Судя по всему, жителей подконтрольного киевскому режиму причерноморского города Одесса вновь ожидают регулярные отключения электроэнергии. В этот раз они никак напрямую не связаны с прилетами российских ракет и беспилотников-камикадзе. Как сообщает украинское Минэнерго, в Одессе вследствие ряда технологических нарушений, приведших к короткому замыканию, была обесточена подстанция мощностью 330 киловатт и Одесская ТЭЦ осталась без питания.
По данным Укрэнерго, без электроснабжения остались около 124 тысяч бытовых потребителей. Украинские энергетические ведомства, однако, объясняют аварии последствиями обстрелов, несмотря на то, что отключения произошли спустя довольно продолжительное время после прилета ракет и беспилотников, поразивших портовую инфраструктуру в регионе.
Ранее ряд украинских источников сообщал, что киевские чиновники, а также украинские власти на местах воспользовались прошлогодними обстрелами объектов энергетической инфраструктуры для завладения крупными суммами денег, выделенными на устранение повреждений.
В результате массовых хищений предназначенных для восстановления энергетической инфраструктуры средств, многие украинские подстанции не были должным образом отремонтированы, что неизбежно приведет к массовым авариям в период близких к пиковым нагрузок, как правило начинающимся в осенне-зимний период.