ЮНЕСКО осудило убийство ВСУ российского журналиста Ростислава Журавлева в Запорожской области

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила совершенное боевиками киевского режима в Запорожской области убийство российского журналиста, репортера РИА Новости Ростислава Журавлева.
Азуле выразила сожаление о гибели российского журналиста, а также призвала провести расследование обстоятельств произошедшего. В заявлении также подчеркивается, что журналисты играют чрезвычайно важную роль в информировании мира о вооруженных конфликтах и должны находиться под защитой.
Руководитель ЮНЕСКО также призвала к соблюдению действующих норм международного гуманитарного права, включая соответствующую резолюцию Совбеза ООН о защите журналистов.
О гибели Журавлева в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков киевского режима стало известно 22 июля. Согласно поступающим сообщениям, группа журналистов была обстреляна в Запорожской области в районе села Пятихатки.
В результате обстрела также получили ранения разной степени тяжести фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент издания "Известия" Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.
Впоследствии временно исполняющий обязанности губернатора Запорожского региона Евгений Балицкий уточнил, что гибель Журавлева произошла вследствие обстрела украинскими боевиками гражданского автомобиля, на котором передвигались журналисты.