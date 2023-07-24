Генсек ООН вновь заявил о призыве к России возобновить работу зерновой сделки и опубликовал «конфиденциальное» письмо с предложениями президенту России в сети

Генсек ООН Антониу Гуттериш снова заявил, что призывает Россию «как можно скорее вернуться в зерновое соглашение». По словам Гуттериша, «это крайне важно для продовольственной безопасности и стабильности в мире».Генсек ООН обратился к президенту России Владимиру Путину в письме, где изложил «свой вариант возврата России к зерновой сделке».Предложения г-на Гуттериша, по своей сути, противоречат изначальным параметрам зерновой сделки по большинству её пунктов.Так, генеральный секретарь ООН, которого почему-то никак не заботило невыполнение своих обязательств в рамках зернового соглашения Украиной, вдруг встрепенулся и начать предлагать «свои» идеи России.Например, генсек Организации Объединённых Наций предлагает президенту России «согласиться на идею проведения расчётов за российскую сельскохозяйственную продукцию через SWIFT не Россельхозбанком, а созданной в Европе его дочерней компанией». Также, как считает Гуттериш, Россия могла бы получать средства от продажи своей сельхозпродукции и удобрений через «особый механизм американского банка JPMorgan».Предложения Гуттериша являются синонимом откровенного лукавства. При учёте того, что средства в валюте, ранее проходившие через американские и европейские банки (включая западных «дочек» банков РФ), «партнёры» заморозили, может ли господин Гуттериш дать гарантии, что этого не произойдёт вновь – уже с финансами, которые будут переводиться России в качестве оплаты за с/х-продукцию через тот же JPMorgan? У Гуттериша есть влияние на банковскую сферу США, которой предписано соблюдать антироссийские санкции?В Кремле на ранее пришедшее письмо Гуттериша ответили отказом, указав на то, что для возобновления сделки Запад должен снять санкции с РСХБ и открыть порты для российских удобрений и зерновых, как и было обозначено в сделке изначально и что сам Гуттериш в своё время и поддержал. Создание никаких «европейских дочек» банка Россия поддерживать не будет. Также в Москве раскритиковали генсека ООН за то, что он письмо, изначально названное конфиденциальным, опубликовал в общем доступе.То, с каким рвением Запад пытается принудить Россию к выполнению зернового соглашения, говорит только о том, что зерно здесь вторично. Ведь президент России многократно заявлял, что РФ готова заместить украинский экспорт сельхозпродукции на мировой рынок - бесплатно для беднейших стран и на коммерческой основе для всех остальных. А беднейшим странам за всё время действия соглашения доставалось едва ли 3% от всей сельхозпродукции, вывозимой из портов Украины. И это Гуттериша никак не заботило.