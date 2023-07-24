Военное обозрение
Войти Регистрация

Французский политик: «Варварство на Украине усиливается благодаря американским кассетным боеприпасам»

14
Французский политик: «Варварство на Украине усиливается благодаря американским кассетным боеприпасам»

В США порадовались тому, что украинские военные «эффективно» применяют запрещенные во всем мире виды вооружений в конфликте с Россией. Варварство на Украине еще больше усиливается благодаря американским кассетным боеприпасам.

Такую точку зрения высказал на своей странице в соцсети лидер политической партии «Вставай, Франция» и депутат парламента Николя Дюпон-Эньян.

Он отметил, что в Вашингтоне поставляют эти запрещенные вооружения Киеву, да еще и радуются, что Зеленский применяет их «достаточно эффективно».

Перевод – впереди тысячи смертей. Отвратительно

- с возмущением поясняет позицию американских властей французский политик.

Он считает, что поставки американцами на Украину кассетных боеприпасов лишь затягивают вооруженный российско-украинский конфликт и приводят к долгосрочным и опасным последствиям для местных мирных жителей.

О передаче Киеву новых средств поражения 7 июля объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в эфире телеканала CNN. Он объяснил данный шаг американских властей отсутствием необходимого для ВСУ количества обычных боеприпасов.


Поставку кассетных бомб Киеву осудили во многих стран х мира, в том числе являющихся союзниками США. Среди тех, кто выразил протест, не было президента Франции Эммануэля Макрона. За это его подверг критике лидер французского политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он напомнил, что такие боеприпасы продолжают нести смерть и увечья мирному населению спустя долгие годы после окончания военных действий.
Использованы фотографии:
http://www.stopclustermunitions.org/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:38
    +5
    Вопрос - ну и где живут дикари?....................
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:44
    +2
    Он отметил, что в Вашингтоне поставляют эти запрещенные вооружения Киеву, да еще и радуются, что Зеленский применяет их «достаточно эффективно».

    Перевод – впереди тысячи смертей. Отвратительно

    - с возмущением поясняет позицию американских властей французский политик.
    Странно то, что французский политик не подверг сомнению и критике решение французского правительства о поставках в(на)Украину французских же артиллерийских систем типа САУ "CAESAR", очень странно. Впереди же тысяча смертей, по версии французского политика... request
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:44
    +3
    Только заметили? А раньше варварства мало было? Видимо лупить по атомной станции , убивать женщин и детей, бить по больницам и школам, это с западной кочки зрения, это демократично и цивилизованно.
    Запад и способствует и толкает Украину на это варварство.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:45
    +1
    А поставки французией всушникам оружия,техники и боеприпасов это для мирного населения Донбасса "благо " по французовски?
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:46
    +1
    Любой звонок Макрона ВВП - "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети". А с англосаксами трубку вообще брать не стоит.....
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 17:13
      +1
      Цитата: Игорь Борисов_2
      А с англосаксами трубку вообще брать не стоит.....

      Ну, не нужно так жестко. Хоть с автоответчиком то пусть поговорят.
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:51
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Французский политик: «Варварство на Украине усиливается благодаря американским кассетным боеприпасам»

    типа , французы такие -белые и пушистые , да все вы одним дерьмом мазаны
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:54
    0
    В США порадовались тому, что украинские военные «эффективно» применяют запрещенные во всем мире виды вооружений в конфликте с Россией. Варварство на Украине еще больше усиливается благодаря американским кассетным боеприпасам.
    . Вряд ли их волнует, что скакуасов погибает много больше и ту территорию ждут не просто тяжёлые времена, а настоящая катастрофа!
    Простой вопрос, кто может вырастить такую нелюдь, которая правит на той территории, творит всякие страшные дела???
  9. KCA
    KCA Сегодня, 16:58
    0
    А какой вой поднимется, когда по заветам Путина Россия выдаст адекватный ответ, у нас окромя крылатых ракет кассетные заряды есть для всего, а может и для КР есть, хотя смысла не вижу, какая красота, залп Смерча или Урагана с чередованием кассетный/оф, а для полной картины можно ещё магниевый пустить
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: KCA
      А какой вой поднимется, когда по заветам Путина Россия выдаст адекватный ответ

      Та Вы шо! "Мы не такие", мы хуманисты.
  10. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:18
    0
    Поставки Францией танков,гаубиц и ракет-это гуманно и не затягивает конфликт.
  11. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:20
    0
    Цитата: Piramidon
    Цитата: Игорь Борисов_2
    А с англосаксами трубку вообще брать не стоит.....

    Ну, не нужно так жестко. Хоть с автоответчиком то пусть поговорят.

    Ну если только красивый женский голос hi
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:25
    0
    Вот, когда мы в ответ, применим эти боеприпасы, вот тогда, в праведном гневе, взорвется все "прогрессивное человечество". Вот тогда, они все и осудят... Россию.
  13. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 17:44
    0
    Ne jugez pas cet homme politique sur une seule déclaration, il a aussi dit beaucoup de choses que vous aimeriez-vous, exemple :
    4/12/2022 'il faut calmer Zelinsky '
    8/06/2023 'l'Ukraine doit être demilitarisee '
    16/11/2022 ' l'Ukraine est une poudrière qui peut précipiter l'Europe vers la fin de l'histoire'
    8/09/2022 'il faut arrêter les sanctions contre la Rhssie'
    9/02/2023 il critique les sénateurs qui re l'âme l'envoi de chars et de munitions en Ukraine