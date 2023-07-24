Россия может не признать Украину членом НАТО в случае принятия её в альянс

Украинский министр обороны Резников, как уже сообщало «Военное обозрение», рассчитывает на то, что уже на следующем саммите НАТО Украина будет приглашена в альянс. И сразу же после этого, как заявил г-н министр, «закончится война». То есть, Резников, по сути, прямо говорит, что на нынешних условиях Украина готова воевать не более года, ведь именно через год и состоится следующий натовский саммит и состоится (для справки: состоится в июле 2024 в Вашингтоне). Его слова - это не столько предположение, как он пытается выдать, сколько своеобразный сигнал для НАТО, если не сказать – «тихий» ультиматум.Украинская цель киевским режимом обозначена достаточно ясно: принятие Украины в НАТО. С тем, чтобы потом попытаться уже напрямую столкнуть западный военный блок с Россией – в войне с непосредственным участием солдат НАТО. По глубокому убеждению Резникова и ему подобных, натовские военные массово готовы отдавать свои жизни за то, чтобы Украина «вернулась в границы 1991 года».Однако ситуация для киевского режима такова, что ровно так же, как Запад не признаёт территориальные приобретения России в ходе конфликта на Украине, Россия вольна не признать натовское расширение за счёт Украины (той её части, которая де факто под контролем Киева на момент возможного принятия в НАТО останется).Другими словами, Москва может обозначить свою позицию, исходя из которой даже в случае принятия Украины в Североатлантический альянс, членом западного военного альянса эту страну считать не будет. Соответственно, и нанесение ударов, а также ведение боевых действий против такой Украины Россия вполне может продолжить (если Запад продолжит попытки игнорировать интересы и предложения России), предлагая уже натовским государствам и правительствам чётко ответить самим себе и своим народам на вопрос о том, готовы ли они ради «штампа в паспорте» (бумажного принятия Украины в состав НАТО) жертвовать непосредственно собой в полномасштабной войне против России?Пусть это и предположение, однако такое развитие событий вполне имеет место быть. Ведь Россия изначально начинала специальную военную операцию ещё и как ответ на расширение НАТО с приближением к своей границе. Была однозначно обозначена позиция, согласно которой членство Украины в НАТО для нашей страны неприемлемо. И если в НАТО всё же решат пойти на этот, пусть сейчас во многом выглядящий формальным шаг, России придётся отвечать. При любом российском ударе по объектам на Украине НАТО в таком случае придётся либо этот удар проглотить и действовать ровно так, как действует альянс сейчас, либо вступать в войну против России уже собственными руками и ногами со всеми вытекающими для обеих сторон такого конфликта последствиями.