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Тактические успехи ВС РФ вынуждают ВСУ стягивать к Купянску силы с других участков фронта

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Тактические успехи ВС РФ вынуждают ВСУ стягивать к Купянску силы с других участков фронта

На Сватовско-Кременском участке фронта бойцы 21 омсбр ВС РФ продолжают отбивать атаки противника на выступе к западу от населенного пункта Кармазиновка. Боевики киевского режима пытаются наступать малыми группами на легкой бронетехнике, однако подразделения российской армии успешно удерживают этот плацдарм.


Западнее населенного пункта Краснопоповка украинские вооруженные формирования при поддержке танков пытались выбить российские войска с опорных пунктов возле Балки Журавка. Безуспешно.



Кроме того, для усиления подразделений ВСУ, занимающих позиции в районе населенного пункта Терны, украинским командованием высланы подкрепления. Новоприбывшие в настоящее время занимают рубежи во второй линии обороны.

На юг от линии Сватово-Кременная на территории Серебрянского лесничества российскими сводным подразделениям удалось отбить несколько атак украинских боевиков. Исходя из перемещений подразделений ВСУ, в ближайшее время вероятно наращивание натиска на окрестности села Диброва.

В районе Купянска продолжаются позиционные бои к западу от Лимана Первого. После закрепления российских подразделений в районе железнодорожной станции Молчаново украинские военнослужащие были вынуждены отойти на позиции южнее.



Возросшая активность украинских формирований в районе Купянска указывает на вероятную подготовку к наступлению. В окрестности Купянска и близлежащие населенные пункты украинским командованием перемещены две артиллерийские батареи, предназначающиеся для поддержки штурмовых пехотных подразделений.

Локальные тактические успехи подразделений российской армии вынуждают ВСУ стягивать силы с других участков линии боевого соприкосновения, что лишь подчеркивает сложность положения украинских подразделений на этом участке фронта.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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8 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:51
    0
    Наша тактика "Мясорубка " , приносит свои плоды , на Укре ещё три новых кладбища открыли.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:10
      +2
      Наша тактика "Мясорубка " , приносит свои плоды

      Ну да что то ВО молчит про гибель командующего полка "Ленинградский полк" который шёл на помощь подразделению "Шторм" которое оказалось в окружении. Эта "мясорубка" крутится в обе стороны.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:00
        +2
        Вот как надо писать настоящему пропагандисту! Это ничего, что отступили в трех местах фронта, зато наступили в одном и это сходу в заголовок. Но близится очередной сентябрь с напоминанием прошлогоднего бегства в Харьковской области. Пережить бы его без очередной "перегруппировки". Пенсия пришла, поделился с фронтом для Победы. Если мой вклад помог уничтожить хотя бы одного бандерлога, это так греет старческую душу. feel
    2. Вовик
      Вовик Сегодня, 07:12
      +3
      как по мне тактика "мясорубка" очень плохая тактика, когда позиции по несколько раз в день переходят из рук в руки то при этом не только потери у еврофашистов но и россияне гибнут что не есть хорошо, при этом пока тянется это топтание на месте еврофашисты строят многоэшолонированую оборону которую российской армии придется штурмовать, если конечно Россия хочет победить и прекратить постоянные обстрелы своей територии.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:39
        0
        Вовик (Владимир Рябчук), вы, возможно, не помните чеченские войны, где огромная Россия 10 лет не могла задавить партизанщину без танков, самолетов и артиллерии на территории равной одному Искитимскому району НСО.... Вот где было полное недоумение, во что превратилась страна и её армия. Полной аналогии быть не может, но возможно, сначала будет "второй Хасавьюрт", смена власти, а затем настоящая война лет на пять. Найдутся ли сортиры и хватит ли мочи (мочить в сортирах), вопрос открытый, но у нынешней власти, похоже, она закончилась - обосса...сь. winked
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:27
    +1
    Локальные тактические успехи подразделений российской армии вынуждают ВСУ стягивать силы с других участков линии боевого соприкосновения, что лишь подчеркивает сложность положения украинских подразделений на этом участке фронта.
    . Сложность положения... ну очень информативно определение!?
    Что б не давать противнику "усложнить положение" уже нашим подразделениям, надо сделать... то, сё, другое следующее.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 07:43
    0
    Цитата: частное лицо
    Ну да что то ВО молчит про гибель
    - для начала можно бы горить именно по теме. а не про то, что очень приятно слышать.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:56
    +1
    Цитата: Сабуров_Александр53
    Вовик (Владимир Рябчук), вы, возможно, не помните чеченские войны, где огромная Россия 10 лет не могла задавить партизанщину без танков, самолетов и артиллерии на территории равной одному Искитимскому району НСО... winked

    Возможно и вы не очень хорошо помните. Россия могла задавить, но нашлись деятели, которые не дали этого сделать.