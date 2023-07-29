Starfish Prime – как американцы космос взрывали



Свечение от взрыва Starfish Prime сохранилось на несколько минут и наблюдалось за несколько тысяч километров

Сотня Хиросим на орбите

«Мы знаем, с кем имеем дело, но до последнего момента надеялись, что совесть, если не мудрость, американских атомщиков услышит гневные голоса миллионов и миллионов простых людей земли, голоса матерей и ученых своей страны».



Starfish Prime над Южной Атлантикой



Starfish Prime над Южной Атлантикой

«Радужная бомба» над Южной Атлантикой

«Яркая белая вспышка пронзила облака, быстро превратившись в расширяющийся зеленый шар излучения, уходящий в чистое небо над облачным небом»,

«В течение трех минут после взрыва луна была в центре неба, частично кроваво-красного, частично розового. Облака появились как темные силуэты на фоне освещенного неба».

«небесное сияние, не пульсирующее и не мерцающее, принимающее форму гигантской буквы V и меняющего оттенок от желтого до тускло-красного, затем до ледяного синего и, наконец, до белого».

Пара жертв Starfish Prime – сверху Telstar, ниже – британский Ariel-1