Военное обозрение
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В Киеве задержан бывший одесский военком

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В Киеве задержан бывший одесский военком

Киевские власти продолжают делать вид, что они борются с коррупцией, вероятно, чтобы убедить Евросоюз в том, что они принимают всё меры для вступления в ЕС. Поэтому время от времени на Украине слышно об аресте тех или иных лиц за хищение в особо крупных размерах.


На этот раз стало известно, что Государственным бюро расследований (ГБР) Украины в Киеве был задержан бывший военный комиссар Одессы Евгений Борисов.

На прошлой неделе Борисову было объявлено подозрение в том, что он незаконно получил миллионы гривен, а также умышленно уклонялся от несения службы. По данным следствия, семья Борисова приобрела автомобили и недвижимость в Испании на почти на 4 миллиона долларов.

Украинские СМИ сообщают, что бывший военком пытался скрыться от следствия. При этом Борисов использовал элементы конспирации, меняя местонахождение, автомобили, телефоны и т.п. По данным украинских СМИ, экс-военкома искали два дня и обнаружили в столице страны. Теперь прокуратура добивается оставления его под стражей без права выйти под залог.

Напомним, что Борисов был уволен с должности военкома месяц назад по распоряжению президента Зеленского, который первым заявил о предъявлении обвинения бывшему одесскому военкому. А как обстоят дела с другими военкомами на Украине? Или просто они своевременно делятся с Зе-командой?
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:50
    +1
    Ему надо было к нам бежать.Ну,посидел бы,рассказал что знает.Поделился бы.А так,оберут как липку,и еще лет двадцать впаяют
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:51
    +1
    Какой то этот военком неумный. Надо было не в Киев драпать, а за границу.
    Или он в Киев откат повез, чтобы не искали не ловили его больше?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:53
    0
    Конспирации хватило на двое суток, дальше про окраинский партизанский отряд. Лучше бы шел дорогой О. Бендера, румынские пограничники отобрали бы только наличку, а домик в Испании остался бы, он где-то там переходил границу.
  4. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 13:05
    0
    Не успел за бугор свалить. Теперь разжалуют в рядовые и отправят в нахрюк laughing