Месячные объемы поставок ОПК РФ достигли годового уровня прошлого года

Предприятия, которые входят в оборонно-промышленный комплекс России, достигли уровня, при котором объем месячных поставок средств поражения превышает размеры суммарного заказа прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис МантуровТакже, по словам Мантурова, оборонные предприятия нуждаются в дополнительных 16 тысячах специалистов. Нехватка специалистов отмечается на предприятиях, занимающихся производством вооружений и специальной военной техники. Речь идет об инженерных кадрах, технических специалистах и рабочем персонале.Министр обратился к руководителям регионов с просьбой поспособствовать решению вопроса нехватки кадров, подключив для этого службы занятости, другие предприятия, а также высшие учебные заведения для привлечения выпускников на предприятия оборонного сектора.Для развития ОПК государством выделены значительные финансовые ресурсы, направляемые в том числе на субсидирование ускоренной подготовки предприятий для наращивания объемов производства наиболее востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения. На ряде предприятий также госфинансирование выделено на капитальное строительство и реконструкцию производственных мощностей.За период с начала текущего года по ряду видов вооружений и военной техники объемы производства больше, чем были за весь прошлый год.