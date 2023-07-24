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Парламент Израиля принял законопроект об ограничении полномочий Верховного суда, несмотря на массовые протесты

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Парламент Израиля принял законопроект об ограничении полномочий Верховного суда, несмотря на массовые протесты

В Израиле по-прежнему не утихает протестная волна из-за крайне непопулярной судебной реформы, вызвавшей волну гнева со стороны израильского общества. Массовые протесты лишь усилились на фоне принятого Кнессетом законопроекта в рамках судебной реформы. Так, в соответствии с новым законом, Верховный суд страны лишён права не только осуществлять проверку обоснованности решений кабмина, но и отменять их, основываясь на «принципе разумности».


Законопроект был принят в третьем окончательном чтении голосами 64 из 120 парламентариев (всеми депутатами, входящими в правящую коалицию). Принятие состоялось, несмотря на массовые протесты. Остальные 56 оппозиционных депутатов не голосовали.

Вот что высказал по этому поводу председатель партии «Еш Атид» и экс-глава израильского правительства Яир Лапид:

Очевидно, что мы движемся к катастрофе. Вы лишь наживёте себе больше врагов, равно как и нанесёте ущерб безопасности государства Израиль

Комментируя данный закон, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступивший в качестве инициаторы реформы, аргументировал её «целесообразность» якобы имеющим место частым вмешательством суда в политическую жизнь страны.

Между тем, противники реформы дали ей собственную оценку, назвав её недемократичной. По их мнению, отныне страна лишилась демократический гарантий, некогда защищающих страну от злоупотребления властью.

Оппозиция при этом даже после голосования в Кнессете не собирается останавливаться, пообещав приложить усилия для блокировки принятого закона.

Тем временем в медиапространство просочилась информация о применении израильской полицией так называемой цветной воды – «скунса» против манифестантов, собравшихся перед зданием парламента, чтобы выразить своё недовольство, принятой Кнессетом вышеуказанной реформы.

Для справки: цветная вода – специальное жидкое средство, которое израильские силовики применяют для разгона демонстрантов, распыляя его с помощью водяных пушек. Впервые оно было применено против палестинцев в 2008 году. Его можно смешивать с водой и уже затем распылять, что позволяет не только разогнать демонстрантов, но и потом идентифицировать участников протестных акций.
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4 комментария
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 20:59
    +3
    Парламент Израиля принял законопроект об ограничении полномочий Верховного суда,...

    Арон, hi как теперь дальше-то жить будем?
    Таки, волноваться мне или нет? winked
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:32
    0
    Комментируя данный закон, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступивший в качестве инициаторы реформы, аргументировал её «целесообразность» якобы имеющим место частым вмешательством суда в политическую жизнь страны.

    Между тем, противники реформы дали ей собственную оценку, назвав её недемократичной. По их мнению, отныне страна лишилась демократический гарантий, некогда защищающих страну от злоупотребления властью.
    Для полноты впечатлений осталось чтобы небеса разверзлись каким-нибудь катаклизмом местного масштаба. Израильтяне ведь набожный народ, любят постоять у Стены Плача в молитве праведной... hi
  3. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 21:37
    0
    Парламент Израиля принял законопроект об ограничении полномочий Верховного суда, несмотря на массовые протесты

    А что здесь комментировать? У нас что, Дума какая то иная?
    Все законы на благо "трудящегося народа".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:37
    -1
    Репатриация репатриантов в страну из которой произошла репатриация ,нам не нужна.Нам ещё пугачихи,лошади ,макара не хватало.Пусть как то сами репатрианты между собой разбираются ,не забывая о местных.Правда этих местных 100 лет назад можно было по пальцам пересчитать.Не обращаем внимание,они же пока мирно майданят.