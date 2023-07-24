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На Тайване произошел взрыв на военной базе

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На Тайване произошел взрыв на военной базе

Взрыв произошел на военной базе на северо-востоке острова Тайвань. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, ссылаясь на собственные источники.


По данным тайваньской прессы, в результате взрыва на базе, расположенной в городе Цзилун, пострадали не менее девяти человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Для установления причин взрыва уже создана специальная комиссия в составе военных специалистов. По предварительной информации, взрыв произошел во время проверки боеприпасов в арсенале военной базы. Тайваньские военные сообщают, что произошла детонация минометного снаряда. Теперь специалисты должны установить, почему такое стало возможным.

Впрочем, вероятно, что, взрыв не связан с действиями каких-либо диверсантов или преступников, а является происшествием, связанным с неправильным хранением боеприпасов или обращением с ними. Однако, учитывая напряженную военно-политическую обстановку в этой части Азиатско-Тихоокеанского региона, тайваньское военное ведомство, безусловно, будет рассматривать все возможные версии произошедшего.

В последнее время Тайвань регулярно жалуется на возросшую активность китайских вооруженных сил вблизи острова. В непосредственной близости от воздушных границ Тайваня регулярно появляются самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты Народно-освободительной армии Китая, а рядом с морскими границами – военные корабли и катера Военно-морских сил НОАК.
Использованы фотографии:
Wikipedia / 玄史生
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:17
    +3
    Есть специалисты по кондиционерам, у них проконсультируйтесь....
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:18
    +3
    Петров с Бошировым купили тур путёвки в Китай?))))
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:52
      -2
      Нет, это опять Моссад, евреи, Израиль!
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:23
      +1
      Однако, учитывая напряженную военно-политическую обстановку в этой части Азиатско-Тихоокеанского региона.....

      Украинский беспилотник с курса сбился.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:52
    0
    взрыв не связан с действиями каких-либо диверсантов или преступников, а является происшествием, связанным с неправильным хранением боеприпасов или обращением с ними.

    И у тайваньцев, сторожа курят в складах и бросают спички. Это прямо болезнь какая то.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:38
    -1
    Раззвездяи есть везде,пофигизм даже в армии страшная вещь!