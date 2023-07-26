Боевые ритуалы кровожадных маори

Из военной истории, которая, вообще-то, не очень интересовалась ими, известно, что полинезийцы, а конкретно – представители племени маори, зарекомендовали себя как вполне серьёзные воины. Под грамотным командованием они показали способность противостоять отменно обученной британской регулярной армии.
При этом ритуальная сторона боевого искусства маори сильно мифологизирована. Военные ритуалы – это норма для любой армии мира, а ниже мы попробуем разобраться, где в трудах историков европейского происхождения правда, а где ложь.
Немного романтики...
Начнём с самого безобидного и даже романтичного.
В некоторых источниках, в частности, в фильме «Королева реки», содержатся упоминания о том, что маорийские вожди (а, возможно, и у других полинезийских народов это было) перед боем занимались сексом со своими женами (которых нередко у них было несколько).
В «самый ответственный момент» начиналась атака, как и показано в упомянутом фильме. Полевой командир Титоковару, представленный там в образе Те Каи По, вероятнее всего, действительно практиковал такие ритуалы, учитывая его сексуальную озабоченность. Расценим это не иначе как привет Дмитрию «Вагнеру» Уткину, который заводил себе в Чечне «походных жен».
Невоздержанность Титоковару в конечном итоге и довела до цугундера через канифас-блок (Таранакская война. Как туземцы побеждали англичан). Ясно, что чудес не бывает, вероятнее всего, при боевых действиях лазутчики докладывали о перемещении (чаще по многочисленным рекам) неприятельских отрядов, поселение готовилось к отражению атаки, а «доверенные лица» стояли возле хижины вождя.
Как только оттуда доносились характерные звуки, они жестами, надо полагать (голос сдаст обороняющееся поселение противнику сразу), передавали сигналы об атаке на ничего не подозревающего противника бойцам, некоторые из которых вообще находились на деревьях. Соответственно, начиналась массированная атака, как правило, с нескольких флангов.
Вероятнее всего, маори действительно верили, что вождь заряжал их своей мужской силой. Для полинезийцев того времени был характерен повышенный уровень тестостерона, сейчас снижающийся из-за перехода на несвойственную генетически этим народам диету. В связи с этим была характерна сакрализация секса, в особенности в военных ритуалах.
...И много танцев
Танцы – ритуальный символ номер два.
Тоже достаточно безобидная тема, Хака. Танец перед боем. Только во время Второй мировой реально у европейцев возник страх перед хакой. Общий порядок предбоевого танца «Хака» сложился примерно в начале XIX века.
Хака, в ходе которой участники пучат глаза и высовывают изо рта языки (это означает «я тебя съем»), применяется в новозеландской армии в ходе показательных выступлений и перед матчами сборной по регби. Во время Второй мировой войны хака в исполнении батальона добровольцев-маори в составе британской армии наводила на неприятеля (немцев и итальянцев) настоящий ужас.
Хака исполняется в новозеландской армии 8 мая (День победы союзников) всеми военнослужащими вне зависимости от национальности, но в День Добровольцев её исполняют только военнослужащие-маори. Ну а про команду All Blacks по регби и говорить нечего. Кадры хаки, которая исполнялась на похоронах форварда этой команды по регби Джона Лому, с последующим выпусканием на стадионе из клетки белых голубей его вдовой, обошли весь мир.
Сведения о том, когда именно возникла хака – на уровне не подтвержденных легенд. Вероятно, что хака перед боем сопровождалась вызывающими лозунгами вплоть до изощренных оскорблений. В фильме Тоа Фрейзера, наполовину фиджийца, наполовину маори, «Мертвые земли» (единственный фильм, полностью снятый на языке маори) есть момент, когда учитель наставляет ученика «правильно разговаривать» с противником во время хаки перед боем.
Учитель, чтобы спровоцировать бой, после исполнения хаки кричит в адрес вождя противоборствующего племени: «Твоя мать в постели бревно». Учитывая зашкаливающий сексуальный темперамент полинезийских народов, такое ругательство было для них куда более действенным, чем, например, тюркское «анан сикейим».
Каннибалы или нет?
Ну и далее по нарастающей. Теперь перейдём к самой главной и щекотливой теме – каннибализму.
Сведения о том, что маори якобы в прошлом ели людей с голода, вряд ли соответствуют действительности. До того, как англосаксы завезли в Новую Зеландию кабанов и прочих млекопитающих, их там почти не было.
Белковая диета маори строилась главным образом на рыбе, морепродуктах (благо и моря хватает, и рек, и озер) и птице, реже – яйцах. Пища млекопитающих была для маори непривычной, и «пересадка» на свинину, баранину и говядину с приходом англичан стала одной из причин нарушений обмена веществ у этого народа, как и у других полинезийцев.
Миф о каннибализме среди маори был растиражирован впервые, скорее всего, Жюлем Верном в «Детях капитана Гранта». Далее же в стратегических целях он использовался в качестве, выражаясь современным языком, «черного пиара» подчинёнными Геббельса во время Критской операции и боевых действий союзников против гитлеровской армии в Северной Африке.
Батальон добровольцев из числа маори внушал суеверный страх даже видавшим виды германским десантникам. И главным образом из-за распространявшихся геббельсовским ведомством сведений о том, что маори съедают убитых противников. Естественно, сдаваться в плен никому из гитлеровцев не хотелось. На поле боя меньше шансов по понятным причинам, что твоё тело утащат и съедят.
Там, где Геббельс отдыхает
В плену, по не менее понятным причинам можно сделать что угодно. Несмотря на то, что союзники провалили критскую операцию, а добровольцы-маори понесли серьезные потери (главным образом из-за отсутствия дисциплины, лезли врукопашную, когда в этом не было необходимости), память о такой пропаганде осталась и укоренилась.
Но не следует думать, что у этой пропаганды вообще не было никакой почвы. В отличие от примитивных слоганов наподобие «Бей жида-политрука, морда просит кирпича», Геббельсы на этот раз хорошо поработали с историческими сведениями.
В действительности документально подтвержден только факт ритуального каннибализма (и маори это не отрицают): боец откусывал (резать было нечем, в бою использовались исключительно ударные виды оружия, сделанные из дерева и камня, а железа до прихода англичан маори не знали) кусок плоти поверженного врага, чтобы его сила передалась ему.
Это далеко не все стереотипы, связанные с военными традициями маори и других полинезийских народов. Выше перечислены главные. Но и этого хватает для того, чтобы сделать вывод, какой ужас аборигены Океании, не умевшие плавить железо и не знавшие письменности, навели на тот мир, который сейчас принято в определенных кругах называть «коллективным Западом».