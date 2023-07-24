В Закарпатской области Украины обрушился пролёт моста, используемого в том числе для военных перевозок

В Закарпатской области обрушился мост через Тересва. Произошло это во время движения грузовика и легкового автомобиля. Обрушение пролёта моста привело к получению телесных повреждений, диагностированных у троих человек, находившихся на момент обрушения в автомобилях.На это, казалось бы, не самое значимое событие можно было бы и не обратить внимания, если бы не тот факт, что мост через Тересву имеет ключевое значение для автомобильной транспортной логистики юго-западной части Украины. С территории Закарпатской области он позволят осуществлять транспортные коммуникации с 4-мя сопредельными государствами: Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей. Наибольший объём транспортных потоков фиксировался в сторону Венгрии и Румынии.Стоит отметить, что уже как минимум 6 лет мост относился к разряду аварийных. Однако его продолжали эксплуатировать.Местные жители ранее в сети публиковали посты о том, что через него перевозились и военные грузы. Судя по всему, запредельные нагрузки сделали своё дело, и пролёт моста упал вниз. Местные власти пока не дают прогнозов по поводу того, когда пролёт вернут на своё место. Однако даже если это произойдёт в скором времени, аварийным мост от этого быть не перестанет.