Питомник для Каракалов или размышления за рулём автомобиля

"Ты лети с дороги, птица,
Зверь, с дороги уходи!
Видишь, облако клубится,
Кони мчатся впереди.
И с налёта, с поворота
По цепи врага густой
Застрочит из пулемёта
Пулемётчик молодой.
Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Конармейская тачанка,
Все четыре колеса!"
М. Рудерман, К. Листов
Я думаю, что любой, читающий эти строки, подспудно задал вопрос:
"Какая может быть связь между обозначенным в заглавии зверем, а Каракал - это зверь, и тачанкой?" Каракал - это большая дикая кошка, похожая на рысь, обитающая в Африкe и на Аравийском полуострове.
Вот он, каракал. Милая с виду киса, способная, правда, оттяпать вам пару пальцев при попытке погладить.
Теперь к тачанке.
Классическая тачанка - это конная подрессоренная четырёхколёсная повозка со станковым пулемётом, экипаж - до трёх человек.
Мобильность, основанная на скорости передвижения, плюс пулемёт - это те факторы, которые когда-то сделали тачанки одной из неотъемлемых частей конно-армейских подразделений РККА.
Использовалась тачанка, в основном, как средство передвижения, перевозки пехоты, боезапаса, разведки в тылу противника и, что было нечасто, как боевая единица на поле боя. Естественно, с появлением автомобиля, все эти задачи стали выполнять другие транспортные средства, имеющие под капотом не 3-4, а десятки, сотни лошадиных сил. А вот название, в народе, так и осталось, "тачанки".
Автомобиль, за последние 137 лет с момента его создания, стал неотъемлемой частью нашей жизни.
Но никто также не сомневается, что ни одна армия мира, да что там, армия, даже любое мало-мальски военизированное формирование, не обходится без специальных автомобильных транспортных средств.
А раз есть такая возможность, быстро, на двух, четырёх или шести колёсах домчатся из точки "А" в точку "В", то, естественно, у ребят, выполняющих определённые, не совсем обычные рискованные операции, давно возникла мысль "вот бы нам заполучить что-нибудь эдакое".
Несколько дней назад, двигаясь по автобану А661, под Франкфуртом на Майне, я услышал короткое сообщение по радио:
"Коалиционное правительство заказывает для Бундесвера более 2000 спецавтомобилей".
Ну, заказывает, так заказывает, ради Бога...
Но, где-то в голове это отложилось.
У большинства русскоговорящих, проживающих в Германии, несмотря на официальный запрет и удаление российских TV-каналов, есть возможность следить за событиями в зоне СВО. Что часто бросается в глаза, так это (в сравнении с противником) минимальное количество специального лёгкого армейского транспорта. Где современные тачанки?
Я зашёл на сайт Министерства обороны, страница "Энциклопедия", подраздел "Автообильная техника". Читаю:
"Автомобили военные, колёсные полноприводные машины высокой проходимости, создаваемые по заказу Вооруженных Сил. Различают многоцелевые и специальные.
Многоцелевые автомобили предназначены для перевозки личного состава и грузов, буксирования прицепов (в т. ч. артиллерийских орудий и пусковых установок), монтажа военной техники.
Подразделяются на:
- автомобили малой грузоподъёмности (до 1 т.) – ВАЗ-2121 (легковой), УАЗ-3172 (грузопассажирский);
- средней (2–6 т.) – ГАЗ-66-11, Урал-4320, -43223, КамАЗ-4326, -4350, -5350, -43101, -43114;
- большой (свыше 6 т.) – Урал-53232, КамАЗ-6350.
В зависимости от задачи его (автотранспорт) можно будет переоборудовать в пассажирский, разведывательный, грузовой, грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный или дозорный варианты".
Многоцелевые автомобили предназначены для перевозки личного состава и грузов, буксирования прицепов (в т. ч. артиллерийских орудий и пусковых установок), монтажа военной техники.
Подразделяются на:
- автомобили малой грузоподъёмности (до 1 т.) – ВАЗ-2121 (легковой), УАЗ-3172 (грузопассажирский);
- средней (2–6 т.) – ГАЗ-66-11, Урал-4320, -43223, КамАЗ-4326, -4350, -5350, -43101, -43114;
- большой (свыше 6 т.) – Урал-53232, КамАЗ-6350.
В зависимости от задачи его (автотранспорт) можно будет переоборудовать в пассажирский, разведывательный, грузовой, грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный или дозорный варианты".
УАЗ-3172
Покопавшись в интернете, обнаружил, что на вооружении российской Армии имеются также:
Спецавтомобиль УАЗ-3152 „Гусар“
Боевой автомобиль создан на базе внедорожника УАЗ-469. По классификации НАТО относится к классу легких штурмовых автомобилей.
и пикапы ВИС-234600 в модификации «Рысь», на базе Нива 2121.
Имеется, также, некоторое количество квадроциклов АМ-1, «Тульчанка» и PM–500 6×4 (на ВО в ноябре 2016 года была статья о них.)
Вот, пожалуй и всё, что я смог бы отнести к группе "современных тачанок" в автопарке Минобороны. Мда, ассортимент невелик...
Слава народу России, который поднапрягся и стал отправлять в зону СВО всевозможные внедорожники, как родом из СССР (например, УАЗ-452, производство которого началось в 1965 году, ныне УАЗ-3741), так и российского и зарубежного производства.
Легендарная "Буханка" УАЗ-452
Да и чеченские братья "засветились" на своих "Чаборз" M-3 ("Чаборз" M-6 я не видел. Может, в кадр не попали).
"Чаборз" M-3
"Чаборз" M-6
В целом, что-то так есть, но не оставляет впечатление, что всего этого как бы мало. Попробую объяснить, а для этого вернёмся же на землю немецкую.
Вот что пишет пресса, я не стану напрягать подробностями, дам одни заголовки:
"Коалиционное правительство заказывает для Бундесвера более 2000 специальных автомобилей. Помимо Rheinmetall в проекте участвует производитель автомобилей Mercedes-Benz.
Бундесвер получает очередной крупный заказ из специального фонда в 100 миллиардов евро.
С другой стороны, в привязку этому заказу, из США будут доставлены около 60 транспортных вертолетов «Чинук».
«Caracal» для бундесвера: правительство продолжает инвестировать в вооруженные силы Германии
В сотрудничестве с вооруженными силами Нидерландов, Бундесвер заказал 3058 боевых машин типа «Caracal», как объявила на прошлой неделе базирующаяся в Дюссельдорфе группа вооружений Rheinmetall.
По данным компании, два члена НАТО (Германия и Нидерланды) инвестируют на это, в общей сложности, 1,9 млрд евро".
А вот он, этот самый "Caracal". Немцы верны своим традициям.
По сообщениям СМИ, немецкая часть суммы поступает из специального фонда, который канцлер Олаф Шольц создал весной 2022 года после начала спецоперации на Украине.
В сделке непосредственно участвует Mercedes-Benz: Rheinmetall производит военный внедорожник на базе Mercedes G-Class.
Из упомянутого числа 2054 машины «Caracal» поступают в вооруженные силы Германии и 1004 - в армию Нидерландов, которая тесно сотрудничает с вооруженными силами Германии в рамках трансатлантического оборонного альянса НАТО.
Как пример,совместное производство самоходных орудий Panzerhaubitze 2000.
Федеральный министр обороны, Борис Писториус в максимально возможном темпе продолжает проводить переоснащение и модернизацию Бундесвера. В середине мая также стало известно о запланированной закупке для Бундесвера дополнительно 50 бронетранспортеров «Puma» , а в марте было объявлено, что войска получат 100 новых колесных бронемашин «Boxer».
Министр обороны Германии Борис Писториус с генерал-инспектором Бундесвера Карстеном Бройэром. Вот в чьих рукaх 100 миллиардов евро
И снова, пресса:
«Caracal» для бундесвера: вездеход на базе Mercedes G-Class
По данным Rheinmetall, полноприводная машина 4x4 «Caracal» «специально адаптирована к требованиям мобильных платформ для воздушно-десантных подразделений или подразделений специального назначения вооруженных сил».
В Бундесвере, например, машина планируется также к использованию Командованием сил специального назначения (КСК). Серийная поставка запланирована на 2025 год.
4,9-тонный «Caracal» имеет мощность 249 л.с. Коробка передач: Mercedes-Benz NAG3 9G-tronic, максимальная скорость 136 км/ч. Вертолеты типа «Чинук» могут транспортировать его к месту действия. Вооружением служат установленная на корпусе автоматическая пушка и интегрированная противотанковая управляемая ракета «Спайк».
Транспортные средства будут использоваться, как для перевозки групп бойцов, подвоза боеприпасов, а также в качестве машин скорой помощи и должны заменить автомобили "Wolf" и "Mungo" в Бундесвере в дивизион быстрых сил (DSK). Нидерланды будут использовать «Caracal» в составе 11-й бригады Luchtmobiele, которая в свою очередь подчиняется немецкой DSK.
Wolf
"Mungo"
Поставка первых тестовых образцов “Caracal” запланирована уже в первом квартале 2024 года, а серийные поставки планируется начать в начале 2025 года.
"Caracal" создаётся на базе Mercedes-Benz G-Class, в частности, военной серии 464. Модульная конструкция машины поставляется компанией ACS Armoured Car Sys-tems.
В конструкцию автомобиля заложена возможность транспортировки вертолётами CH-47F Chinook и CH-53K King Stallion как внутри, так и на внешней подвеске.
Вот и ответ, на абсолютно логичный вопрос, почему в начале официального сообщения о программе производства автомобилей было также сказано о заявке на поставку 60-ти вертолётов.
Германия, да и все остальные страны, которые, в виде помощи украинскому режиму, избавились от гигантской массы собственных видов вооружения, зарезервировав немыслимые финансовые объёмы, приступили к мощнейшей после Холодной Войны, стадии перевооружения и наращивания военного потенциала, а вышеизложенная информация, является тому подтверждением.
Внимание, из 100 миллиардов евро, зарезервированных на модернизацию Бундесвера, на производство "Каракалов" будет потрачено всего 1,9.
Только у Германии, для перевооружения остаётся 98,1 миллиарда, но военные на этом точно не остановятся и для названий изделий, производимых в немецком "зверопитомнике", в мире обитала и обитает масса хищников с очень экзотическими именами, которые так ласкают немецкое ухо.
А ведь это, совсем мизерная часть из гигантской программы перевооружения и модернизации Германии, да и всего блока НАТО. Как говорится, враг силён, опасен и не дремлет. И три тысячи современных автомобилей с пушками и ПТУРами - это реально большая сила.
А в Бундесвере очень внимательно смотрят за тем, кто и как воюет в СВО и делают выводы. И броски легких штурмовых групп ВСУ на автомобилях в прошлом году не остались незамеченными. А выводы немцы делать умеют. И вот вам результат почти на 2 миллиарда евро.
А спецавтомобили, современные тачанки, которые ох, как нужны в зоне СВО, надо бы начинать делать в России, ставить на поток и побыстрее. Ведь с беспилотниками, процесс пошёл, или?