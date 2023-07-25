Борьба с угрозой: кассетные снаряды DPICM на Украине

Американские снаряды M864 из недавней поставки. Фото Telegram / BMPD
После длительных споров и обсуждений, США все же решились передать киевскому режиму кассетные снаряды для ствольной артиллерии. Эти изделия уже попали на украинскую территорию, и их начали применять против наших войск и мирного населения. Во избежание дальнейшего использования таких боеприпасов и негативных последствий этого, требуется принимать определенные меры. Более того, необходимые мероприятия уже проводятся, и противнику не следует надеяться на значительный эффект от иностранных снарядов.
Поставки и применение
Возможность поставки на Украину кассетных артиллерийских снарядов обсуждалась в течение нескольких месяцев, и окончательное решение было принято лишь недавно. 7 июля Пентагон официально сообщил, что в очередной пакет военной помощи включаются 155-мм снаряды M864 семейства DPICM. Количество таких изделий, как часто бывает, уточнять не стали.
Всего через несколько дней после этого стало известно, что первая партия снарядов уже попала в руки киевского режима. Возможно, США в очередной раз начали фактические отгрузки до официального анонса. Американские и другие иностранные партнеры уже неоднократно использовали такой метод. Вероятно, они надеются на эффект неожиданности от «внезапного» появления тех или иных изделий в зоне боевых действий.
Украинский артиллерист и снаряды M483A1, предположительно, турецкого происхождения. Фото Telegram / BMPD
Украинская артиллерия не стала выжидать, и в десятых числах июля начала применять полученные снаряды DPICM. Уже сообщалось об их использовании на разных участках фронта с целью поддержки пресловутого контрнаступления. Кроме того, киевский режим вновь демонстрирует свои людоедские повадки, и обстреливает кассетными боеприпасами населенные пункты и гражданскую инфраструктуру.
Первый опыт
Обстрелы мирного населения не дают украинским формированиям никаких преимуществ. При этом и на поле боя наблюдаются сомнительные результаты – снаряды не оправдывают ожиданий противника и не помогают ему. Пример этого недавно приводило российское министерство обороны. Так, 17 июля украинские формирования пытались атаковать наш опорный пункт в районе н.п. Работино. Перед атакой провели артиллерийскую подготовку с применением снарядов DPICM и Excalibur.
Несмотря на ранения и разрушения на позициях, личный состав 6-й роты 1429-го мотострелкового полка, оборонявший пункт, отбил несколько атак противника. Бойцы подразделения представлены к государственным наградам. Этот эпизод показывает, что при грамотно организованной обороне и правильной подготовке позиций кассетные снаряды DPICM представляют лишь ограниченную опасность. Они не являются «чудо-оружием», способным определить исход любого боя.
Конструкция снаряда M864. Графика Минобороны США
Впрочем, не все так просто, и американские снаряды способны наносить потери. 22 июля группа специалистов Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны и журналистов российских СМИ, работавшая в Запорожской области, попала под обстрел кассетными боеприпасами. Несколько человек были ранены. Сотрудник РИА Новости Ростислав Журавлев от полученных ранений скончался.
Как и другие боеприпасы разного рода, 155-мм артиллерийские снаряды M864 DPICM являются инструментом для решения тех или иных задач со своими преимуществами и недостатками. При этом практически во всех случаях такие изделия представляют известную опасность для нашего личного состава и матчасти.
Борьба с угрозой
Угроза в виде кассетных снарядов требует ответа. Необходимо принимать различные меры, направленные на предотвращение применения противником кассетных или «обычных» боеприпасов, а также на снижение негативных последствий от обстрелов. К счастью, российская армия имеет необходимые компетенции и средства для борьбы с подобными угрозами – и уже активно применяет их.
Наилучшие результаты в этом контексте показывает уничтожение вражеских снарядов в местах их хранения. Наша армия разными способами выявляет склады ракетно-артиллерийских вооружений и атакует их с использованием наиболее эффективных средств и систем. Один удар такого рода уничтожает сотни или тысячи артиллерийских снарядов и иной матчасти.
Удар по складу вооружений вблизи Житомира, 21 июля 2023 г. Видны мелкие вспышки - вероятно, разрывы разлетевшихся суббоеприпасов
По всей видимости, нашим военным уже удалось сократить количество кассетных снарядов у противника. Так, 21 июля при помощи высокоточного оружия был уничтожен украинский склад боеприпасов в районе г. Житомир. Случайные свидетели сумели снять подрыв склада, крупную вспышку и образование грибовидного облака. На видео можно заметить, как вокруг основной вспышки и облака появляются и исчезают мелкие огоньки. Похоже, что на складе хранились именно изделия семейства DPICM, а мелкие вспышки – детонация разлетевшихся суббоеприпасов.
Очевидную угрозу в контексте кассетных снарядов представляют артиллерийские системы и расчеты, успевшие получить со склада боекомплект и направляющиеся к огневой позиции. Соответственно, большое значение имеет поиск и уничтожение орудий и САУ на марше и на позициях, а также «традиционная» контрбатарейная борьба. При этом появляется возможность уничтожить не только боеприпасы, но и совместимое вооружение и его расчет.
Для борьбы с вражеской артиллерией российская армия использует широкий круг средств. Так, на марше и на позициях буксируемые и самоходные системы ищут при помощи БПЛА, радиолокационных станций или иными способами. Затем целеуказание передается тому или иному огневому средству, лучше всего соответствующему текущей ситуации. Цель на позиции или в движении атакуют при помощи ствольной или реактивной артиллерии, беспилотников-камикадзе и т.д.
Обнаружение и поражение украинской 155-мм буксируемой гаубицы. Фото Минобороны РФ
Следует отметить, что теперь артиллеристы противника столкнутся с новой угрозой. В ответ на применение украинской стороной кассетных боеприпасов, Россия считает возможной применять аналогичные средства. При этом наши арсеналы включают более широкую номенклатуру боеприпасов, что дает явные преимущества.
Также необходимо учесть вопрос совместимости артиллерийских систем. США поставляют снаряды DPICM в калибре 155 мм, которые могут использоваться только орудиями натовских стандартов. Украинские формирования получили значительные количества такой артиллерии, но она планомерно выбивается. Соответственно, сокращаются и возможности для применения любых 155-мм боеприпасов, в т.ч. кассетных.
Последствия обстрела
Как показала практика, несмотря на все принятые меры, противник имеет возможность отправить на российские позиции или населенные пункты некоторое количество снарядов. Долетевшие боеприпасы создают очевидную угрозу, как непосредственно в момент применения, так и позже. Все это тоже требует дополнительных мер.
По известным данным, США пока передали киевскому режиму только 155-мм снаряды M864 DPICM. Эти боеприпасы комплектуются 72 кумулятивно-осколочными боевыми элементами двух типов. Осколочное воздействие элементов M42 и M46 в полной мере проявляется только на открытых пространствах. Защитить от осколков или снизить риски могут даже неукрепленные постройки. Кумулятивная струя, в свою очередь, представляет опасность для людей и техники, но переоценивать ее не следует ввиду низкой вероятности попадания.
Кумулятивно-осколочный боевой элемент M42 линейки DPICM. Фото CAT-UXO
Одной из причин долгих споров об отправке кассетных снарядов была их низкая надежность. В соответствии с собственным законодательством, США не могут экспортировать кассетные боеприпасы, у которых не срабатывает более 1% боевых элементов. Для семейства DPICM этот коэффициент, по официальным данным, превышает 2-3 проц. По неофициальным оценкам, не взрывается при падении до 20-30 проц. суббоеприпасов.
Все это означает, что из 72 элементов одного снаряда при падении не взорвется и не нанесет никакого вреда, в среднем, от 1-2 ед. до 14-21 ед. Этот факт понятным образом скажется на результатах обстрела. Впрочем, неразорвавшиеся суббоеприпасы тоже представляют опасность для личного состава и населения. Саперам придется их обезвреживать во избежание негативных последствий.
Принять меры
Таким образом, в распоряжении украинской артиллерии появились новые боеприпасы со своими характерными особенностями и возможностями. Как и в случае с другими иностранными образцами, на снаряды DPICM возлагаются большие надежды – и очевидно, что в этот раз они тоже не оправдаются.
Кассетные снаряды иностранного производства представляют определенную опасность для наших военнослужащих, матчасти, населения и инфраструктуры. Однако у российской армии есть все средства и компетенции для снижения рисков, а в некоторых случаях и полного избавления от них. Необходимые меры уже принимаются и скоро дадут все желаемые результаты.