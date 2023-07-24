Военное обозрение
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Россия может не признать Украину членом НАТО в случае принятия её в альянс

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Россия может не признать Украину членом НАТО в случае принятия её в альянс

Украинский министр обороны Резников, как уже сообщало «Военное обозрение», рассчитывает на то, что уже на следующем саммите НАТО Украина будет приглашена в альянс. И сразу же после этого, как заявил г-н министр, «закончится война». То есть, Резников, по сути, прямо говорит, что на нынешних условиях Украина готова воевать не более года, ведь именно через год и состоится следующий натовский саммит и состоится (для справки: состоится в июле 2024 в Вашингтоне). Его слова - это не столько предположение, как он пытается выдать, сколько своеобразный сигнал для НАТО, если не сказать – «тихий» ультиматум.


Украинская цель киевским режимом обозначена достаточно ясно: принятие Украины в НАТО. С тем, чтобы потом попытаться уже напрямую столкнуть западный военный блок с Россией – в войне с непосредственным участием солдат НАТО. По глубокому убеждению Резникова и ему подобных, натовские военные массово готовы отдавать свои жизни за то, чтобы Украина «вернулась в границы 1991 года».



Однако ситуация для киевского режима такова, что ровно так же, как Запад не признаёт территориальные приобретения России в ходе конфликта на Украине, Россия вольна не признать натовское расширение за счёт Украины (той её части, которая де факто под контролем Киева на момент возможного принятия в НАТО останется).

Другими словами, Москва может обозначить свою позицию, исходя из которой даже в случае принятия Украины в Североатлантический альянс, членом западного военного альянса эту страну считать не будет. Соответственно, и нанесение ударов, а также ведение боевых действий против такой Украины Россия вполне может продолжить (если Запад продолжит попытки игнорировать интересы и предложения России), предлагая уже натовским государствам и правительствам чётко ответить самим себе и своим народам на вопрос о том, готовы ли они ради «штампа в паспорте» (бумажного принятия Украины в состав НАТО) жертвовать непосредственно собой в полномасштабной войне против России?

Пусть это и предположение, однако такое развитие событий вполне имеет место быть. Ведь Россия изначально начинала специальную военную операцию ещё и как ответ на расширение НАТО с приближением к своей границе. Была однозначно обозначена позиция, согласно которой членство Украины в НАТО для нашей страны неприемлемо. И если в НАТО всё же решат пойти на этот, пусть сейчас во многом выглядящий формальным шаг, России придётся отвечать. При любом российском ударе по объектам на Украине НАТО в таком случае придётся либо этот удар проглотить и действовать ровно так, как действует альянс сейчас, либо вступать в войну против России уже собственными руками и ногами со всеми вытекающими для обеих сторон такого конфликта последствиями.
Автор:
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8 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 15:13
    +3
    Россия может не признать Украину членом НАТО в случае принятия её в альянс

    А толку от такого непризнания? И что для нас от этого изменится?

    Другое дело, что министр обороны Резников может мечтать и заявлять об этом сколько угодно.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:13
    +3
    Что за странные утверждения? Если Неньку примут в НАТО, и что с того что Россия это не признает????
    Что за ерунда то?

    зы Опередили. Вот вот, именно так.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:18
    0
    Переливание из пустого в порожнее. Что так, что этак - будем бить по Украине и ждать, ввяжется НАТО, или нет.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:19
    +2
    Россия может не признать Украину членом НАТО в случае принятия её в альянс
    . Могли вообще не признавать то образование, которое самосоздалось после военного свержения законной власти...
    Ну и что это изменило б, в тот момент?
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:27
      0
      какая разница в признание. договор если подписан. то ст.5 устава НАТО распространяется на эту страну
      другое дело что РФ и США будут договариваться и разменивать кого то на кого
      с Украиной американцы включили Буку - не договорились - началась СВО
  5. osp
    osp Сегодня, 15:25
    +3
    Пока не закончиться война говорит об этом нет смысла.
    Просто ждут на Западе в каких границах Украина сохранится.
    Но даже если в те что она контролирует сегодня то такой вариант тоже может устроить Запад.
    Даже с учетом ее полного отказа от Крыма и Донбасса.
    А территории Запорожской и Херсонской областей настолько маленькие что контролируются Россией, что вообще нет смысла о них говорить - Херсон потерян, Запорожье не взяли вообще.

    Поэтому гипотетическое прекращение войны и даже официальный отказ Украины от тех территорий что сегодня контролируются Россией наверняка рассматривается как вариант на Западе.
    Даже в такой конфигурации Украина им как член НАТО очень подойдет.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:30
      0
      Да, забавный был бы ход, не стандартный, самое оно для этой в целом непонятной операции.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:30
    -1
    Россия может не признать Украину членом НАТО в случае принятия её в альянс

    А может сделать так, что принимать будет некого и нечего...