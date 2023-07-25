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Американские эксперты: Падение производительности труда в США из-за небывалой жары принесёт убытки более чем в 100 млрд долларов

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Американские эксперты: Падение производительности труда в США из-за небывалой жары принесёт убытки более чем в 100 млрд долларов

В то время большая часть Соединенных Штатов запекаются под рекордной жарой, массивная полоса экстремально высокой температуры не только сказывается на самочувствии миллионов американцев, но также увеличивает расходы для предприятий и оказывает давление на экономику.


В результате аномальной жары, по очень грубым подсчётам американских экономистов, падение производительности труда принесёт суммарные убытки предприятиям США более 100 миллиардов долларов. И это ещё относительно скромные оценки экспертов.

И хотя истинные экономические последствия этого погодного явления ещё предстоит оценить— природа чрезмерной жары, её значительный охват, по мнению американских аналитиков, грозят к 2100 году уничтожить одну шестую часть мировой экономической активности.

Исторический опыт знойных катаклизмов показывал, что волны жары могут вызвать рост смертности и нарушить непрерывность бизнеса. Кроме этого, аномальная жара также может послужить причиной перегрузки региональных электросетей, увеличивая стоимость и доступность систем охлаждения помещений.

Чрезмерное тепло долгое время было проблемой, с которой приходится справляться в отраслях, работающих на открытом воздухе. Однако, все более экстремальный характер этих событий будет всё больше тормозить бизнес и экономику, сказал Джошуа Графф Зивин, экономист, в Сан-Диего изучающий влияние жары на работоспособность.

По его словам, это приводит к сокращению активного рабочего времени и, в конечном итоге, к снижению производительности.

Возможно, это первый случай в современной истории США, когда мы из-за проблемы высоких температур можем увидеть небольшое падение квартального ВВП, если не годового.

— сказал профессор Калифорнийского университета Джошуа Графф Зивин.

По словам Кэти Боман Маклеод, директора Центра устойчивости Фонда Эдриенн Аршт-Рокфеллер, потери наиболее значительны в таких секторах, как сельское хозяйство и строительство, но ни одна сфера промышленности или бизнеса не застрахована. По ее словам, даже если сотрудник работает в помещении с кондиционером, это не обязательно означает, что ему предоставляется такая же роскошь дома, добавив, что нарушения сна могут привести к истощению и плохой работе на следующий день.

Стоит отметить, что в ряде штатов США температурные показатели несколько недель подряд в дневное время держатся на отметках около 35-40 градусов по Цельсию в дневное время. Случаются и температурные рекорды, когда температура воздуха превышает отметку в 50 градусов Цельсия. В американском Финиксе прогноз на неделю - 44-48 градусов Цельсия в дневное время. Нагрузка на энергосистему достигла рекордных за последние несколько лет значений.
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 07:48
      -2
      А давайте посчитаем,насколько прыгнет у нас инфляция в связи с резким подорожанием бензина

      Для них ФРС ещё напечатает, а весь мир расплатится... Ну а за наши напечатанные "ГосЗнаком" по распоряжению Центрального Банка России своей инфляцией в стране будем расплачиваться конкретно мы... Хотя бы про дефляцию не болтали, а то выглядит как то цинично... Лучше бы как на Украине 5% на войну - хотя бы честно...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:32
    +1
    В то время большая часть Соединенных Штатов запекаются под рекордной жарой, массивная полоса экстремально высокой температуры не только сказывается на самочувствии миллионов американцев, но также увеличивает расходы для предприятий и оказывает давление на экономику.
    . Вот оно, "глобальное потепление"... природа живёт по своим законам, события происходят закономерно... если человек этого не понимает, то ему дальше надо учится, исследовать, ту же статистику собирать.
    Человеческая цивилизация слишком молода, в масштабах истории нашей планеты, а про вселённую и говорить не приходится.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:36
    +1
    И как это они еще не сказали, что ВВП с Солнцем договорился? Спецом по США прожарить. Можно подумать, что в Африке и ЛА меньше.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:57
      0
      Зачем им в крайности кидаться, когда можно с другого бока зайти и укусить.
      Они экологическую повесточку раздули до нельзя, причём, на фоне того, что за Экологию, чичтоту планеты нам всем и вправду позаботится, работать нужно, они приплыли к тому кучу своих шкурных интересов и давят с той стороны.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:47
    +1
    Не все холодильные установки рассчитаны на такие запредельные температуры у них будет весело - это точно.Потребление электро энергии вырастет кратно,посмотрим как пройдут стрес тест электросети и наши любимые ж/д .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:51
      +1
      дык ещё и кондеи все понавключают на полную мощь - тоже нехилый расход электроэнергии....
      а уже хранение продуктов в такую жару - нетривиальная задача. портится будет еда быстро.
      особенно в простых бытовых холодильниках. это тоже приведёт к дополнительным финансовым тратам.....
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:51
    +1
    На всё воля божья!
    Или.
    Боженька всё видит, кто кого обидит!
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:56
    +1
    Я что-то пропустил, "америка загибается особенно сильно"???
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 07:57
    0
    По его словам, это приводит к сокращению активного рабочего времени и, в конечном итоге, к снижению производительности.

    Возможно, это первый случай в современной истории США, когда мы из-за проблемы высоких температур можем увидеть небольшое падение квартального ВВП, если не годового.

    — сказал профессор Калифорнийского университета Джошуа Графф Зивин.
    Дай Бог не последний. Для полноты впечатлений осталось только чтобы проснулся Йелоустоунский заповедник. Кстати многие факторы указывают на данный факт, например климатические изменения именно на североамериканском континенте, а также социальные волнения говорят о росте некоорых негативных факторов перед неким глобальным происшествиемю. Как бы пародоксально не звучало, но современные технологии не способны фиксировать определённого характера геомагнитные аномалии которые прямо указывают на скорое нечто crying
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 08:00
    0
    У нас в химии при температуре выше 30°С многие установки снижают производительность из-за недостатка охлаждения (воздушные холодильники, вода тёплая и прочее) а это большие деньги. Про 45 даже думать не хочу. Так им и надо, хоронякам.