Главная забота для нас – благополучие рядового Кинга

Я не могу сказать ничего, что могло бы помешать этому процессу

Разговор с северокорейской стороной начался через механизмы соглашения о перемирии

Рядовой армии США Тревис Кинг покинул южнокорейскую территорию, где проходил службу в составе международного контингента, и перебежал в КНДР. Теперь командование сил ООН ведет переговоры с Северной Кореей о возврате беглого американского солдата.Об этом во время брифинга сообщил заместитель командующего контингентом генерал-лейтенант британской армии Эндрю Харрисон.Он заявил, что главной целью переговорного процесса является обеспечение безопасности американского военнослужащего.- утверждает британский генерал, отказавшись пояснить, что он подразумевает под данной фразой.- заявил Харрисон.Для диалога с Пхеньяном командование международных сил, контролирующих соблюдение режима перемирия на полуострове, использует механизм, разработанный по окончании Корейской войны.- сообщил Харрисон.Источник агентства Reuters в правительстве США утверждает, что по возвращении Кинга подвергнут дисциплинарному взысканию.Перебежчик оказался в КНДР на прошлой неделе. Он незаконно пересек границу между двумя Кореями, когда находился в экскурсионной поездке по приграничной демилитаризованной зоне. Поступок Кинга поставил американских дипломатов и командование сил ООН в крайне затруднительное положение.