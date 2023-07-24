Российские войска овладели территориями станции Молчаново и подошли к восточному берегу реки Оскол севернее Купянска

Российские войска с боями продолжают занимать территории лесного массива и населённых пунктов к северу от Купянска. Подтверждается информация о выходе российских войск к железнодорожной станции Молчаново и селу Лиман Первый. Эти территории окружены лесом. Там завершена зачистка, заняты укреплённые позиции ВСУ, взяты в плен несколько групп украинских военнослужащих, включая младший офицерский состав.
В районе станции Молчаново российские войска вышли к реке Оскол, которая сегодня превращается в разделительный рубеж на востоке Харьковской области. Создавать позиции непосредственно на левом берегу Оскола к северу от Купянска нет смысла, так как он находится ниже, чем правый берег. Однако продвижение по лесному массиву в направлении непосредственно Купянска продолжается и поддерживается артиллерией, которая находится на высотах, восточнее Оскольской поймы.
Украинское командование, осознавая перспективу возможного попадания своего купянского гарнизона в клещи (а российские войска продвигаются к городу и с юго-востока), перебрасывает подразделения двух резервных бригад. В составе этих бригад – подразделения харьковской ТрО (территориальной обороны), которым поставлена задача не позволить ВС РФ закрепиться на левом берегу Оскола и выйти к северным кварталам Купянска.
В свою очередь российские войска активизировали действия фронтовой авиации на этом направлении, нанося урон в том числе и подходящим к Купянску украинским резервам.
Как заявил один из пленных украинских мобилизованных, начинал он бои чуть южнее Гряниковки, а когда теперь приходилось вести огонь из «укрепа» под Первым Лиманом, понял, что «контрнаступ идёт в обратном направлении». Для справки: Гряниковка находится севернее Лимана Первого и ранее перешла под контроль ВС РФ.