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Зампред Совбеза РФ: Нам надо выбирать нестандартные цели для ударов на Украине

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Зампред Совбеза РФ: Нам надо выбирать нестандартные цели для ударов на Украине

Украина так и не смогла добиться каких-либо успехов в процессе контрнаступления ВСУ, поэтому она перешла к ударам по гражданским объектам на российской территории. Об этом пишет в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.


По словам политика, в украинском обществе вырос градус напряжения, и этим пользуются украинские нацисты. Нанося удары по объектам гражданского назначения, они создают видимость «возмездия» России. Медведев считает, что украинский режим будет все чаще выбирать мирные цели для своих диверсионных актов. Поэтому россиянам надо быть к этому готовыми.

И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым

- пишет Дмитрий Медведев.

На атаки гражданских объектов в России следует отвечать очень ощутимыми ударами по украинской территории, и здесь с Дмитрием Медведевым не поспоришь. Без масштабных ответов на атаки против российских объектов противник не сможет понять, что за каждое действие ему предстоит расплачиваться, и часто даже несоизмеримо большим ущербом, чем ему удалось причинить объектам на российской территории.

Например, сегодня ночью украинский режим предпринял атаки на Крым с помощью беспилотников. Оптимальным вариантом стал бы мощный ответ на такие действия, причем даже не обязательно против тех целей, вероятность атак которых украинские военные прогнозируют.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:29
      +6
      нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов
      Да хоть бы по стандартным били ! ТВ, интернет, связь - до сих пор работают !
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:32
        +2
        ТВ, интернет, связь - до сих пор работают !

        Это явно недоработка - связь надо было в первую очередь вырубать....
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:40
      +2
      А вот и нет!Сдавать начал.Несколько дней,может неделя-не слышно и не видно..И какое то..-"выбор нестандартных целей"...А раньше каков хлыщ-"без основанья мы разрушим весь мир насилья..."..Впрочем,ему то что?Говори что хошь...
    3. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 12:41
      0
      ДАМ суров, жесток и бескомпромиссен, но совершенно беззубый, слышен только один скулеж. А действенный и нестандартный удар - нужно сравнять с землей правительственный квартал в Куеве. Вот это действительно будет, что надо.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:42
        0
        Да кто б спорил то насчёт влепить по всем этим управлениям и организациям в Кыюве....
      2. flSergius
        flSergius Сегодня, 12:48
        0
        ДАМ суров, жесток и бескомпромиссен
        Он просто взял на себя обязанности "ястреба" после смерти Жириновского, такая же говорящая голова, как Конашенков и не отвечает в полной мере за то, что ему пишут на бумажке.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:01
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ну ДАМ как всегда суров, жосток и бескомпромиссен. Вот если бы СВО так шла, как он "жгёть врага глаголом"..

      А вот что пишет Любомир Лучук ихний прохвессор з Канады:
      "Давайте помолимся, чтобы украинский Моисей, президент Зеленский, обладал силой духа, дальновидностью и мужеством, чтобы безопасно провести свой народ через пустыню в землю обетованную, где они смогут защитить себя, когда их "друзья" потерпят неудачу. Украинцы уже достаточно пролили крови за неблагодарных других."

      Только я не понял, разве бывают "укранские Моисеи", но Лучуку можно простит он профессор географии з Канады, но сын сбежавшего бандеровца.
      Во время Первой мировой войны среди канадцев проявились растущие настроения против «вражеских пришельцев» из Австро-Венгерской империи. Оттава заняла жесткую позицию. К этим рожденным врагами гражданам относились как к социальным изгоям, и многие потеряли работу. В соответствии с Законом 1914 года о военных мерах «иностранцы вражеской национальности» были вынуждены регистрироваться в органах власти. Под это описание подпадали около 70 000 украинцев из Австро-Венгрии.
  2. Million
    Million Сегодня, 12:26
    +3
    По нестандартным местам ,Дмитрий Анатольевич, бить не разрешат!
    Если было бы разрешено,то СВО давно бы закончилась.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:32
      -1
      Зерновая сделка - ну хоть запасы НАТО израсходовали
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:30
    +1
    Нестандартный ответ, так, чтобы реально проняло - это например виллу укрофюрера в Майами взорвать.. Ибо что-то поймут они - только если это лично их касаться будет. Всё остальное - подобной публике до пейджера..
  4. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 12:31
    +3
    Ну и просвети генштаб,айфоня.Надеюсь что текст не wassat короток
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:36
    +2
    Меньше трепаться => больше делать
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:38
    0
    Вот так-то: уже не "красные линии", за которые на бендеровцев прольётся огненный дождь и они превратятся в солевые столбы, а "россиянам надо быть к этому готовыми". Окно Овертона.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:43
    +1
    Так Бац! И разнесли очистные сооружения в Киеве ,пусть живут без канализации ?
    Там стандартных целей полно и что то не шевелятся
  8. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 12:43
    +2
    ЖД мосты, достаточно нестандартная цель, где можно проголосовать за неё?
  9. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:44
    0
    Предлагает красными линиями закидать? Или озабоченностями?
  10. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 12:46
    +1
    Бить по военкоматам, по администрациям городов, по банкам, мало ли целей. Гуманность никто не оценит.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:48
    +1
    Без масштабных ответов на атаки против российских объектов противник не сможет понять, что за каждое действие ему предстоит расплачиваться

    Пока этого в Киеве не поняли, решив по приказу фюрера, нанести за удар по Одессе, ответку по Москве дронами. Если на это закрыть глаза, то Киев обнаглеет оборзеет.
    Поэтому ответ должен быть мощным, чтобы отбить желание даже думать.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:49
    +1
    Цитата: Nexcom
    Ну ДАМ как всегда суров, жосток и бескомпромиссен. Вот если бы СВО так шла, как он "жгёть врага глаголом"....

    Если бы его не удержали в 2008-м году за фалды пиджака были бы мы в Тбилиси и пили Хванчкару.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 12:57
      0
      Не напомните, кто соглашение "Медведев- Саркози" подписывал?
  13. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 12:51
    0
    Это прости Господи ещё что за объекты такие? winked Нестандартные. А то на ум одни стандартные и стратегические приходят. Тонели , мосты, связь, штабы.Там всякие. Но они же стандартные. А тут не стандартные надо бить. Ну накройте аэропорт полностью в Борисполе например.
    Во время выгрузки боевой техники и боеприпасов из натовских транспортов. Вместе с транспортами.Вот вам будет понятно и не стандартно. Предупреждали же в прошлом году. Что не надо. Так не понимают. Вот и пусть они на красные кнопки поробуют нажать первыми. Передайте в этом вопросе мячь так сказать на их территорию.Раз они играются нашей ответственностью за судьбу человечества.Снимите с себя груз моральной ответственности.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 12:54
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это прости Господи ещё что за объекты такие?

      Гей-клубы? Не? laughing
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:54
    0
    В части разговорного жанра ДАМ "впереди планеты всей", уже можно орденами награждать. Вот только популистские заявления ничего на фронте не меняют.
  15. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 12:59
    0
    Не стандартные? По идее, это Зеленский, Залужный, Буданов, Подоляк, короче говоря вся верхушка пирамиды управления. Им давно прогулы на кладбище ставят, а мы только красные линии рисуем, бойцов своих хороним, да гражданских с границы.
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:59
    0
    Дмитрий Анатольевич! Вы бы определились со стандартными и нестандартными целями...
    Для олигархов нестандартные цели: объекты недвижимости, дорогостоящий транспорт (в том числе и морской), объекты бизнеса и т.п.
    Вы понимаете, что если в Москве (к примеру) разрушить все административные здания, то ГД не будет работать в метро за школьными партами? Что мешает России наносить РАЗРУШАЮЩИЕ удары по административным и правительственным зданиям на Украине? Что мешает методично разрушать работу государственных органов?
    Вам уже не по глазам, что в результате разрушения плотины Каховской ГЭС вода перестала поступать в СКК? Почему в административных центрах и столице продолжают работать водонасосные станции, водозаборы?
    Тесла передал вождям укрорейха секрет передачи электроэнергии без проводов? Без повышающих/понижающих подстанций?
    Отгадайте, куда потекут канализационные стоки, в отсутствии очистных?
    Я даже не знаю, где вы получали опыт жизни в обществе или с детского возраста у вас была прислуга?
    * * *
    Смена места работы может вернуть вас к адекватному восприятию и жизни, и проблем окружающих...И чем скорее, тем лучше...Засиделись вы на руководящей работе, что видно по результатам...
    Простите за правду...Так я её воспринимаю...