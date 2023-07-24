Парламент Израиля принял законопроект об ограничении полномочий Верховного суда, несмотря на массовые протесты

Очевидно, что мы движемся к катастрофе. Вы лишь наживёте себе больше врагов, равно как и нанесёте ущерб безопасности государства Израиль

В Израиле по-прежнему не утихает протестная волна из-за крайне непопулярной судебной реформы, вызвавшей волну гнева со стороны израильского общества. Массовые протесты лишь усилились на фоне принятого Кнессетом законопроекта в рамках судебной реформы. Так, в соответствии с новым законом, Верховный суд страны лишён права не только осуществлять проверку обоснованности решений кабмина, но и отменять их, основываясь на «принципе разумности».Законопроект был принят в третьем окончательном чтении голосами 64 из 120 парламентариев (всеми депутатами, входящими в правящую коалицию). Принятие состоялось, несмотря на массовые протесты. Остальные 56 оппозиционных депутатов не голосовали.Вот что высказал по этому поводу председатель партии «Еш Атид» и экс-глава израильского правительства Яир Лапид:Комментируя данный закон, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступивший в качестве инициаторы реформы, аргументировал её «целесообразность» якобы имеющим место частым вмешательством суда в политическую жизнь страны.Между тем, противники реформы дали ей собственную оценку, назвав её недемократичной. По их мнению, отныне страна лишилась демократический гарантий, некогда защищающих страну от злоупотребления властью.Оппозиция при этом даже после голосования в Кнессете не собирается останавливаться, пообещав приложить усилия для блокировки принятого закона.Тем временем в медиапространство просочилась информация о применении израильской полицией так называемой цветной воды – «скунса» против манифестантов, собравшихся перед зданием парламента, чтобы выразить своё недовольство, принятой Кнессетом вышеуказанной реформы.Для справки: цветная вода – специальное жидкое средство, которое израильские силовики применяют для разгона демонстрантов, распыляя его с помощью водяных пушек. Впервые оно было применено против палестинцев в 2008 году. Его можно смешивать с водой и уже затем распылять, что позволяет не только разогнать демонстрантов, но и потом идентифицировать участников протестных акций.