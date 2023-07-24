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Мощный взрыв в дунайском порту Рени после атаки БПЛА ВС РФ попал в кадр

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Мощный взрыв в дунайском порту Рени после атаки БПЛА ВС РФ попал в кадр

В ночь на 24 июля Воздушно-космические силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Рени на реке Дунай в Одесской области. Об этом сообщают украинские паблики и российские военные корреспонденты.


Порт Рени был атакован с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань». Украинская противовоздушная оборона продемонстрировала полную неспособность противостоять атаке российских дронов. Пытаясь сбить беспилотники, силы ПВО ВСУ вели беспорядочный огонь.

Однако попытки украинской противовоздушной обороны сбить российские дроны не увенчались успехом. В результате были зафиксированы прилеты по портовой инфраструктуре. Украинские паблики сообщают о том, что якобы были поражены склады с зерном, но, вероятно, там тоже находились боеприпасы и вооружение западного производства. Кроме того, известно, что было поражено и хранилище нефти в порту Рени.


Мощный взрыв в дунайском порту Рени после атаки БПЛА ВС РФ попал в кадр. Мы можем видеть вспышки от взрывов в ночном порту этого города, являющегося важным узлом транспорта, в котором сходятся речные, морские, автомобильные и железнодорожные коммуникации.


Кроме того, сообщается, что ночью были нанесены удары и по инфраструктуре Измаила, которая тоже, судя по всему, задействована не только для вывоза зерна, но и для доставки на Украину грузов военного назначения, включая боеприпасы, военную технику и вооружения. Уничтожение портовой инфраструктуры в дунайских городах будет означать полное логическое завершение водной блокады украинского режима.
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:43
    +8
    Мощный взрыв в дунайском порту Рени

    Никак зерно сдетонировало? wink Угадал?
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:47
      +2
      даже американцы думают что готовится операция по захвату Одессы
      1. леонидыч
        леонидыч Сегодня, 12:55
        0
        Боюсь что Одессу мы брать не будем во всяком случае не в этом году. Одесса может отойти к нам в результате переговоров о капитуляции, а военным путём вряд ли.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 12:57
          -2
          Цитата: леонидыч
          Боюсь что Одессу мы брать не будем во всяком случае не в этом году. Одесса может отойти к нам в результате переговоров о капитуляции, а военным путём вряд ли.

          Переговоров о чем? request
        2. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:06
          0
          Одесса может отойти к нам в результате переговоров о капитуляции, а военным путём вряд ли.


          не о чем с ними переговариваться - безоговорочная капитуляция на наших условиях.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:52
    +1
    Интересно,как там ломанулся трафик?Или куда?Врассыпную.. laughing
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:52
    +2
    в ночном порту этого города, являющегося важным узлом транспорта, в котором сходятся речные, морские, автомобильные и железнодорожные коммуникации

    Интересно - а можно было его ещё скажем прошлым летом взорвать? what
    1. Бомба
      Бомба Сегодня, 12:56
      0
      Религия не позволяла и много бабла в кармане дяди сэма до сих пор не позволяет. Так, пуки возмездия периодически проскакивают с легкой коричневой линией.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 12:59
      +1
      А нужно было, и не только там
      Ттттьть
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:56
    +1
    Что бы увидеть результат надо срочно смотреть СМИ Румынии,у тех наверно цензуры нет.