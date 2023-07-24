Уже не «выход к границам 1991 года», а «истощении армии России» - Зеленский фактически сменил цели контрнаступления

В своём вечернем обращении глава киевского режима заявил об очередном (или внеочередном) заседании ставки верховного главнокомандования. И есть сразу несколько моментов, которые в этом плане обратили на себя особое внимание. Один из таких моментов состоит в фактической смене целей так называемого украинского контрнаступления. И это притом, что само слово «контрнаступление» Зеленским теперь используется всё реже.
Вместо такой цели «контрнаступа», как «выход на границы 1991 года», Зеленский вдруг объявил, что целью ВСУ является «истощение и и максимальное уничтожение российской армии». То есть, никаких слов о выходе к Азовскому морю, о занятии Крыма и т.п. из уст президента Украины уже не звучит. Теперь он использует куда более обтекаемые формулировки, потому что под «истощением российской армии» можно понимать всё что угодно.
А ещё внимание на себя обращают претензии Зеленского к странам Восточной Европы, которые он высказал в эфире упомянутого вечернего обращения. По словам Зеленского, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и другие соседи Украины из числа стран Евросоюза «ведут себя не по-европейски», отказываясь снять запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции по суше. Правительства этих «союзников» Украины мотивируют свои решения тем, что украинская сельхозпродукция ставит в неконкурентоспособные условия местных фермеров.
Примечательно, что происходит это на фоне претензий того же ЕС к России относительно отказа от продления сроков действия зерновой сделки. Удивительная логика в ЕС: сами мы украинскую продукцию ввозить запрещаем (по суше), а Россия не должна препятствовать вывозу украинского зерна…
Зеленский явно хотел сказать, что такой подход со стороны Варшавы, Бухареста, Софии и других восточноевропейских столиц – это недружественный и даже враждебный акт, однако жёсткую критику позволить себе не может. Потому решил использовать термин «не по-европейски».
Да именно же по-европейски: делать всё, что выгодно себе, и кидать «партнёров» тогда, когда те перестают приносить эту выгоду. У американцев научились.