В ночь на 24 июля Воздушно-космические силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Рени на реке Дунай в Одесской области. Об этом сообщают украинские паблики и российские военные корреспонденты.
Порт Рени был атакован с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань». Украинская противовоздушная оборона продемонстрировала полную неспособность противостоять атаке российских дронов. Пытаясь сбить беспилотники, силы ПВО ВСУ вели беспорядочный огонь.
Однако попытки украинской противовоздушной обороны сбить российские дроны не увенчались успехом. В результате были зафиксированы прилеты по портовой инфраструктуре. Украинские паблики сообщают о том, что якобы были поражены склады с зерном, но, вероятно, там тоже находились боеприпасы и вооружение западного производства. Кроме того, известно, что было поражено и хранилище нефти в порту Рени.
Мощный взрыв в дунайском порту Рени после атаки БПЛА ВС РФ попал в кадр. Мы можем видеть вспышки от взрывов в ночном порту этого города, являющегося важным узлом транспорта, в котором сходятся речные, морские, автомобильные и железнодорожные коммуникации.
Кроме того, сообщается, что ночью были нанесены удары и по инфраструктуре Измаила, которая тоже, судя по всему, задействована не только для вывоза зерна, но и для доставки на Украину грузов военного назначения, включая боеприпасы, военную технику и вооружения. Уничтожение портовой инфраструктуры в дунайских городах будет означать полное логическое завершение водной блокады украинского режима.