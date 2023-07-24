Министр обороны Украины: В ближайшее время проинформирую главу Пентагона о последствиях применения кассетных боеприпасов

Особенно важна эффективность для контрбатарейных боёв, а также против БТР, БМП, пехоты в полях.

Глава Минобороны Украины в интервью американским журналистам рассказал о том, что американские кассетные боеприпасы уже применяются украинскими вооружёнными силами.По словам Резникова, «в ближайшее время» он проинформирует главу Пентагона Ллойда Остина о последствиях применения кассетных боеприпасов».Резников добавил, что надеется на то, что «в итоге кассетные боеприпасы окажутся более эффективными, чем обычные». Если следовать логике заявления украинского министра, то, получается, что эффективность применения обычных (некассетных) боеприпасов, поставленных странами НАТО, украинское командование уже не устраивает.Резников:Напомним, что США поставили кассетные боеприпасы Украине, несмотря на то, что большинство опрошенных американцев выступили против.Тогда Байден, отвечая на вопрос журналистов, заявил о том, что кассетные боеприпасы ВСУ поставляются «из-за того, что у Украины иссякают запасы обычных боеприпасов». И тогда же ряд американских экспертов отметили, что теперь ничто не мешает и России начать массированное применение кассетных снарядов и бомб по украинской армии при учёте того, что таких боеприпасов в арсенале ВС РФ значительно больше, чем сейчас в арсенале ВСУ.