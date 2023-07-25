На Сватовско-Кременском участке фронта бойцы 21 омсбр ВС РФ продолжают отбивать атаки противника на выступе к западу от населенного пункта Кармазиновка. Боевики киевского режима пытаются наступать малыми группами на легкой бронетехнике, однако подразделения российской армии успешно удерживают этот плацдарм.
Западнее населенного пункта Краснопоповка украинские вооруженные формирования при поддержке танков пытались выбить российские войска с опорных пунктов возле Балки Журавка. Безуспешно.
Кроме того, для усиления подразделений ВСУ, занимающих позиции в районе населенного пункта Терны, украинским командованием высланы подкрепления. Новоприбывшие в настоящее время занимают рубежи во второй линии обороны.
На юг от линии Сватово-Кременная на территории Серебрянского лесничества российскими сводным подразделениям удалось отбить несколько атак украинских боевиков. Исходя из перемещений подразделений ВСУ, в ближайшее время вероятно наращивание натиска на окрестности села Диброва.
В районе Купянска продолжаются позиционные бои к западу от Лимана Первого. После закрепления российских подразделений в районе железнодорожной станции Молчаново украинские военнослужащие были вынуждены отойти на позиции южнее.
Возросшая активность украинских формирований в районе Купянска указывает на вероятную подготовку к наступлению. В окрестности Купянска и близлежащие населенные пункты украинским командованием перемещены две артиллерийские батареи, предназначающиеся для поддержки штурмовых пехотных подразделений.
Локальные тактические успехи подразделений российской армии вынуждают ВСУ стягивать силы с других участков линии боевого соприкосновения, что лишь подчеркивает сложность положения украинских подразделений на этом участке фронта.