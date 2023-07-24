Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 достигла рекордных значений

Биржевая цена бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам прошедших на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи торгов продолжила свой рост, в итоге обновив рекордные значения.
Стоимость бензина Аи-92 за день повысилась на 0,55%, и достигла отметки в 64,879 тыс. рублей за тонну горючего. Рост стоимости бензина этой марки продолжает расти уже на протяжении 13 торговых дней подряд. Рекордные значения также обновила цена бензина Аи-95, который подорожал на 0,21% и продавался за 69,925 тысяч рублей за тонну.
По итогам торгов стоимость летнего дизельного топлива не изменилась, оставшись на отметке в 57,635 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута повысилась на 1,65%, и достигла отметки в 23,181 тысяч рублей за тонну. Кроме того, подорожало топливо для реактивных двигателей (авиационный керосин), цена которого повысилась на 0,21% и достигла отметки в 65,565 тыс. рублей за тонну.
При этом цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 2,3%, до отметки в 20,327 тыс. рублей за тонну. В Сибири и на Урале, где располагаются ведущие производители этого вида топлива, цена снизилась на 0,4%, достигнув значения в 16,832 тысяч рублей за тонну.
Таким образом, рост биржевых цен на российский бензин за прошедшие полгода составил более 50%. При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объемы торговли бензином снизились на 10,9% и достигли значений в 4,114 миллионов тонн.