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Уже не «выход к границам 1991 года», а «истощении армии России» - Зеленский фактически сменил цели контрнаступления

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Уже не «выход к границам 1991 года», а «истощении армии России» - Зеленский фактически сменил цели контрнаступления

В своём вечернем обращении глава киевского режима заявил об очередном (или внеочередном) заседании ставки верховного главнокомандования. И есть сразу несколько моментов, которые в этом плане обратили на себя особое внимание. Один из таких моментов состоит в фактической смене целей так называемого украинского контрнаступления. И это притом, что само слово «контрнаступление» Зеленским теперь используется всё реже.


Вместо такой цели «контрнаступа», как «выход на границы 1991 года», Зеленский вдруг объявил, что целью ВСУ является «истощение и и максимальное уничтожение российской армии». То есть, никаких слов о выходе к Азовскому морю, о занятии Крыма и т.п. из уст президента Украины уже не звучит. Теперь он использует куда более обтекаемые формулировки, потому что под «истощением российской армии» можно понимать всё что угодно.

А ещё внимание на себя обращают претензии Зеленского к странам Восточной Европы, которые он высказал в эфире упомянутого вечернего обращения. По словам Зеленского, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и другие соседи Украины из числа стран Евросоюза «ведут себя не по-европейски», отказываясь снять запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции по суше. Правительства этих «союзников» Украины мотивируют свои решения тем, что украинская сельхозпродукция ставит в неконкурентоспособные условия местных фермеров.

Примечательно, что происходит это на фоне претензий того же ЕС к России относительно отказа от продления сроков действия зерновой сделки. Удивительная логика в ЕС: сами мы украинскую продукцию ввозить запрещаем (по суше), а Россия не должна препятствовать вывозу украинского зерна…

Зеленский явно хотел сказать, что такой подход со стороны Варшавы, Бухареста, Софии и других восточноевропейских столиц – это недружественный и даже враждебный акт, однако жёсткую критику позволить себе не может. Потому решил использовать термин «не по-европейски».

Да именно же по-европейски: делать всё, что выгодно себе, и кидать «партнёров» тогда, когда те перестают приносить эту выгоду. У американцев научились.
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24 комментария
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  1. GeorgeSev85
    GeorgeSev85 Сегодня, 22:07
    0
    Зеленский фактически сменил цели контрнаступления


    Он ничего не меняет изначально - говорящая голова.
    Что касается истощения ... тут за тря дня 3 Склада с БК хлопнули у нас в Крыму. Видимо все таки там на Западе поняли что наступ их слился. Хотят наши резервы истощить.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:11
      +2
      Истощение арсеналов НАТО скорее всего.С этой целью он хорошо справляется.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 22:24
        +4
        Цитата: Orange-Bigg
        Истощение арсеналов НАТО скорее всего

        Вы думаете они свою оборонку не раскручивают? Если на военные рельсы встанут, то это будет очень печально для нас. Не потянем, ну только если весь мир в труху.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 22:29
          +2
          Цитата: al3x
          Если на военные рельсы встанут, то это будет очень печально для нас. Не потянем, ну только если весь мир в труху.

          здесь еть маленькая проблема, мы вошли в эру потребления и обывателя нужно ой как постараться заставить перестроится, "брюхо" не поймет почему нельзя менять раз в год машину, покупать новый айфоничк и т.д., а без этого на военные рельсы не встать
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 22:28
      +2
      Цитата: GeorgeSev85
      тут за тря дня 3 Склада с БК хлопнули у нас в Крыму.

      Кто эти склады по нормативам ВОВ организовал? Почему не рассредоточил???? Расстрелять как врага народа.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:36
      +2
      Если вы заблудились в лесу и очень устали, найдите медведя, бросьте в него камнем - и вашу усталость как рукой снимет. winked
    4. Mister X
      Mister X Сегодня, 23:09
      0
      не «выход к границам 1991 года», а «истощении армии России»

      Это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
      А в целом - речь Остапа Бендера про Новые Васюки:
      Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел.
      Поэтому красноречие его было необыкновенно.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:08
    -2
    Да именно же по-европейски: делать всё, что выгодно себе, и кидать «партнёров» тогда, когда те перестают приносить эту выгоду. У американцев научились.

    Как бы нашим властьимущим и финансовоимущим такому научиться?
    Только не тех кидать, кто в нашей стране добросовестно работает на благо развитого капитализма, от дежурного директора мегакорпорации до дворника ЖЭУ. А тех, кто в другой стране против нашей страны старается побольше нашего добра выжулить.
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 22:10
    +6
    По словам Зеленского, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и другие соседи Украины из числа стран Евросоюза «ведут себя не по-европейски», отказываясь снять запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции по суше.

    "Ха-ха!" три раза! Как раз такое поведение и есть истино европейское. Достаточно вспомнить страсти с "ковидными" масками... request
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 23:41
      0
      Чем лучше узнаешь соседей, тем выше хочется забор! angry laughing
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 22:10
    0
    Comment lui faire comprendre une chose simple la Russie est au moins 10 fois plus peuplée que l'Ukraine actuelle, alors même si l'occident l'inonde de matériel il y a une ressource Ukrainienne qui s'epuisera avant celle des Russes : les hommes !
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 22:22
      +4
      Уважаемый, Вы на русскоязычном форуме, поэтому будьте добры, пишите свои комментарии по-русски. Мне лично интересно Ваше мнение, но очень не удобно заниматься переводом Ваших текстов: выделять, копировать, куда-то перемещать и т.д.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 22:30
        +3
        Цитата: Тополь
        Ваших текстов: выделять, копировать, куда-то перемещать и т.д.

        не знаю как в остальных браузерах в яндексе достаточно выделить и нажать правую кнопку мыши, вывалится перевод
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 22:52
        0
        Цитата: Тополь
        Уважаемый, Вы на русскоязычном форуме, поэтому будьте добры, пишите свои комментарии по-русски.

        Он уже писал, Гугл переводит, а копию с перевода не даёт, у меня тоже такое было, потом на 11-й Винде, появилось.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 22:55
        0
        Цитата: Тополь
        Мне лично интересно Ваше мнение, но очень не удобно заниматься переводом Ваших текстов: выделять, копировать, куда-то перемещать и т.д.

        На 11-ой Винде, только выделил и сразу внизу перевод, даже с китайского.
      4. Reklastik
        Reklastik Сегодня, 22:55
        +1
        Уважаемый, Вы на русскоязычном форуме, поэтому будьте добры, пишите свои комментарии по-русски.
        - "Хочешь уехать из Балашихи - учи язык!" laughing
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 23:24
          0
          Цитата: Reklastik
          Хочешь уехать из Балашихи

          а зачем уезжать из Балашихи?
  5. Седов
    Седов Сегодня, 22:14
    -1
    Вместо такой цели «контрнаступа», как «выход на границы 1991 года», Зеленский вдруг объявил, что целью ВСУ является «истощение и и максимальное уничтожение российской армии»

    По факту цель другая: Выжить бы.
  6. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 22:19
    +7
    Да именно же по-европейски: делать всё, что выгодно себе, и кидать «партнёров» тогда, когда те перестают приносить эту выгоду. У американцев научились

    Так может и нашему руководству есть чему поучиться у американцев?
    120 лярдов списали, а потом те, кому списали, поворачиваются к нам задом и голосуюют в ООН за резолюцию против России.
    "Технические кредиты" азиатским странам СНГ на сотни лямов баксов !?
    В России рост цена на диз. топливо и бензин, который повлечет за собой рост всего и вся, а российские компании продают нефтепродукты "партнерам"
    в Казахстан, по причине проблем на НПЗ.
    Так может пора думать о своем народе, своей экономике ?
    Если Россия кого то "кинет" и результат этого кидалово пойдет на благо населения и экономики России - тогда я "за"!

    .
  7. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 22:31
    +5
    Когда мы уже будем работать первым номером, а не смотреть по сторонам, кто что сказал?
    1. Финтифлюшкин
      Финтифлюшкин Сегодня, 23:17
      -2
      Ну, судя по всему - наши возможности весьма ограниченные. Первым номером не отработаешь имея в запасе жиденький залп ракет на один-два раза в месяц.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 23:23
    0
    По словам Зеленского, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и другие соседи Украины из числа стран Евросоюза «ведут себя не по-европейски», отказываясь снять запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции по суше.

    Он что, с Луны свалился? Он же должен знать порядки в Евросоюзе. Или он только анекдоты может рассказывать? Новость за 2016 год-

    В Литве и Болгарии за счет ЕС сделали неплохие дороги, но взамен каждой из стран пришлось пойти на серьезные экономические потери.
    Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал украинский экономист Всеволод Степанюк.
    “Литва, например, за дороги заплатила уничтожением своей промышленности, сокращением в мясо-молочной отрасли. Фактические половина, если не больше, трудоспособного населения выехала в Европу, – подчеркнул эксперт. – Дороги – это помощь ЕС, но Еврокомиссия распределяет, какая страна что производит, поэтому там есть квоты. Например, Болгария не производит болгарский перец – его производит Италия. Так решила Еврокомиссия. Поэтому в Болгарии вы можете купить только промышленно выращенный итальянский перец. Конечно, на небольших участках люди выращивают для себя, но производства нет. В Литве можно купить голландское и немецкое молоко, а литовское придется поискать”.

    Это он ведет себя не по-европейски. В Евросоюзе всё залимитировано, а Еврокомиссия похлеще Госплана СССР.
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 23:24
    0
    ну обычно устаёт "истощается" тот кто много бегает туда-сюда, под огнём к тому же

    ну ладно если он так думает, у наркоманов своя логика
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 23:28
    0
    вообще как то странно всё

    укру по сравнению с россиянами очень требовательны к власти
    чуть что начинаются брожения, а тут прям тишина

    это я по майданам 2008 и 13 годов сужу
    может они за 8 лет поработали над психологией стали тоже скрепными на укроманер