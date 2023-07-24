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В Закарпатской области Украины обрушился пролёт моста, используемого в том числе для военных перевозок

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В Закарпатской области Украины обрушился пролёт моста, используемого в том числе для военных перевозок

В Закарпатской области обрушился мост через Тересва. Произошло это во время движения грузовика и легкового автомобиля. Обрушение пролёта моста привело к получению телесных повреждений, диагностированных у троих человек, находившихся на момент обрушения в автомобилях.


На это, казалось бы, не самое значимое событие можно было бы и не обратить внимания, если бы не тот факт, что мост через Тересву имеет ключевое значение для автомобильной транспортной логистики юго-западной части Украины. С территории Закарпатской области он позволят осуществлять транспортные коммуникации с 4-мя сопредельными государствами: Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей. Наибольший объём транспортных потоков фиксировался в сторону Венгрии и Румынии.



Стоит отметить, что уже как минимум 6 лет мост относился к разряду аварийных. Однако его продолжали эксплуатировать.

Местные жители ранее в сети публиковали посты о том, что через него перевозились и военные грузы. Судя по всему, запредельные нагрузки сделали своё дело, и пролёт моста упал вниз. Местные власти пока не дают прогнозов по поводу того, когда пролёт вернут на своё место. Однако даже если это произойдёт в скором времени, аварийным мост от этого быть не перестанет.
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:52
    +6
    Неужели наши мольбы дошли до адресата?Или просто мост перегрузили?Бог шельму метит...
    1. bayard
      bayard Сегодня, 21:01
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Неужели наши мольбы дошли до адресата?Или просто мост перегрузили?

      Просто сгнили металлоконструкции ... и провалилось полотно . Там всё коррозией съедено , с 60-х - 70-х годов не ремонтировался .
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 21:05
        +2
        Так это всеобщее состояние незалежной. Но не способны сами они свправиться со своим воровством. И никогда сами ничего не построят. Ну хоть так уничтожаются мосты, раз мы по ним не бьем.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:09
      +7
      Цитата: dmi.pris1
      Неужели наши мольбы дошли до адресата?Или просто мост перегрузили?Бог шельму метит...

      Мост самодекоммунизировался, т.к. был рождён в СССР soldier
    3. blackbeard
      blackbeard Сегодня, 21:11
      +1
      потусторонние силы уже даже услышали))
    4. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 21:32
      +2
      Ну молитвами положим делу не помочь. Тут скорее всего украинская психология. Усё до сэбэ! Им от СССР досталось богатое наследство. И где оно? Декоммунизировали? Или, кому, чаго? Как были селюкам с селюковским мышлением, так ими и остались. Зря Ленин надеялся что через бытовые отношения там произойдёт изменение психологии. Ни в коня корм оказалось! Ещё и Россия виноватой оказалась! Но ничего! Зеленский, Залужный и НАТО нехило проредили их ряды! Если Союз ставил задачи, из каждого неумного сделать умного, то Запад поставил задачу из каждого нормального сделать неумного, и успешно её осуществил! Нашим олигархам не мешало бы взять на заметку к чему приводит жажда личного обогащения. Ведь наверняка там есть прослойка состоятельных людей ратующих за независимую окраину! Ну, и? В чём это проявилось (независмость)? Урвать себе, войти в состав ЕС или Польши, или НАТО! События на окраине идут как в кино с ускоренным показом. Мы видим к каким результатам ведёт капитализм. У нас ведь тоже так. Личное состояние узкого круга лиц увеличивается, а вокруг полное запустение или видимость деятельности.30 лет капитализма, и у нас так же как и на окраине. за 30 лет так и не научились делать дороги. Они почему то все как стиральная доска! Или у нас такая технология делать дороги с поперечными волнами? Ливнёвки сделать ну никак ни в состоянии! Пример-Сочи! Деньги сколотить можем, а низкий уровень найти не можем! Дворы многоэтажек и частный сектор как после бомбёжек! Всё же мы такие же как и люди на окраине. Можно конечно поржать над разруженным мостом. Но это наше будущее при капитализме. Вон в торговом центре горячая труба рванула. Есть жертвы. Но зато всё оптимизировано было. Так же и в Турции после землетрясения. Строительство оптимизировали, наварились и пострадали.
    5. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:42
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Или просто мост перегрузили?

      да от времени он развалился, мосты как бы то же ремонта требуют
  2. Zhan
    Zhan Сегодня, 20:52
    0
    Местные власти пока не дают прогнозов по поводу того, когда пролёт вернут на своё место. Однако даже если это произойдёт в скором времени, аварийным мост от этого быть не перестанет.

    Ну понятно, мост судя по конструкции, хрен те знает каких лохматых годов. Там кап. ремонт или строительство нового моста, ещё вчера должно быть.
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 21:06
      +1
      Ну, так добавить нужно каким нибудь Искандером, если он имеет стратегическое значение.
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 20:54
    0
    Чей-то грузовик рассыпал? Не коноплю часом в ЕС вёз? А то впечатление, что они там вечно обкуренные. Может мозги прояснятся теперь, хоть временно...
  4. denplot
    denplot Сегодня, 20:56
    0
    Починят конечно, только долго ли простоит? Там походу все коррозировало судя по фото.
  5. Hyperion
    Hyperion Сегодня, 20:58
    +4
    Нормальная тактика. Не бомбить мосты, а ждать, когда сами развалятся wassat
  6. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 20:58
    +1
    Уже мосты под влиянием я, не знаю . Энергетики валиться начали. laughing Но наши стратеги кремень. Это я не знаю. Наверное триллион извинений и предупреждений должны произнести . Прежде чем сделать неминуемое и необходимое.Это полтора года на него смотреть надо было. Чтобы понять что по нему возят чем наших людей убивают. В итоге от рьяного его использования он сам завалился. Так глядишь лет черерез пятьдесят и днепровские завалятся ...
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:59
    0
    Советское наследие 60-х годов, небось? Вот и декоммунизировались.

    Как можно по аварийному мосту гонять грузы ШЕСТЬ ЛЕТ??? Всё люди разные, но ШЕСТЬ лет находить особенных водителей?
    Это даже не про врагов. Это про то, что у врагов есть бюрократия, вороватия и "да всё нормально будет".
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:10
      0
      Так и у нас такого хватает. Большое бетонное кольцо мост, раньше стояло ограничение на массу проезжающих грузовых. Но как стали строить платник, ограничения сняли, через год на мосту были дыры до арматуры. Дальше ремонт(закатали асфальтом срезав арматуру и дальше стали катать). Еще на съезде с моста светофор влупили, что бы фуры просто стояли на нем. Ну ок, построили платник, но съезды на нем так удачны, что людям которые живут в области этих мостов он(платник) не удобен и безсмысленен. Так что бюрократия есть везде. И то что в "незалежной" разворовывалось все что возможно все последние годы происходило не без помощи с западной границы.
  8. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 21:02
    +2
    В Закарпатской области обрушился мост через Тересва

  9. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:02
    +1
    Обрушился? Сам штоль?
    Ну, хорошо тогда yes
  10. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 21:05
    0
    Устал мостик, а может он за мир, или испугался гераньки...
    А на самом деле это ожидаемо.
    Высасывать все ресурсы под ноль, лишь бы запад на деньги щ пануть... Ох
  11. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 21:05
    +2
    Dieu est il...Russe ?
    Le message est trop court ?
    Mais Dieu se moque des longues prières
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 21:29
      +1
      У бога нет национальности, просто на западе правят бесы.
  12. Ехим
    Ехим Сегодня, 21:21
    0
    Конопля в грузовике была недосушенная и как следствие перегруз привел к обрушению! laughing
  13. seamen2
    seamen2 Сегодня, 21:25
    0
    «мост устал от времени» В. Кличко.
    «Теперь по Шулявскому мосту смогут проехать не только лишь все». В. Кличко.
  14. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 21:25
    +2
    Мост будет признан "агентом Кремля" и против него будет заведено дело ,по статье "Государственная измена".
  15. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 21:28
    +1
    Не дождался бедный нашей ракеты, сам рухнул. wassat
  16. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:38
    0
    В Закарпатской области обрушился мост через Тересва. Произошло это во время движения грузовика и легкового автомобиля.
    Стоит отметить, что уже как минимум 6 лет мост относился к разряду аварийных. Однако его продолжали эксплуатировать.

    Местные жители ранее в сети публиковали посты о том, что через него перевозились и военные грузы. Судя по всему, запредельные нагрузки сделали своё дело, и пролёт моста упал вниз.
    Экономия "Калибров" в чистом виде, радует что никто не погиб good drinks
  17. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 21:42
    0
    Россия боиться бить по мостам. Они сами рушатся у них.
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:42
    0
    В Закарпатской области Украины обрушился пролёт моста, используемого в том числе для военных перевозок
    . Если не ремонтировать вовремя, оно так и будет падать.
  19. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:43
    0
    Водила грузовика ,просто проигнорировал знак о предельной грузоподьемномюсти моста.Вот задница грузовика и перевесила кабину и сидящего там идиота и он уже нашёл приключений на свою задницу. hi ГУЛАГ,тьфу - водитель Леопарда.