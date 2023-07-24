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Российские войска овладели территориями станции Молчаново и подошли к восточному берегу реки Оскол севернее Купянска

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Российские войска овладели территориями станции Молчаново и подошли к восточному берегу реки Оскол севернее Купянска

Российские войска с боями продолжают занимать территории лесного массива и населённых пунктов к северу от Купянска. Подтверждается информация о выходе российских войск к железнодорожной станции Молчаново и селу Лиман Первый. Эти территории окружены лесом. Там завершена зачистка, заняты укреплённые позиции ВСУ, взяты в плен несколько групп украинских военнослужащих, включая младший офицерский состав.


В районе станции Молчаново российские войска вышли к реке Оскол, которая сегодня превращается в разделительный рубеж на востоке Харьковской области. Создавать позиции непосредственно на левом берегу Оскола к северу от Купянска нет смысла, так как он находится ниже, чем правый берег. Однако продвижение по лесному массиву в направлении непосредственно Купянска продолжается и поддерживается артиллерией, которая находится на высотах, восточнее Оскольской поймы.



Украинское командование, осознавая перспективу возможного попадания своего купянского гарнизона в клещи (а российские войска продвигаются к городу и с юго-востока), перебрасывает подразделения двух резервных бригад. В составе этих бригад – подразделения харьковской ТрО (территориальной обороны), которым поставлена задача не позволить ВС РФ закрепиться на левом берегу Оскола и выйти к северным кварталам Купянска.

В свою очередь российские войска активизировали действия фронтовой авиации на этом направлении, нанося урон в том числе и подходящим к Купянску украинским резервам.

Как заявил один из пленных украинских мобилизованных, начинал он бои чуть южнее Гряниковки, а когда теперь приходилось вести огонь из «укрепа» под Первым Лиманом, понял, что «контрнаступ идёт в обратном направлении». Для справки: Гряниковка находится севернее Лимана Первого и ранее перешла под контроль ВС РФ.
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19 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:52
    -3
    Вот что бесит,Так то что всушники просто строят укрепрайоны не думая о том какой берег выше..
  2. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 18:58
    +1
    Создавать позиции непосредственно на левом берегу Оскола к северу от Купянска нет смысла, так как он находится ниже, чем правый берег
    Кто-нибудь может внятно объяснить, какое значение имеет более высокий берег, если артиллерия лупит на сорок километров?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 19:11
      +4
      Цитата: nik-mazur
      Создавать позиции непосредственно на левом берегу Оскола к северу от Купянска нет смысла, так как он находится ниже, чем правый берег
      Кто-нибудь может внятно объяснить, какое значение имеет более высокий берег, если артиллерия лупит на сорок километров?


      Так надо же не просто лупить, а выявлять и поражать цели, а это гораздо проще когда они в прямой видимости.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 19:38
        0
        Цитата: 1976AG
        выявлять и поражать цели, а это гораздо проще когда они в прямой видимости
        И кто же сейчас поражает цели прямой наводкой? Сейчас цели выявляют беспилотниками, а поражают с дистанции от 10 километров и больше.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 19:11
      +2
      Кто-нибудь может внятно объяснить, какое значение имеет более высокий берег, если артиллерия лупит на сорок километров?

      Когда смотришь сверху, то лучше обзорность и лучше просматриваются позиции противника, точнее работа артиллерии. Даже без использования беспилотников можно корректировать ведение огня. Снизу не видны позиции сложнее определять позиции противника. То что стала иметь значение высота, относительно противника, говорит о практически отсутствия фактора авиации и воздушной разведки.
      1. t-12
        t-12 Сегодня, 19:25
        +1
        Когда смотришь сверху
        Сверху нынче смотрят беспилотниками. Мгновенно высчитывают координаты и лупят артиллерией. Ну или с тех же беспилотников гранаты кидают.
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 19:41
        0
        Цитата: Хорон
        Когда смотришь сверху, то лучше обзорность и лучше просматриваются позиции противника
        Аж, на целых пять километров с высоты против четырёх из низины. А артиллерия ведёт огонь с десяти километров и больше.

        Цитата: Хорон
        То что стала иметь значение высота, относительно противника, говорит о практически отсутствия фактора авиации и воздушной разведки
        А огромное количество БПЛА с обеих сторон – это уже не воздушная разведка? Или вам нужны самолёты-разведчики, как во Вторую Мировую?
    3. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 19:12
      +1
      короче на всё нужно время
      на высокий берег только на своих двоих без прикрытия БМП - а это потери
      и защищать его только ручным стрелковым оружием ПКМ, АГС, РПО, РПГ
      ни БМП с 30-мм автоматом на прямую наводку, ни танк Т-72Б3 или даже Т-80БВМ с 125-мм орудием туда не заедет нужны машины разграждения ИМР чтобы создать проходы
      а фланги то еще не зачищены
      а то что арта с закрытых позиций отрабатывает - это долго
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 19:33
        0
        Цитата: Romario_Argo
        на высокий берег только на своих двоих без прикрытия БМП - а это потери
        и защищать его только ручным стрелковым оружием ПКМ, АГС, РПО, РПГ
        ни БМП с 30-мм автоматом на прямую наводку, ни танк Т-72Б3 или даже Т-80БВМ с 125-мм орудием туда не заедет нужны машины разграждения ИМР чтобы создать проходы
        а фланги то еще не зачищены
        а то что арта с закрытых позиций отрабатывает - это долго

        но 80-90 % потерь в этом конфликте, при этом - от арты.. поэтому остальное вторично..
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 19:35
        0
        ...на высокий берег только на своих двоих без прикрытия БМП - а это потери и защищать его только ручным стрелковым оружием ПКМ, АГС, РПО, РПГ...
        Вот тут бы пригодился опыт и мастерство чвк Вагнер. hi Но они, нынче, в Беларуси отдыхают.
      3. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 19:44
        0
        Цитата: Romario_Argo
        на высокий берег только на своих двоих без прикрытия БМП - а это потери
        Ничо не понял: почему на высокий обязательно без БМП и только со стрелковым оружием? Опять же, а наоборот, с высокого берега как?
    4. Zerofact
      Zerofact Сегодня, 19:12
      +3
      Лучше обзор, выявление целей. Кроме артиллерии есть гораздо менее дальнобойные средства поражения и гораздо более распространенные.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 19:45
        0
        Цитата: Zerofact
        Кроме артиллерии есть гораздо менее дальнобойные средства поражения
        Типа, автомат рулит, артиллерия отдыхает?
    5. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 19:18
      +4
      Цитата: nik-mazur
      Кто-нибудь может внятно объяснить, какое значение имеет более высокий берег, если артиллерия лупит на сорок километров?

      Если совсем примитивно говорить, то примерно так: на более высоком берегу ты отполз на два шага - и тебя с той стороны уже не видно.
      На низком берегу - хоть упОлзайся до дыр в шатанх...
      Ну и занятие высокого берега - гораздо более сложная операция, чем высадка на низком.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 19:49
        0
        Цитата: Петр_Колдунов
        на более высоком берегу ты отполз на два шага - и тебя с той стороны уже не видно
        Беспилотники не видят, артиллерия не достаёт? Серьёзно? Потому как, если тебя не видно, то и ты ничего не видишь.

        Цитата: Петр_Колдунов
        занятие высокого берега - гораздо более сложная операция, чем высадка на низком
        Наступающие с высокого берега спустились вниз и оказались в точно таком же сложном положении, как обороняющиеся, не?
    6. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: nik-mazur
      Кто-нибудь может внятно объяснить, какое значение имеет более высокий берег, если артиллерия лупит на сорок километров?

      А Вы бросьте камень с 5 ого этажа и с такой же силой с уровня земли и сравните разницу в расстоянии.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 19:30
    -1
    А что по Клещеевке ? Что под Артемовском (Бахмутом)?
  4. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 19:33
    0
    То есть мы готовим многомесячную битву за Куприянск, с рассказами о неудобстве наших позиций и прочее, а нанести удар во фланг и тыл по позициям всу на Осколе в междуречье Сев Донца и Оскола, нам религия не позволяет.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:34
    0
    российские войска активизировали действия фронтовой авиации на этом направлении,

    Не нужно "активизировать". ВВС и так должны работать на 100% 24/7. Один полк = минимум миниморум 100 боевых в сутки. Это всего лишь примерно 3 вылета на машину.