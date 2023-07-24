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«Начал сотрудничество с РФ»: на Украине депутату Рады предъявили подозрение в госизмене

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«Начал сотрудничество с РФ»: на Украине депутату Рады предъявили подозрение в госизмене

На Украине депутату Верховной Рады предъявили подозрение в госизмене. Нардеп избирался в парламент от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), которую киевские власти запретили как «пророссийскую».

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили в сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины

- говорится в сообщении.

И хотя в релизе не сообщается конкретного имени, украинские СМИ с большой долей уверенности предположили, что речь идет о депутате Александре Пономареве.

По версии следствия, украинский политик начал сотрудничество с РФ с самого начала спецоперации. Как только российские войска освободили Бердянск, он поехал туда, чтобы сохранить свой бизнес. Дело в том, что в городе располагается принадлежащее ему производство. Депутат перерегистрировал предприятие в соответствии с российским законодательством, открыл счета в филиалах банков РФ и возобновил производственную деятельность.

Как утверждает следствие, депутат поставлял горюче-смазочные материалы для Вооруженных сил РФ, а также предоставил военным технику для строительства фортификационных сооружений.

Украинские СМИ утверждают, что политик вернулся в Киев из-за «коммерческих разногласий» с российскими властями. Впрочем, в СБУ утверждают, что он продолжал координировать хозяйственную деятельность своего предприятия, даже находясь в столице Украины.
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:09
    +1
    Методы ведения бизнеса там и здесь схожи, но есть нюансы.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:18
      +3
      Цитата: Uprun
      Методы ведения бизнеса там и здесь схожи

      И линия фронта им не преграда !
  2. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:18
    0
    Странно, что власти Укрорейха "не догоняют", что в действиях нардепа ничего личного, только бизнес.... А то, что идёт война, между Украиной и Россией, так это, бизнесу, не помеха..... И "наварить", под арт. канонаду, можно, даже, очень прилично.... Похоже в военном "угаре" руководство Укрорейха забыли уроки истории развития капитализма....
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:18
    0
    . (ОПЗЖ)

    Опа, да опа кругом железная ... снова опа... bully
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:21
    +1
    Из серии богатые тоже плачут (с)
    Плохо людям, когда приходится жить и воевать при капитализме.
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:33
    0
    Бред какой-то... А что, разве не было очевидно, что на него повесят измену? Будто что-то неожиданное произошло...
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:36
    0
    Интересно это не тот самый Понамарев что из России уе короче свалил вна ук'-роину,отказавшись от нашего гражданства?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: Бережливый
      Интересно это не тот самый Понамарев что из России уе короче свалил вна ук'-роину,отказавшись от нашего гражданства?

      Да нет, он из Бердянска и всю жизнь прожил на Украине, занимался бизнесом, а потом в политики подался, вот там его свои же "прибрали к рукам". Все кто не в парт Зеленского, те враги еще их можно хорошо потрясти. На Украине, кто не с Зелей тот враг.
      Вот такой он "украинский Моисей".
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 14:40
    0
    «Начал сотрудничество с РФ»: на Украине депутату Рады предъявили подозрение в госизмене
    А что ж тогда председателя их СовБеза пана Данилова обходят стороной, он же то же "замарал" себя похожим "сотрудничеством"?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: svp67
      А что ж тогда председателя их СовБеза пана Данилова обходят стороной, он же то же "замарал" себя похожим "сотрудничеством"?

      В 1994 году в орбиту внимания Центрального
      разведывательного управления США попадает и молодой демократически
      избранный мэр Луганска. Сам Алексей Данилов был этому только рад.
      Американская крыша была верхом его мечтаний.
      Вербовщиком Данилова стал Уильям Грин Миллер (William Green Miller) –
      американский дипломат, занимавший пост посла США на Украине в 1993-1998 годах. После вербовки Миллером куратором Данилова стал Роберт Форесман (Robert Foresman), который в 1994 году возглавлял службу консультаций по вопросам приватизации на территории Украины в Международной финансовой корпорации. После прихода Зеленского к власти о своем старом агенте вспомнили в американском посольстве – и пришли к выводу, что в нынешних условиях такой им как раз и нужен. у него в собственности квартира в Киеве площадью 352,3 кв.метра, дом в 446 квадратов на земельном участке площадью 3,1 гектара в престижном Васильковском районе Киевской области.
      Так что при таком покровительстве, Данилова никакой Зеленский не тронет, это вам не Залужный.
      Хотя Данилов нечистоплотен, даже мать свою забыл и бросил умирать в
      одиночестве в разбитом Луганске. 90-летняя женщина живёт на семь тысяч рублей в месяц, которые выплачивает Россия пенсионерам Донбасса.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:03
    0
    Грызня, возня и все остальное сопутствующее.
    Особенно показательно себя ведут, политики от бизнеса... и хочется, и колется, и зелебобики не велят.