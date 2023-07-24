В Киеве задержан бывший одесский военком

Киевские власти продолжают делать вид, что они борются с коррупцией, вероятно, чтобы убедить Евросоюз в том, что они принимают всё меры для вступления в ЕС. Поэтому время от времени на Украине слышно об аресте тех или иных лиц за хищение в особо крупных размерах.На этот раз стало известно, что Государственным бюро расследований (ГБР) Украины в Киеве был задержан бывший военный комиссар Одессы Евгений Борисов.На прошлой неделе Борисову было объявлено подозрение в том, что он незаконно получил миллионы гривен, а также умышленно уклонялся от несения службы. По данным следствия, семья Борисова приобрела автомобили и недвижимость в Испании на почти на 4 миллиона долларов.Украинские СМИ сообщают, что бывший военком пытался скрыться от следствия. При этом Борисов использовал элементы конспирации, меняя местонахождение, автомобили, телефоны и т.п. По данным украинских СМИ, экс-военкома искали два дня и обнаружили в столице страны. Теперь прокуратура добивается оставления его под стражей без права выйти под залог.Напомним, что Борисов был уволен с должности военкома месяц назад по распоряжению президента Зеленского, который первым заявил о предъявлении обвинения бывшему одесскому военкому. А как обстоят дела с другими военкомами на Украине? Или просто они своевременно делятся с Зе-командой?