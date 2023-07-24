Верхняя граница призывного возраста до 30 лет будет повышаться поэтапно

Повышение верхней границы призывного возраста прохождения срочной службы будет происходить поэтапно начиная со следующего года. Ежегодно граница будет повышаться на один год. В Госдуме 25 июля предполагается рассмотреть во втором чтении законопроект о введении призывного возраста с 18 до 30 лет.Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение депутатов в марте текущего года, после чего в июне документ был принят Думой в первом чтении. Изначально согласно инициативе предполагалось прописать в законодательство, касающееся воинской обязанности, военной службы, а также альтернативного варианта прохождения гражданской службы поэтапное повышение нижней границы призывного возраста срочной службы с действующих в настоящее время 18 лет до 21 года.Верхнюю границу призывного возраста согласно законодательной инициативе предлагалось повысить до уровня 30 лет (сейчас она - 27 лет). Согласно принятому в первом чтении законопроекту, уже в 2024 году призывной возраст предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, а в 2026 году - от 21 года до 30 лет.Однако, несмотря на то, что глава оборонного комитета Совфеда выступил за повышение нижней границы призывного возраста до 21 года, профильным комитетом Госдумы в ходе работы над этим законопроектом ко второму чтению в парламенте была поддержана поправка, согласно которой нижнюю границу призывного возраста предполагается сохранить на уровне 18 лет, при этом подняв верхнюю до 30 лет.