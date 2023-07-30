Питомник для Каракалов или размышления за рулём автомобиля

"Автомобили военные, колёсные полноприводные машины высокой проходимости, создаваемые по заказу Вооруженных Сил. Различают многоцелевые и специальные.

Многоцелевые автомобили предназначены для перевозки личного состава и грузов, буксирования прицепов (в т. ч. артиллерийских орудий и пусковых установок), монтажа военной техники.

Подразделяются на:

- автомобили малой грузоподъёмности (до 1 т.) – ВАЗ-2121 (легковой), УАЗ-3172 (грузопассажирский);

- средней (2–6 т.) – ГАЗ-66-11, Урал-4320, -43223, КамАЗ-4326, -4350, -5350, -43101, -43114;

- большой (свыше 6 т.) – Урал-53232, КамАЗ-6350.



В зависимости от задачи его (автотранспорт) можно будет переоборудовать в пассажирский, разведывательный, грузовой, грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный или дозорный варианты".

УАЗ-3172

Легендарная "Буханка" УАЗ-452

"Чаборз" M-3

"Чаборз" M-6

А вот он, этот самый "Caracal". Немцы верны своим традициям.

Wolf

"Mungo"