Военное обозрение
Войти Регистрация

Командование сил ООН ведет переговоры с Северной Кореей о возврате беглого американского солдата

21
Командование сил ООН ведет переговоры с Северной Кореей о возврате беглого американского солдата

Рядовой армии США Тревис Кинг покинул южнокорейскую территорию, где проходил службу в составе международного контингента, и перебежал в КНДР. Теперь командование сил ООН ведет переговоры с Северной Кореей о возврате беглого американского солдата.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель командующего контингентом генерал-лейтенант британской армии Эндрю Харрисон.

Он заявил, что главной целью переговорного процесса является обеспечение безопасности американского военнослужащего.

Главная забота для нас – благополучие рядового Кинга

- утверждает британский генерал, отказавшись пояснить, что он подразумевает под данной фразой.

Я не могу сказать ничего, что могло бы помешать этому процессу

- заявил Харрисон.

Для диалога с Пхеньяном командование международных сил, контролирующих соблюдение режима перемирия на полуострове, использует механизм, разработанный по окончании Корейской войны.

Разговор с северокорейской стороной начался через механизмы соглашения о перемирии

- сообщил Харрисон.

Источник агентства Reuters в правительстве США утверждает, что по возвращении Кинга подвергнут дисциплинарному взысканию.

Перебежчик оказался в КНДР на прошлой неделе. Он незаконно пересек границу между двумя Кореями, когда находился в экскурсионной поездке по приграничной демилитаризованной зоне. Поступок Кинга поставил американских дипломатов и командование сил ООН в крайне затруднительное положение.
Использованы фотографии:
Минобороны США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:17
    +1
    А стоит ли этому военнослужащему возвращатся? Его там теперь явно не цветами с мороженым встречать будут...
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:38
      +2
      Я считаю, что корейцы должны ответить Штатам, что, мол, всё в порядке, что они заботятся о благополучии рядового Кинга - беря пример со Штатов. Которые будили Бутину каждые 15 минут (включая и ночь) и спрашивали "у вас всё хорошо?" - и предупреждали, что если она не ответит, то это будет расценено как потеря адекватности, и её посадят на психотропные медикаменты для "лечения психики".
  2. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 12:17
    +5
    Для диалога с Пхеньяном

    Для диалога нужно двое, а с корейской стороны никто не отвечает. Смешно читать как СМИ строят фразы. Не сбежал в КНДР, а незаконно пересек границу. Словоблуды.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:18
    0
    Теперь командование сил ООН ведет переговоры с Северной Кореей о возврате беглого американского солдата.
    С КНДР,выдачи нет!
    1. gsev
      gsev Сегодня, 12:36
      0
      Цитата: kor1vet1974
      С КНДР,выдачи нет!

      Вполне возможно к старости беглого американца замучит ностальгия по оставленной родине и он решится вернуться прихватив с собой жену-северокореянку на которой женится в КНДР и которая захочет посмотреть западный мир. Такие случаи не раз бывали. Руководители КНДР люди прогматичные и не чинят в отличии от сталинского НКВД смертельных препонов желающим перебежать через границу. Военнослужащему СШа при его переходе обратно на Запад грозит максимум пара месяцев гаупвахты если он конечно продемонстрирует полное раскаяние и полную лояльнось США. Из бежавших из КНДР примерно 5% возвращается обратно на Север Кореи и выступает по телевидению с покаянными выступлениями.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:18
    +2
    ООН ведет переговоры с Северной Кореей о возврате беглого американского солдата.
    А если он не захочет вернуться ?
    1. gsev
      gsev Сегодня, 12:38
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      А если он не захочет вернуться ?

      Устроится преподавателем английского языка в КНДР. Это лучше солдатской доли. Юные умные и красивые студентки из северокорейской элиты вместо казармы и казарменных порядков.
  5. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 12:18
    +1
    А может, он не хочет возвращаться? Может, он "выбрал свободу"?
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 13:05
      0
      Анекдот в тему.
      Рабиновича послали в загранкомандировку в капстрану. Оттуда он прислал телеграмму: "Я выбрал свободу". Созвали партсобрание, чтобы заклеймить Рабиновича и сделать оргвыводы. Вдруг в середине собрания входит Рабинович! Немая сцена. — мне было интересно, — говорит Рабинович, — как вы поймете мою телеграмму!
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:18
    +1
    Дисциплинарное взыскание - это электрический стул или пожизненное?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:20
      +1
      Ну нарушение присяги и дезертирство то явно припаяют...
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 12:34
      0
      Заставят пройти курс у психоаналитика?

      А если серьезно, в армии США к рядовому составу есть следующие виды взысканий:
      - содержание под арестом в течение 3 сут;
      - содержание на гауптвахте до 30 сут;
      - вычет из денежного содержания в течение двух месяцев;
      - понижение в воинском звании до низшего;
      - внеочередные наряды, в том числе на хозяйственные работы, на срок до 45 сут;
      - неувольнение из части с исполнением или без исполнения должностных обязанностей (до 60 сут);
      - удержание денежного оклада за период до 14 сут.

      А вот за самовольное оставление части у них наказывают так:
      - до 3 сут - один месяц тюремного заключения и вычет 2/3 месячного оклада;
      - более 3 сут, но менее 30 - шесть месяцев тюремного заключения и вычет 2/3 ежемесячного оклада в течение этого периода;
      - свыше 30 сут - увольнение из ВС по дискредитации воинского звания и за недостойное поведение, тюремное заключение на срок один год с лишением всех видов денежного довольствия, дополнительных выплат и льгот, полного денежного оклада;
      - более 30 сут с последующим задержанием - увольнение из ВС по дискредитации воинского звания и за недостойное поведение, тюремное заключение на срок 1,5 года и вычет полного денежного оклада, а также лишение всех дополнительных выплат и льгот.

      источник http://pentagonus.ru/publ/7-1-0-240
  7. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 12:22
    +2
    Видно, что у убежавшего "дезертира" были весомые аргументы для совершения побега в КНДР. Следовательно не всё так хорошо в вооруженных подразделениях ООН, а может быть его "достали" товарищи из нового толерантного ЛГБТ сообщества? laughing
  8. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:23
    +3
    Бред какой-то - он сам перебежал, не под прицелом северо-корейских винтовок....
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:25
    0
    Главная забота для нас – благополучие рядового Кинга

    Источник агентства Reuters в правительстве США утверждает, что по возвращении Кинга подвергнут дисциплинарному взысканию.

    laughing
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 12:26
    0
    Он выбрал свободу. laughing

    Любопытно, а он слышал историю американских солдат, уже сбежавших в КНДР?
    Брюс Байрон Лоуренс, Чарльз Дженкинс?
    Видимо нет. Типичный инфантил, сам виноват.
  11. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 12:30
    0
    Мог просто от правосудия скрыться совершив что-то.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:33
    0
    А "благополучие и безопасность" задержанных - это для Штатов вообще приоритет? Или только для своих? Потому что сложно назвать заботой о благополучии, скажем, когда во время гипертонического криза Ярошенко было отказано во врачебной помощи, к примеру...
  13. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:41
    0
    Командование сил ООН ведет переговоры с Северной Кореей о возврате беглого американского солдата

    Неужели выдадут!? Не может такого быть!!!
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:49
    0
    Первый раз слышу ,что американцы принимают участие в вооруженных силах ООН
  15. alystan
    alystan Сегодня, 13:08
    0
    Миллионы бегут в Европу никакого движения.
    Сотни тысяч перебираются через мексиканско-американскую границу - тоже ноль переживания.
    Миллионы сирийцев насильно удерживаются Эрдоганом в Турции и ничего...

    А тут судьбой американского военного одиночки-беглеца ООН вдруг так озаботилось?!