Генсек ООН Антониу Гуттериш снова заявил, что призывает Россию «как можно скорее вернуться в зерновое соглашение». По словам Гуттериша, «это крайне важно для продовольственной безопасности и стабильности в мире».
Генсек ООН обратился к президенту России Владимиру Путину в письме, где изложил «свой вариант возврата России к зерновой сделке».
Предложения г-на Гуттериша, по своей сути, противоречат изначальным параметрам зерновой сделки по большинству её пунктов.
Так, генеральный секретарь ООН, которого почему-то никак не заботило невыполнение своих обязательств в рамках зернового соглашения Украиной, вдруг встрепенулся и начать предлагать «свои» идеи России.
Например, генсек Организации Объединённых Наций предлагает президенту России «согласиться на идею проведения расчётов за российскую сельскохозяйственную продукцию через SWIFT не Россельхозбанком, а созданной в Европе его дочерней компанией». Также, как считает Гуттериш, Россия могла бы получать средства от продажи своей сельхозпродукции и удобрений через «особый механизм американского банка JPMorgan».
Предложения Гуттериша являются синонимом откровенного лукавства. При учёте того, что средства в валюте, ранее проходившие через американские и европейские банки (включая западных «дочек» банков РФ), «партнёры» заморозили, может ли господин Гуттериш дать гарантии, что этого не произойдёт вновь – уже с финансами, которые будут переводиться России в качестве оплаты за с/х-продукцию через тот же JPMorgan? У Гуттериша есть влияние на банковскую сферу США, которой предписано соблюдать антироссийские санкции?
В Кремле на ранее пришедшее письмо Гуттериша ответили отказом, указав на то, что для возобновления сделки Запад должен снять санкции с РСХБ и открыть порты для российских удобрений и зерновых, как и было обозначено в сделке изначально и что сам Гуттериш в своё время и поддержал. Создание никаких «европейских дочек» банка Россия поддерживать не будет. Также в Москве раскритиковали генсека ООН за то, что он письмо, изначально названное конфиденциальным, опубликовал в общем доступе.
То, с каким рвением Запад пытается принудить Россию к выполнению зернового соглашения, говорит только о том, что зерно здесь вторично. Ведь президент России многократно заявлял, что РФ готова заместить украинский экспорт сельхозпродукции на мировой рынок - бесплатно для беднейших стран и на коммерческой основе для всех остальных. А беднейшим странам за всё время действия соглашения доставалось едва ли 3% от всей сельхозпродукции, вывозимой из портов Украины. И это Гуттериша никак не заботило.