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ГУР Украины взяло на себя ответственность за попытку террористической атаки на Москву

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ГУР Украины взяло на себя ответственность за попытку террористической атаки на Москву

Ночная атака на Москву с использованием беспилотников является операцией украинской разведки (ГУР). Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники в спецслужбах, удар был нанесен с помощью БПЛА ВСУ. Глава украинского Минцифры Федоров также пообещал, что подобных ударов со временем будет наноситься больше.


Отмечается, что для этой атаки ВСУ, как и ранее, использовали построенные по аэродинамической схеме "утка" беспилотники самолетного типа, предположительно, БПЛА "Бобер". Аналогичные дроны ранее использовались украинскими террористами для нанесения ударов по Москве и Краснодару. Подобные атаки носят сугубо террористический характер и совершаются с целью запугивания населения, без какой-либо военной эффективности.

Московское ПВО успешно отбили атаку украинских террористов, "приземлив" беспилотники противника на Лихачевском и Комсомольском проспектах столицы, в результате чего удалось избежать серьезных повреждений. Отмечаются повреждения нежилого здания - в многоэтажном доме на нескольких этажах выбиты стекла, от взрыва также незначительно пострадали перекрытия. Правоохранителями оцеплен район, сотрудники экстренных служб проводят осмотр крыши здания.

Боевики киевского режима также нанесли удар по складу боеприпасов в Крыму. В Джанкойском районе в настоящее время проводится эвакуация жителей близлежащих сел. Информация о пострадавших отсутствует.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:48
    +1
    Взяло ответственность...Какую ответственность?Заявило четко и понятно-били,бьем и будпм бить.Да,кстати.Что там прекратились атаки на киевскую верхушку?Ну,или хотя бы уничтожением административныз зданий в Киеве?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:01
      0
      Не, нельзя, они же хорошо себя ведут..
  2. Stoler
    Stoler Сегодня, 12:52
    -2
    а кто то в этом сомневался?после " страшных-ужасных" ответок России? request
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:56
    +1
    Это они типа за Одессу отметились........., а тут уже дунайские порты "чистят".
  4. blackcat
    blackcat Сегодня, 12:56
    +1
    Да фиг с ней Москвой, а вот третий склад с боеприпасами в Крыму , вот это уже напрягает am
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:59
    0
    ну так.... Все "лавры" себе!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:01
      0
      Шароварным надо показать что они вовсю воюют. Хоть так но наносят ущерб России.
      Собственно всё скатывается к бандеровской тактике стрельбы из-за угла и в спину, уничтожения гражданских и т.п.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 13:03
      0
      ... Все "лавры" себе!!!

      Вместе с Лавровым
  6. Бомба
    Бомба Сегодня, 13:00
    -1
    Пуки возмездия и с легка коричневатые линии дают результат.
  7. Maluck
    Maluck Сегодня, 13:03
    0
    Московское ПВО успешно отбили атаку украинских террористов, "приземлив" беспилотники противника на Лихачевском и Комсомольском проспектах столицы,


    А почему не на Красной площади? Если прошляпили пролет БПЛА, то так и надо писать...
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:06
    0
    Московское ПВО успешно отбили атаку украинских террористов, "приземлив" беспилотники противника на Лихачевском и Комсомольском проспектах столицы, в результате чего удалось избежать серьезных повреждений

    Не смешите мои тапки! laughing
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:09
    0
    Ночная атака на Москву с использованием беспилотников является операцией украинской разведки (ГУР).

    Один взрыв произошел рядом с Министерством Обороны РФ, не уж то генералы в МО. РФ отсидятся промолчат. Раз на себя взяло ответственность украинское ГУР, то надо снасти с лица земли это "змеиное гнездо", не оставив, камня на камне ( то же и Мин.Обороны Украины). Доколе терпеть выходки отмороженных нацистов.