Военное обозрение
Войти Регистрация

МИД РФ: Атаки дронов на Москву и Крым не останутся без ответа

33
МИД РФ: Атаки дронов на Москву и Крым не останутся без ответа

Сегодня рано утром ВСУ попытались совершить атаки на объекты в Москве с использованием БПЛА. Все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом оказались повреждены два нежилых здания, одно из которых - высотка неподалёку от центра столицы. К счастью, обошлось без пострадавших.


Беспилотный летательный аппарат вертолётного типа без взрывного устройства упал сегодня, 24 июля, на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.

В ночь на 24 июля попытка киевского режима нанести удар по объектам в Республике Крым дронами в количестве 17 единиц была пресечена. Большая часть дронов была выведена из строя системами РЭБ, три БПЛА упали на территории Крыма. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, их «прилёт» пришёлся в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Частный дом в Кировском районе пострадал от осколков.

Киев уже взял на себя ответственность за атаки, о чём без стеснения заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Глава ведомства подтвердил причастность к инцидентам режима Зеленского, добавив при этом, что власти страны продолжат осуществлять подобные действия, а их число будет только увеличиваться.

Комментируя произошедшее, российское внешнеполитическое ведомство расценило действия преступного киевского режима как террористические, нацеленные, прежде всего, на запугивание мирных граждан. В данных атаках отсутствовал всякий военный смысл, а потому, МИД РФ решительно осуждает их. В этой связи, российский МИД обратился к международным организациям с тем, чтобы те дали надлежащую оценку случившемуся. Вот только сложно сказать, какой это по счёту призыв и нужно ли повторяться с призывами к международным организациям, если они никак не отреагировали на предыдущие акты терроризма украинского режима?

В МИД России заявили, что атаки БПЛА на Москву и Крым не останутся без ответа.

СК России уже открыл уголовные дела по вышеперечисленным фактам. Все виновные будут обязательно найдены и понесут соответствующее наказание. Российская же сторона, в свою очередь, оставляет за собой полное право принять жёсткие ответные меры.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Huggi
    Huggi Сегодня, 18:11
    +14
    Ответ подготовит Медведев в виде гневного поста в телеграмме.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 18:14
      +7
      Нет, Ту-22М3 поднимут чтобы раздолбать трансформаторные будки, которые почему то не трансформаторные ибо чёт нет тьмы и хауса на Вна.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 18:32
      +11
      Конечно "не останутся": уже скуплены все красные фломастеры и карандаши...
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 19:48
        0
        1. "российский МИД обратился к международным организациям с тем, чтобы те дали надлежащую оценку случившемуся." Счас. Следующий раз пусть в МИД пояснят международным организациям: какая оценка является надлежащей, а какая ненадлежащей, иными словами неприличной. А то в международных организациях стесняются дать оценку, вдруг покажется Лаврову ненадлежащей, и он обидится. Пошли дальше. "В МИД России заявили, что атаки БПЛА на Москву и Крым не останутся без ответа." Жесть. В качестве ответа умная женщина М. Захарова произнесет что--нибудь этакое, ну прямо пригвоздит к позорному столбу, и Зеля окочурится от огорчения. "СК России уже открыл уголовные дела по вышеперечисленным фактам. Все виновные будут обязательно найдены и понесут соответствующее наказание". Дела в СК открывать мастера. А вот наказание нести откажутся, сами несите, мы к вам в носильщики не нанимались.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:48
      +4
      Лаврову при выступлении в оонии дана команда не только хмурить брови,но и гневно скрежетать зубами ...
    4. Анальгин
      Анальгин Сегодня, 19:45
      -1
      По Воронежу шарахнут! Не по банковым же всяким
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 18:15
    +8
    Напоминает известную теле - рекламу :"Папа может,
    Папа может,
    Папа может,
    Папа уже не может...."
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 18:17
      +4
      Может, только вот на Ватикан придётся забить wassat
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 18:33
        +2
        Цитата: AdAstra
        Может, только вот на Ватикан придётся забить

        Т. Сталин:
        - Сколько у него дивизий?
        (С)
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 19:45
      0
      Как сегодня выяснилось, папа уже давно не может. И не может не только папа, но и его друзья... Этот дрон сегодня над моим домом летал, а я живу на последнем этаже!
  3. Vik. K
    Vik. K Сегодня, 18:18
    +3
    Вечер добрый. " жёсткие ответные меры" если отриагируют как на Крымский мост. То...им печалка
  4. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 18:18
    +11
    Когда наши бомбили берлин в 1941 это была тер.атака или как. Может наконец станем воевать а не заниматься словоблубием . А то украина с нами воюет а мы сво.как то двусмысленность напрягает.пора принять решение и обьявить народу России. Война до полного искоренения фашизма. До западных границ.
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 19:42
      0
      Тогда вылетит Россия из СБ ООН!!! А это уже не есть хорошо.
  5. likana
    likana Сегодня, 18:19
    +6
    Ну так ответьте уже по-взрослому, а то обещаний целый мешок насобирали... В ином случае и не заметите, как Москва превратится в прифронтовой город...
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:23
    +2
    МИД РФ

    Видать кончились. Лаврушнику подарить, али сам купит?
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:23
    +9
    Это должно быть не ответом, а постоянными и непрерывными ударами.
    Вопрос только в том может ли Россия обеспечить такое количество ракет, дронов, планирующих бомб и других боеприпасов.
    Бить... сильно, больно, точно, постоянно.
    Другого языка они не понимают.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:36
      +2
      Цитата: Ulan.1812
      может ли Россия обеспечить такое количество ракет, дронов, планирующих бомб и других боеприпасов.
      Бить... сильно, больно, точно, постоянно.

      Может, если захочет и не муму и цели выбирать правильные.
  8. Million
    Million Сегодня, 18:25
    +4
    Уже были такие ответы: бомбили транформаторную будку и заброшенные жд пути.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:25
    +10
    да недолжно быть ОТВЕТОВ, должно быть СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ уничтожение нацистов
  10. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 18:25
    -2
    Bla bla bla, solo es eso; y los nazis ucranianos y sus patrocinadores se ríen y se burlan de vuestras amenazas. Ya casi están haciendo un gran ridículo con esas declaraciones.
  11. палестинец
    палестинец Сегодня, 18:25
    +5
    да сколько ж можно то МИД подключать, чай не военные же, ну молча, молча вмазать .......
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:27
    +8
    МИД РФ: Атаки дронов на Москву и Крым не останутся без ответа

    Что сделают? Уничтожат очередные военные объекты? А без террористических атак - разве не надо уничтожать военные объекты врага по умолчанию?
  13. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 18:36
    +6
    В МИД России заявили, что атаки БПЛА на Москву и Крым не останутся без ответа.

    Ну вот заткнитесь уже, громогласные балаболы! Весь мир уже знает цену вашим "красным линиям", политические кастраты. Лучше прорсто промолчите, позора меньше будет. Ну а если вдруг эрекция посетила, так влупите без всяких обещаний по xохляндии так, чтоб им мало не показалось. Тогда глядишь и уважение вернётся. А эти "высеро-пукалки" для внутреннего пользования никому не нужны.
  14. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 18:37
    +3
    Вот по чесноку, я был бы доволен, если действубщий прессекретарь прекратит свою деятельность в окружении Гаранта. Он имеет на него влияние (отрицательное), к бабке не ходи...
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:50
      +6
      Бояре плохие?
      Нет, батенька, чтобы состоялись изменения в царстве-государстве, перетряхнуть придётся все основы. В первую очередь право собственности на ресурсы, землю и предприятия.

      Одним пресс-секретарём не отделаться точно
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:56
    +4
    Эта пустая болтовня раздражает сильнее прилетевших дронов.
    Собянин уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

    Когда от болтовни уже перейдут к делу. Или ждут, пока беспилотник не разрушит жилой дом как в 1999 году на ул.Гурьянова или на Каширке? Там погибло 233 человека.
    Скоро будет 3 месяца как 2 беспилотника атаковали Кремль. Есть итоги расследования? Нет. Почти "Тунгусский феномен". То ли метеорит, то ли инопланетный корабль, а может вообще самодельный перелац, запущенный из ближнего подмосковья.
    Неладно что-то в Датском государстве
    (У.Шекспир. "Гамлет")
    1. Комментарий был удален.
    2. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 19:31
      +2
      Или ждут, пока беспилотник не разрушит жилой дом как в 1999 году на ул.Гурьянова или на Каширке? Там погибло 233 человека.

      Ничего лишнего говорить не стану, у нас-же "демократия" - и преследовать начнут. Только маленький намёк. А после какого события вдруг прекратились взрывы домов (и с чего-бы это террористы тогда "одумались"?)? Жителей Рязани спросите!
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 19:41
      0
      Не знаю с чем это связано, но оба перечисленных дома были видны из моего окна. Взорвали их утром, у меня чуть стекла не вылетели. А сегодня этот гребаный беспилотник тоже кружил над моим домом и в итоге атаковал магазин Леруа Мерлен, который теперь закрыт (брат только что проверил, хотел колесики купить). И вот ведь что интересно, этот третий дом тоже виден из моего окна!
      А летел он на МИФИ, его РЭБ снесла, слава богу. Если бы он попал в завод Полиметаллов или МИФИ, последствия могли бы быть ужасающими... Там четыре предприятия атомной энергетики и несколько действующих реакторов...
      украинцы террористы, а наши власти импотенты, они разучились мочить в сортире!
  16. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 18:56
    +5
    Язык устать уже должен был, и ведь не надоело смешными выглядеть ( видимо з/п за это капает).
  17. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 19:00
    +3
    СК России уже открыл уголовные дела по вышеперечисленным фактам. Все виновные будут обязательно найдены и понесут соответствующее наказание.

    Можно подумать, что следователь по особо важным делам Прохоров, уже вылетел в Киев, искать виновных.
  18. czes
    czes Сегодня, 19:02
    +5
    Наши "ответы" - это просто позор!
  19. r5555
    r5555 Сегодня, 19:15
    +2
    Почему какого то больного старика хотят посадить за госизмену, а отвественных лиц, которые откровенно прошляпили кучу БПЛА в Моске, еще не посадили (или не растреляли если бы бы жив Сталин) ?
  20. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:36
    +2
    Это, кстати, правда - наш МИД всегда отвечает! Другой вопрос, что военные молчат...