Американские эксперты: Падение производительности труда в США из-за небывалой жары принесёт убытки более чем в 100 млрд долларов

В то время большая часть Соединенных Штатов запекаются под рекордной жарой, массивная полоса экстремально высокой температуры не только сказывается на самочувствии миллионов американцев, но также увеличивает расходы для предприятий и оказывает давление на экономику.
В результате аномальной жары, по очень грубым подсчётам американских экономистов, падение производительности труда принесёт суммарные убытки предприятиям США более 100 миллиардов долларов. И это ещё относительно скромные оценки экспертов.
И хотя истинные экономические последствия этого погодного явления ещё предстоит оценить— природа чрезмерной жары, её значительный охват, по мнению американских аналитиков, грозят к 2100 году уничтожить одну шестую часть мировой экономической активности.
Исторический опыт знойных катаклизмов показывал, что волны жары могут вызвать рост смертности и нарушить непрерывность бизнеса. Кроме этого, аномальная жара также может послужить причиной перегрузки региональных электросетей, увеличивая стоимость и доступность систем охлаждения помещений.
Чрезмерное тепло долгое время было проблемой, с которой приходится справляться в отраслях, работающих на открытом воздухе. Однако, все более экстремальный характер этих событий будет всё больше тормозить бизнес и экономику, сказал Джошуа Графф Зивин, экономист, в Сан-Диего изучающий влияние жары на работоспособность.
По его словам, это приводит к сокращению активного рабочего времени и, в конечном итоге, к снижению производительности.
Возможно, это первый случай в современной истории США, когда мы из-за проблемы высоких температур можем увидеть небольшое падение квартального ВВП, если не годового.
— сказал профессор Калифорнийского университета Джошуа Графф Зивин.
По словам Кэти Боман Маклеод, директора Центра устойчивости Фонда Эдриенн Аршт-Рокфеллер, потери наиболее значительны в таких секторах, как сельское хозяйство и строительство, но ни одна сфера промышленности или бизнеса не застрахована. По ее словам, даже если сотрудник работает в помещении с кондиционером, это не обязательно означает, что ему предоставляется такая же роскошь дома, добавив, что нарушения сна могут привести к истощению и плохой работе на следующий день.
Стоит отметить, что в ряде штатов США температурные показатели несколько недель подряд в дневное время держатся на отметках около 35-40 градусов по Цельсию в дневное время. Случаются и температурные рекорды, когда температура воздуха превышает отметку в 50 градусов Цельсия. В американском Финиксе прогноз на неделю - 44-48 градусов Цельсия в дневное время. Нагрузка на энергосистему достигла рекордных за последние несколько лет значений.