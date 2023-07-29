ВМС США разрабатывают гиперзвуковую противокорабельную ракету для F/A-18E/F Super Hornet

Военно-морские силы США ведут исследовательские работы по теме: малогабаритная гиперзвуковая противокорабельная ракета, предназначенная для вооружения основного палубного истребителя-бомбардировщика Boeing F/A-18E/F Super Hornet ВМС США.
В рамках программы, получившей наименование Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface (HALO) – гиперзвуковая противокорабельная ракета воздушного базирования, ВМС требуются предложения от фирм-подрядчиков по разработке и испытанию управляемого гиперзвукового тестового изделия-прототипа – говорится в заявке, размещенной в открытом доступе сети Интернет. ВМС намереваются провести три тестовых пуска ракет и заявляют, что эти разработки могут стать переходом к последующей полномасштабной программе приобретения нового оружия.
Планируется использовать существующие разработки гиперзвуковых летательных аппаратов и силовых установок с ограниченными конструктивными изменениями. В конечном итоге предполагается выйти на шестой уровень технологической готовности (TRL6) для оружия. Уровни готовности технологий – это система классификации степени готовности конкретной технологии, используемая для оценки уровня ее зрелости. НАСА, к примеру, определяет TRL6 как прототип, способный работать в соответствующей среде.
Министерство обороны уже финансирует одновременно несколько проектов по разработке гиперзвуковых крылатых ракет с воздушным реактивным двигателем. Поскольку ГПВРД выбирает для работы кислород из атмосферы, в отличие от ракет, оснащенных ТТРД или ЖРД, несущих окислитель либо в составе топливных шашек, либо в баках на борту ракеты соответственно, изделие можно сделать меньше, чем другие типы ракетного оружия, такие как гиперзвуковые ракеты с планирующим боевым блоком.
Экономия в стартовом весе, по мнению экспертов, должна составить до 30 %. Это должно быть полезно для установки ракет на истребитель F/A-18E/F Super Hornet, четыре подкрыльевых пилона которых ограничены полезной нагрузкой в 3 000 фунтов (1 360 кг).
С другой стороны, двигатели ГПВРД гораздо тяжелее традиционных ВРД и требуют на порядок больше горючего при тех же массогабаритных характеристиках и тех же дальностях полета. Для того, чтобы вписаться в массогабаритные параметры, ВМС ограничило скорость ракеты числом Маха не более 6, но и это немало.
Учитывая, что скорость звука при полете изделия на высоте 50 метров над уровнем моря составляет – 340 м/с или 1 224 км/ч, следует, что крейсерская скорость ПКР должна составить – 2 040 м/с или 7 344 км/ч. Что значительно меньше, чем у «Циркона», но увеличение скорости на каждый добавленный «Мах» ведет к увеличению стартовой массы на 50 %. Жесткие массогабаритные ограничения не могли не сказаться и на других летных данных ракеты, в техзадании от ВМС скромно указана требуемая дальность полета ракеты более 200 морских миль (370 км). С большой долей вероятности военным морякам придется значительно поубавить аппетиты в отношении веса БЧ.
Традиционно американские ПКР несли тяжелые проникающие осколочно-фугасные боевые части – противокорабельный «Томагавк» R/UGM-109B нес 1 000-фунтовую БЧ (450 кг), даже относительно легкая ПКР «Гарпун» оснащена 500-фунтовой БЧ (227 кг). Опытные стрельбы, модифицированными для борьбы с надводными кораблями ЗУР SM-6, показали, что ранее предъявляемые требования к массе БЧ, были избыточными.
18 января 2016 года модифицированная ЗУР SM-6 была запущена из ПУ Mk.41 ракетного эсминца USS John Paul Jones (DDG-53) на американском Тихоокеанском ракетном полигоне у побережья Гавайев и потопила вышедший на пенсию фрегат USS Reuben James (FFG-57) типа Oliver Hazard Perry водоизмещением 4 200 т, то есть 150-фунтовой (67 кг) осколочно-фугасной БЧ одной-единственной ЗУР хватило, чтобы пустить на дно фрегат.
«Конкретный вариант использования ракет HALO – это наступательная борьба с надводными силами. Набор пороговых целей включает, но не ограничивается, надводные корабли и крупные корабли, – сообщил официальный представитель ВМС. – Потребность в новых технологиях возникает из-за недостатка возможностей в решениях по двигательным установкам для атаки целей противника на расстоянии, в сжатое время полета, что недостижимо с сегодняшними подходами к субгиперзвуковому оружию».
Американские аналитики считают, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты, которые уже начали поступать или же начнут поступать в ближайшее время на вооружение российских и китайских ВМС и ВВС, могут сделать авианосцы США уязвимыми. Высокая гиперзвуковая скорость российских и китайских противокорабельных ракет не дает обороняющимся кораблям АУГ времени для организации перехвата.
Наличие на борту авианосцев авиагруппы F/A-18E/F, вооруженных гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, могло бы служить, по мнению представителей ВМС, сдерживающим фактором. Ракета должна заменить в арсенале АСП истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F давно уже устаревшую противокорабельную AGM-84 «Гарпун».
В то же время «Гарпун» в варианте корабельного RGM-84 и лодочного UGM-84 базирования останется на вооружении. Такую ракету можно было бы также превратить в оружие дальнего действия для ударов по наземным целям, что помогло бы Super Hornet оставаться за пределами зоны поражения ПВО противника. Наряду с дозвуковыми малозаметными КР AGM-158B JASSM-ER и ПКР AGM-158C LRASM новая ракета должна стать основным оружием палубных самолетов в классе «воздух-поверхность».
К теме проявили интерес традиционные исполнители Raytheon и Lockheed Martin.
28 марта 2023 года Командование военно-воздушных систем (NAVAIR) заключило контракт на сумму 116 миллионов долларов с Raytheon Missiles & Defense и Lockheed Martin на техническую доработку прототипов и разработку посредством предварительного анализа конструкции двигательной установки ракеты. Контракт предусматривает начало работ в декабре 2024 года, после того как каждая компания проведет первоначальный анализ конструкции двигателя для проведения летных испытаний прототипа.
На конференции Sea-Air-Space Лиги ВМФ, прошедшей в апреле 2023 года, контр-адмирал Стивен Тедфорд, исполнительный директор программы беспилотной авиации и ударных вооружений в NAVAIR, сообщил неприятное известие – что ракета HALO может быть «немного неполноценной», потому что она может не достигнуть гиперзвуковых скоростей.
Тедфорд сказал, что
«ракета HALO способна достигнуть только сверхзвуковых скоростей 3,5–4 М, и это предел для программы, а гиперзвуковые скорости (5 Махов) не достижимы».