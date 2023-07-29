ВМС США разрабатывают гиперзвуковую противокорабельную ракету для F/A-18E/F Super Hornet

«Конкретный вариант использования ракет HALO – это наступательная борьба с надводными силами. Набор пороговых целей включает, но не ограничивается, надводные корабли и крупные корабли, – сообщил официальный представитель ВМС. – Потребность в новых технологиях возникает из-за недостатка возможностей в решениях по двигательным установкам для атаки целей противника на расстоянии, в сжатое время полета, что недостижимо с сегодняшними подходами к субгиперзвуковому оружию».

«ракета HALO способна достигнуть только сверхзвуковых скоростей 3,5–4 М, и это предел для программы, а гиперзвуковые скорости (5 Махов) не достижимы».