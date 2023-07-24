Российская марка нефти Urals торгуется на 10 с лишним процентом выше установленного Западом «потолка»

Стоимость нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов вернулась к показателям от 25 апреля. Таким образом, стоимость барреля «чёрного золота» прибавила почти 2 процента, превысив отметку в 82,4 доллара за баррель, что следует из данных лондонской биржи ICE.
По состоянию на 20:00 котировки на данный вид топлива достигли 82,46 доллара за бочку. Вместе с тем выросла и стоимость сорта нефти WTI, достигнув рекордных за последние месяцы $78,8 за баррель. Баррель российской Urals торгуется примерно на 10 с лишним процентов выше так называемого потолка, установленного Западом (цена на данный момент 66,2 доллара). Это говорит о том, что санкции в этом плане не работают, спрос на российскую нефть растёт, причём продажа идёт в основном без каких-либо дисконтов.
Рост цен на углеводородное топливо обусловлен, главным образом, сокращением предложения на него. Более того, трейдеры опасаются и образования дефицита на рынке. Как отмечает международное агентство новостей Reuters со ссылкой на отчёт, подготовленный аналитиками американской компании Citigroup, рост нефтяных котировок был вызван сокращением добычи со стороны Саудовской Аравии и рядом других стран. Кстати говоря, в течение летнего периода тенденция к повышению, скорее всего, будет сохраняться, а значит, в третьем квартале средняя стоимость Brent закрепится на уровне 83 долларов за баррель, прогнозируют в крупнейшем финансовом конгломерате США.
В то же время, полагают в Goldman Sachs – ещё одном американском финансовом учреждении, дальнейший дефицит нефти марки Brent приведет к ещё её большему подорожанию – вплоть до 86 долларов за баррель. Как полагают эксперты инвестиционного банка, нехватка топлива на мировом рынке будет связана со снижением темпов роста его добычи в США, что продлится до конца 2023 года.
Свою лепту вносит ещё и африканская жара, установившаяся в Европе.