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ЮНЕСКО осудило убийство ВСУ российского журналиста Ростислава Журавлева в Запорожской области

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ЮНЕСКО осудило убийство ВСУ российского журналиста Ростислава Журавлева в Запорожской области

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила совершенное боевиками киевского режима в Запорожской области убийство российского журналиста, репортера РИА Новости Ростислава Журавлева.

Азуле выразила сожаление о гибели российского журналиста, а также призвала провести расследование обстоятельств произошедшего. В заявлении также подчеркивается, что журналисты играют чрезвычайно важную роль в информировании мира о вооруженных конфликтах и должны находиться под защитой.

Руководитель ЮНЕСКО также призвала к соблюдению действующих норм международного гуманитарного права, включая соответствующую резолюцию Совбеза ООН о защите журналистов.

О гибели Журавлева в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков киевского режима стало известно 22 июля. Согласно поступающим сообщениям, группа журналистов была обстреляна в Запорожской области в районе села Пятихатки.

В результате обстрела также получили ранения разной степени тяжести фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент издания "Известия" Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

Впоследствии временно исполняющий обязанности губернатора Запорожского региона Евгений Балицкий уточнил, что гибель Журавлева произошла вследствие обстрела украинскими боевиками гражданского автомобиля, на котором передвигались журналисты.
Использованы фотографии:
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:34
    +7
    Лицемеры,эти "международные организации"..Плевать всуки на это убийство хотели.Кстати,что ЮНЕСКО думает о "скифском золоте",фактически похищенном из Крыма?
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Лицемеры

      И дармоеды.
      Защитой исторических зданий они тоже не занимаются.
      Я им писал, прося вмешаться в разрушение старинного особняка в центре нашей столицы*.
      Хоть бы ответили стандартной отпиской...
      Молчат уже год

      *Кишинев
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 17:35
        0
        это как Гринпис такая же прокладка для лобби интересов
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:39
    +3
    И что после этого Украина прекратит убивать журналистов и женщин и детей?
    Лупить по школам и больницам?
    Да плевать хотели укронацисты на ЮНЕСКО пока все их преступления прикрывает и крышует главный мировой бандит- США.
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:42
    +3
    А где все эти "организации" были после убийств Дугиной, Татарского? "Вы мне еще за Киево-Печорскую Лавру ответите" (с)......
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:46
    +4
    МАГАТЭ, ОБСЕ, ЮНЕСКО, да впрочем и ООН - сегодня одна говорильня, тут вижу, тут не вижу, моргнул - значит не увидел, а моргают там с большой частой.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:49
    +2
    Можно никаких расследований не проводить,ибо во всем виновата естественно,Россия sad нас назначили быть "вечно во всем "виноватыми...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:00
      0
      Отсюда следует..Вести соответствующе.Раз мы-"плохие".Сносить на вна все.Невзирая на вой этих вырожденцев
  6. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:57
    +1
    Кто то еще помнит, что такое ЮНЕСКО? Однако деньги на подобные конторы исправно отчислятся. И зарплаты, в том числе в нашей стране получают. . Не пора ли закончить данную вакханалию?
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:59
    0
    ЮНЕСКО осудило убийство ВСУ российского журналиста Ростислава Журавлева в Запорожской области
    . Слабые потуги, но хоть так!!! Остальные, международные, вообще ничего не видят, ничего не слышат, кроме того, что им суёт в уши большой босс, с "белого дома на холме".
    1. Комментарий был удален.
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 17:38
      0
      ждём как маразматик сонный Джо свалит - так сразу все и наладится - главное чтобы к этому времени от шарика хоть что то осталось
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:01
    0
    Это хорошо, но на убийство женщин, детей, стариков, просто мирных где реакция?
  9. flSergius
    flSergius Сегодня, 17:21
    0
    Класть на это юнеско и все организации, где заседает хоть одна европейская свинья. Они к нам применили принцип коллективной ответственности, что прямо противоречит всем современным правовым системам, теперь и мы можем считать всех представителей западных народов виновными.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:22
    0
    Осудило? А, суд когда будет?
    Пока мы сами не осудим этих преступников и не приведем приговор в исполнение, они так и будут творить свои черные дела и ухмыляться, в ответ на осуждение ЮНЕСКО.
  11. Million
    Million Сегодня, 17:26
    0
    Наверное,стоит и заграничных журналистов не жалеть..