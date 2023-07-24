Умышленное нанесение ударов по культурно-историческим объектам с целью их повреждения или уничтожения вполне можно считать военным преступлением. Такого мнения придерживаются в спецучреждении по вопросам образования, науки и культуры при ООН (ЮНЕСКО).
Как сообщили в Министерстве культуры Украины, специалисты этой международной организации вскоре планируют посетить Одессу.
В ходе своего визита миссия ЮНЕСКО оценит нанесенный обстрелами ущерб памятникам истории и культуры Одессы.
Чиновники из украинского Минкульта напоминают, что Россия тоже входит в ЮНЕСКО. Они утверждают, что в ходе недавнего российского удара по военным объектам Одессы наши военные повредили 29 расположенных в центре города объектов культурного наследия, в том числе Свято-Преображенский кафедральный собор.
В ЮНЕСКО поддержали украинскую версию и осудили ракетный обстрел ВС России.
Собственно, в Минобороны России опровергают причастность российских военных в повреждении собора. Там располагают информацией, что разрушения культурно-исторического объекта были причинены в результате непрофессиональной работе украинских расчетов ПВО, ненамеренно выпустивших ракету по храму.
В ЮНЕСКО очень оперативно отреагировали на этот вопиющий факт и отправили миссию для оценки ущерба. Очень жаль, что они не реагируют так же оперативно на разрушения объектов истории и культуры, которые умышленно и регулярно совершают военнослужащие ВСУ еще с 2014 года.
В качестве примера можно назвать Мариупольский драмтеатр, здание которого было построено советскими архитекторами в античном стиле в 1959 году. Его в 2022 году взорвали националисты.
Или Донецкий республиканский художественный музей, в который украинские военные в том же году стреляли из РСЗО «Град». Один из снарядов попал в здание. А ведь там хранятся бесценные произведения искусства Западной Европы XVII-XIX веков, керамические изделия античных времен, картины выдающихся классиков русской живописи.
Да и умышленные артиллерийские и ракетные удары по храмам Донецка ВСУ наносили часто и не стесняясь, даже во время православных праздников
Для ЮНЕСКО эти и многие другие акты вандализма украинских военных почему-то не представляют интереса.
Конечно, после окончания конфликта российские власти приложат максимум усилий для восстановления разрушенного. Но, к сожалению, многие объекты истории и культуры будут безвозвратно утеряны.