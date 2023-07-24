МИД РФ: Атаки дронов на Москву и Крым не останутся без ответа

Сегодня рано утром ВСУ попытались совершить атаки на объекты в Москве с использованием БПЛА. Все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом оказались повреждены два нежилых здания, одно из которых - высотка неподалёку от центра столицы. К счастью, обошлось без пострадавших.
Беспилотный летательный аппарат вертолётного типа без взрывного устройства упал сегодня, 24 июля, на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.
В ночь на 24 июля попытка киевского режима нанести удар по объектам в Республике Крым дронами в количестве 17 единиц была пресечена. Большая часть дронов была выведена из строя системами РЭБ, три БПЛА упали на территории Крыма. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, их «прилёт» пришёлся в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Частный дом в Кировском районе пострадал от осколков.
Киев уже взял на себя ответственность за атаки, о чём без стеснения заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Глава ведомства подтвердил причастность к инцидентам режима Зеленского, добавив при этом, что власти страны продолжат осуществлять подобные действия, а их число будет только увеличиваться.
Комментируя произошедшее, российское внешнеполитическое ведомство расценило действия преступного киевского режима как террористические, нацеленные, прежде всего, на запугивание мирных граждан. В данных атаках отсутствовал всякий военный смысл, а потому, МИД РФ решительно осуждает их. В этой связи, российский МИД обратился к международным организациям с тем, чтобы те дали надлежащую оценку случившемуся. Вот только сложно сказать, какой это по счёту призыв и нужно ли повторяться с призывами к международным организациям, если они никак не отреагировали на предыдущие акты терроризма украинского режима?
В МИД России заявили, что атаки БПЛА на Москву и Крым не останутся без ответа.
СК России уже открыл уголовные дела по вышеперечисленным фактам. Все виновные будут обязательно найдены и понесут соответствующее наказание. Российская же сторона, в свою очередь, оставляет за собой полное право принять жёсткие ответные меры.