Модернизированный вертолет Ка-52М в войсках и в Спецоперации

Российские вертолетчики и их Ка-52М. Фото Telegram / Fighterbomber

От проекта до фронта



Пилоты осваивают технику и, вероятно, применяют ее в боях. Фото Telegram / Fighterbomber

Боевая работа



Вид на правый борт. Можно рассмотреть новый пеленгатор БКО. Фото Telegram / Fighterbomber

Пути модернизации



Сравнение оптико-электронных станций ГОЭС-451 (слева) и ГОЭС-451М. Фото Thedrive.com / P. Butowski



Ка-52 с ракетой ЛМУР под крылом. Фото "Вертолеты России"

Полезная новинка

Большую роль в текущей Спецоперации по защите Донбасса играют ударные вертолеты Ка-52 и их экипажи. Они практически постоянно находятся в воздухе, ищут и поражают вражескую технику и другие объекты, демонстрируя высокие эффективность. Ранее сообщалось о появлении на фронте модернизированных вертолетов Ка-52М, и теперь эта информация получает подтверждение. Массовое развертывание и применение новых машин с литерой «М» положительным образом скажется на общих результатах.По известным данным, проект модернизации ударного вертолета Ка-52М создавался во второй половине десятых годов. В 2020-21 гг. промышленность построила и вывела на испытания две опытные машины новой модели. Программа испытаний продолжалась до 2022 г., и вертолеты подтвердили расчетные характеристики. Это позволило запустить серийное производство для поставок техники в войска.В первых числах января 2023 г. сообщили о передаче первой партии серийных Ка-52М в войска. В эту партию вошло до десятка новых вертолетов. При этом серийное производство продолжалось, и в обозримом будущем ожидаются поставки следующих партий.Вскоре после этого начали поступать первые сообщения об отправке новых вертолетов Ка-52М в зону проведения Спецоперации для проверки в реальных условиях. До недавнего времени такие новости не подтверждались и оставались на уровне слухов. Впрочем, теперь появились косвенные подтверждения – Ка-52М осваиваются в войсках и, вероятно, даже участвуют в операции.14 июля известный блог Fighterbomber опубликовал любопытные фото. На них были запечатлены наши вертолетчики, получившие новое снаряжение, а также их боевая машина. По ряду характерных особенностей экстерьера вертолета можно было определить, что он не относится к базовой модификации, а построен по модернизированному проекту Ка-52М.Первые фотографии модернизированного вертолета в строевой части закономерно привлекли внимание. К примеру, американское издание The Drive в рубрике The Warzone опубликовало крупный обзор, в котором наглядно доказало, что вертолет с фото является новым Ка-52М. Такие выводы были сделаны по результатам изучения аппаратуры, попавшей в кадр. Кроме того, предполагается, что показанный вертолет и его экипаж принимают участие в Спецоперации.Недавние фотографии привлекли внимание иностранных специалистов и СМИ. Теперь они пытаются оценить потенциал и эффективность модернизированного Ка-52М. Высказываются разные версии, в т.ч. негативного характера. Очевидно, что объективной оценке вертолета, как и других образцов, мешают известные иностранные стереотипы о хронической отсталости российской науки и техники.Достоверные и подтвержденные сведения о боевом применении Ка-52М пока отсутствуют. Ка-52 в целом постоянно ведут боевую работу, находят и поражают различные цели. Затем министерство обороны или неофициальные ресурсы публикуют результаты такой работы в том или ином виде. При этом опубликованные материалы не позволяют однозначно определить, в каких случаях задачи выполнял именно обновленный Ка-52М.Впрочем, и без таких материалов понятно, что модернизированные вертолеты, если их действительно отправили в зону проведения Спецоперации, совершают боевые вылеты и решают поставленные задачи. При этом их экипажи нарабатывают опыт работы с новыми системами и используют их преимущества. По мере продолжения поставок серийных Ка-52М, их доля в действующей авиационной группировке будет постепенно расти – как и вклад в общие процессы принудительной демилитаризации противника.Как сообщалось, проект Ка-52М разрабатывался с учетом опыта производства, эксплуатации и боевого применения ударных вертолетов базовой модификации. Он предусматривал доработку планера, несущей системы и ряда механизмов. Так, планер изменили в соответствии с обновленным приборным оснащением. Несущие винты получили улучшенную противообледенительную систему. Использована усиленная конструкция шасси.Серьезному обновлению подвергся бортовой комплекс радиоэлектронной аппаратуры, за счет чего получили прирост боевых характеристик и улучшили защиту. Кроме того, усовершенствовали оснащение кабины, как с учетом применения новых приборов, так и для улучшения эргономики.Исходный Ка-52 оснащается радиолокационным комплексом «Арбалет» с размещением антенны под радиопрозрачным носовым обтекателем. В проекте «М» используется другая станция, но точный ее тип пока официально не раскрывался. По некоторым данным, это РЛС В006 «Резец» с активной ФАР. Как пишет The Drive, в пользу этой версии говорит наличие воздухозаборников системы охлаждения снизу на носовом обтекателе.При помощи изделия «Резец» вертолет может засекать наземные и воздушные объекты. Обнаружение наземных целей, таких как группы бронемашин, возможно с 40 км, воздушных целей – с 50 км. Обеспечивается сопровождение нескольких целей с обстрелом выбранных.Ка-52 комплектуются оптико-электронной станцией ГОЭС-451; модернизированные Ка-52М оснащаются более совершенной ГОЭС-451М. Последняя сохраняет дневной, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, но отличается улучшенными характеристиками дальности и разрешения.Серийные Ка-52 несут бортовой комплекс обороны Л380 «Витебск». Такой же БКО получили опытные Ка-52М. В серии модернизированный вертолет получил новое средство защиты в виде комплекса Л418 «Моноблок». По сути, это дальнейшее развитие «Витебска» с той же архитектурой и повышенными характеристиками. По-прежнему используется набор из четырех ультрафиолетовых датчиков-пеленгаторов по периметру фюзеляжа. Также сохранены системы инфракрасного противодействия под фюзеляжем, но изменилась их форма и конструкция.С точки зрения вооружений, Ка-52 и Ка-52М похожи, но имеются важные отличия. Так, оба вертолета оснащены 30-мм пушкой 2А42, однако модернизированный получил усовершенствованные средства управления, которые улучшили точность. Номенклатура ракетного и бомбового вооружения для двух вертолетов пока не отличается. Оба способны использовать управляемые ракеты «Вихрь» и ЛМУР, неуправляемые снаряды ряда типов и т.д. При этом Ка-52М имеет преимущества, связанные с современными средствами обнаружения.В перспективе ожидается расширение боекомплекта. В первую очередь, Ка-52М получит новую управляемую ракету увеличенной дальности «Гермес-А». В дальнейшем возможно появление других образцов вооружения с повышенными характеристиками и показателями.Таким образом, разработка модернизированной версии ударного вертолета Ка-52 успешно завершена. Промышленность начала серийное производство такой техники, и, как минимум, одна ее партия уже поступила в войска. Более того, новые вертолеты уже могли попасть в зону проведения Спецоперации и приступить к выполнению боевых вылетов.Ка-52М имеет ряд отличий от Ка-52, за счет которых получает важные преимущества. Так, модернизированный прицельно-навигационный комплекс позволяет более эффективно использовать существующее вооружение и создает задел для внедрения новых образцов. Новый БКО улучшает защиту от актуальных угроз и соответствующим образом повышает вероятность успешного решения задачи. При всем этом, вертолет версии «М» сохраняет высокую степень унификации с базовым образцом.Появление модернизированных вертолетов в войсках является однозначно положительным событием – как с точки зрения общих процессов развития ВКС, так и в контексте текущей Спецоперации. При этом следует учесть, что пока речь идет только о первой партии боевых машин, и на формирование достаточного парка уйдет еще несколько лет. До этого времени существующие вертолеты Ка-52 будут сохранять свою нишу и эффективно решать поставленные задачи.