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Боевые ритуалы кровожадных маори

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Боевые ритуалы кровожадных маори

Из военной истории, которая, вообще-то, не очень интересовалась ими, известно, что полинезийцы, а конкретно – представители племени маори, зарекомендовали себя как вполне серьёзные воины. Под грамотным командованием они показали способность противостоять отменно обученной британской регулярной армии.


При этом ритуальная сторона боевого искусства маори сильно мифологизирована. Военные ритуалы – это норма для любой армии мира, а ниже мы попробуем разобраться, где в трудах историков европейского происхождения правда, а где ложь.

Немного романтики...


Начнём с самого безобидного и даже романтичного.

В некоторых источниках, в частности, в фильме «Королева реки», содержатся упоминания о том, что маорийские вожди (а, возможно, и у других полинезийских народов это было) перед боем занимались сексом со своими женами (которых нередко у них было несколько).

В «самый ответственный момент» начиналась атака, как и показано в упомянутом фильме. Полевой командир Титоковару, представленный там в образе Те Каи По, вероятнее всего, действительно практиковал такие ритуалы, учитывая его сексуальную озабоченность. Расценим это не иначе как привет Дмитрию «Вагнеру» Уткину, который заводил себе в Чечне «походных жен».

Невоздержанность Титоковару в конечном итоге и довела до цугундера через канифас-блок (Таранакская война. Как туземцы побеждали англичан). Ясно, что чудес не бывает, вероятнее всего, при боевых действиях лазутчики докладывали о перемещении (чаще по многочисленным рекам) неприятельских отрядов, поселение готовилось к отражению атаки, а «доверенные лица» стояли возле хижины вождя.

Как только оттуда доносились характерные звуки, они жестами, надо полагать (голос сдаст обороняющееся поселение противнику сразу), передавали сигналы об атаке на ничего не подозревающего противника бойцам, некоторые из которых вообще находились на деревьях. Соответственно, начиналась массированная атака, как правило, с нескольких флангов.

Вероятнее всего, маори действительно верили, что вождь заряжал их своей мужской силой. Для полинезийцев того времени был характерен повышенный уровень тестостерона, сейчас снижающийся из-за перехода на несвойственную генетически этим народам диету. В связи с этим была характерна сакрализация секса, в особенности в военных ритуалах.

...И много танцев


Танцы – ритуальный символ номер два.

Тоже достаточно безобидная тема, Хака. Танец перед боем. Только во время Второй мировой реально у европейцев возник страх перед хакой. Общий порядок предбоевого танца «Хака» сложился примерно в начале XIX века.

Хака, в ходе которой участники пучат глаза и высовывают изо рта языки (это означает «я тебя съем»), применяется в новозеландской армии в ходе показательных выступлений и перед матчами сборной по регби. Во время Второй мировой войны хака в исполнении батальона добровольцев-маори в составе британской армии наводила на неприятеля (немцев и итальянцев) настоящий ужас.


Хака исполняется в новозеландской армии 8 мая (День победы союзников) всеми военнослужащими вне зависимости от национальности, но в День Добровольцев её исполняют только военнослужащие-маори. Ну а про команду All Blacks по регби и говорить нечего. Кадры хаки, которая исполнялась на похоронах форварда этой команды по регби Джона Лому, с последующим выпусканием на стадионе из клетки белых голубей его вдовой, обошли весь мир.

Сведения о том, когда именно возникла хака – на уровне не подтвержденных легенд. Вероятно, что хака перед боем сопровождалась вызывающими лозунгами вплоть до изощренных оскорблений. В фильме Тоа Фрейзера, наполовину фиджийца, наполовину маори, «Мертвые земли» (единственный фильм, полностью снятый на языке маори) есть момент, когда учитель наставляет ученика «правильно разговаривать» с противником во время хаки перед боем.

Учитель, чтобы спровоцировать бой, после исполнения хаки кричит в адрес вождя противоборствующего племени: «Твоя мать в постели бревно». Учитывая зашкаливающий сексуальный темперамент полинезийских народов, такое ругательство было для них куда более действенным, чем, например, тюркское «анан сикейим».

Каннибалы или нет?


Ну и далее по нарастающей. Теперь перейдём к самой главной и щекотливой теме – каннибализму.

Сведения о том, что маори якобы в прошлом ели людей с голода, вряд ли соответствуют действительности. До того, как англосаксы завезли в Новую Зеландию кабанов и прочих млекопитающих, их там почти не было.

Белковая диета маори строилась главным образом на рыбе, морепродуктах (благо и моря хватает, и рек, и озер) и птице, реже – яйцах. Пища млекопитающих была для маори непривычной, и «пересадка» на свинину, баранину и говядину с приходом англичан стала одной из причин нарушений обмена веществ у этого народа, как и у других полинезийцев.

Миф о каннибализме среди маори был растиражирован впервые, скорее всего, Жюлем Верном в «Детях капитана Гранта». Далее же в стратегических целях он использовался в качестве, выражаясь современным языком, «черного пиара» подчинёнными Геббельса во время Критской операции и боевых действий союзников против гитлеровской армии в Северной Африке.

Батальон добровольцев из числа маори внушал суеверный страх даже видавшим виды германским десантникам. И главным образом из-за распространявшихся геббельсовским ведомством сведений о том, что маори съедают убитых противников. Естественно, сдаваться в плен никому из гитлеровцев не хотелось. На поле боя меньше шансов по понятным причинам, что твоё тело утащат и съедят.


Там, где Геббельс отдыхает


В плену, по не менее понятным причинам можно сделать что угодно. Несмотря на то, что союзники провалили критскую операцию, а добровольцы-маори понесли серьезные потери (главным образом из-за отсутствия дисциплины, лезли врукопашную, когда в этом не было необходимости), память о такой пропаганде осталась и укоренилась.

Но не следует думать, что у этой пропаганды вообще не было никакой почвы. В отличие от примитивных слоганов наподобие «Бей жида-политрука, морда просит кирпича», Геббельсы на этот раз хорошо поработали с историческими сведениями.

В действительности документально подтвержден только факт ритуального каннибализма (и маори это не отрицают): боец откусывал (резать было нечем, в бою использовались исключительно ударные виды оружия, сделанные из дерева и камня, а железа до прихода англичан маори не знали) кусок плоти поверженного врага, чтобы его сила передалась ему.

Это далеко не все стереотипы, связанные с военными традициями маори и других полинезийских народов. Выше перечислены главные. Но и этого хватает для того, чтобы сделать вывод, какой ужас аборигены Океании, не умевшие плавить железо и не знавшие письменности, навели на тот мир, который сейчас принято в определенных кругах называть «коллективным Западом».
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Использованы фотографии:
mf.b37mrtl.ru, tgstat.ru, imgflip.com
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14 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 05:12
    +5
    наводила на неприятеля (немцев и итальянцев) настоящий ужас.
    Немцы и итальянцы,полагаю, были предварительно обезоружены? Иначе их выпученными глазами едва ли испугаешь.
    противостоять отменно обученной британской регулярной армии.
    Немногочисленным экспедиционным корпусам таковой.
    привет Дмитрию «Вагнеру» Уткину
    А он-то тут при каких делах belay ?
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 05:14
    +4
    Во время Второй мировой войны хака в исполнении батальона добровольцев-маори в составе британской армии наводила на неприятеля (немцев и итальянцев) настоящий ужас.

    Любопытно? Исходя из реалий второй мировой - отделение новозеландцев из британской армии вылазит из окопов переднего края и ….. начинает танцевать хаку!!!
    Очередь…. Пулеметчик Ганс вставил новую ленту и спросил у Фрица - это што было, я аж испугался!!!?
    Без иронии - покажите хоть одну строку в мемуарах немцев и итальянцев, где они «испужались хаку»?
    Традиции родоплеменных социумов это хорошо, но в реалиях современного боя - анархизм! Я бы посмотрел на труп командира, который при поручении приказа к атаке идет в свою землянку к …
    Восстаниях Маори позапрошлого века показывают примеры британского военного искусства помноженные на местные особенности. На пальцах, во главе маори стояли бывшие британские офицеры и сержанты этнические новозеландцы, которые одерживали победы из-за поддержки местного населения и знания местных особенностей.
    Остальное - пережитки традиционализма.
  3. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 05:18
    0
    Но и этого хватает для того, чтобы сделать вывод, какой ужас аборигены Океании, не умевшие плавить железо и не знавшие письменности, навели на тот мир, который сейчас принято в определенных кругах называть «коллективным Западом».

    Напомню, что на Пасхе найдены письменные таблички. Часть их хранится у нас в России (Санкт-Петербург).
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 05:31
      +4
      на Пасхе найдены письменные таблички.
      Язык людей,их написавших, мертв- маори их читать не могут, как и кто либо другой. Так что это не они.
      Доброе утро!
      1. не тот
        не тот Сегодня, 06:27
        +4
        Mōrena или Ata mārie — доброе утро на нашем,на маорийском!
        Да,рапануи забыли,а маори и не смогли бы прочитать при всем желании,у них письменность появилась только в девятнадцатом веке.Ладно,пойду дальше изучать маорийский.Думаю,что осилю - у них всего-то там полтора десятка буковок. Kia pai tō rā – хорошего дня!
        P.S.Тоже не понял,при чем там Уткин..
  4. Наган
    Наган Сегодня, 06:06
    +4
    Цитата: В. Высоцкий
    Почему аборигены съели Кука?
    lol

  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:08
    +5
    Автор,разоблачая мифы,тут же их создает.
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:16
    +3
    what Малоинформативная статья, на исторических форумах больше информации национальному подразделению (батальону) сформированному из народности маори, включая командиров. Маори служили и в иных подразделениях армии Содружества.
    Не думаю, что немцев можно было в первый период ВМВ напугать рукопашной схваткой, в вермахте был отличительный знак за участие в рукопашной. В Первую мировую войну, маори также участвовали в составе британских войск в БД. Для немцев они не могли быть неожиданностью. Роман "Дети капитана Гранта" думаю в Германии читали еще до ПМВ. В африканских колониях тоже немцы могли насмотреться много чего ужасного, иное сами творили.
    Когда изучаешь материалы в авторстве немецких авторов посвященные боевым действиям, так там немецкие парашютисты - супергерои...

    Касательно Д. Уткина, упоминание вообще не в тему и не к месту:
    Расценим это не иначе как привет Дмитрию «Вагнеру» Уткину, который заводил себе в Чечне «походных жен»

    Интересно, в августе 1999 года (он тогда если не ошибаюсь капитаном был), когда в Чечню заходили, Грозный штурмовали, дальше в горы двигались, основная мечта: помыться, выспаться и пожрать. Секса без женщин хватало...от фей в лице вышестоящих командиров или духов. Или автор(ы) свечу держал, а Уткин в Ханкале в городке жил?

    Пы.Сы. Сейчас его только ленивый не пнет.
  7. ee2100
    ee2100 Сегодня, 07:05
    0
    Ни авторы,ни уважаемые читатели не задались простым на вопросом. Почему маори так разительно отличаются от своих родственников поленизийцев?
    Они физически гораздо сильнее,выше и вид их свирепый.
    На счёт вида не знаю,а вот постоянное хождение на гребных лодках по морям-океанам и сделало их высокими и сильными,что и позволило их выделить в отдельную группу маори .
  8. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:29
    +1
    Автарр явно не в теме.До прихода маори на островах была и процветала нехилая цивилизация..Свирепые маори разгромили и банально сожрали её обитателей.Остатки этой цивилизации сохранились в виде развалин.Власти и историки знают об этом ,но молчат .Боятся обидеть "коренное население".Толерантность...тудыт твою качель
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 08:27
      +1
      ..Свирепые маори разгромили и банально сожрали её обитателей.
       Ой,да ладно, нормальный исторический процесс,вестготы и прочие народы,которые разрушили Римскую империю, от маори отличались тем,что человеков не ели и человеческие жертвы своим богам уже не приносили..Как будто все народы,развиваются одинаково на временных отрезках
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:21
    +1
    Расценим это не иначе как привет Дмитрию «Вагнеру» Уткину, который заводил себе в Чечне «походных жен»
     А Уткин из маори?
  10. Vinnibuh
    Vinnibuh Сегодня, 08:23
    +2
    Эта статья вообще о чем? Типо Дзен? Где вооьще полезная инфа?
  11. Славутич
    Славутич Сегодня, 08:46
    0
    Как-то все по вершкам.
    Ни анализа, ни выводов.