Эффективно применяя авиацию и артиллерию, военнослужащие группировки «Юг» успешно отразили шесть штурмов украинских подразделений на Донецком направлении. Атаки ВСУ происходили в районе Клещеевки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР).
Об этом говорится в очередном брифинге Минобороны РФ.
При этом противник потерял 160 человек, один танк, польскую САУ Krab, британскую гаубицу FH-70, самоходную установку гвоздика и два автомобиля.
Еще пять вражеских атак было отражено в районе Красного Лимана. Здесь наибольший ущерб врагу, помимо артиллерии и авиации, нанесли расчеты тяжелых огнеметных систем. Противник пытался контратаковать в Серебрянском лесничестве и в окрестностях Невского.
Тут его потери составили до 200 боевиков, по четыре БМП и бронеавтомобиля, две САУ «Гвоздика», две буксируемые гаубицы и три пикапа.
Существенный урон противнику нанесли удары российских войск по украинским позициям на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Здесь наши военный ликвидировали 12о вражеских военнослужащих, пять единиц техники противника, в том числе самоходную артустановку «Гвоздика», а также американскую гаубицу M777.
Активно действовали подразделения ВС России также в Харьковской и Херсонской областях.
За минувшие сутки российские военные в общей сложности нанесли удары по 102 артиллерийским подразделениям противника. Ими был причинен существенный урон вражеской живой силе и технике в 137 районах.