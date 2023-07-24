На Тайване произошел взрыв на военной базе

Взрыв произошел на военной базе на северо-востоке острова Тайвань. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, ссылаясь на собственные источники.По данным тайваньской прессы, в результате взрыва на базе, расположенной в городе Цзилун, пострадали не менее девяти человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Для установления причин взрыва уже создана специальная комиссия в составе военных специалистов. По предварительной информации, взрыв произошел во время проверки боеприпасов в арсенале военной базы. Тайваньские военные сообщают, что произошла детонация минометного снаряда. Теперь специалисты должны установить, почему такое стало возможным.Впрочем, вероятно, что, взрыв не связан с действиями каких-либо диверсантов или преступников, а является происшествием, связанным с неправильным хранением боеприпасов или обращением с ними. Однако, учитывая напряженную военно-политическую обстановку в этой части Азиатско-Тихоокеанского региона, тайваньское военное ведомство, безусловно, будет рассматривать все возможные версии произошедшего.В последнее время Тайвань регулярно жалуется на возросшую активность китайских вооруженных сил вблизи острова. В непосредственной близости от воздушных границ Тайваня регулярно появляются самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты Народно-освободительной армии Китая, а рядом с морскими границами – военные корабли и катера Военно-морских сил НОАК.