.


По словам Резникова, «в ближайшее время» он проинформирует главу Пентагона Ллойда Остина о последствиях применения кассетных боеприпасов».

Резников добавил, что надеется на то, что «в итоге кассетные боеприпасы окажутся более эффективными, чем обычные». Если следовать логике заявления украинского министра, то, получается, что эффективность применения обычных (некассетных) боеприпасов, поставленных странами НАТО, украинское командование уже не устраивает.

Резников:

Особенно важна эффективность для контрбатарейных боёв, а также против БТР, БМП, пехоты в полях.

Напомним, что США поставили кассетные боеприпасы Украине, несмотря на то, что большинство опрошенных американцев выступили против.

Тогда Байден, отвечая на вопрос журналистов, заявил о том, что кассетные боеприпасы ВСУ поставляются «из-за того, что у Украины иссякают запасы обычных боеприпасов». И тогда же ряд американских экспертов отметили, что теперь ничто не мешает и России начать массированное применение кассетных снарядов и бомб по украинской армии при учёте того, что таких боеприпасов в арсенале ВС РФ значительно больше, чем сейчас в арсенале ВСУ.
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:02
    +4
    Он будет о своих применениях говорить или жалиться о наших. В наступ то они пока прут. Во "время" чумадед подсуетился...., очень надеюсь, что наши отвечают той же монетой.
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 12:44
      0
      Интересно, а когда мы их начнём засыпать кассетами ведь их у нас и больше и разнообразнее как сказал господин Шойгу.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:04
    +5
    Резников добавил, что надеется на то, что «в итоге кассетные боеприпасы окажутся более эффективными, чем обычные».

    Как бы в суде за эти действия после поражения не пришлось бы ответить. Укрорейх должен исчезнуть во благо человечества.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:11
      +3
      Цитата: Irokez
      Укрорейх должен исчезнуть во благо человечества.

      Рейх то исчезнет, а вот последователи останутся.
  3. Слон
    Слон Сегодня, 12:07
    +5
    Очень хочется услышать господина Шойгу о наших действиях или бездействии!? Все-таки наши воины и другие русские люди гибнут от данных боеприпасов
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:12
      +2
      Цитата: Слон
      услышать господина Шойгу о наших действиях или бездействии!?

      У него сейчас друге задач более "важные".
      Ну а вдруг и ответит.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:24
        +1
        Цитата: carpenter
        Цитата: Слон
        услышать господина Шойгу о наших действиях или бездействии!?

        У него сейчас друге задач более "важные".
        Ну а вдруг и ответит.

        Очень важно! Как Шойгу относится к выгулу собак без намордника?
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:12
      +3
      МО предпочитает (и правильно делает) не разглашать секретных сведений о будущих действиях ВСР.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:18
        +1
        Цитата: Irokez
        МО предпочитает (и правильно делает) не разглашать секретных сведений о будущих действиях ВСР.

        Во времена ВОВ вообще о таком молчали.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:20
          +1
          Цитата: carpenter

          Во времена ВОВ вообще о таком молчали.

          В те времена, инфу давал товарищ Левитан, давал что нужно без лишних слов.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:15
      +4
      Цитата: Слон
      Очень хочется услышать господина Шойгу о наших действиях или бездействии!?

      Дроны по Москве, кассетные боеприпасы, пора думать и отвечать, народ ждёт.
    4. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:38
      0
      Вчера вам коммандующий группировкой уже ответил по их поводу. Кратко: старые, шумные, неэффективны против укреплённых позиций
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:09
    +1
    получается, что эффективность применения обычных (некассетных) боеприпасов, поставленных странами НАТО, украинское командование уже не устраивает.

    Ясно что не устраивает, как в свое время "Джавелины" перестали устраивать, ждать не долго, когда садисты резниковы и зеленские, потребуют от США ядерное оружие. Вот на это у них ума хватает.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:16
    +2
    При недостатке мяса им надо же как то останавливать наступление а это либо дамбы либо кассеты либо химия с яо, мяса своего уже не так много. Но в эту игру и вдвоем интересно играть,у нас кассеты тоже есть и они по лесопосадкам хорошо заходят, минимум от туда уже мало кто вылезет.
  6. blackcat
    blackcat Сегодня, 12:22
    0
    Ну Резнику мягко выражаясь по барабану , не по нему же ответка прилетит am
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: blackcat
      Ну Резнику мягко выражаясь по барабану , не по нему же ответка прилетит

      Он даже уверен и верит в жесты доброй воли. laughing
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:40
      0
      Цитата: blackcat
      Ну Резнику мягко выражаясь по барабану , не по нему же ответка прилетит

      А Резник где-то в Европе? Или никуда не выходит?
      Опыт имеется...Взять того же Дудаева...
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:37
    0
    Почему до сих пор нет результатов применения кассетных боеприпасов ВС РФ против ВСУ?
    Хватит давать обещания и ничего не делать!
    Или делать так, что уже непонятно, будет ответ или его не будет вообще...
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:38
    0
    Сразу видно министра независимой страны - докладывает министру другой страны