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Генсек ООН вновь заявил о призыве к России возобновить работу зерновой сделки и опубликовал «конфиденциальное» письмо с предложениями президенту России в сети

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Генсек ООН вновь заявил о призыве к России возобновить работу зерновой сделки и опубликовал «конфиденциальное» письмо с предложениями президенту России в сети

Генсек ООН Антониу Гуттериш снова заявил, что призывает Россию «как можно скорее вернуться в зерновое соглашение». По словам Гуттериша, «это крайне важно для продовольственной безопасности и стабильности в мире».

Генсек ООН обратился к президенту России Владимиру Путину в письме, где изложил «свой вариант возврата России к зерновой сделке».

Предложения г-на Гуттериша, по своей сути, противоречат изначальным параметрам зерновой сделки по большинству её пунктов.

Так, генеральный секретарь ООН, которого почему-то никак не заботило невыполнение своих обязательств в рамках зернового соглашения Украиной, вдруг встрепенулся и начать предлагать «свои» идеи России.

Например, генсек Организации Объединённых Наций предлагает президенту России «согласиться на идею проведения расчётов за российскую сельскохозяйственную продукцию через SWIFT не Россельхозбанком, а созданной в Европе его дочерней компанией». Также, как считает Гуттериш, Россия могла бы получать средства от продажи своей сельхозпродукции и удобрений через «особый механизм американского банка JPMorgan».

Предложения Гуттериша являются синонимом откровенного лукавства. При учёте того, что средства в валюте, ранее проходившие через американские и европейские банки (включая западных «дочек» банков РФ), «партнёры» заморозили, может ли господин Гуттериш дать гарантии, что этого не произойдёт вновь – уже с финансами, которые будут переводиться России в качестве оплаты за с/х-продукцию через тот же JPMorgan? У Гуттериша есть влияние на банковскую сферу США, которой предписано соблюдать антироссийские санкции?

В Кремле на ранее пришедшее письмо Гуттериша ответили отказом, указав на то, что для возобновления сделки Запад должен снять санкции с РСХБ и открыть порты для российских удобрений и зерновых, как и было обозначено в сделке изначально и что сам Гуттериш в своё время и поддержал. Создание никаких «европейских дочек» банка Россия поддерживать не будет. Также в Москве раскритиковали генсека ООН за то, что он письмо, изначально названное конфиденциальным, опубликовал в общем доступе.

То, с каким рвением Запад пытается принудить Россию к выполнению зернового соглашения, говорит только о том, что зерно здесь вторично. Ведь президент России многократно заявлял, что РФ готова заместить украинский экспорт сельхозпродукции на мировой рынок - бесплатно для беднейших стран и на коммерческой основе для всех остальных. А беднейшим странам за всё время действия соглашения доставалось едва ли 3% от всей сельхозпродукции, вывозимой из портов Украины. И это Гуттериша никак не заботило.
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:56
    +7
    Как только,так -сразу.Вот порты уничтожим,тогда посмотрим.Впрочем и сиотреть будет не на что
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:11
      +6
      «как можно скорее вернуться в зерновое соглашение» - оголодал что ли, бедолага?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:17
        +2
        На фото-вылитый Паша Эмильевич из "12 стульев"..Жертва режима
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:21
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Как только,так -сразу.Вот порты уничтожим,тогда посмотрим.Впрочем и сиотреть будет не на что

      Украинское зерно неслабо так рвануло в портах. Видимо ГМО было на базе тринитротолуола.
      Согласен с вами: сначала нужно уничтожить всю портовую инфраструктуру Украины, а потом можно посмотреть на условия новой зерновой сделки по поставкам российских зерна и удобрений. Если Запад предложит очень шоколадные условия, то можно будет подумать об этом.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 18:34
      +1
      ...опубликовал «конфиденциальное» письмо...

      laughing lol love
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:07
      0
      Морганы ему отстегнули вот гуттэрышь их банк и лоббирует
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 18:00
    +13
    Красавцы, переводя на русский язык, его предложение выглядит так: А давайте продажу вашего зёрна будет контролировать и, возможно, оставлять за него деньги в своих странах будет Евросоюз, а удобрений - Америка.

    Очень выгодное соглашение, дайте два!
  3. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 18:03
    +1
    За базар отвечать надо! Прошлую сделку профукали, теперь новую сулят, слаще прежней, но обёртка та же!
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:08
    +1
    Зеля звонил Гутерришу и слезно умолял уговорить Россию на продление зерновой сделки. Пан пошел навстречу "мальчику", направил письмо. Надеюсь, что ответом будет шиш и даже без масла.
  5. Romanovski
    Romanovski Сегодня, 18:09
    +2
    Зерновоз перевозил из Турции взрывчатку на Украину – ФСБ

    Иностранный сухогруз, следовавший из Турции в Ростов-на-Дону задержан ФСБ РФ.

    Подозревается, что судно использовалось для перевозки взрывчатки на территорию Украины. Об этом говорят следы взрывчатых веществ, найденные в трюмах. Ранее, сухогруз находился на территории Украины, после чего отправился в Турцию, где полностью поменялся экипаж, состоявший из двенадцати украинских граждан.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:13
    +1
    Из Гутериша Генсек ООН как из меня- Майя Плесецкая.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:13
    +2
    Они и вправду верят что предлагая откровенное налюбтлово нам, мы ну вообще ниразу не поймем что нас налюбить хотят. Исключительность так и прет. В отношении генсека то тут просто открыто читается команда озвучить вашингтонские хотелки.
    1. blackcat
      blackcat Сегодня, 18:19
      +1
      Но ведь прокатывао и не раз , так почему бы не попробовать ещё? am
  8. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:13
    +1
    Надо быстрее всю инфраструктуру портов уничтожить и плотно всё заминировать.
  9. topol717
    topol717 Сегодня, 18:17
    +2
    Он наверное понимает, что РФ больше в такие игры играть не будет, тем более в очередной раз мост подорвали. И выполнить требование РФ он тоже не может. Но делать ему что то надо, вот и пишет письма, изображая кипучую деятельность.
  10. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 18:19
    +1
    Пусть идут грибы собирают, те которые отсосиновиками называются.
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 18:20
    0
    Генсек ООН вновь заявил о призыве к России возобновить работу зерновой сделки и опубликовал «конфиденциальное» письмо с предложениями президенту России в сети

    Типа показывает как он уговаривает?
    Согласиться Россия - себе зачёт сделает, не согласиться опять грязью поливать будет.
    Лучше с такими типусами вообще дел не вести, да других нет. sad
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:21
    +1
    Так надо ему в ответ письмо направить с новыми предложениями, типа снятие всех санкций и выплаты репараций от США, что мелочиться?
  13. al3x
    al3x Сегодня, 18:29
    0
    Антошка, Антошка, вали копать картошку!!!
  14. Комментарий был удален.
  15. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 18:31
    0
    Предложения Гуттериша являются синонимом откровенного лукавства.

    А ведь этот рупор вашингтонского обкома был не так давно генеральным секретарём Социалистической партии Португалии. Вот что "бабки" живородящие делают с человеком.
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:32
    +3
    Этой американской подстилке Гуттеришу уже сказали- утром деньги, вечером стулья.
    Всё пытается юлить. Тебе сказали при каких условиях сделка может возобновиться. Делай, а не болтай.
    Но этот безвольный и слабый персонаж, сдавший с потрохами ООН американцам, ни на что не способен.
    И правильно Россия стала наносить удары по украинским портам, чтобы больше не было иллюзий что Россию опять можно обвести вокруг пальца.
  17. rusich
    rusich Сегодня, 18:33
    +1
    Как Гутеришка запереживал по "зерновой сделке". Когда ее выполняла только Россия, а остальные НЕТ, молчал, как рыба об лед
  18. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 18:34
    0
    Кто бы сомневался что ООН очередная контора США. Попа расформировать,Гуттериша на свалку. Штаб квартиру новой организации организовать в Авганистане))))
  19. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 18:35
    0
    Если бы этот Гуттериш отдал своих детей в заложники "зерновой сделки", тогда можно было о чём говорить. Пусть под угрозой жизни своих близких гарантирует отсутствие в "зерновозах" поставок военного назначения.
  20. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 18:49
    +2
    У меня такое ощущение, что на Западе в руководстве странами, организациями, союзами...находятся слепо-глухо-орущие люди. Неужели очередному барану оттуда не могли перевести слова Путина о возобновлении зерновой сделки при условиях))) Эти перцы слышат только себя. А возьмите шольца, макарона, сунака, бореля и им подобных - посмешища! Про старого пердуна, нюхающего девушек, вообще молчу... Мир сошел с ума, остановите...я сойду))
  21. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:05
    0
    Ну да, ну да... эти сладкие речи мы слушаем уже ГОД! Россия за год не получила ни одного выгоды для себя, зато получила множество потерь. Хватит!