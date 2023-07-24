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Минобороны РФ: российские военные нанесли удары по 102 артиллерийским подразделениям противника за сутки

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Минобороны РФ: российские военные нанесли удары по 102 артиллерийским подразделениям противника за сутки

Эффективно применяя авиацию и артиллерию, военнослужащие группировки «Юг» успешно отразили шесть штурмов украинских подразделений на Донецком направлении. Атаки ВСУ происходили в районе Клещеевки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР).


Об этом говорится в очередном брифинге Минобороны РФ.

При этом противник потерял 160 человек, один танк, польскую САУ Krab, британскую гаубицу FH-70, самоходную установку гвоздика и два автомобиля.

Еще пять вражеских атак было отражено в районе Красного Лимана. Здесь наибольший ущерб врагу, помимо артиллерии и авиации, нанесли расчеты тяжелых огнеметных систем. Противник пытался контратаковать в Серебрянском лесничестве и в окрестностях Невского.

Тут его потери составили до 200 боевиков, по четыре БМП и бронеавтомобиля, две САУ «Гвоздика», две буксируемые гаубицы и три пикапа.

Существенный урон противнику нанесли удары российских войск по украинским позициям на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Здесь наши военный ликвидировали 12о вражеских военнослужащих, пять единиц техники противника, в том числе самоходную артустановку «Гвоздика», а также американскую гаубицу M777.

Активно действовали подразделения ВС России также в Харьковской и Херсонской областях.

За минувшие сутки российские военные в общей сложности нанесли удары по 102 артиллерийским подразделениям противника. Ими был причинен существенный урон вражеской живой силе и технике в 137 районах.

Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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11 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:55
    -1
    нанесли удары

    Ни о чём. Чем нанесли, какие результаты? Если классическая арта, то площадь рассеяния квадратные км. Перепаханные поля видели?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 15:06
      +2
      Вы бы хотели перечисления огневых средств, которыми наносили поражения, и рассказать о конкретных[ результатах ? Это бы означало поделиться с противником секретной информацией.
      Даже если КПД не такой высокий, как хотелось бы, в любом случае он не нулевой.
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 15:11
      0
      Не любит МО обо всем распространяться, можно только догадываться по таким заблюреным видосам
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:28
      0
      Видосы охоты на Леопардов по ссылке ниже.Особенно порадовали модернизированные Ланцеты. good



      Традиционно против бронетехники противника успешно применяются дроны-камикадзе «Ланцет». После модернизации эти барражирующие боеприпасы получили усиленную кумулятивную боевую часть, что позволяет пробивать корпус танка и наносить ему критические повреждения.


      Во втором ролике в башню немецкого танка прилетел высокоточный артиллерийский снаряд «Краснополь», корректируемый при помощи БПЛА «Орлан».

      https://topcor.ru/37527-sredstva-obektivnogo-kontrolja-za-poslednie-48-chasov-zafiksirovali-porazhenie-pjati-leopardov.html
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:59
    0
    Интересно, что Минобороны РФ понимает под артиллерийским подразделением и под словом удар? 102 не маленькое число...
    1. monetam
      monetam Сегодня, 15:04
      +1
      102 -это выявленные цели, связанные с артиллерией. Удар - это огневое поражение.
      1. Игорь_Сергеевич
        Игорь_Сергеевич Сегодня, 15:29
        0
        Добавлю, что удар применимо только к авиации, ракетным войскам и к боеприпасам артиллерии с спецчастью. Огонь уже относится к артиллерии.
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 15:29
        +1
        Цитата: monetam
        102 -это выявленные цели, связанные с артиллерией. Удар - это огневое поражение.

        я думаю нанести удар и поразить- все же несколько разные понятия..
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:28
      0
      Учитывая что потери всего 9 ед. арты то
      под словом удар
      выпустить снаряды в сторону врага.Ну или туда где мы думаем находится враг.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:07
    0
    Хорошо бы если это все трансформировалось в поражение всук.А не было приукрашенной чушью для слеповерящих в подобные сводки
  4. Single-n
    Single-n Сегодня, 15:26
    +1
    удары по 102 артиллерийским подразделениям противника

    Итоги -
    польскую САУ Krab, британскую гаубицу FH-70, самоходную установку гвоздика
    +
    две САУ «Гвоздика», две буксируемые гаубицы
    +
    в том числе самоходную артустановку «Гвоздика», а также американскую гаубицу M777
    =1+1+1+2+2+1+1=9 шт
    .
    Мы нанесли 102 удара по арт позициям и уничтожили 9 единиц противника. Хмм. То есть хоть что то поразили только в 9%. А учитывая что цели могли быть и на одной позиции то процент поражения падает еще в разы? Я правильно понял смысл брифига МО РФ?