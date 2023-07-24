Военное обозрение
Войти Регистрация

Миссия ЮНЕСКО оценит нанесенный обстрелами ущерб памятникам истории и культуры Одессы

15
Миссия ЮНЕСКО оценит нанесенный обстрелами ущерб памятникам истории и культуры Одессы

Умышленное нанесение ударов по культурно-историческим объектам с целью их повреждения или уничтожения вполне можно считать военным преступлением. Такого мнения придерживаются в спецучреждении по вопросам образования, науки и культуры при ООН (ЮНЕСКО).


Как сообщили в Министерстве культуры Украины, специалисты этой международной организации вскоре планируют посетить Одессу.

В ходе своего визита миссия ЮНЕСКО оценит нанесенный обстрелами ущерб памятникам истории и культуры Одессы.

Чиновники из украинского Минкульта напоминают, что Россия тоже входит в ЮНЕСКО. Они утверждают, что в ходе недавнего российского удара по военным объектам Одессы наши военные повредили 29 расположенных в центре города объектов культурного наследия, в том числе Свято-Преображенский кафедральный собор.


В ЮНЕСКО поддержали украинскую версию и осудили ракетный обстрел ВС России.

Собственно, в Минобороны России опровергают причастность российских военных в повреждении собора. Там располагают информацией, что разрушения культурно-исторического объекта были причинены в результате непрофессиональной работе украинских расчетов ПВО, ненамеренно выпустивших ракету по храму.

В ЮНЕСКО очень оперативно отреагировали на этот вопиющий факт и отправили миссию для оценки ущерба. Очень жаль, что они не реагируют так же оперативно на разрушения объектов истории и культуры, которые умышленно и регулярно совершают военнослужащие ВСУ еще с 2014 года.

В качестве примера можно назвать Мариупольский драмтеатр, здание которого было построено советскими архитекторами в античном стиле в 1959 году. Его в 2022 году взорвали националисты.

Или Донецкий республиканский художественный музей, в который украинские военные в том же году стреляли из РСЗО «Град». Один из снарядов попал в здание. А ведь там хранятся бесценные произведения искусства Западной Европы XVII-XIX веков, керамические изделия античных времен, картины выдающихся классиков русской живописи.

Да и умышленные артиллерийские и ракетные удары по храмам Донецка ВСУ наносили часто и не стесняясь, даже во время православных праздников

Для ЮНЕСКО эти и многие другие акты вандализма украинских военных почему-то не представляют интереса.

Конечно, после окончания конфликта российские власти приложат максимум усилий для восстановления разрушенного. Но, к сожалению, многие объекты истории и культуры будут безвозвратно утеряны.
Использованы фотографии:
http://unesco.ru/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:43
    +7
    И этих Россия будет слушать и перед ними оправдываться? Давайте уже действовать без оглядки на всякие "международные организации", действовать так как выгодно России.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:55
      +2
      Две-три комиссии, погибшие "при исполнении", и приезжать перестанут.
      А вот не(надо) приезжать гражданским в зону боевых действий.
      Правда, выть будут сильнее, но нам-то что.
      Всё равно весь Запад прогнил, нам даже не надо его сносить - сам рухнет со всеми своими организациями.
      Главное - дистанцию побольше от него держать. А то, когда рухнет - может и придавить
  2. ASM
    ASM Сегодня, 18:45
    -1
    Тут важно, что они оценят ущерб, но ни слова не скажут, кто виноват. Недавно т.ж. самое произошло с Магате на Заэс. Ну с паршивой овцы хоть шерсти клок. Хоть просто повреждения зафиксируют. А уж дальше дело юристов и военных экспертов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:51
      +3
      А они не хотят оценить ущерб нанесенный всуками в ДНР и ЛНР?
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 19:43
        +1
        А они не хотят оценить ущерб нанесенный всуками в ДНР и ЛНР?
        Они еще в Ираке и Сирии не оценили. Пусть потерпят лет так 30.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:29
      0
      Цитата: ASM
      А уж дальше дело юристов и военных экспертов.

      Да кто ж их туда до полной и безоговорочной капитуляции ВФУ туда допустит? А за это время все вещдоки (осколки и т.д.) уничтожат.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:46
    +2
    Пора нам как минимум,приостановить своё членство в юнеско.
  4. -sa-
    -sa- Сегодня, 18:49
    0
    А крымский мост,это не тоже памятник культуры и истории?и десятки снесённых памятников ссср?
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:49
    +1
    Рука лицо (с)
    А то что у них сисиски к С-200 и т.д. просрочены - никого не волнуют? А то что мирных людей на Донбассе обстреливают? Не, это не мировые ценности - чья-то жизнь....
    Нафиг выйти из этого балагана am

    В Риге и прочих городах на украине сносили памятники Воинам Освободителям. Почему Ригу упонянул? Мой дед там воевал в штурмовом отряде... емнип 3 Красногвардейская. 2-е ранение. А этой юнеске плевать с высокой колокольни того же собора.... Денешки отмываются, прощесс идет... отпускные, командировочные... все тип-топ.
    Вот ур... (с) Брат 2 (для особо настырных модераторов это цитата из фильма, из песни слов не выкинуть, можете посмотреть отмодерировать фильм Балабанова...)
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:03
    +2
    Решили прикрыть Одесский морской порт "живым щитом" из чиновников от ЮНИСЕФ? С точки зрения ПВО они будут эффективнее хваленых "Пэтриотов".
    В Kuiv же все ездят на экскурсии. Не боятся, однако.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 19:17
      +1
      Юнисеф - это не Юнеско. Юнисеф - это детский фонд ООН.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 19:44
        0
        Какая разница.
        Хрен редьки не слаще
  7. Люмира
    Люмира Сегодня, 19:14
    0
    Про золото Крыма забыли? Типа: а был ли мальчик? И это не 19, не 20 века. Где оно осело?
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:26
    +1
    Очень жаль, что они не реагируют так же оперативно на разрушения объектов истории и культуры, которые умышленно и регулярно совершают военнослужащие ВСУ еще с 2014 года.

    Он прекрасно понимают, что Одессу придется сдавать России, поэтому и вредят.
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 19:27
    0
    Мда.... как бы то ни было , жалко Одессу , что это было ? Даже если ракета ПВО. Храм это не склад БК и не стратегически объект или жд узел. Да и дом ученных тоже самое.
    Простые люди пришли, убирались , наводили порядок. В подавляющем большинстве на видео люди общаются на русском языке и совсем не похожи на фашистов