Главы МИД Ирана и Катара провели переговоры по деэскалации ситуации вокруг ядерной сделки

Доха намерена расширить экономические связи с Тегераном

Заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани провёл консультации с государственным министром иностранных дел Мохаммедом бин Абдулазизом бин Салехом Аль Хулаифи. Состоялась встреча в Тегеране.Главной темой стало обсуждение, связанное с деэскалацией ситуации вокруг «ядерной сделки», заключённой в 2015-м году. Так, стороны подчеркнули необходимость дальнейшего продвижения переговорного процесса по иранской ядерной сделке, который бы предусматривал восстановление замороженных активов Исламской Республики Иран (ИРИ) в обмен на освобождение граждан США, содержащихся в иранских тюрьмах.Глава катарского МИД также провёл переговоры и со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которых последний высоко оценил развивающиеся отношения между двумя странами. Более того, он обратил внимание на слова Аль Хулаифи о том, что продолжающиеся консультации между Тегераном и Дохой направлены, прежде всего, на укрепление двусторонних связей, способствуя развитию новых каналов взаимодействия.– отметил катарский дипломат.Стоит отметить, что вышеупомянутого катарского дипломата и сопровождающую его делегацию до начала двусторонних консультаций встретил в иранской столице лично министр Абдоллахиан. Этому событию предшествовало письмо, полученное главой иранского внешнеполитического ведомства со стороны катарских официальных высокопоставленных лиц.Между тем, в Пентагоне сегодня заявили о планах Соединённых Штатов направить на Ближний Восток истребители F-16 и F-35 наряду с одним из своих боевых кораблей. Как уточнили в Минобороны США, данное решение связано с осуществлением наблюдения за ключевыми акваториями региона, чему предшествовали, как утверждают, в американском оборонном ведомстве, якобы попытки захвата иранскими кораблями танкеров с нефтью в Оманском заливе несколько месяцев тому назад.Напомним, что ранее власти Катара предприняли попытки выступить в роли посредника между Ираном и США в переговорах о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке, которые зашли в тупик.