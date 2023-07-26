«Свобода или смерть». 70 лет Кубинской революции

Капитализм отвратителен.
Он несет лишь войну,
лицемерие и соперничество.
Фидель Кастро
Он несет лишь войну,
лицемерие и соперничество.
Фидель Кастро
Предпосылки революции
Предпосылки Кубинской революции были связаны с социально-экономическим и политическим положением Кубы. Островное государство было классической картинкой периферийного капитализма, новой колониальной (рабовладельческой) системы, которая пришла на смену классическому колониализму. Вывески сменились, а суть осталась.
Куба, в сущности, было полуколонией американцев. Имеющиеся ресурсы использовались в интересах местной криминальной олигархии и американского капитала. Американские господа контролировали до 70 % экономики, включая 90 % горнодобывающей промышленности, 90 % электрических и телефонных компаний, 80 % коммунальных предприятий, 80 % потребления горючего, 50 % сферы обслуживания, 50 % посевов сахара и 40 % сахарных заводов.
Кубинская экономика полностью зависела от одного продукта – сахарного тростника (более 80 % экспорта). Остров имел сильнейшую зависимость от американского импорта, особенно продовольствия, хотя имелись все условия, чтобы обеспечить продовольственную безопасность своими силами.
46 % обрабатываемой земли в стране принадлежало крупным землевладельцам-латифундистам, которые составляли лишь 7,5 % от общего числа землевладельцев (причём 36,1 % земли владели 0,5 % землевладельцев). Рабочие и крестьяне-арендаторы полностью зависели от «доброй воли» капиталистов и латифундистов.
Большая часть народа не имела доступа к нормальному образованию и здравоохранению, жила в нищете. Число безграмотных доходило до 50 % населения. Минимальное образование люди получали только от церкви. Полноценное среднее и высшее образование могли получить только дети из обеспеченных социальных групп.
Население острова делилось на небольшую касту господ-«избранных» и простых людей, к которым относились как скоту. Крестьяне жили в убогих хижинах с земляным полом, массовые эпидемии косили людей, особенно детей. Массовая система здравоохранения была в зачаточном состоянии. Здравоохранение, которое в этот период достигло высоких результатов, было доступно только материально обеспеченным людям.
При этом небольшая каста людей – владельцы предприятий (сахарных заводов, железных дорог и пр.) и плантаций, банкиры, крупные чиновники и военные, буквально купались в роскоши. Американцы даже жили в отдельных кварталах, где уже наступило будущее: красивые домики с электричеством, различными бытовыми приборами, дорогой мебелью, хорошими продуктами питания и своей охраной.
Характерной чертой Кубы была массовая проституция, в том числе и среди детей. Куба была «борделем и казино США» – злачным местом для американских богачей, среднего класса и военных.
Америку такое положение Кубы устраивало, поэтому Вашингтон закрывал глаза на преступления своих «сукиных сынов».
Режим Батисты
Режим Фульхенсио Батисты, который в ранге главы Генштаба кубинской армии контролировал власть в стране с 1933 года, был президентом Кубы в 1940–1944 и 1954–1959 гг., временным президентом в 1952–1954 гг. (в 1952 году он совершил военный переворот и захватил власть), полностью устраивал американцев. Также он установил личные связи с американской мафией. Многих известных американских гангстеров принимали чуть ли не на официальном уровне, в лучшей гостинице Гаваны – «Насьональ-де-Куба».
Гавана стала латиноамериканским Лас-Вегасом, а весь туристический и развлекательный бизнес в стране контролировался американскими бандитами. На острове процветала работорговля: бандиты похищали девушек и девочек, принуждали их к торговле телом. Только в Гаване было более 8 тыс. борделей. «Работа» была такая тяжелая, а условия плохими, что среднее время жизни проститутки после начала работы не превышало семи лет.
Политических противников режима обычно убивали, они пропадали без вести. Экономика страны контролировалась американцами. Контроль осуществлялся и через таможенные тарифы, сниженные для американских товаров. В страну активно привлекался иностранный капитал, в основном американский. Что только усиливало зависимость острова от США.
Гавана отказывалась от модернизации и развития своей промышленность, моноэкономика (сахарный тростник) только укреплялась. Власти поощряли развитие американских аграрных компаний, в ущерб кубинским крестьянам. В частности, сокращались посевы риса, чтобы больше покупать американский рис.
Американским компаниям было предоставлено множество крупных концессий по добыче полезных ископаемых, также Гавана дала американцам полную свободу действий в сфере электроэнергетики, связи, после чего тарифы на электричество и телефонную связь на Кубе стали самыми высокими в мире.
Правительство Батисты стало в интересах спекулянтов и США проводить политику одностороннего сокращения производства сахара. В результате доля Кубы в мировом производстве сахара упала с 15,7 % в 1951 году до 12,2 % в 1958 году. Это привело к серьёзному падению покупательной способности кубинского песо и росту цен на все товары.
В итоге условия жизни простых людей ухудшились ещё больше. Обезземеливание и так бедных крестьян ускорилось. Земля всё больше контролировалась американскими компаниями.
В 1958 году безработица на Кубе достигла, по официальным данным, 40 % (что в 2–3 раза превышало уровень безработицы в западных странах во время Великой депрессии). Причём официальная статистика не учитывала в качестве безработных сельскохозяйственных батраков, большая часть которых могла найти работу только на 3–4 месяца в году.
Из-за высокого уровня конкуренции за рабочие места на промышленных предприятиях их могли продавать и покупать. Многие рабочие, чтобы сохранить или купить место, попадали в долговую кабалу к ростовщикам. Всё это привело к тому, что низы уже не могли жить по-старому.
Кубинский правитель Фульхенсио Батиста-и-Сальдивар (1901–1973
Сопротивление
Сопротивление возглавил представитель местной элиты, сын землевладельца Фидель Алехандро Кастро Рус (Фидель Кастро Рус). Он получил отличное образование, обладал высоким интеллектом, мог сделать карьеру юриста и имел все возможности прожить красивую жизнь обычного представителя высшего класса.
Но Фидель выбрал иной путь. Он стал защитником обездоленных, выступил за социальную справедливость. В результате кубинский команданте стал настоящим народным вождем, легендой, олицетворением борьбы с несправедливостью и хищным капитализмом для всего мира!
Отчаянная социальная несправедливость, где большая часть кубинского народа была обречена на нищету, на постоянное унижение человеческого достоинства и не имела никаких шансов на нормальную человеческую жизнь, выдвинула Фиделя в народные лидеры. По сути, он стал «одним воином в поле», который выразил гнев и недовольство всего народа.
Революция началась 26 июля 1953 года – с атаки группы повстанцев во главе с Фиделем Кастро казармы правительственных войск Монкада в Сантьяго-де-Куба (второй по величине город Кубы). Повстанцы потерпели поражение, Фидель был арестован и приговорен к 15 годам тюрьмы.
Однако из-за большого общественного внимания был по амнистии освобожден уже в 1955 году. Опасаясь покушения, Фидель переехал в Мексику, где его дожидались другие революционеры. Здесь Фидель со своим братом Раулем и Че Геварой основали движение «26 июля» и начали подготовку нового восстания («Свобода или смерть»).
Победа революции
Повстанцы высадились на Кубе в декабре 1956 года. Высадка десанта из-за шторма прошла позже намеченного срока, поэтому начавшееся в Сантьяго-де-Куба восстание было подавлено. Повстанцы ушли в горы Сьерра-Маэстра и начали партизанскую войну.
Поначалу мелкие группы повстанцев не представляли угрозы для режима диктатора Батисты. Однако общее разложение диктаторского режима и провозглашение земельной реформы в пользу крестьян (изъятие земель у крупных землевладельцев и передача их крестьянам) привели к массовой народной поддержке партизан. В борьбу против диктаторского режима активно включилось кубинское студенчество.
В итоге небольшое революционное ядро быстро объединило вокруг себя широкие слои населения. Правительственные войска, посланные для подавления восставших, стали переходить на их сторону. В 1957–1958 гг. восставшие провели ряд успешных операций.
Во второй половине 1958 года армия была полностью деморализована. 1 января 1959 года повстанцы заняли Гавану. Население столицы с ликованием встречало революционеров. Батиста, прихватив золотовалютные запасы государства, бежал с острова. 8 января в Гавану прибыл назначенный военным министром Фидель Кастро, правительство он возглавит 15 февраля 1959 года.
Первыми важнейшими действиями нового правительства стали: аграрная реформа в интересах крестьянства; создание народной милиции и арест контрреволюционеров; национализация крупных предприятий и банков, принадлежавших иностранному капиталу (в основном американскому).
В ответ на требования людей покарать виновных Кастро организовал множество судебных процессов, в результате которых были казнены сотни человек. Эти процессы были популярны в народе. Американские СМИ утверждали, что многие дела были несправедливыми. Фидель Кастро на это ответил, что «революционная справедливость основана не на юридических предписаниях, а на моральных убеждениях».
После неудачной попытки США свергнуть революционное правительство в 1961 году с помощью сил кубинской контрреволюционной эмиграции, Фидель Кастро заявил о переходе страны на социалистический путь развития. В 1965 году была создана Коммунистическая партия Кубы, а Фидель избран Первым секретарём ЦК партии. Социалистическая Куба стала важнейшим союзником СССР в регионе. Россия оказала огромную помощь в становлении кубинского социализма. А Куба стала по-настоящему ценным союзником и партнером Союза.
Таким образом, Фидель и его соратники начали и свершили революцию, имея всего несколько десятков соратников в её начале, а долгое время не поддавались и не продавались США, миру капитала. Остров свободы устоял даже после гибели СССР.
Кубинский социализм
Кубинский социализм оказался жизнеспособнее советского.
Это было связано с тем, что Гавана не стала копировать социализм эпохи Хрущева. Руководство страны и компартии сохранило связь с народом, избежало излишней бюрократизации. В сельском хозяйстве вместо принудительной коллективизации выбрали кооперативный вариант, мелкое предпринимательство сохранили (как было при Сталине).
При этом кубинский социализм подпитывался патриотическим настроем народа, настроенного против хищного американского империализма. Враг был у Кубы под боком, и люди ещё помнили бедствия страны от господства американского капитала и связанных с ним воров-олигархов и казнокрадов-чиновников.
Люди осознавали, что выстоять можно только в рамках жесткой однопартийной системы (народ может прокормить только одну партию, которая защищает национальные интересы) и что лишения неизбежны из-за необходимости противостояния.
В отличие СССР со времен Хрущева, где за основной образец был взят американский потребительский стандарт качества и уровня жизни, на Кубе отказались от этого ошибочного и порочного пути. Действительно, со времен Хрущева началось быстрое перерождение социалистического общества и государства, что и привело к катастрофе 1991 года. Когда идеалы социализма заменили на потребительское стяжательство, общество потребления («золотого тельца»), СССР был обречен.
При этом социалистическая Куба, в условиях слабой ресурсной базы и американских санкций, добилась высоких социальных достижений. В частности, кубинская медицина (полностью бесплатная) стала одной из лучших не только в регионе, но и в мире! По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), в 2012 году медицина на Кубе была лучшей в мире.
Кубинский социализм пережил гибель СССР и социалистического лагеря. Маленькая островная страна и Фидель Кастро не сдались даже в условиях глобальной сдачи советского проекта Горбачевым и его командой. Куба стала символом успешной национально-освободительной борьбы, борьбы Латинской Америки с американским неоколониализмом.
Как сказал Де Голль про Сталина, так можно сказать и о Кастро: он не ушел в прошлое, он растворился в будущем. Образы свободной Кубы и Фиделя Кастро вошли в мировую историю как символы борьбы народа за свободу и справедливость.
Юрий Гагарин на Кубе с Фиделем Кастро – знаменитое событие 1961, где пересеклись два великих человека