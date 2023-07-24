ГУР Украины взяло на себя ответственность за попытку террористической атаки на Москву

Ночная атака на Москву с использованием беспилотников является операцией украинской разведки (ГУР). Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники в спецслужбах, удар был нанесен с помощью БПЛА ВСУ. Глава украинского Минцифры Федоров также пообещал, что подобных ударов со временем будет наноситься больше.
Отмечается, что для этой атаки ВСУ, как и ранее, использовали построенные по аэродинамической схеме "утка" беспилотники самолетного типа, предположительно, БПЛА "Бобер". Аналогичные дроны ранее использовались украинскими террористами для нанесения ударов по Москве и Краснодару. Подобные атаки носят сугубо террористический характер и совершаются с целью запугивания населения, без какой-либо военной эффективности.
Московское ПВО успешно отбили атаку украинских террористов, "приземлив" беспилотники противника на Лихачевском и Комсомольском проспектах столицы, в результате чего удалось избежать серьезных повреждений. Отмечаются повреждения нежилого здания - в многоэтажном доме на нескольких этажах выбиты стекла, от взрыва также незначительно пострадали перекрытия. Правоохранителями оцеплен район, сотрудники экстренных служб проводят осмотр крыши здания.
Боевики киевского режима также нанесли удар по складу боеприпасов в Крыму. В Джанкойском районе в настоящее время проводится эвакуация жителей близлежащих сел. Информация о пострадавших отсутствует.