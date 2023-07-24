Военное обозрение
Войти Регистрация

Месячные объемы поставок ОПК РФ достигли годового уровня прошлого года

43
Месячные объемы поставок ОПК РФ достигли годового уровня прошлого года

Предприятия, которые входят в оборонно-промышленный комплекс России, достигли уровня, при котором объем месячных поставок средств поражения превышает размеры суммарного заказа прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров


Также, по словам Мантурова, оборонные предприятия нуждаются в дополнительных 16 тысячах специалистов. Нехватка специалистов отмечается на предприятиях, занимающихся производством вооружений и специальной военной техники. Речь идет об инженерных кадрах, технических специалистах и рабочем персонале.

Министр обратился к руководителям регионов с просьбой поспособствовать решению вопроса нехватки кадров, подключив для этого службы занятости, другие предприятия, а также высшие учебные заведения для привлечения выпускников на предприятия оборонного сектора.

Для развития ОПК государством выделены значительные финансовые ресурсы, направляемые в том числе на субсидирование ускоренной подготовки предприятий для наращивания объемов производства наиболее востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения. На ряде предприятий также госфинансирование выделено на капитальное строительство и реконструкцию производственных мощностей.

За период с начала текущего года по ряду видов вооружений и военной техники объемы производства больше, чем были за весь прошлый год.
Использованы фотографии:
УВЗ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
43 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:05
    +13
    Зарплату людскую сделайте и кадры придут.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:35
      +9
      В 2010 году ДАМ говорил: Без инженеров у страны нет будущего. С тех пор для инженеров сделано ... НИЧЕГО. Видимо нашей стране будущее не очень-то и нужно.
      Хорошего инженера нужно 5-6 лет в ВУЗе отучить, потом ещё 10 лет на производстве учить. А они нужны уже вчера.
      А инженерам нужны рабочие. Их тоже годами готовить надо. Это гастарбайтеров можно за 5 минут родить.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 18:44
        +2
        Цитата: Бородач
        С тех пор для инженеров сделано ... НИЧЕГО.

        А можно спросить, что конкретно Вы хотели бы чтобы было сделано для инженеров?
        Я вот смотрю, а институты-университеты работают и поток учащихся там не снижается, выпускники выходят ну а где они потом?
        Ну ладно в армию обучающихся не берут, а что ещё Вы предлагаете сделать (высокую зарплату молодому спецу не предлагайте ибо это просто отучившийся студент и больше ничего).
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:55
          +2
          А я попробую ответить.У нас в сельской местности дают подьемные учителям,врачам,к слову.Предоставляют служебное жилье,которое они могут через пять лет приватизировать.Почему такое не перенести и к молодым специалистам в сфере ВПК?
      2. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 18:48
        +3
        инженера нужно 5-6 лет в ВУЗе отучить, потом ещё 10 лет на производстве учить.


        10 лет? Это перебор. Если сразу включился в нужную работу с конкретной зоной ответственности , то обучение проходит гораздо быстрее.
        1. Jager
          Jager Сегодня, 19:08
          0
          Верхов можно и за полгода нахвататься. Освоить предмет глубоко - это годы. Я говорю про наукоёмкие отрасли, а не про производство кирпича. Хотя и там свои тонкости и технологии
        2. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 19:27
          0
          Да токаркой худо бедно если руки из правильного места растут - теми же фрезами можно фрезировку делать. Я буду ваообще пацаном в 6 классе много чего умел. Такчто за полгода - вполне реально. Платили бы деньги.
      3. maykl8
        maykl8 Сегодня, 19:02
        +3
        В 2010 году ДАМ говорил: Без инженеров у страны нет будущего. С тех пор для инженеров сделано ... НИЧЕГО. Видимо нашей стране будущее не очень-то и нужно.
        Хорошего инженера нужно 5-6 лет в ВУЗе отучить, потом ещё 10 лет на производстве учить. А они нужны уже вчера.
        А инженерам нужны рабочие. Их тоже годами готовить надо. Это гастарбайтеров можно за 5 минут родить.
        Хватит плакать! В 2010 войны не было. Сейчас война идет. Потребности в инженерах и рабочих разные. Вон в США не могут запустить производство Стингеров из-за отсутствия кадров и потери технологий.
        1. Hellcos
          Hellcos Сегодня, 19:14
          +1
          Хватит плакать! В 2010 войны не было


          а вы считаете, что понимание неизбежности войны только в 2022 пришло и готовиться к ней заранее не было нужды? И нечего ссылаться на США. У них то как раз все хорошо - умирают русские и украинцы, а их ВПК нагружается, экономика растет
      4. Sovetskiy
        Sovetskiy Сегодня, 19:09
        +2
        Цитата: Бородач
        Хорошего инженера нужно 5-6 лет в ВУЗе отучить

        Тык наши "патриоты-реформаторы" еще в 90-х свое "кредо" объявили устами Гайдара, - всё купят заграницей, а значит ИТР - отхожая единица в череде обозначенных "оптимизаций".
        Теперь Китай, Иран в помощь, там по ходу еще остались инженеры, куда лапки наших "реформаторов" не дотянулись.wink
        Не хочешь кормить своих инженеров и ученых, будешь кормить чужих, но за дорого.
        fool
      5. DenD
        DenD Сегодня, 19:23
        +2
        Хорошего инженера нужно 5-6 лет в ВУЗе отучить, потом ещё 10 лет на производстве учить. А они нужны уже вчера.
        Золотые слова. Причём даже не касаясь ВПК в частности. На любом производстве, конструкторы-инженеры выращиваются годами, без учёта обучения в Вузе. Да и рабочие специальности не сразу даются.
      6. Zhan
        Zhan Сегодня, 19:33
        +1
        Цитата: Бородач
        В 2010 году ДАМ говорил: Без инженеров у страны нет будущего. С тех пор для инженеров сделано ... НИЧЕГО. Видимо нашей стране будущее не очень-то и нужно.
        Хорошего инженера нужно 5-6 лет в ВУЗе отучить, потом ещё 10 лет на производстве учить. А они нужны уже вчера.
        А инженерам нужны рабочие. Их тоже годами готовить надо. Это гастарбайтеров можно за 5 минут родить.

        Сколько копий поломали уже на этом поприще, неймут манагеры науку, кроме науки оптимизации кадров и извлечение себе доходов из ничего. Стоит вспомнить как у нас ПРОТОН-М падали из-за курсовых датчиков. Рогозин тогда выдал, ЗП у людей 15 тыс.р в месяц. Так затролили Рогозина.
      7. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 19:51
        0
        Инженерам особенно програмистам в военке надо платить нормально на гражданке у таких зарплаты раза в два выше им проще туда, зато у начальников зарплаты в раза выше.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:57
      +2
      В бывших Советских республиках кучи Русских специалистов не могут приехать в Россию из за излишней бюрократии. Взять к примеру тех кто работал в Узбекистане на авиастроении,там ещё живут нужные нам специалисты..Почему бы не ускорить их переселение в Россию?
      1. Shumi2010
        Shumi2010 Сегодня, 19:15
        0
        разве в 90-нулевые не все переехали?? детей точно выталкивали поступать в Россию и сами затем ехали
      2. Альф
        Альф Сегодня, 19:50
        0
        Цитата: Бережливый
        Почему бы не ускорить их переселение в Россию?

        Потому, что рабы на стройках нужнее. И выгоднее...
        Кстати, еще хотят и африканцев принять.
        На встрече «Валдайского клуба» выступил ещё один соавтор доклада — Дмитрий Полетаев (ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН). Он привёл статистику: нынешняя африканская диаспора в РФ относительно невелика — порядка сорока тысяч человек, в основном студентов. Однако по объективным причинам эта цифра будет иметь склонность к увеличению.

        Поэтому, по мнению Полетаева, в ожидании неизбежного роста африканских мигрантов «наше законодательство нужно менять», готовясь к возможным изменениям.
        — Это может быть нашей стратегией на южном направлении: предложить свою помощь беженцам от военных конфликтов, изменить стандарты предоставления временного убежища для африканских мигрантов, — говорит эксперт.

        Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27530/4795416/
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:07
    +3
    Я могу понять эти цифры по отношению к боеприпасам,порохам,взрывчатке..Но есть и позиции,например-авиация,там куча смежников,импортные изделия итд...За месяц новых самолетов,как за весь прошоый год?Неужели Иосифа Виссарионовича воскресили?Ну,тогда бы он за кремлевских взялся в первую очередь...Ну,конечно в концовке дезавуировано..
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:09
      +4
      И в авиации идёт рост. Проезжаю мимо одного авиационного завода регулярно, новый производственный корпус растёт на глазах, к концу года, возможно заработает уже.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:13
        +1
        И это замечательно.Просто в наших условиях невозможно за год раскрутить так авиапроизводство,как расписано в статье.Безусловно,рост есть.
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:23
          +2
          Цитата: dmi.pris1
          И это замечательно.Просто в наших условиях невозможно за год раскрутить так авиапроизводство,как расписано в статье.Безусловно,рост есть.

          Так писали что в 2 раза нарастили выпуск Су-30СМ2/34М/35С.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:27
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      .Но есть и позиции,например-авиация,там куча смежников,импортные изделия итд...

      Кто сказал, что рост в 12 раз по каждой из позиций? Это выросла средняя температура по больнице.
  3. ASM
    ASM Сегодня, 18:07
    +4
    Это хорошо. Тут еще плюсик имеется - работники ВПК в основе среднеобеспеченный народ, но не богатый, посему тратит деньги здесь. Когда они много работают и много получают, то эти деньги крутятся у нас. Еще бы попилы постараться снизить и деньги будут оборачиваться быстрее, причем в нашей экономике.
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:09
    +6
    Аукается загубленное профобразование, отсутствие воспитания уважения к труду и соответственно его оценки, в том числе в денежном эквиваленте.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:29
      -7
      Цитата: Аркадич
      Аукается загубленное профобразование, отсутствие воспитания уважения к труду и соответственно его оценки, в том числе в денежном эквиваленте.

      Ну СССР очень хорошо воспитывало, уровняло всех, хоть работаешь хоть нет, 125р получишь.
      И вот так сразу после ВМВ и воспитывали.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 18:52
        0
        Уровниловка была не везде. В рабочих цехах по 200...400 получали в то время как ИТР 115...140. Инженеров особо не ценили так и сейчас наверно предвзято к ИТР относятся ибо считают, что они лищние в процессе производства.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:12
    +1
    А ещё очень важно сосредоточиться на ассортименте, самом эффективном оружии. 3...5 Ланцетов эффективнее, чем один танк и в 100 раз дешевле. 1 шт. Краснополь = 100 шт. обычных снарядов.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:31
      -2
      Цитата: Румaтa
      1 шт. Краснополь = 100 шт. обычных снарядов.

      ОДИН осколочнофугасный 152мм снаряд который лег в посадке с ДРГ ВСУ, в несколько раз эффективнее того краснополя.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 18:59
        +1
        согласен,
        там тоже УАС только дешевле: обычный фугас 152-мм + взрыватель от Компаса за 50 копеек с фотодатчиком и 2-мя подруливающими лепестками.
        уже выпускают эти взрыватели 5 000 000 штук в месяц
        и 152-мм снарядов на складах на 2-е мировые войны
        БПЛА только успевают пере подсвечивать цели с ГОЭС-540 или ГОЭС-4 для подлетающих снарядов каждые 2 секунды (датчик на взрывателе активируется за 1,5 секунды до цели)
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:13
    +7
    И теперь вопрос, а какие предприятия увеличили производства?
    Ответ очевиден- государственные за редким исключением.
    Хорошо что не всё подчистую приватизировали.
    Знаю одно оборонное предприятие, в котором 51% акций принадлежало государству
    , но заправляли частники. Ни копейки не вкладывали в модернизацию, перевооружение, новые технологии.
    Теперь государство перевело предприятие в свою собственность и деньги на новое оборудование и модернизацию пошли.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:31
      -1
      Знаю одно оборонное предприятие, в котором 51% акций принадлежало государству
      , но заправляли частники. Ни копейки не вкладывали в модернизацию, перевооружение, новые технологии.

      Пляяяяям! При всём огромном уважении к Бацьке - у него во всей промышленности такая байда, правда прибыль идёт не в карман частника, а на коммуналку и социалку населению.
      Но развиваться, осваивать новую продукцию практически невозможно. Все поездки в РБ оказались по этой причине провальные.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 18:37
      0
      Цитата: Ulan.1812
      в котором 51% акций принадлежало государству

      Может в этом проблема? и кто должен был вкладывать если государство владело основным пакетом? Как правило все новое строительство должно согласовать собрание акционеров. а по вашему государство и есть акционер.
      Цитата: Ulan.1812
      Теперь государство перевело предприятие в свою собственность и деньги на новое оборудование и модернизацию пошли.

      ээээ а как это? вы-же сами написали гос-во владело 51% Кто ему раньше мешал?
  7. Serge_SB
    Serge_SB Сегодня, 18:15
    +4
    Профобразование это здорово, но пока его нет многие заводы сами готовят такие кадры, в частности Оренбургский Гидропресс, сейчас работает в 3 смены, в кадры очередь....
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:16
    +2
    оборонные предприятия нуждаются в дополнительных 16 тысячах специалистов.

    Вторая волна мобилизации - в Трудармию. Мерчендайзеров, манагеров, артистов, футболистов к станкам!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:30
      +1
      Не знаю даже,куда эти "трудоголики" могут быть полезны?Многие из них лопаты в руках не держали..Впрочем,дело наживное.Про футболистов еще А.Райкин знал как пристроить..
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 18:41
      0
      Цитата: Румaтa
      Вторая волна мобилизации - в Трудармию. Мерчендайзеров, манагеров, артистов, футболистов к станкам!

      В нормальных предприятиях такие станки, что туда кого попало подпускать нельзя, это на примитивный токарный можно поставить кого угодно и за 2 дня научить точить снаряды. Но таких станков сейчас нет, а вот сверло заточить надо уметь, и учиться этому долго даже не 2 месяца не научишь. А это типо самое элементарное, про сварщиков и электриков я уже не говорю.
    3. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 18:56
      +1
      а зайдите на сайты работы: нет уже никаких менеджеров как год - все ушли на заводы и фабрики
      позакрывалось минимум 500 тысяч компаний по перепродажам за последние 3 года
      сейчас все производители создают свои собственные торговые дома а мелочовка идет через маркет-плейсы: интернет-магазины - IT-программы рулят
  9. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 18:28
    +1
    с сентября 2022 года, меньше года раскачивались
    в месяц ВПК выпускает, то что я нашел: 300 БТР, 400 ББМ Тигр, 125 танков, 150 БМП/БМД
    23 мотострелковых батальона + 2 танковых полка = 4 дивизии = армия в месяц
    а еще,
    РСЗО Торнадо-Г ?, Торнадо-С ?, САУ Мста-С ?, БМПТ ?, ТОС-1А ?, ТОС-2 ?, буксируемые орудия ?, минометы ? ИСДМ -?, ББМ Тайфун/Ахмат ?, БТ-3Ф/БТР-МД ?, БРМ-1К ?, ЗРК Тор-М2 ?, Бук-М3 ?, БРЭМ-2/Л ?, МТУ-90 ? и т.д.
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:30
    0
    А вы смотрите кто об этом рассказывает- Дениска, спросите его как проходит импортозамещение. Так что данное сообщение нужно десять раз перепроверить прежде чем поверить!
  11. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:37
    +1
    Потому что все хотят быть менеджерами, юристами, финансистами, блогерами, рэперами
  12. CheeRock
    CheeRock Сегодня, 18:42
    +2
    Цитата: topol717
    Цитата: Аркадич
    Аукается загубленное профобразование, отсутствие воспитания уважения к труду и соответственно его оценки, в том числе в денежном эквиваленте.

    Ну СССР очень хорошо воспитывало, уровняло всех, хоть работаешь хоть нет, 125р получишь.
    И вот так сразу после ВМВ и воспитывали.

    Врать не надо. 125р я школьником токарем 2 разряда на практике на каникулах зарабатывал. Токарь 6 разряда зарабатывал 600+ и ещё шабашил при том.
  13. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 18:56
    0
    ...достигли уровня, при котором объем месячных поставок средств поражения превышает размеры суммарного заказа прошлого года.

    и
    За период с начала текущего года по ряду видов вооружений и военной техники объемы производства больше, чем были за весь прошлый год.

    -- наверное, под средствами поражения подразумеваюся в первую очередь ФПВ-дроны? Тогда название статьи не соответствует действительности. Впрочем, на ВО это становится уже постоянной практикой, к сожалению.
  14. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 19:11
    +1
    ""Также, по словам Мантурова, оборонные предприятия нуждаются в дополнительных 16 тысячах специалистов. Нехватка специалистов отмечается на предприятиях, занимающихся производством вооружений и специальной военной техники. Речь идет об инженерных кадрах, технических специалистах и рабочем персонале.

    Министр обратился к руководителям регионов с просьбой поспособствовать решению вопроса нехватки кадров, подключив для этого службы занятости, другие предприятия, а также высшие учебные заведения для привлечения выпускников на предприятия оборонного сектора"""...
    Проснулся Дениска))
    Результаты " оптимизации" во всей красе: офис паухнет,а " на земле" сокращения, а разгребать косяки предложил губернаторам
    Вот и вся " озабоченность"
  15. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:36
    0
    Цитата: Румaтa
    Кто сказал, что рост в 12 раз по каждой из позиций? Это выросла средняя температура по больнице.

    У "эффективных оптимизаторов" вполне возможно так выросла зарплата.