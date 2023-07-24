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Российская марка нефти Urals торгуется на 10 с лишним процентом выше установленного Западом «потолка»

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Российская марка нефти Urals торгуется на 10 с лишним процентом выше установленного Западом «потолка»

Стоимость нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов вернулась к показателям от 25 апреля. Таким образом, стоимость барреля «чёрного золота» прибавила почти 2 процента, превысив отметку в 82,4 доллара за баррель, что следует из данных лондонской биржи ICE.


По состоянию на 20:00 котировки на данный вид топлива достигли 82,46 доллара за бочку. Вместе с тем выросла и стоимость сорта нефти WTI, достигнув рекордных за последние месяцы $78,8 за баррель. Баррель российской Urals торгуется примерно на 10 с лишним процентов выше так называемого потолка, установленного Западом (цена на данный момент 66,2 доллара). Это говорит о том, что санкции в этом плане не работают, спрос на российскую нефть растёт, причём продажа идёт в основном без каких-либо дисконтов.

Рост цен на углеводородное топливо обусловлен, главным образом, сокращением предложения на него. Более того, трейдеры опасаются и образования дефицита на рынке. Как отмечает международное агентство новостей Reuters со ссылкой на отчёт, подготовленный аналитиками американской компании Citigroup, рост нефтяных котировок был вызван сокращением добычи со стороны Саудовской Аравии и рядом других стран. Кстати говоря, в течение летнего периода тенденция к повышению, скорее всего, будет сохраняться, а значит, в третьем квартале средняя стоимость Brent закрепится на уровне 83 долларов за баррель, прогнозируют в крупнейшем финансовом конгломерате США.

В то же время, полагают в Goldman Sachs – ещё одном американском финансовом учреждении, дальнейший дефицит нефти марки Brent приведет к ещё её большему подорожанию – вплоть до 86 долларов за баррель. Как полагают эксперты инвестиционного банка, нехватка топлива на мировом рынке будет связана со снижением темпов роста его добычи в США, что продлится до конца 2023 года.

Свою лепту вносит ещё и африканская жара, установившаяся в Европе.
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:14
      +1
      Цитата: al3x
      Нам от этого ни холодно, ни жарко........

      Сейчас для российского бюджета, с таким курсом доллара и евро, это хорошее пополнение.
      1. самый главный
        самый главный Сегодня, 21:42
        0
        Цитата: Теренин

        Теренин (Геннадий)
        Сегодня, 21:14
        НОВЫЙ

        +2
        Цитата: al3x
        Нам от этого ни холодно, ни жарко........

        Сейчас для российского бюджета, с таким курсом доллара и евро, это хорошее пополнение.

        Насколько я помню, раньше цена нефти в 28 баксов была как золотой дождь с небес!!! И курс рубля был не 90, и бензин не 60, а 6 рублей за литр. И средний уровень жизни был выше... Так что не так сейчас???
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 21:17
    +2
    Так вот почему бензин дорожает то. ""
  3. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 21:18
    -1
    Раньше радовало когда наша Росийская нефть дорожала,зерна много выращивали,стали,газа продовали больше,сейчас нет радости от того что нефть,зерно,сталь,газ стал дороже,знаешь что у нас в России все подорожает и пофиг что это все добыто и выращено в России.90года продолжаются.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:29
      -1
      Цитата: Александр Расмухамбетов
      Раньше радовало....

      В ранешние годы трава была зеленее и небо голубее. Не то что сейчас! Да и бром, которым в армии кормили, потихоньку начал действовать recourse
  4. cniza
    cniza Сегодня, 21:26
    0
    Это говорит о том, что санкции в этом плане не работают, спрос на российскую нефть растёт, причём продажа идёт в основном без каких-либо дисконтов.


    Но им так хочется и верится , что они победят...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 21:41
      0
      Привет soldier
      Где был, в "отпуске"?
      Про нефть... бюджет, все равно дефицитным останется... увы, война дело такое, не дешёвое.
      Про бензин... луче вообще не говорить, заправлятся в е равно придётся.
  5. Валерий Жмышенко
    Валерий Жмышенко Сегодня, 21:36
    +1
    Очень хорошо. Но, несмотря на всю эту радость, стоимость АИ-92 уже почти 50 рублей. Продолжаем радоваться.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 21:42
      +1
      Конечно продолжаем. Только о росте цен у нас говорить не принято. Можно говорить про рост цен где угодно, но только не у себя. Дорожает горючка, соответственно дорожает вообще все. С января 24 ещё индексация цен на газ будет на 8-10%. Получается эти 8-10% будут вложены опять же во всю выпускаемую продукцию.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:39
    0
    В данный момент пошлина установлена 16,9$ с тонны,так что это повышение мимо кассы бюджета.