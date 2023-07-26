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«Свобода или смерть». 70 лет Кубинской революции

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«Свобода или смерть». 70 лет Кубинской революции

Капитализм отвратителен.

Он несет лишь войну,
лицемерие и соперничество.
Фидель Кастро


Предпосылки революции


Предпосылки Кубинской революции были связаны с социально-экономическим и политическим положением Кубы. Островное государство было классической картинкой периферийного капитализма, новой колониальной (рабовладельческой) системы, которая пришла на смену классическому колониализму. Вывески сменились, а суть осталась.

Куба, в сущности, было полуколонией американцев. Имеющиеся ресурсы использовались в интересах местной криминальной олигархии и американского капитала. Американские господа контролировали до 70 % экономики, включая 90 % горнодобывающей промышленности, 90 % электрических и телефонных компаний, 80 % коммунальных предприятий, 80 % потребления горючего, 50 % сферы обслуживания, 50 % посевов сахара и 40 % сахарных заводов.

Кубинская экономика полностью зависела от одного продукта – сахарного тростника (более 80 % экспорта). Остров имел сильнейшую зависимость от американского импорта, особенно продовольствия, хотя имелись все условия, чтобы обеспечить продовольственную безопасность своими силами.

46 % обрабатываемой земли в стране принадлежало крупным землевладельцам-латифундистам, которые составляли лишь 7,5 % от общего числа землевладельцев (причём 36,1 % земли владели 0,5 % землевладельцев). Рабочие и крестьяне-арендаторы полностью зависели от «доброй воли» капиталистов и латифундистов.

Большая часть народа не имела доступа к нормальному образованию и здравоохранению, жила в нищете. Число безграмотных доходило до 50 % населения. Минимальное образование люди получали только от церкви. Полноценное среднее и высшее образование могли получить только дети из обеспеченных социальных групп.

Население острова делилось на небольшую касту господ-«избранных» и простых людей, к которым относились как скоту. Крестьяне жили в убогих хижинах с земляным полом, массовые эпидемии косили людей, особенно детей. Массовая система здравоохранения была в зачаточном состоянии. Здравоохранение, которое в этот период достигло высоких результатов, было доступно только материально обеспеченным людям.

При этом небольшая каста людей – владельцы предприятий (сахарных заводов, железных дорог и пр.) и плантаций, банкиры, крупные чиновники и военные, буквально купались в роскоши. Американцы даже жили в отдельных кварталах, где уже наступило будущее: красивые домики с электричеством, различными бытовыми приборами, дорогой мебелью, хорошими продуктами питания и своей охраной.

Характерной чертой Кубы была массовая проституция, в том числе и среди детей. Куба была «борделем и казино США» – злачным местом для американских богачей, среднего класса и военных.

Америку такое положение Кубы устраивало, поэтому Вашингтон закрывал глаза на преступления своих «сукиных сынов».

Режим Батисты


Режим Фульхенсио Батисты, который в ранге главы Генштаба кубинской армии контролировал власть в стране с 1933 года, был президентом Кубы в 1940–1944 и 1954–1959 гг., временным президентом в 1952–1954 гг. (в 1952 году он совершил военный переворот и захватил власть), полностью устраивал американцев. Также он установил личные связи с американской мафией. Многих известных американских гангстеров принимали чуть ли не на официальном уровне, в лучшей гостинице Гаваны – «Насьональ-де-Куба».

Гавана стала латиноамериканским Лас-Вегасом, а весь туристический и развлекательный бизнес в стране контролировался американскими бандитами. На острове процветала работорговля: бандиты похищали девушек и девочек, принуждали их к торговле телом. Только в Гаване было более 8 тыс. борделей. «Работа» была такая тяжелая, а условия плохими, что среднее время жизни проститутки после начала работы не превышало семи лет.

Политических противников режима обычно убивали, они пропадали без вести. Экономика страны контролировалась американцами. Контроль осуществлялся и через таможенные тарифы, сниженные для американских товаров. В страну активно привлекался иностранный капитал, в основном американский. Что только усиливало зависимость острова от США.

Гавана отказывалась от модернизации и развития своей промышленность, моноэкономика (сахарный тростник) только укреплялась. Власти поощряли развитие американских аграрных компаний, в ущерб кубинским крестьянам. В частности, сокращались посевы риса, чтобы больше покупать американский рис.

Американским компаниям было предоставлено множество крупных концессий по добыче полезных ископаемых, также Гавана дала американцам полную свободу действий в сфере электроэнергетики, связи, после чего тарифы на электричество и телефонную связь на Кубе стали самыми высокими в мире.

Правительство Батисты стало в интересах спекулянтов и США проводить политику одностороннего сокращения производства сахара. В результате доля Кубы в мировом производстве сахара упала с 15,7 % в 1951 году до 12,2 % в 1958 году. Это привело к серьёзному падению покупательной способности кубинского песо и росту цен на все товары.

В итоге условия жизни простых людей ухудшились ещё больше. Обезземеливание и так бедных крестьян ускорилось. Земля всё больше контролировалась американскими компаниями.

В 1958 году безработица на Кубе достигла, по официальным данным, 40 % (что в 2–3 раза превышало уровень безработицы в западных странах во время Великой депрессии). Причём официальная статистика не учитывала в качестве безработных сельскохозяйственных батраков, большая часть которых могла найти работу только на 3–4 месяца в году.

Из-за высокого уровня конкуренции за рабочие места на промышленных предприятиях их могли продавать и покупать. Многие рабочие, чтобы сохранить или купить место, попадали в долговую кабалу к ростовщикам. Всё это привело к тому, что низы уже не могли жить по-старому.


Кубинский правитель Фульхенсио Батиста-и-Сальдивар (1901–1973

Сопротивление


Сопротивление возглавил представитель местной элиты, сын землевладельца Фидель Алехандро Кастро Рус (Фидель Кастро Рус). Он получил отличное образование, обладал высоким интеллектом, мог сделать карьеру юриста и имел все возможности прожить красивую жизнь обычного представителя высшего класса.

Но Фидель выбрал иной путь. Он стал защитником обездоленных, выступил за социальную справедливость. В результате кубинский команданте стал настоящим народным вождем, легендой, олицетворением борьбы с несправедливостью и хищным капитализмом для всего мира!

Отчаянная социальная несправедливость, где большая часть кубинского народа была обречена на нищету, на постоянное унижение человеческого достоинства и не имела никаких шансов на нормальную человеческую жизнь, выдвинула Фиделя в народные лидеры. По сути, он стал «одним воином в поле», который выразил гнев и недовольство всего народа.

Революция началась 26 июля 1953 года – с атаки группы повстанцев во главе с Фиделем Кастро казармы правительственных войск Монкада в Сантьяго-де-Куба (второй по величине город Кубы). Повстанцы потерпели поражение, Фидель был арестован и приговорен к 15 годам тюрьмы.

Однако из-за большого общественного внимания был по амнистии освобожден уже в 1955 году. Опасаясь покушения, Фидель переехал в Мексику, где его дожидались другие революционеры. Здесь Фидель со своим братом Раулем и Че Геварой основали движение «26 июля» и начали подготовку нового восстания («Свобода или смерть»).


Победа революции


Повстанцы высадились на Кубе в декабре 1956 года. Высадка десанта из-за шторма прошла позже намеченного срока, поэтому начавшееся в Сантьяго-де-Куба восстание было подавлено. Повстанцы ушли в горы Сьерра-Маэстра и начали партизанскую войну.

Поначалу мелкие группы повстанцев не представляли угрозы для режима диктатора Батисты. Однако общее разложение диктаторского режима и провозглашение земельной реформы в пользу крестьян (изъятие земель у крупных землевладельцев и передача их крестьянам) привели к массовой народной поддержке партизан. В борьбу против диктаторского режима активно включилось кубинское студенчество.

В итоге небольшое революционное ядро быстро объединило вокруг себя широкие слои населения. Правительственные войска, посланные для подавления восставших, стали переходить на их сторону. В 1957–1958 гг. восставшие провели ряд успешных операций.

Во второй половине 1958 года армия была полностью деморализована. 1 января 1959 года повстанцы заняли Гавану. Население столицы с ликованием встречало революционеров. Батиста, прихватив золотовалютные запасы государства, бежал с острова. 8 января в Гавану прибыл назначенный военным министром Фидель Кастро, правительство он возглавит 15 февраля 1959 года.

Первыми важнейшими действиями нового правительства стали: аграрная реформа в интересах крестьянства; создание народной милиции и арест контрреволюционеров; национализация крупных предприятий и банков, принадлежавших иностранному капиталу (в основном американскому).

В ответ на требования людей покарать виновных Кастро организовал множество судебных процессов, в результате которых были казнены сотни человек. Эти процессы были популярны в народе. Американские СМИ утверждали, что многие дела были несправедливыми. Фидель Кастро на это ответил, что «революционная справедливость основана не на юридических предписаниях, а на моральных убеждениях».

После неудачной попытки США свергнуть революционное правительство в 1961 году с помощью сил кубинской контрреволюционной эмиграции, Фидель Кастро заявил о переходе страны на социалистический путь развития. В 1965 году была создана Коммунистическая партия Кубы, а Фидель избран Первым секретарём ЦК партии. Социалистическая Куба стала важнейшим союзником СССР в регионе. Россия оказала огромную помощь в становлении кубинского социализма. А Куба стала по-настоящему ценным союзником и партнером Союза.

Таким образом, Фидель и его соратники начали и свершили революцию, имея всего несколько десятков соратников в её начале, а долгое время не поддавались и не продавались США, миру капитала. Остров свободы устоял даже после гибели СССР.


Кубинский социализм


Кубинский социализм оказался жизнеспособнее советского.

Это было связано с тем, что Гавана не стала копировать социализм эпохи Хрущева. Руководство страны и компартии сохранило связь с народом, избежало излишней бюрократизации. В сельском хозяйстве вместо принудительной коллективизации выбрали кооперативный вариант, мелкое предпринимательство сохранили (как было при Сталине).

При этом кубинский социализм подпитывался патриотическим настроем народа, настроенного против хищного американского империализма. Враг был у Кубы под боком, и люди ещё помнили бедствия страны от господства американского капитала и связанных с ним воров-олигархов и казнокрадов-чиновников.

Люди осознавали, что выстоять можно только в рамках жесткой однопартийной системы (народ может прокормить только одну партию, которая защищает национальные интересы) и что лишения неизбежны из-за необходимости противостояния.

В отличие СССР со времен Хрущева, где за основной образец был взят американский потребительский стандарт качества и уровня жизни, на Кубе отказались от этого ошибочного и порочного пути. Действительно, со времен Хрущева началось быстрое перерождение социалистического общества и государства, что и привело к катастрофе 1991 года. Когда идеалы социализма заменили на потребительское стяжательство, общество потребления («золотого тельца»), СССР был обречен.

При этом социалистическая Куба, в условиях слабой ресурсной базы и американских санкций, добилась высоких социальных достижений. В частности, кубинская медицина (полностью бесплатная) стала одной из лучших не только в регионе, но и в мире! По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), в 2012 году медицина на Кубе была лучшей в мире.

Кубинский социализм пережил гибель СССР и социалистического лагеря. Маленькая островная страна и Фидель Кастро не сдались даже в условиях глобальной сдачи советского проекта Горбачевым и его командой. Куба стала символом успешной национально-освободительной борьбы, борьбы Латинской Америки с американским неоколониализмом.

Как сказал Де Голль про Сталина, так можно сказать и о Кастро: он не ушел в прошлое, он растворился в будущем. Образы свободной Кубы и Фиделя Кастро вошли в мировую историю как символы борьбы народа за свободу и справедливость.


Юрий Гагарин на Кубе с Фиделем Кастро – знаменитое событие 1961, где пересеклись два великих человека
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/
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12 комментариев
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  1. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:14
    -1
    Батиста, прихватив золотовалютные запасы государства, бежал с острова

    Помнится, в Королях и капусте, одном из любимых мною произведений О. Генри, президент республики Анчурия, некто Мирафлорес, прихватив с собой государственную казну тоже сбежал с острова. Похоже там не меняется ничего... wink
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:02
      +1
      Там не меняется ничего???А вот и нет.Нв Кубе изменилось кардинально.Кто там сбежал с острова в последнее время с казной?Оттуда бегут последние семьдесят лет кубинцы,поддавшиеся на пропаганду сладкой жизни в США..Только эти с казной не бегут
      1. АрхиФил
        АрхиФил Сегодня, 08:48
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Там не меняется ничего???А вот и нет.Нв Кубе изменилось кардинально.Кто там сбежал с острова в последнее время с казной?Оттуда бегут последние семьдесят лет кубинцы,поддавшиеся на пропаганду сладкой жизни в США..Только эти с казной не бегут

        Вы?Лично-Вы?Давно с острова?Я отлично понимаю,когда своё мнение высказывают люди бывшие на Кубе,в Северной Корее.Да,блин,в том же Китае Но?Вы там были? hi
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:49
    +2
    Памятник Ф.Кастро, в Москве,надолго установили?Или на время?Пока, с США в контрах? smile
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 05:54
    +9
    В послевоенное время именно Латинская Америка дала миру многих пассионариев Революции...
    Вива Фидель! Вива Куба!
    1. mann
      mann Сегодня, 07:04
      +5
      Цитата: svp67
      В послевоенное время именно Латинская Америка дала миру многих пассионариев Революции...
      Вива Фидель! Вива Куба!

      Вива Че Гевара! Помню вдохновенный гимн Кубы,фильм "Револьвер капрала". Романтика! В какую эпоху мы росли! Куда все подевалось,к чему мы пришли... эх....
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:18
        +1
        Цитата: mann
        Вива Че Гевара! Помню вдохновенный гимн Кубы,фильм "Револьвер капрала". Романтика! В какую эпоху мы росли! Куда все подевалось,к чему мы пришли... эх....

        Да, время было прекрасное и удивительное. Меня со школы и до сих одноклассники зовут Куба, за мой берет и толстовку, как у Че.
        А в 1964 году я первый раз познакомился с Кубой, но не последний.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:09
      +2
      Цитата: svp67
      Вива Фидель! Вива Куба!

      Куба - любовь моя, остров зари багровой… Песня летит, над планетой звеня: «Куба — любовь моя!» Слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос.
  4. север 2
    север 2 Сегодня, 06:17
    +3
    В статье правильно подчёркнута "фигура" Хрущёва , начавшего в СССР прививать американский стандарт потребительства. Не на удивления прививка прижилась ...Эх , был бы Сталин таким же долгожителем ка Фидель Кастро , мы имели бы сейчас совсем другую нашу Родину СССР . Чего точно не имели бы , так не имели бы стыда перед кубинцами да югославами , которых при Горбачёве СССР предал .
  5. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Сегодня, 07:06
    +5
    Viva Cuba libre ! Viva Fidel Castro!
    «Поражает, какой мерзостью является система капитализма, которая не может обеспечить своему собственному народу ни занятость, ни достойное здравоохранение и образование; которая не может предотвратить развращение молодежи наркотиками, азартными играми и другими пороками.»
    А это как сегодня сказано
    «Мир сейчас вступил в очень особый период, и еще надо посмотреть, как он из него выйдет.»
    Американские СМИ утверждали, что многие дела были несправедливыми. Фидель Кастро на это ответил, что «революционная справедливость основана не на юридических предписаниях, а на моральных убеждениях».
    Че высказался еще жестче
    «Не следует устраивать волокит с судебными разбирательствами. Это революция, доказательства тут вторичны. Мы должны действовать по убеждению. Они все — банда преступников и убийц.»
    Последние романтики ушедшей эпохи...
    Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
    Непременно до победы. Родина или смерть!
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:59
    +2
    Куба ,хороший образец того,да и как впрочем и Северная Корея,что бывает со странами,которые попадают под международные санкции..Казалось,бы наглядный пример,смотрите,учитесь,перенимайте опыт,просчитывайте, а если вдруг... и что делать в этом случае..Так нет, на чужом опыте,не учимся,исключительно на своем да и свой то,не используем...Советский опыт,вычеркнут..
  7. АрхиФил
    АрхиФил Сегодня, 08:41
    0
    Романтика,братва,романтика!*Куба далеко,Куба далеко.Куба рядом....*.А кто из нас там жил?На постоянной основе?Автор статьи?Некий-Самсонов?