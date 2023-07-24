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Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 достигла рекордных значений

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Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 достигла рекордных значений

Биржевая цена бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам прошедших на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи торгов продолжила свой рост, в итоге обновив рекордные значения.


Стоимость бензина Аи-92 за день повысилась на 0,55%, и достигла отметки в 64,879 тыс. рублей за тонну горючего. Рост стоимости бензина этой марки продолжает расти уже на протяжении 13 торговых дней подряд. Рекордные значения также обновила цена бензина Аи-95, который подорожал на 0,21% и продавался за 69,925 тысяч рублей за тонну.

По итогам торгов стоимость летнего дизельного топлива не изменилась, оставшись на отметке в 57,635 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута повысилась на 1,65%, и достигла отметки в 23,181 тысяч рублей за тонну. Кроме того, подорожало топливо для реактивных двигателей (авиационный керосин), цена которого повысилась на 0,21% и достигла отметки в 65,565 тыс. рублей за тонну.

При этом цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 2,3%, до отметки в 20,327 тыс. рублей за тонну. В Сибири и на Урале, где располагаются ведущие производители этого вида топлива, цена снизилась на 0,4%, достигнув значения в 16,832 тысяч рублей за тонну.

Таким образом, рост биржевых цен на российский бензин за прошедшие полгода составил более 50%. При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объемы торговли бензином снизились на 10,9% и достигли значений в 4,114 миллионов тонн.
Использованы фотографии:
Pixabay
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80 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:38
    +22
    Всё же хорошо, всё же по плану или не?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:46
      +19
      Бензин дорожает, потому что доллар дорожает ! И бензин дорожает, потому что доллар дешевеет !
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 17:40
        0
        Вот меня одно поражает: народ наш считает власть буржуазной, олигархической, действующей исключительно в своих собственных интересах, доверие к ней... ну все мы помним про обещания кое-кого не повышать пенсионный возраст, да и других примеров куча. Но вот почему-то имеется едва ли не полный консенсус, что власть, работающая сама на себя до 24.02.22 и продолжающая вешать лапшу на уши электорату после, именно в этот день чуть не впервые, приняла патриотическое, вне всякой связи с клановыми, меркантильными задачами решение - начать СВО, лукавя и... редактируя подаваемую ширнармассам информацию чуть не во всём остальном (если судить по комментариям хотя бы к этому материалу, именно так большинство и считает) , именно в целях и задачах спецоперации была кристально чиста и вещала народу только правду и ничего кроме правды. Может, их там всех подменили на тот один день?
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 17:48
          0
          Цитата: УАЗ 452
          Вот меня одно поражает: народ наш считает власть буржуазной, олигархической, действующей исключительно в своих собственных интересах, доверие к ней... ну все мы помним про обещания кое-кого не повышать пенсионный возраст, да и других примеров куча. Но вот почему-то имеется едва ли не полный консенсус, что власть, работающая сама на себя до 24.02.22 и продолжающая вешать лапшу на уши электорату после, именно в этот день чуть не впервые, приняла патриотическое, вне всякой связи с клановыми, меркантильными задачами решение - начать СВО

          Я не считаю, что это было патриотическое решение. Как раз меркантильное.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:48
      +18
      Конечно по плану: рост цен безостановочно, а как иначе прожить "бедному" алигархату. Капитализм однако!
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 15:56
        +3
        С бензином уже давно все ясно, меня тревожат следующие новости:
        В октябре 2023 года в России вступит в силу закон, упрощающий постановку на учет прибывших в страну иностранцев, сообщает «Парламентская газета».. Далее: https://news.rambler.ru/community/51140489/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
        1. Dimy4
          Dimy4 Сегодня, 16:20
          +7
          В октябре 2023 года в России вступит в силу закон, упрощающий постановку на учет прибывших в страну иностранцев

          Выдадут им паспорта, приведут на избирательный пункт и покажут где галочку ткнуть за непогрешимого нашего.
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 16:39
            +7
            Цитата: Dimy4
            Выдадут им паспорта, приведут на избирательный пункт и покажут где галочку ткнуть за непогрешимого нашего.

            Не волнуйтесь, у нас в избиркоме волшебники 80-го lvl, так что при любой явке и настроениях электората, победит действующий президент с 75-80% голосов
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 16:22
          0
          Цитата: Курильщик
          В октябре 2023 года в России вступит в силу закон, упрощающий постановку на учет прибывших в страну иностранцев, сообщает «Парламентская газета»

          Чем оно вас беспокоит? Многие гастарбайтеры вообще на учет не становятся.
          Так что лучше упрощенно чем никак.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:39
    +17
    Это к недавней статье о минимальной инфляции в России belay
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:43
      -4
      Цитата: dmi.pris1
      Это к недавней статье о минимальной инфляции в России belay

      В ФРГ в 1970е была не большая инфляция и чудовищный топливный кризис.Вплоть до лошадей...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:46
        +7
        Топливный кризис тогда был по всему миру,исключая соцстран...
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 15:57
          +6
          Цитата: dmi.pris1
          Топливный кризис тогда был по всему миру, исключая соцстранЫ...


          В СССР (я это хорошо помню) бензин подорожал и стоимость проезда в такси с 10 копеек/км стала стоить 20 копеек/км...Ну, это кто помнит...
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 16:06
            +1
            Это было,если не ошибаюсь сразу после Московской Олимпиады...
            1. Ватервейс 672
              Ватервейс 672 Сегодня, 16:13
              +1
              Это был 1977 или 76 год. Сразу появились свободные такси. Правда временно.
              1. dmi.pris1
                dmi.pris1 Сегодня, 16:20
                +1
                Да,посмотрел нет.Бензин дорожал дважды в 1977 и 1981...Я лично помнил только после Олимпиады
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 16:01
          +9
          Цитата: dmi.pris1
          Топливный кризис тогда был по всему миру,исключая соцстран...

          Я, наверное, ни фига не разбираюсь в мировой экономике и неправильно оцениваю благотворное влияние "невидимой руки рынка", но не потому ли в соцстранах не было тогда топливного кризиса, что соцстраны не принимали участия в мировой биржевой спекуляции? Что СССР продавал бензин соцстранам , потому что они были социалистическими. А сейчас - хоть сатане, лишь бы задорого.

          И ещё.
          Страшно представить. что Иосифа Виссарионовича во время войны волновали мировые цены на ГСМ. Нам на Курской дуге танки заправлять - а солярка либо стОит столько, что проще танки перед собой толкать, либо её просто нет, потому что кто-то за границу её загнал - там цены выше.
          А у нас ключевую ставку подняли, цены на ГСМ (а, значит, НА ВСЁ) попрут. И кто-то нам рассказывает про рост экономики...
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 16:55
            +1
            Цитата: Zoldat_A
            но не потому ли в соцстранах не было тогда топливного кризиса, что соцстраны не принимали участия в мировой биржевой спекуляции?

            СССР тогда получил "последний экономический шанс" - резко выросли доходы бюджета, и даже была попытка обновить средства производства на более современные... Увы, не срослось. Очень жаль.
            Цитата: Zoldat_A
            Страшно представить. что Иосифа Виссарионовича во время войны волновали мировые цены на ГСМ.

            А у нас одно уродливое решение тащит за собой другое. Передали нефте-газодобывающие компании в частные руки - попил в чистом виде. Но сообразили, что доходы этих компаний сильно зависят от цен на мировом рынке, посчитали, что такая сверхприбыль должна отойти государству (это было правильно) но лечение оказалось хуже болезни: решили и рыбку съесть и на елку влезть, и ввели плавающее налогообложение зависящее от курса доллара к рублю и цен нефти/газа на мировой бирже.
            В итоге 40% поступлений федерального бюджета поставлено в зависимость от курса доллара к рублю и стоимость нефти на Лондонской бирже... Разумеется, вскоре дошло что манипулируя курсом, можно в любой кризис вывести бездефицитный бюджет. Вот рубль и идет в пике который год, а вслед за ним - промышленность РФ...
            А теперь Набиуллина рассказывает, что это мол все чистая конспирология, а на самом деле все, конечно, не так...
          2. Ильнур
            Ильнур Сегодня, 17:26
            0
            И кто-то нам рассказывает про рост экономики...

            Да уж, этот, кто-то, любитель сказки рассказывать, всё у нас хорошо, всё по плану, а план вообще ХПП...
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 16:46
        +1
        Цитата: свой1970
        В ФРГ в 1970е была не большая инфляция и чудовищный топливный кризис.

        Инфляция тогда тоже скакнула по всему миру. Собственно, тогда и появился термин "стагфляция", то есть высокая безработица при высокой инфляции
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 15:52
      +9
      Цитата: dmi.pris1
      Это к недавней статье о минимальной инфляции в России belay

      Так инфляция считается в Думской и столовой ЦБ, но точно не в наших магазинах.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 17:31
        0
        Цитата: ARIONkrsk
        Цитата: dmi.pris1
        Это к недавней статье о минимальной инфляции в России belay

        Так инфляция считается в Думской и столовой ЦБ, но точно не в наших магазинах.

        А в наших магазинах купить арбузы оптом по 6 рублей и продавать по 45 при плече доставки в 140 км от поля- это не инфляция.Чистейший капитализм не более...
  3. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:40
    +7
    "Война- войной", а экономика своим чередом, типичным для России.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:55
      +6
      Ну, да. А откуда ещё брать денег то в условиях санкций и СВО? Со своего населения. Как предупреждали, потихоньку проходим путь как вна Украине.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:42
    +12
    Отмазка как всегда-"доллар дорожает "?Явно на лицо ценовой сговор производителей ГСМ. Вот так и разгоняют в стране инфляцию.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:03
      +6
      Цитата: Бережливый
      Отмазка как всегда-"доллар дорожает "?Явно на лицо ценовой сговор производителей ГСМ. Вот так и разгоняют в стране инфляцию.

      Налицо сговор буржуев, которым оставили возможность безнаказанно грабить российский народ...И прогрессивную шкалу НДФЛ для них выше 15% поднять не могут...
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:42
    +16
    Лишний раз говорит о том,что интересы наших нефтеторговцев не в РФ, гонятся за повышением курса валюты, пытаясь сохранить свои долларовые доходы. Патриоты, наверное, все как один!
    Одни спекултируют валютой, другие бензином!
    Как говорится, кому война а кому мать родна...
    А может я не прав?
    Переубедите.
    1. Игорь Борисов_2
      Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:57
      +3
      Сергей, Вы абсолютно правы и здесь даже обсуждать нечего. Отец был с визитом в Ливии, на обочине стоит джип - отлетел провод прерывателя-распределителя, машину бросили, купили новую. Топливо копеешное....
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 17:46
        0
        Топливо копеечное и при Каддафи было, за что его и растерзали, наверное.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 15:58
      +4
      Зачем переубеждать, если вы правы?!

      Только за всей этой бензиново-биржевой вакханалией стоят какие-то определенно известные властям силы/люди.
      И там, и там явно чувствуется "цеховая заинтересованность и сговор".
      С валютной спекуляцией напрямую завязаны "интересы" ведомства Набиулиной.
      Как бы не хотелось этого, но все указывает на отсутствие серьезного желания государства навести должный порядок в стране.
  6. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 15:49
    +7
    В среднем получается Аи 92 -48 руб за литр , а Аи 95 -50 руб за литр. Это опт. Значит в розницу будет на много дороже . Скоро поднимут цены на АЗС
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:06
      +1
      Цитата: леонидыч
      Скоро поднимут цены на АЗС

      Хрен бы их знал...Дешевле точно не будет, пока не вернётся власть народа.
      Цены на топливо (бензин, газ) в городе. Цены бензин 92 и 95 на карте. Топливные карты. Лучшие предложения: Газ СПБТ 21.9 ₽ , Аи-92 46.3 ₽ , Аи-95 49.7 ₽ , ДТ 58.9 ₽ , Премиум 95 51.5 ₽ , Аи-100 62 ₽ , Аи-98 58.55 ₽ , Премиум ДТ 59.4 ₽ , А-80 42.5 ₽ , Премиум 92 46.7 ₽ , - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 16:34
        +1
        пока не вернётся власть народа.

        Тогда цены на бензин покажутся мелочью.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:37
        +1
        Когда вернётся власть народа ,опять будем в несколько раз дороже покупать бензин у барыг,придефиците.Как в 1985 году и до развала СССР Мурманск ,как начинается сезон грибов,ягод ,рыбалки ,да бензин 40 коп но чтобы его купить надо было отстоять очередь ,для меня, от АЗС на Кооперотивной до въезда в город ,а это км 4, бампер в бампер. И чтоб не мучиться, приходилось покупать бензин в Рыбном порту у карщиков,на угольках на судоразделке, у мичманов и прапорщиков( подрывая обороноспособность страны laughing ) но уже по полновесному 1рублю.Зимой машина в Мурманске не нужна была ,для этого было такси ,которое надо ещё уметь поймать.Не всё так было прекрасно при власти народа,но остались воспоминания хорошие - мы тогда были молодыми, хочешь работай ,хочешь изображай работу ,но только не пьянствуй- с третьего раза с этим было строго.
        1. KLM77
          KLM77 Сегодня, 17:18
          +1
          В 1985 году была власть тупого у-блюд-ка, но никак не народа!
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 15:49
    +8
    Нашли чем удивить! Это не новость, об этом писать не стоит, а новостью будет если начнет дешеветь, тогда и пишите такие новости, а это серая обыденность.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:55
      +3
      Когда такое случится, то как говорят у меня в семье "село татар вымрет", не в обиду никому hi
  8. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:54
    +4
    Стоимость топочного мазута повысилась на 1,65%, и достигла отметки в 23,181 тысяч рублей за тонну.

    Удивительно, как МО РФ покупает мазут марки М-100 для отапливания котельных военных городков за 42,000 рублей???
    1. faiver
      faiver Сегодня, 16:57
      +1
      тоже мне открытие, вспомните скандал с Росгвардией, там продукты оптом закупали в полтора раза дороже розничной цены
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:55
    +8
    Ну так все норм-бенз наш берут дешево(сами продаем так) плюс уборочная началась,плюс сво жрет гсм тоннами. Так от чего же уважаемым котам немного не наварить баблишка когда бензина завались стало, ну не коммунисты же они какие то чтоб цены сбавлять да и счас куча экспертов на рбк обьяснит почему при избытке гсм в сша цены падают а у нас при томже избытке они должны расти.
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:58
    0
    Это не только все по плану, но и вставание с колен, и реальные скрепы, и даже борьба с бедностью! "Всё в одном флаконе ", и такие поразительные результаты всего лишь от горстки людей, получавших образования на благословенном западе!
    1. KLM77
      KLM77 Сегодня, 17:20
      0
      ОбразованиЕ! Вы точно не из западных?
  11. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 15:58
    +2
    В свете совокупности некоторых событий похоже на раскачивание лодки.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:01
      +3
      Не взлетит. Пригожинские покатушки показали, что недовольства открытого в стране, не будет, а бухтеть на кухнях можно сколько угодно. Будем как вна Украине, затягивать пояса, экономить на всём, по логике в условиях войны, так и должно быть. Только не думаю, что нам кто то, Китай или Индии с арабами, будут подкидывать денег на жизнь/войну, как соседу.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:01
    -5
    И ни кто на сайте не знает - летом НПЗ становятся на техобслуживание .
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:11
      +2
      Техобслуживание плановое! когда Вы идёте в отпуск, вашим коллегам не повышают зарплату!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:27
        -2
        Да хоть какое техобслуживание,производство дистилятов упало,на обслуживание стал не один НПЗ,сколько встало надо искать.Бензозаправки сами повышают цену спросом.
  13. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:01
    +2
    Цитата: evgen1221
    Ну так все норм-бенз наш берут дешево(сами продаем так) плюс уборочная началась,плюс сво жрет гсм тоннами. Так от чего же уважаемым котам немного не наварить баблишка когда бензина завались стало, ну не коммунисты же они какие то чтоб цены сбавлять да и счас куча экспертов на рбк обьяснит почему при избытке гсм в сша цены падают а у нас при томже избытке они должны расти.

    Евгений, вот и меня всегда удивлял вопрос - нефть подешевела и Америке бензин стал дешевле, а у нас наоборот....
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:19
      +4
      Потому что вы в России, удивляться нечему, сырьевой колониальный капитализм такой - что прикажут в МВФ, то и исполняем...
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 16:24
      +1
      Нашим нефтяным воротилам на же чем то падение цен компенсировать.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:49
        +1
        В кризисном 2015 году или в 2020 нефть из России продавалась в рублях за 2500р/бочка и 2800р/бочка... Сейчас если верить РБК цена продажи нашей нефти 5000р/бочка.
  14. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:04
    +2
    Цитата: tralflot1832
    И ни кто на сайте не знает - летом НПЗ становятся на техобслуживание .


    Андрей и что это повод повышать цены? Они у нас и так накручены...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:24
      +1
      Игорь Борисов _2. Выше ,вы сами перечислили всех сейчас потребителей,добавлю отпусников- что они на море прутся на машинах?Спрос рождает предложение,а оно уменьшилось.На только трёх не хилых НПЗ срок ремонта ушёл вправо.Вот и цены прут,вопрос насколько они улетит,когда нормализуется поставки ро объёмам ,цены обратно не будут падать- потому что спрос .
      1. Игорь Борисов_2
        Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:32
        +2
        Андрей, согласен с Вами, но всегда считал, что у нас есть "подушка" даже и на случай внеплановых ремонтов....
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 16:48
      +1
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Цитата: tralflot1832
      И ни кто на сайте не знает - летом НПЗ становятся на техобслуживание .


      Андрей и что это повод повышать цены? Они у нас и так накручены...

      Пока бензин покупают и продажи не падают, он будет дорожать. Законы дикого рынка.
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:12
    +3
    Стоимость бензина Аи-92 за день повысилась на 0,55%, и достигла отметки в 64,879 тыс. рублей за тонну горючего. Рост стоимости бензина этой марки продолжает расти уже на протяжении 13 торговых дней подряд. Рекордные значения также обновила цена бензина Аи-95, который подорожал на 0,21% и продавался за 69,925 тысяч рублей за тонну.
    Кому война, а кому мать родна... recourse
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:20
    +1
    Сейчас все рынок разрулит ,мы же при капитализме живем ?
    Нефти нет и ценник скачет в небеса ,а мы под санкциями и нефти до самого пояса и опять ценник рванул в космос .Кто то тут нас парит
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:30
    +1
    чегой-то вчера про дефляцию писали feel
  18. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:31
    +2
    Почему не оставлять на внутреннем рынке необходимые для адекватного, сбалансированного курса рубля объёмы валюты..? Почему она опять вся остаётся за бугром? Нет баланса рублёво - волютной массы на рынке, который был бы оптимален и производителю и населению России, чтобы рубль был не слишком дёшев и не слишком дорог. А ведь сделали один раз...на волне паники в начале СВО, когда доллар по 150р был, значит знают, что так можно, прокололись всем на показ, но почему не делают...? А занимаются вредительством, усугубляя сложности в экономике дорогими кредитами, через увеличение учётной ставки, а населению то как весело, вообще слов нет, кредиты дороже, депозиты дешевле, а цены всё равно прут вверх. Случайность? Не думаю, как говорится winked
    1. Игорь Борисов_2
      Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:38
      +1
      Иван, значит это выгодно кое кому...
  19. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:37
    +6
    Повышение цен на бензин потянет цены вверх на все! А нам будут на уши вешать,что мы инфляцию победили.Даже дефляция идет! wassat what
  20. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 16:39
    +1
    Потому,что не к стоимости нефти привязан ,а к стоимости доллара.Ведь можно за бугор продать,чем за деревянные своим людям.
  21. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:40
    +3
    Скоро появится президент в телевизоре,и будет в 100500 раз ругаться на повышение цен . laughing crying
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:57
      +1
      Вряд ли, ему же докладывают надёжные и проверенные подчинённые что "всё отлично и хорошо"!
  22. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:46
    +3
    А мне интересно, у нас хоть что-то дешевеет?
  23. АндрейКа54076
    АндрейКа54076 Сегодня, 17:00
    0
    Со своих сдерут три шкуры, скорее бы выборы!
  24. dump22
    dump22 Сегодня, 17:01
    +1
    Надо к батьке скорее за помощью обращаться.
    Да, у него бензин конечно немного подороже (70 руб за литр 95), зато какой качественный, исключительно на государственных НПЗ сделанный.
    И оптовая стоимость бензина у него определяется не на этих проклятых биржах, а честным прямым распоряжением СМ РБ.
  25. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:04
    +1
    бензин дорожает зато инфляции почти нет
    новое достижение кремлевских экономистов
    а говорили что капитализм весь уже как на ладони
  26. al3x
    al3x Сегодня, 17:04
    +1
    Ой прорыв, прорыв достижение! ой беда беда, огорчение... И в этом вся суть его несменяйшества.
  27. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:06
    +2
    Цитата: Ulan.1812
    А мне интересно, у нас хоть что-то дешевеет?

    скрепы, но это не точно

    народ то глубинный (с его "надо ещё потерпеть")
  28. KLM77
    KLM77 Сегодня, 17:08
    +2
    Кому война, а кому мать родна! Продолжаем заботиться о благосостоянии "населения" в виде барыг.
  29. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:08
    +1
    Цитата: Сергей Хатылаев
    Потому,что не к стоимости нефти привязан ,а к стоимости доллара.Ведь можно за бугор продать,чем за деревянные своим людям.


    ну за бугор особо не продашь сейчас (особенно с потолком и дорогой логистикой)

    просто надо вспомнить слова володина "наши люди - новая нефть"
    чтобы понять откуда будут добирать выпадающие доходы
  30. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:10
    -1
    Просто нужно автотранспорт переводить на метан. Путин говорил о такой программе, но всё заглохло.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 17:14
      -1
      Расход газа больше, чем бенза, а его стоимость как бы тоже на месте не стоит и лезет вверх. Пока это ещë выгодно, но нужно учитывать и стоимость гбо, отбить которую тоже нужно.
  31. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:12
    +2
    Цитата: АндрейКа54076
    Со своих сдерут три шкуры, скорее бы выборы!


    угу
    и кандидаты зюганов, лдпр.щик дегтярёв и какой-нибудь обколотый пирсингованный блоггер, а может Бузова

    ну как тут правильно не проголосовать
  32. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 17:21
    +2
    Нефтяная страна!! «Все для людей, все для народа», национальное достояние же))))
  33. Million
    Million Сегодня, 17:26
    0
    Это нас так к очередному повышению цены на бензин готовят.
  34. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:27
    0
    Извечный русский вопрос : кто виноват, что делать и почему дорожает бензин?
  35. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:39
    0
    Цитата: Сергей_Моряк
    Нефтяная страна!! «Все для людей, все для народа», национальное достояние же))))


    в стране, где 5% владеют 90% ресурсов и инфраструктуры не может быть лозунга "всё для людей"
    может вы другую страну имели в виду

    "всё для людей" у нас только ипотека в банке и кредиты
  36. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 17:40
    0
    Больше всего удивляет когда наших товарищей беспокоит ЛГБТ на западе , а то что у нас у власти сидят радужные , это нормально , это хорошо. Им можно народ использовать , они свои родные. Умом Россию не понять.