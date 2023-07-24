Зампред Совбеза РФ: Нам надо выбирать нестандартные цели для ударов на Украине

И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым

Украина так и не смогла добиться каких-либо успехов в процессе контрнаступления ВСУ, поэтому она перешла к ударам по гражданским объектам на российской территории. Об этом пишет в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.По словам политика, в украинском обществе вырос градус напряжения, и этим пользуются украинские нацисты. Нанося удары по объектам гражданского назначения, они создают видимость «возмездия» России. Медведев считает, что украинский режим будет все чаще выбирать мирные цели для своих диверсионных актов. Поэтому россиянам надо быть к этому готовыми.- пишет Дмитрий Медведев.На атаки гражданских объектов в России следует отвечать очень ощутимыми ударами по украинской территории, и здесь с Дмитрием Медведевым не поспоришь. Без масштабных ответов на атаки против российских объектов противник не сможет понять, что за каждое действие ему предстоит расплачиваться, и часто даже несоизмеримо большим ущербом, чем ему удалось причинить объектам на российской территории.Например, сегодня ночью украинский режим предпринял атаки на Крым с помощью беспилотников . Оптимальным вариантом стал бы мощный ответ на такие действия, причем даже не обязательно против тех целей, вероятность атак которых украинские военные прогнозируют.