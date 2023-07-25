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Модернизированный вертолет Ка-52М в войсках и в Спецоперации

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Модернизированный вертолет Ка-52М в войсках и в Спецоперации
Российские вертолетчики и их Ка-52М. Фото Telegram / Fighterbomber



Большую роль в текущей Спецоперации по защите Донбасса играют ударные вертолеты Ка-52 и их экипажи. Они практически постоянно находятся в воздухе, ищут и поражают вражескую технику и другие объекты, демонстрируя высокие эффективность. Ранее сообщалось о появлении на фронте модернизированных вертолетов Ка-52М, и теперь эта информация получает подтверждение. Массовое развертывание и применение новых машин с литерой «М» положительным образом скажется на общих результатах.

От проекта до фронта


По известным данным, проект модернизации ударного вертолета Ка-52М создавался во второй половине десятых годов. В 2020-21 гг. промышленность построила и вывела на испытания две опытные машины новой модели. Программа испытаний продолжалась до 2022 г., и вертолеты подтвердили расчетные характеристики. Это позволило запустить серийное производство для поставок техники в войска.

В первых числах января 2023 г. сообщили о передаче первой партии серийных Ка-52М в войска. В эту партию вошло до десятка новых вертолетов. При этом серийное производство продолжалось, и в обозримом будущем ожидаются поставки следующих партий.

Вскоре после этого начали поступать первые сообщения об отправке новых вертолетов Ка-52М в зону проведения Спецоперации для проверки в реальных условиях. До недавнего времени такие новости не подтверждались и оставались на уровне слухов. Впрочем, теперь появились косвенные подтверждения – Ка-52М осваиваются в войсках и, вероятно, даже участвуют в операции.


Пилоты осваивают технику и, вероятно, применяют ее в боях. Фото Telegram / Fighterbomber

14 июля известный блог Fighterbomber опубликовал любопытные фото. На них были запечатлены наши вертолетчики, получившие новое снаряжение, а также их боевая машина. По ряду характерных особенностей экстерьера вертолета можно было определить, что он не относится к базовой модификации, а построен по модернизированному проекту Ка-52М.

Первые фотографии модернизированного вертолета в строевой части закономерно привлекли внимание. К примеру, американское издание The Drive в рубрике The Warzone опубликовало крупный обзор, в котором наглядно доказало, что вертолет с фото является новым Ка-52М. Такие выводы были сделаны по результатам изучения аппаратуры, попавшей в кадр. Кроме того, предполагается, что показанный вертолет и его экипаж принимают участие в Спецоперации.

Боевая работа


Недавние фотографии привлекли внимание иностранных специалистов и СМИ. Теперь они пытаются оценить потенциал и эффективность модернизированного Ка-52М. Высказываются разные версии, в т.ч. негативного характера. Очевидно, что объективной оценке вертолета, как и других образцов, мешают известные иностранные стереотипы о хронической отсталости российской науки и техники.

Достоверные и подтвержденные сведения о боевом применении Ка-52М пока отсутствуют. Ка-52 в целом постоянно ведут боевую работу, находят и поражают различные цели. Затем министерство обороны или неофициальные ресурсы публикуют результаты такой работы в том или ином виде. При этом опубликованные материалы не позволяют однозначно определить, в каких случаях задачи выполнял именно обновленный Ка-52М.


Вид на правый борт. Можно рассмотреть новый пеленгатор БКО. Фото Telegram / Fighterbomber

Впрочем, и без таких материалов понятно, что модернизированные вертолеты, если их действительно отправили в зону проведения Спецоперации, совершают боевые вылеты и решают поставленные задачи. При этом их экипажи нарабатывают опыт работы с новыми системами и используют их преимущества. По мере продолжения поставок серийных Ка-52М, их доля в действующей авиационной группировке будет постепенно расти – как и вклад в общие процессы принудительной демилитаризации противника.

Пути модернизации


Как сообщалось, проект Ка-52М разрабатывался с учетом опыта производства, эксплуатации и боевого применения ударных вертолетов базовой модификации. Он предусматривал доработку планера, несущей системы и ряда механизмов. Так, планер изменили в соответствии с обновленным приборным оснащением. Несущие винты получили улучшенную противообледенительную систему. Использована усиленная конструкция шасси.

Серьезному обновлению подвергся бортовой комплекс радиоэлектронной аппаратуры, за счет чего получили прирост боевых характеристик и улучшили защиту. Кроме того, усовершенствовали оснащение кабины, как с учетом применения новых приборов, так и для улучшения эргономики.

Исходный Ка-52 оснащается радиолокационным комплексом «Арбалет» с размещением антенны под радиопрозрачным носовым обтекателем. В проекте «М» используется другая станция, но точный ее тип пока официально не раскрывался. По некоторым данным, это РЛС В006 «Резец» с активной ФАР. Как пишет The Drive, в пользу этой версии говорит наличие воздухозаборников системы охлаждения снизу на носовом обтекателе.


Сравнение оптико-электронных станций ГОЭС-451 (слева) и ГОЭС-451М. Фото Thedrive.com / P. Butowski

При помощи изделия «Резец» вертолет может засекать наземные и воздушные объекты. Обнаружение наземных целей, таких как группы бронемашин, возможно с 40 км, воздушных целей – с 50 км. Обеспечивается сопровождение нескольких целей с обстрелом выбранных.

Ка-52 комплектуются оптико-электронной станцией ГОЭС-451; модернизированные Ка-52М оснащаются более совершенной ГОЭС-451М. Последняя сохраняет дневной, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, но отличается улучшенными характеристиками дальности и разрешения.

Серийные Ка-52 несут бортовой комплекс обороны Л380 «Витебск». Такой же БКО получили опытные Ка-52М. В серии модернизированный вертолет получил новое средство защиты в виде комплекса Л418 «Моноблок». По сути, это дальнейшее развитие «Витебска» с той же архитектурой и повышенными характеристиками. По-прежнему используется набор из четырех ультрафиолетовых датчиков-пеленгаторов по периметру фюзеляжа. Также сохранены системы инфракрасного противодействия под фюзеляжем, но изменилась их форма и конструкция.

С точки зрения вооружений, Ка-52 и Ка-52М похожи, но имеются важные отличия. Так, оба вертолета оснащены 30-мм пушкой 2А42, однако модернизированный получил усовершенствованные средства управления, которые улучшили точность. Номенклатура ракетного и бомбового вооружения для двух вертолетов пока не отличается. Оба способны использовать управляемые ракеты «Вихрь» и ЛМУР, неуправляемые снаряды ряда типов и т.д. При этом Ка-52М имеет преимущества, связанные с современными средствами обнаружения.


Ка-52 с ракетой ЛМУР под крылом. Фото "Вертолеты России"

В перспективе ожидается расширение боекомплекта. В первую очередь, Ка-52М получит новую управляемую ракету увеличенной дальности «Гермес-А». В дальнейшем возможно появление других образцов вооружения с повышенными характеристиками и показателями.

Полезная новинка


Таким образом, разработка модернизированной версии ударного вертолета Ка-52 успешно завершена. Промышленность начала серийное производство такой техники, и, как минимум, одна ее партия уже поступила в войска. Более того, новые вертолеты уже могли попасть в зону проведения Спецоперации и приступить к выполнению боевых вылетов.

Ка-52М имеет ряд отличий от Ка-52, за счет которых получает важные преимущества. Так, модернизированный прицельно-навигационный комплекс позволяет более эффективно использовать существующее вооружение и создает задел для внедрения новых образцов. Новый БКО улучшает защиту от актуальных угроз и соответствующим образом повышает вероятность успешного решения задачи. При всем этом, вертолет версии «М» сохраняет высокую степень унификации с базовым образцом.

Появление модернизированных вертолетов в войсках является однозначно положительным событием – как с точки зрения общих процессов развития ВКС, так и в контексте текущей Спецоперации. При этом следует учесть, что пока речь идет только о первой партии боевых машин, и на формирование достаточного парка уйдет еще несколько лет. До этого времени существующие вертолеты Ка-52 будут сохранять свою нишу и эффективно решать поставленные задачи.
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6 комментариев
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  1. ydjin
    ydjin Сегодня, 06:21
    0
    Раз есть унификация у 52 и 52 м то надо и старую версию модернизировать это будет быстрее и дешевле чем строить с нуля, ведь делают из Т-72 Т-90.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:33
      +1
      Цитата: ydjin
      Раз есть унификация у 52 и 52 м то надо и старую версию модернизировать это будет быстрее и дешевле чем строить с нуля, ведь делают из Т-72 Т-90.

      В отличии от этих "боевых камушков" у нас Т-72 и Т-90 есть на базах хранения БТВ и их от туда можно брать без ослабления боевой линии.
      Так, что новые вертолеты необходимы, хотя бы для восполнения потерь и скорейшей замены уже "сильно подуставших" Ми-24. Да и работы по модернизации Ка-50 думаю, что проводятся, когда на ремонтно-восстановительные базы и заводы прибывают поврежденные и "подуставшие" "Аллигаторы"
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:53
    0
    Что то Ми35 совсем пропали из репортажей. Да и Ми28 как то редко мелькают на видео.
  3. Филин
    Филин Сегодня, 06:58
    0
    Модернизация - замечательно, но ещё остаётся проблема комплексов ПВО противника в районе линии боевого соприкосновения, из за которой очень часто обстрел противника ведётся с кабрирования, практически неприцельно, при отражении атак противника на бронетехники, использовались ракеты "Вихрь" позволяющие поражать практически любые танки. Сейчас наступление ведётся малыми группами, по противнику работает артиллерия и применяются инженерные боеприпасы (минирование), вертолёты не применяются против объектов войскового тыла из за опасности применения ПЗРК и систем ПВО малой дальности. Получается что необходимо с помощью БПЛА вести разведку и уничтожение (барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе, управляемые снаряды) объектов ПВО, а залпами "Градов" вспахивать полосу пролёта вертолётов через линию обороны противника.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:59
    +1
    Ка-52М получит новую управляемую ракету увеличенной дальности «Гермес-А». В дальнейшем возможно появление других образцов вооружения с повышенными характеристиками и показателями.

    Возможно...А новая ракета также имеет наведение по лазерному лучу? Т.е. увеличили дальнобойность, а это надо? Вихрь имеет дальность 10 км, а это уже предел видимости.
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:07
    0
    Весной была статья про то что вертолеты "устаревший" и "неэффективный" вид вооружения. А следом пару статей о том , что и танки себя изжили.
    А оказывается , что очень эффективны , если применять грамотно .
  6. Комментарий был удален.
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