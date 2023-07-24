Перевод – впереди тысячи смертей. Отвратительно

В США порадовались тому, что украинские военные «эффективно» применяют запрещенные во всем мире виды вооружений в конфликте с Россией. Варварство на Украине еще больше усиливается благодаря американским кассетным боеприпасам.Такую точку зрения высказал на своей странице в соцсети лидер политической партии «Вставай, Франция» и депутат парламента Николя Дюпон-Эньян.Он отметил, что в Вашингтоне поставляют эти запрещенные вооружения Киеву, да еще и радуются, что Зеленский применяет их «достаточно эффективно».- с возмущением поясняет позицию американских властей французский политик.Он считает, что поставки американцами на Украину кассетных боеприпасов лишь затягивают вооруженный российско-украинский конфликт и приводят к долгосрочным и опасным последствиям для местных мирных жителей.О передаче Киеву новых средств поражения 7 июля объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в эфире телеканала CNN. Он объяснил данный шаг американских властей отсутствием необходимого для ВСУ количества обычных боеприпасов.Поставку кассетных бомб Киеву осудили во многих стран х мира, в том числе являющихся союзниками США. Среди тех, кто выразил протест, не было президента Франции Эммануэля Макрона. За это его подверг критике лидер французского политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он напомнил, что такие боеприпасы продолжают нести смерть и увечья мирному населению спустя долгие годы после окончания военных действий.