Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили в сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины

На Украине депутату Верховной Рады предъявили подозрение в госизмене. Нардеп избирался в парламент от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), которую киевские власти запретили как «пророссийскую».Об этом сообщила пресс-служба СБУ.- говорится в сообщении.И хотя в релизе не сообщается конкретного имени, украинские СМИ с большой долей уверенности предположили, что речь идет о депутате Александре Пономареве.По версии следствия, украинский политик начал сотрудничество с РФ с самого начала спецоперации. Как только российские войска освободили Бердянск, он поехал туда, чтобы сохранить свой бизнес. Дело в том, что в городе располагается принадлежащее ему производство. Депутат перерегистрировал предприятие в соответствии с российским законодательством, открыл счета в филиалах банков РФ и возобновил производственную деятельность.Как утверждает следствие, депутат поставлял горюче-смазочные материалы для Вооруженных сил РФ, а также предоставил военным технику для строительства фортификационных сооружений.Украинские СМИ утверждают, что политик вернулся в Киев из-за «коммерческих разногласий» с российскими властями. Впрочем, в СБУ утверждают, что он продолжал координировать хозяйственную деятельность своего предприятия, даже находясь в столице Украины.