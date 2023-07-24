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Иран начал учения военно-воздушных сил с примением новейших стратегических беспилотников Shahed 149 Gaza

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Иран начал учения военно-воздушных сил с примением новейших стратегических беспилотников Shahed 149 Gaza

Как сообщают государственные СМИ Ирана, в воскресенье начались ежегодные учения Военно-воздушных сил страны. При этом некоторые эксперты связывают это с тем, что США объявили об отправке в регион Персидского залива больше истребителей, якобы для противодействия Ирану в захвате коммерческих судов в этом районе.


По данным информагентства IRNA, в учениях, получивших название «Фадейян Велят-11» («Преданные Верховному лидеру-11»), принимают участие 11 баз иранских ВВС. Отмечается, что в учениях активно участвует и база ВВС в южном порту Бандар-Аббас, что находится на берегу стратегически важного Ормузского пролива. Через этот пролив проходит 20% от всего мирового объёма сырой нефти.

Сообщается, что в учениях примут участие более 90 истребителей, бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов ВВС Ирана. Среди беспилотников - новейший стратегический разведывательно-ударный дрон Shahed 149 Gaza, способный преодолевать расстояние до 7000 км с потолком высоты около 11 тыс. м. Своё название беспилотник получил в 2021 году в честь сопротивления палестинских жителей сектора Газа.

Дрон эксперты называют иранским ответом американским MQ-9 Reaper. Он имеет возможность переносить до 13 ракет и авиационных бомб.

Безопасность, улучшение и укрепление региональных связей, мирное сосуществование и защита воздушных границ

- так определил цели учений Главнокомандующий ВВС генерал Хамид Вахеди.

Время от времени Иран проводит подобные учения для оценки боеготовности вооруженных сил и демонстрации военного потенциала страны.

На прошлой неделе США заявили, что направляют дополнительные истребители F-35 и эсминец USS Thomas Hudner в Ормузский пролив и Оманский залив для усиления безопасности в связи с попытками Ирана захватить там коммерческие суда.
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17 комментариев
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  1. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 14:28
    +2
    Ждем иранские "Газели"?! bully
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:36
      +1
      Такая дальность для Украины перебор. Высотность хорошая. Можно использовать для вскрытия и уничтожения установок ПВО.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: Бородач
        Такая дальность для Украины перебор.

        Да, но меньше керосина - больше БЧ или тяжелее подвеска. Наверно можно малость доработать.
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 15:02
        0
        Дальность - время в воздухе...современные дроны такого класса до суток проводят в небе.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:29
    +1
    . На прошлой неделе США заявили, что направляют дополнительные истребители F-35 и эсминец USS Thomas Hudner в Ормузский пролив и Оманский залив для усиления безопасности в связи с попытками Ирана захватить там коммерческие суда.

    Определенное действие- всегда имеет противодействие... yes
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 14:30
    +1
    Среди беспилотников - новейший стратегический разведывательно-ударный дрон Shahed 149 Gaza, способный преодолевать расстояние до 7000 км с потолком высоты около 11 тыс. м.
    Вот, что обидно. Наука, производство у Ирана ниже, чем у нас. Это хорошо показало производство "Гераней" на нашей территории, когда в их конструкцию и технологию были внесены некоторые изменения нашими специалистами и производственниками, что подняло их летные и боевые качества. Но вот персы смогли запустить в производство такой БПЛА, а мы все топчемся на месте. И у них он одномоторный, а наш о двух двигателях...
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 14:36
      +1
      Кто знает, кто знает, что у нас... .. recourse
      1. Комментарий был удален.
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 14:44
          +1
          А мне нрааится, Ваше Неимеющиеаналоговвмире...и хочется верить! yes
    2. alystan
      alystan Сегодня, 14:48
      -1
      Вот, что обидно. Наука, производство у Ирана ниже, чем у нас.

      Половина научных кадров бежит за бугор при первом же удобном случае.
      Производство сами знаете в чьих руках.
      Можно еще упомянуть вредительство силовых и контролирующих органов в отношении производственного сектора, особенно ОПК.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:50
      0
      svp67-Сергей,персам активно помогают китайцы,Там в первую очередь ихнее оборудование на производстве стоит.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:31
    +4
    Вот что страна живущая под санкциями в состоянии сделать!А у нас протопопы,то есть прототипы долгие годы до ума довести не в состоянии,тот же Альтиус например. Кстати а почему Путин никак не отменит санкции против Ирана и Северной Кореи?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 14:40
      +2
      Цитата: Бережливый
      Кстати а почему Путин никак не отменит санкции против Ирана и Северной Кореи?

      Похоже на то, что просто он вас лично об этом забыл проинформировать.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 14:48
        0
        Володин-Алексей,возьмите пожалуйста этот вопрос "на карандаш "может быть подвижки с вашей стороны будут...
    2. Комментарий был удален.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:32
    +1
    Что ни говори а в производстве своих беспилотников разного класса Иран ушел далеко вперед.
  6. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 14:48
    0
    Вот пример, наглядный.
    Как приходится, изгаляться стране не имеющей нормальной пилотируемой авиации.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:10
    0
    Сирия конечно хорошо но там воевать шибко надо а иран спокоен, нуждается в технологиях и рынках сбыта. А чтобы не начать дружить? Тут и контроль трафика суэца,и нам новый космодром поближе к экватору,и дешевые рабочие получше чем узбеки,и туризм и теже ковры иранские с фисташками в метрополии неплохо зайдут. Не говорю про ядерный зонтик от израиля.
  8. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 15:18
    0
    так вот почему беня слег с сердечным приступом! laughing