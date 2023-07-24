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Минтранс: Интенсивность движения по Крымскому мосту восстанавливается

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Минтранс: Интенсивность движения по Крымскому мосту восстанавливается

В Министерстве транспорта России прокомментировали ситуацию с движением на Крымском мосту в связи с последними событиями.


Как сообщается на телеграм-канале ведомства, интенсивность автомобильного движения по Крымскому мосту восстанавливается и приближается к средним показателям. Вчера по мосту в обе стороны проехало почти девять тысяч автомобилей, говорится в сообщении ведомства.

За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей

- сообщает Минтранс.

В Минтрансе РФ также отмечают, что такими темпами интенсивность движения через мост скоро приблизится к пиковым показателям этого лета. По данным ведомства, в наиболее загруженные дни через Крымский мост проезжало более 14 тысяч автомобилей.

Отмечается, что делается все необходимое для недопущения пробок на мосту. Так, организовано реверсивное движение и привлечены другие ведомства для проведения досмотра автомобилей, которые проезжают по мосту.

Осенью планируется запустить двустороннее движение по обоим полосам Крымского моста. Пока же часть транспортного потока идёт по морю – через Керченскую паромную переправу и по суше – через новые регионы России.

Напомним, что неделю назад Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минтранса РФ
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7 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:20
    0
    Лучше бы извлекли выводы из двух терактов против моста,чтобы до максимума свести к нулю вероятность последующего подрыва.А то это похоже на плохой сериал с бездарными статистами в главных ролях...
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 17:23
      -2
      договорняк нужен по мостам и трубопроводам - ждём как чокнутый маразматик Джо свалит
  2. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 17:20
    +1
    Дай Бог, чтобы после очередного восстановления, мост полноценно проработал подольше.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:37
      0
      Вот только "подольше" каждый понимает по-своему...
  3. certero
    certero Сегодня, 17:22
    0
    Цитата: Бережливый
    Лучше бы извлекли выводы из двух терактов против моста,чтобы до максимума свести к нулю вероятность последующего подрыва.А то это похоже на плохой сериал с бездарными статистами в главных ролях...

    А вы посчитайте сколько заработают на восстановление моста правильные люди...
    Ну и давайте честно невозможно создать непроницаемую защиту
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 17:25
      -1
      мы такими темпами скоро специальное судно создадим по ремонту мостов - сами того не понимая
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:40
        0
        мы такими темпами скоро специальное судно создадим по ремонту мостов - сами того не понимая
        ..ну а чё бы и нет ...завод Залив в Городе-Герое Керчь практически не загружен, при Советах строил огромные махины