Уже не «выход к границам 1991 года», а «истощении армии России» - Зеленский фактически сменил цели контрнаступления

В своём вечернем обращении глава киевского режима заявил об очередном (или внеочередном) заседании ставки верховного главнокомандования. И есть сразу несколько моментов, которые в этом плане обратили на себя особое внимание. Один из таких моментов состоит в фактической смене целей так называемого украинского контрнаступления. И это притом, что само слово «контрнаступление» Зеленским теперь используется всё реже.Вместо такой цели «контрнаступа», как «выход на границы 1991 года», Зеленский вдруг объявил, что целью ВСУ является «истощение и и максимальное уничтожение российской армии». То есть, никаких слов о выходе к Азовскому морю, о занятии Крыма и т.п. из уст президента Украины уже не звучит. Теперь он использует куда более обтекаемые формулировки, потому что под «истощением российской армии» можно понимать всё что угодно.А ещё внимание на себя обращают претензии Зеленского к странам Восточной Европы, которые он высказал в эфире упомянутого вечернего обращения. По словам Зеленского, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и другие соседи Украины из числа стран Евросоюза «ведут себя не по-европейски», отказываясь снять запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции по суше. Правительства этих «союзников» Украины мотивируют свои решения тем, что украинская сельхозпродукция ставит в неконкурентоспособные условия местных фермеров.Примечательно, что происходит это на фоне претензий того же ЕС к России относительно отказа от продления сроков действия зерновой сделки. Удивительная логика в ЕС: сами мы украинскую продукцию ввозить запрещаем (по суше), а Россия не должна препятствовать вывозу украинского зерна…Зеленский явно хотел сказать, что такой подход со стороны Варшавы, Бухареста, Софии и других восточноевропейских столиц – это недружественный и даже враждебный акт, однако жёсткую критику позволить себе не может. Потому решил использовать термин «не по-европейски».Да именно же по-европейски: делать всё, что выгодно себе, и кидать «партнёров» тогда, когда те перестают приносить эту выгоду. У американцев научились.