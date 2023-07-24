Минтранс: Интенсивность движения по Крымскому мосту восстанавливается

В Министерстве транспорта России прокомментировали ситуацию с движением на Крымском мосту в связи с последними событиями.
Как сообщается на телеграм-канале ведомства, интенсивность автомобильного движения по Крымскому мосту восстанавливается и приближается к средним показателям. Вчера по мосту в обе стороны проехало почти девять тысяч автомобилей, говорится в сообщении ведомства.
За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей
- сообщает Минтранс.
В Минтрансе РФ также отмечают, что такими темпами интенсивность движения через мост скоро приблизится к пиковым показателям этого лета. По данным ведомства, в наиболее загруженные дни через Крымский мост проезжало более 14 тысяч автомобилей.
Отмечается, что делается все необходимое для недопущения пробок на мосту. Так, организовано реверсивное движение и привлечены другие ведомства для проведения досмотра автомобилей, которые проезжают по мосту.
Осенью планируется запустить двустороннее движение по обоим полосам Крымского моста. Пока же часть транспортного потока идёт по морю – через Керченскую паромную переправу и по суше – через новые регионы России.
Напомним, что неделю назад Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками.