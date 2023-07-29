Starfish Prime – как американцы космос взрывали

Свечение от взрыва Starfish Prime сохранилось на несколько минут и наблюдалось за несколько тысяч километров
Сотня Хиросим на орбите
Летом 1962 года советские «Известия» вышли с заголовком «Преступление американских атомщиков: США производят ядерный взрыв в космосе». Обвинять действительно было за что – Соединенные Штаты организовали целую программу испытаний термоядерного оружия на орбите. Начиналось все не очень гладко.
20 июня 1962 года ракета-носитель Thor разрушилась на высоте 10 км над Тихим океаном. Как выяснилось, перепуганный офицер управления инициировал самоликвидацию совершенно исправного изделия.
В итоге радиоактивные материалы густо просыпались на несколько атоллов Гавайского архипелага. И это был только один из эпизодов американской атомной атаки на ближний космос. Один из лидеров мнений тех времен советский кинорежиссер Сергей Юткевич прокомментировал «Известиям» ядерные события на земной орбите:
«Мы знаем, с кем имеем дело, но до последнего момента надеялись, что совесть, если не мудрость, американских атомщиков услышит гневные голоса миллионов и миллионов простых людей земли, голоса матерей и ученых своей страны».
Справедливости ради, Советский Союз также пробовал свои термоядерные силы в космическом пространстве, и даже прорабатывались сценарии запуска боеголовок к Луне. Остановились вовремя, прежде всего, из-за опасения аварийного падения ракеты-носителя на территории соседних стран.
Основной целью испытаний оружия массового поражения на низких околоземных орбитах было примитивное удовлетворение любопытства – «а что будет, если». Наземные, подземные, подводные и воздушные ядерные испытания к началу 60-х годов уже откровенно всем наскучили. Что будет, если выстрелить в небо ракетой с 1,45-мегатонной боеголовкой и подорвать её на высоте 400 км?
Мир в те времена просто вибрировал перед, казалось бы, неминуемой ядерной катастрофой, и рассматривались любые средства сдерживания. Не был исключением и 1962 год, летом котором американцы взорвали самую большую атомную бомбу в космосе, а уже осенью едва не развязали третью мировую войну с Советским Союзом.
Starfish Prime над Южной Атлантикой
Эксперимент с взрывом термоядерного боеприпаса планировали в рамках проекта Starfish Prime и, что удивительно, американцы умудрились даже подтянуть под него вполне мирную научную основу.
Вероятно, чтобы умерить пыл излишне ретивых борцов за экологию. Например, добавили к спецбоеприпасу радиоактивные изотопы кадмия-109 – в дальнейшем это позволило точнее определить скорость смешения тропических и полярных воздушных масс. За счет кадмия американцы научились фиксировать факт испытаний ядерного оружия в любой точке планеты.
Для этого достаточно было взять пробы воздуха в стратосфере и соотнести с господствующими воздушными течениями. К испытаниям вообще подошли очень тщательно. Американцы параллельно с боеголовкой отправили в космос 27 ракет, снаряженных приборами наблюдения. На море дежурили суда ВМС США, а для птиц предусмотрели несколько предупредительных вспышек перед взрывом. По задумке это должно было спасти пернатых от ослепления.
Но были и более глобальные задумки. Речь о только что открытом поясе Ван Аллена или радиационном поясе Земли.
Американец Джеймс Ван Аллен, работая с данными от спутника Explorer, зафиксировал радиационную аномалию на высотах от 500 до 1 300 км. Это едва не поставило крест на пилотируемой космонавтике – ученые считали прохождение космических аппаратов с людьми сквозь пояс смертельно опасным. На деле все не так критично.
Человек, проходя пояс Ван Аллена, получает не более 12 микрозивертов в час, что, конечно, в 6–10 раз больше, чем в летящем самолете, но гораздо ниже допустимых норм. Но на момент обнаружения в 1958 году пояса никто толком не знал интенсивность радиации там, и военные решили взорвать в непосредственной близости от него ядерный заряд. Посмотреть, что получится.
Ван Аллен в этой сомнительной истории участвовал очень активно, искренне веря в уничтожения пояса и спасение пилотируемой космонавтики. В 1960 году в космос слетали Белка и Стрелка, вернулись живыми, но это не смутило американцев – они не верили в честность советских экспериментаторов и допускали, что собаки умерли от лучевой болезни, а затем парочку просто подменили.
Starfish Prime над Южной Атлантикой
История с поясом Ван Аллена и проектом Starfish Prime несколько маскировала основную цель испытания – оценку убойного действия ядерного заряда на космические аппараты. Рассматривалась возможность уничтожения подлетающих к американскому континенту советских баллистических ракет.
«Радужная бомба» над Южной Атлантикой
«Яркая белая вспышка пронзила облака, быстро превратившись в расширяющийся зеленый шар излучения, уходящий в чистое небо над облачным небом»,
– так описывал очевидец события ночи 9 июля 1962 года.
Проект Starfish Prime разразился взрывом мощностью в сотню Хиросим на высоте 400 километров над островом Джонстон на юге Атлантики. Это были не только самые мощные в истории испытания термоядерного оружия на орбите, но и самые высотные.
Примерно на этой же высоте сейчас находится международная космическая станция. Ракета-носитель Thor, неудачно стартовавшая несколькими днями ранее, 9 июля успешно вывела на ближнюю орбиту ядерное устройство W49.
Больше всего досталось Гавайским островам – в радиусе 1 400 километров от эпицентра взрыва погасло уличное освещение, сработали все возможные сигнализации, отключились радио и телефонная связь. Только по счастливому стечению обстоятельств ни один самолет, оказавшийся над Южной Атлантикой, не рухнул в воду от скачка напряжения на борту. Американцы не ожидали столь мощного электромагнитного импульса.
По расчетам, все эффекты от атомного орбитального взрыва не должны были отразиться на земной поверхности. Фейерверк и световое шоу на небе – максимум, на что рассчитывали испытатели. Собственно, для этой цели Starfish Prime и запускали ночью. В этой части все получилось на сто процентов. Очевидцы события описывали последствия взрыва красочно:
«В течение трех минут после взрыва луна была в центре неба, частично кроваво-красного, частично розового. Облака появились как темные силуэты на фоне освещенного неба».
Ядерное зарево наблюдали за 4 тысячи километров от эпицентра в Новой Зеландии.
Местные видели
«небесное сияние, не пульсирующее и не мерцающее, принимающее форму гигантской буквы V и меняющего оттенок от желтого до тускло-красного, затем до ледяного синего и, наконец, до белого».
Но и это еще не все.
Самый мощный в истории термоядерный взрыв на околоземной орбите не только не уменьшил радиоактивность пояса Земли, но создал несколько новых. Один из таких, гораздо более опасный, чем пояс Ван Аллена, продержался на орбите почти десятилетие.
Были и более прозаичные последствия.
Несмотря на то, что авторы Starfish Prime пытались не задеть спутники, несколько космических аппаратов все-таки попали под раздачу. Предусмотрительно запущенный лишь на следующий день после испытаний спутник связи Telstar, попал в мощнейшие электромагнитные поля и постепенно деградировал. Американцы оправдываются, что окончательно добили его уже советские испытания термоядерного орбитального оружия в октябре 1962 года.
Британский Ariel-1, наоборот, отправили в космос до испытаний Starfish Prime, но он также получил повреждения от облучения. Аппарат не погиб, а частично исполнял свои функции до 1976 года.
Пара жертв Starfish Prime – сверху Telstar, ниже – британский Ariel-1
В дальнейшем американцы как минимум в десять раз уменьшили мощность специзделий, которые запускали и взрывали в космосе до ноября 1962 года. А в 1963 году США и СССР подписали Договор об ограничении испытаний ядерного оружия, в том числе и в космосе.
Первые ядерные взрывы над атмосферой американцы устроили в 1958 году, и хватило всего пяти лет, чтобы удостовериться в огромной разрушительной силе. Но ограничения испытания не означают отсутствия в арсеналах мировых держав спецбоеприпасов, способных повторить успех проекта Starfish Prime.
В настоящее время эффективность подобных ударов будут кратно выше результатов 1962 года. Прежде всего, из-за крайней насыщенности орбиты космическими аппаратами различного класса и назначения.
Термоядерный взрыв в 1,5–2 мегатонны способен вывести из строя до 90 процентов мировой спутниковой группировки. Это не говоря о хаосе, который воцарится над отдельно взятой территорией планеты.
Современный мир уязвим перед массовым отключением связи, электронных приборов и отсутствием электричества. Микрочипы теперь правят миром. Особенно этим грешат армии, чрезмерно полагающиеся на спутниковую связь и навигацию.
В США с тревогой смотрят на Северную Корею, которая обладает ядерным оружием и ракетами-носителями, но не имеет ни одного спутника. То есть, в крайнем случае, Ким Чен Ын может основательно притормозить мировой прогресс одной-двумя ядерными боеголовками в космосе, ничего при этом не теряя. Причем практически без жертв и радиоактивного заражения планеты. И вероятность этого совсем не нулевая.
Но есть и обратная сторона медали.
Сейчас взрыв ядерной бомбы в космосе – это объявление войны. На поверхности Земли после взрыва беспомощными становятся радиолокационные станции дальнего обнаружения. Десятки спутников, занятых отслеживанием пусков ракет, будут мгновенно ослеплены, что заставит оппонента нанести упреждающий удар. По-другому никак – риск получить атомный Армагеддон первыми в очереди никого не радует.