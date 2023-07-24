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Верхняя граница призывного возраста до 30 лет будет повышаться поэтапно

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Верхняя граница призывного возраста до 30 лет будет повышаться поэтапно

Повышение верхней границы призывного возраста прохождения срочной службы будет происходить поэтапно начиная со следующего года. Ежегодно граница будет повышаться на один год. В Госдуме 25 июля предполагается рассмотреть во втором чтении законопроект о введении призывного возраста с 18 до 30 лет.


Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение депутатов в марте текущего года, после чего в июне документ был принят Думой в первом чтении. Изначально согласно инициативе предполагалось прописать в законодательство, касающееся воинской обязанности, военной службы, а также альтернативного варианта прохождения гражданской службы поэтапное повышение нижней границы призывного возраста срочной службы с действующих в настоящее время 18 лет до 21 года.

Верхнюю границу призывного возраста согласно законодательной инициативе предлагалось повысить до уровня 30 лет (сейчас она - 27 лет). Согласно принятому в первом чтении законопроекту, уже в 2024 году призывной возраст предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, а в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

Однако, несмотря на то, что глава оборонного комитета Совфеда выступил за повышение нижней границы призывного возраста до 21 года, профильным комитетом Госдумы в ходе работы над этим законопроектом ко второму чтению в парламенте была поддержана поправка, согласно которой нижнюю границу призывного возраста предполагается сохранить на уровне 18 лет, при этом подняв верхнюю до 30 лет.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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17 комментариев
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  1. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 20:19
    +10
    У нас наверху неужели вообще никого, кроме напёрсточников с привокзальной площади, нет? Ни единого?
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 20:22
      -2
      А почему поэтапно? Бегунков боитесь до истерики довести?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:34
        +5
        Нелогичное решение.Срочников нельзя привлекать к боевым действиям.Если хотят расширить контингент,попадающий под возможную мобилизацию,то надо не только повышать до 55,но и оставлять возраст 27 лет подлежащий призыву на срочкуПравая рука не знает ,что делает левая.Вот интересно,как же легко будет идти в атаку 50-летним?
        1. ААК
          ААК Сегодня, 21:25
          0
          Было у нас в истории СССР подобное событие, подробно описываемое у Резуна в книге "День "М", посмотрим на причины и последствия данного решения
        2. bayard
          bayard Сегодня, 21:27
          +2
          Цитата: dmi.pris1
          .Вот интересно,как же легко будет идти в атаку 50-летним?

          Подготовили законодательство для всеобщей мобилизации , возможно с осени начнутся мобилизационные мероприятия . Сейчас промышленность вышла на приемлемый уровень выпуска техники , вооружений , боеприпасов и пр. снаряжения , накапливаются запасы . Позор прошлой осени видимо чему-то научил . Так что мобилизации не избежать . Мужиков при "самой лучшей в мире властью" осталось совсем мало , мигрантов в солдаты не забреешь ... вот на них наши города и оставят .
          Может стоит стоит озаботиться миграционным беспределом , пока эти мигранты беспределом не ударили нам в спину ? Или предложить заслужить гражданство через службу ?... хотя уже пытались .
        3. paul3390
          paul3390 Сегодня, 21:37
          +2
          Срочников нельзя привлекать к боевым действиям.

          Я как-то не очень тогда понимаю - зачем нам армия, которую нельзя привлекать к боевым действиям?? Назвали бы по такому случаю какими-нибудь там военными курсами, что ли.. Ладно ещё - действия за границей, но свою-то территорию должны защищать, коли под погонами?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:27
    +5
    И все таки, теперешние призывники в 18 лет, в большинстве своём, полные балбесы!
    Хотя, многие и в 21 такими же будут оставаться.
    Вопрос... почему такие тёрки, не хотят сдвинуть с 18 лет к 21году, чего боятся???
    Заявление, что сами молодые этого хотят... может это те, кто вообще решил связать свою жизнь с армией, а как другие???
    Впрочем, теперешняя служба, она такая... короткая, для начала, а дальше ещё много разных аргументов, за или против...
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:45
      +6
      Если сдвинуть к 21 году, то основная масса призывников успеет сбежать из страны. Но и призывать человека в 30 лет на срочную службу на один год, когда у него семья, ребенок, кредиты - глупость. Один год службы всеравно на боеготовность Армии не повлияет никак, от слова совсем.
      1. tkoh
        tkoh Сегодня, 20:57
        -10
        Цитата: Владимир М
        Если сдвинуть к 21 году, то основная масса призывников успеет сбежать из страны.


        По достижению 18 лет ловить и на СВО отправлять потенциальных уклонистов!
        3 года там. Потом год срочной службы. После пусть поработают и отдадут все что государство потратило на них. А потом пусть катятся на все четыре стороны!
        1. seamen2
          seamen2 Сегодня, 21:14
          0
          — Ловят? Как поймают, Якина на кол посадить — это первое дело, а уж опосля!..
      2. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 21:10
        -4
        Цитата: Владимир М
        Если сдвинуть к 21 году, то основная масса призывников успеет сбежать из страны. Но и призывать человека в 30 лет на срочную службу на один год, когда у него семья, ребенок, кредиты - глупость. Один год службы всеравно на боеготовность Армии не повлияет никак, от слова совсем.

        Может, лучше вообще никого и никогда не призывать? Ведь в 18 лет у человека учеба и работа, невеста может не дождаться. Не представляю, как раньше на 25 лет армию забирали. И никто не жаловался.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 21:15
          0
          На срочную службу, тем более на 1 год, надо призывать с 18 лет. А потом пусть человек идёт учится или работать, заводит семью, берет кредиты ....
        2. MetalBro
          MetalBro Сегодня, 21:28
          +1
          Почитайте кого забирали на 25 лет и как они там служили...
          Ну у кого учеба тех забирать не надо. Всегда был список отсрочек. Коли парень достаточно умен для квалифицированного интеллектуального труда, то пусть этим и занимается. Пользы намного больше будет. Призыв подгадывали специально к завершению набора в вузы чтобы сгрести тех у кого не хватало ума.
    2. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 21:30
      0
      Цитата: rocket757
      И все таки, теперешние призывники в 18 лет, в большинстве своём, полные балбесы!

      В большинстве случаев они и в 21 такие же балбесы. Соседского паренька турнули с 3-го курса, ушел на год в Армию, каким был бестолковым таким и вернулся. Вот только мат очень хорошо выучил. За год стреляли 1 раз , физика на нуле.
      Цитата: rocket757
      Впрочем, теперешняя служба, она такая... короткая, для начала

      Она не только короткая, она еще и поставлена через одно место.
      Цитата: rocket757
      а дальше ещё много разных аргументов, за или против...

      good
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:39
      0
      теперешние призывники в 18 лет, в большинстве своём, полные балбесы!

      Вот и есть шанс, что хотя бы армия из них людей сделает...
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 21:22
    +1
    А что же стесняются то новость выложить, что Путин подписал закон о поднятии планки нахождения в запасе на 5 лет, кстати кто там раньше у меня ссылку то спрашивал? Прям с каждым законом всё молодею и молодею wassat
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 21:47
    0
    Сделали бы обратно 2 года службы, и не надо было эти подъемов. После 25 надо семьей уже заниматься, а не калечить себе психику в армии Дедовщина, некоторые табуреткой по голове получают. Избитие душками от кровати. И так далее.