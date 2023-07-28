Израильский общественно-политический кризис приближается к историческому апогею

Вечером 24 июля в израильском Кнессете прошло важное голосование по вопросу об отмене «илат ха-свирут» или принципа юридической несостоятельности. В прессе часто можно встретить такие варианты как «принцип разумности», «принцип разумной приемлемости» или третий вариант – «принцип крайней неприемлемости». Суть этого принципа заключается в том, что Верховный суд наделяется правом отменять законодательное или административное решение, если сочтет его недостаточно разумным и обоснованным.
Проект принят в третьем (последнем) чтении и включает в себя не только возможность обхода принципа разумности, но поправки, позволяющие правительству влиять на отбор самого судейского корпуса. Это пока часть большой реформы, но, безусловно, важнейшая.
Именно эти вопросы являлись формальным центром судебной реформы, которая настойчиво продвигается кабинетом Б. Нетаньяху, и которая расколола израильский социум на две половины, причем весьма антагонистично настроенные друг к другу.
О том, какие внутренние процессы лежат в основе этой реформы, а также с предпосылками общественного противостояния и позициями сторон можно ознакомиться в материале от 30 марта «Судебная реформа в Израиле – внешние и внутренние факторы кризиса» .
Сигналы из Белого дома
Сейчас мы подходим к своего рода кульминации противостояния в Израиле, которая зафиксирует направление развития этого государства, однако оно определяется не только внутренними израильскими процессами, но и не в меньшей (а скорее даже в большей) степени концепцией ближневосточной политики США, с которой в Вашингтоне наконец-то определились, положив окончание периоду стратегической неопределенности. Без учета этой особенности прогностика по региону работать не будет.
В Израиле, конечно, внимательно следили за сигналами из Белого дома, оценивая, кто и на чьей стороне находится. За последние месяцы выходило и выходит много материалов и заявлений, в том числе довольно резких, о том, что администрация США не просто поддерживает оппозицию кабинету Б. Нетаньяху, но даже напрямую участвует в «дискредитации идей реформы», переводя протесты в аналог цветной революции.
Как своего рода квинтэссенцию этого нарратива можно привести слова израильского министра по делам диаспоры А. Шикли:
«Американское руководство приближено к Лапиду. Каждый раз, когда хотят разжечь пламя беспорядков, приходит заявление со стороны Байдена. Это заказано и организовано Лапидом, Бараком и их людьми».
Однако для США ситуация до последнего времени была несколько сложнее, чем просто игра за одну сторону.
Для нынешнего Вашингтона непотопляемый консерватор Б. Нетаньяху, возможно, и не лучший союзник, но точно не экзистенциальный противник. Просто противостояние в израильском обществе пришлось на время, весьма неудобное для США – на Ближнем Востоке процессы всеобщей нормализации запустились раньше, чем Госдепартамент подготовил и озвучил свое концептуальное видение будущего.
Нет смысла отрицать очевидное – оппозиция Б. Нетаньяху для нынешней администрации США идейно ближе, чем израильские консерваторы и ультраконсерваторы, но ближе они не только и не столько в силу господствующей за океаном т. н. «либеральной повестки», а по причине стратегической синергии их подходов с американской стратегией в регионе, которая к марту была еще не готова – ее идеи не успели «сшить» воедино. Получалось, что США больше успокаивали обе стороны, но для израильских консерваторов это выглядело как подыгрывание протестам, а для протестующих – как слабая и не акцентированная поддержка: недовольны были все, но консерваторы сильнее.
На самом деле Вашингтону банально требовалось время, чтобы оценить все факторы и презентовать свою стратегию, потому что реагировать на кризис в Израиле, который является американским форпостом в регионе, надо было, исходя из стратегии и, что называется, «по комплексному методу». Б. Нетаньяху же, наоборот, форсировал вопрос реформ, не сильно оглядываясь на заокеанский менеджмент и тихоходных концептуалистов из американских мозговых трестов. У Израиля и США, как сегодня модно говорить, «разошелся тайминг».
В конце марта накал протестов удалось несколько сбавить, но вопрос стал столь принципиальным, что рано или поздно Израилю пришлось бы его решать, и это время наступило в конце июня – в июле. Почему в июле, а не в августе, сентябре или ранее в мае? Потому что американская стратегия была презентована как единое целое именно в начале мая, и потребовалось определенное время, чтобы запустить ее в работу через политические и административные механизмы.
Это, собственно, та самая концепция «Индо-авраамического полюса» или «расширенного I2U2», в основе которой лежат «соглашения Авраама», идеи формирования общего экономического кластера арабских стран и Индии. Подробно об этом можно прочитать в материале «США и новая концепция третьего полюса для Индии и Ближнего Востока».
Ряд шагов США
На майском симпозиуме Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP) присутствовало значительное число участников из Израиля, где обе стороны (и консерваторы, и либералы) в целом разделяют идеи «соглашений Авраама», но их подходы к палестинской проблеме различаются кардинально, однако даже палестинский вопрос это скорее внешний контур. И вот на форуме Дж. Салливану был задан вопрос, почему президент США не пригласил лидера Израиля для обсуждения «большой стратегии» – Дж. Салливан от ответа ушел. Аудитория намек поняла.
Внимательный взгляд уловит то, что ряд шагов, предпринятых США за май – июль, не является набором ситуативных решений.
Во-первых, очевидно, что Турцию США разными путями сподвигли сконцентрироваться на европейской интеграции и снизить давление на юге – Турция, собственно, и была не против, вопрос стоял в цене.
Во-вторых, собственно, исходя из идей «расширенного I2U2», США провели не только крупнейший за последнее время саммит с Индией, но и запустили новый инвестиционный цикл. Саммит стал своего рода технологической витриной для аравийцев. Спонтанно такие инвестиции не возникают, да и ряд нормативных актов, вроде «закона о чипах», готовился США не один месяц.
В-третьих, США наконец-то дали сигнал о том, что они собираются предметно заняться системой долларовых депозитов и переводов на Ближнем Востоке, осуществить санацию ливанской денежно-кредитной сферы и предметно участвовать в разрешении затяжного политического кризиса в Ливане. Аналогичные сигналы были даны Ираку.
В-четвертых, активизировалось противостояние между силами ВКС РФ и коалицией в Сирии – инциденты в воздухе стали постоянными. Такого не было даже во время «борьбы за Евфрат» пять лет назад, позже такие инциденты были единичны, а сейчас чуть ли не ежедневная рутина. Гонки по пустыне между российскими и американскими патрулями, конечно, проходили и до этого года регулярно, другое дело, что медийный эффект от инцидентов в небе на порядок выше, а именно это и нужно сейчас США (в прошлом году такой необходимости не было). Также с 500 до 1 500 увеличен за месяц военный контингент США на базах в Сирии.
Как промежуточный итог Вашингтон направил группу усиления в Ормузский пролив, которая примечательна своим составом. Это десантные корабли USS Carter Hall и USS Bataan, причем последний является УДК типа Wasp и способен нести истребители F-35, противолодочные вертолеты, конвертопланы, не говоря уже о десантных судах, которые могут использоваться для патрулирования и перехвата в акватории. Также в регион перебрасывается 26-й экспедиционный отряд морской пехоты, эсминец УРО, авиация наземного базирования.
Это не подготовка к большой войне, но и не просто игра мускулами – это «помощь» странам Персидского залива в прочерчивании границ «индо-авраамического полюса», от которого Сирию, Иран и ливанскую Хизбаллу требуется отсечь. Это традиционная для США игра на нервах, где формальная причина – это взаимные аресты Ираном и его противниками танкеров с «контрабандной нефтью». Другое дело, что тут мы имеем дело с системной политикой, вершиной которой по замыслу должно стать изменение отношений Саудовской Аравии и Израиля, как этапа на пути индо-авраамической консолидации.
Казалось бы, такая концепция выгодна и консерваторам, и либералам в Израиле, но обе стороны сошлись не просто в политическом противостоянии – оно становится экзистенциальным.
«Именно поэтому так важно сегодня лишить легитимации это мессианское, ультрарелигиозное правительство, и продолжать борьбу с ним. Мы должны бороться в Кнессете, в СМИ, на демонстрациях. Каждые новые переговоры в Канцелярии президента Израиля, о том или ином пункте реформы, делают легитимным деятельность этого правительства, которое, на самом деле, четко доказывает нам, что такое крайний принцип неприемлемости»,
– это из последнего заявления от оппозиционного лидера партии «Наш дом Израиль» А. Либермана.
Не отстают и сторонники судебной реформы и Б. Нетаньяху: «Летчики, выдвигающие условия, – не патриоты... Они мусор и слабаки». Это уже Г. Дистель, партия Ликуд. В ответ на забастовку части летного состава ВВС Израиля.
Раскол общества
Раскол по всей структуре общества не обошел стороной ни одного административного и военного института. В ответ небольшая, но очень активная парламентская фракция ортодоксов (две партии, которые идут в Парламент единым списком) подала в Кнессет законопроект о том, что изучение Торы приравнивается к службе в армии.
Израильский консерватизм религиозен, а нынешняя американская и европейская управленческая верхушка хоть внешне и нарочито атеистична, но по всем признакам сама является аналогом религиозной секты. Часть ортодоксов это описывает прямо, часть воспринимает на уровне религиозной интуиции.
То, что корни этой секты уходят в античность, вовсе не делает ее ближе к иудаизму, пусть внешнеполитическая концепция, продвигаемая Вашингтоном, и называется многообещающе «индо-авраамическая». Это интуитивное ощущение постепенно радикализует конфликт со стороны консерваторов, вершиной которых является кабинет Б. Нетаньяху.
Однако целый пласт, а по сути больше половины, гражданского общества Израиля смотрит на вещи более утилитарно, и новая концепция США для них означает потенциальный мир, большую безопасность, а противодействие судебной реформе еще и правовую узду на религиозных ортодоксов, у которых прав зачастую оказывается больше, чем у остальных. Концепция США ставит приоритетом развитие не просто «индо-авраамического» торгового кластера, но кластера технологического, а это для Израиля слишком важный фактор для оценки будущего.
Религия – это замечательный инструмент и даже образ жизни, когда она идет в синергии с экономическим развитием, но проблема в том, что КОВИД и кризис последнего года не обошел стороной Израиль – тянуть на себе традиционную ортодоксальную надстройку становится тяжело даже еврейскому государству. В итоге назревает своего рода Реформация: «За сионизм, но без привилегий для ортодоксов, и фактическое отделение религии от государства».
На охлаждении отношений кабинета Б. Нетаньяху с США оппозиция умеет играть: «министры и депутаты не отдают себе отчета в том, что без американского вето в Совете Безопасности, без тесного сотрудничества в области разведки и без поставок оборудования, запчастей и вооружения, мы можем оказаться совсем в другой ситуации». Это снова НДИ и ее лидер А. Либерман.
Пока у США не было «велосипеда», т. е. четко сформулированной стратегии, Вашингтон мог работать в качестве сдерживающей стороны, призывая к спокойствию. Собственно, он и сейчас призывает к этому, если посмотреть на интервью Дж. Байдена изданию Axios:
«Учитывая ряд угроз и вызовов, стоящих перед Израилем прямо сейчас, израильским лидерам нет смысла торопиться, а следует сосредоточить внимание на объединении людей и поиске консенсуса».
Однако дальше работать на баланс между правыми и левыми сейчас для США уже не является приоритетом, поскольку кабинет Б. Нетаньяху и он сам поддерживают индо-авраамический полюс, что называется «в принципе», развивая его больше по периферии (Нигер, Индонезия, Сомали, Судан и т. д.), а для Вашингтона это уже вполне конкретный набор действий с концентрацией на главном, а это Израиль – Саудовская Аравия, а дальше связка Саудовская Аравия плюс ОАЭ – Индия, реализовать которую на практике еще надо будет постараться.
И здесь примечательны тезисы одного из лидеров израильской оппозиции, бывшего министра обороны Б. Ганца, который в начале июня практически слово в слово повторяет идеи Дж. Салливана, высказанные им на симпозиуме WINEP. Нюансы относительно ядерной программы Ирана у Б. Ганца имеются, но общая конструкция идентична.
Таким образом, Вашингтону уже придется из роли удерживающей стороны, арбитра и балансира переходить либо к открытой поддержке оппозиции Б. Нетаньяху, либо просто требовать от него отмены судебной реформы. В какой форме это будет выражено, резко и открыто или постепенно и в кулуарах, большей или меньшей степени компромиссности решения, будет зависеть от результатов протестов и способности Б. Нетаньяху сохранить в относительной работоспособности административный и военный аппарат. А с этим есть серьезные трудности. Уличные протесты по интенсивности могут быть даже ниже, чем весной, но серьезно снизится работоспособность системы управления за счет кампании уже открытого саботажа.
За последние месяцы функции в ведомствах перемешались, во-вторых, сам Б. Нетаньяху накануне голосования перенес операцию на сердце. Хоть он и предложил попытаться снова наладить диалог с оппозицией, но уже само голосование в Кнессете, которое проходило без ее присутствия (все 56 оппозиционных депутатов покинули зал), показывает, что в компромиссы в версии «от Нетаньяху» никто не верит.
И дело даже не в том, насколько оперативно израильская медицина купировала проблему с сердцем, а в том, что на фоне прошлых скандалов оппозиция может развивать (и делает это) новую тему «сокрытия состояния здоровья». В условиях беспрецедентного раскола израильского общества только этой темы не хватало израильскому лидеру.
Израильский кризис, специфика и даже своего рода ортодоксальная экзальтированность значительной части нынешнего кабинета Б. Нетаньяху постепенно становятся для США главным тормозом проекта Индия плюс Ближний Восток. Чем сильнее упирается Б. Нетаньяху, тем дороже и извилистей для Белого Дома дорога к главе Саудовской Аравии, а для палестинцев еще меньше смысла идти на какие-то политические уступки. Проще понаблюдать за процессом со стороны.
Б. Нетаньяху теперь находится в пространстве весьма ограниченных решений. Анонсированный одно время визит в Китай тут нужно рассматривать как поиск выхода, но по сути дела это не выход, а дополнительный раздражитель для Белого дома, где прекрасно понимают, что иранская проблематика тут только часть вопроса.
Конечно, у Б. Нетаньяху и его консервативной части элиты в США имеется серьезное лобби, однако сейчас речь идет о влиянии обстоятельств, описываемых слишком крупными значениями. В итоге Б. Нетаньяху будет вынужден отступить или уже, в крайнем случае, уйти в отставку, что может быть для Израиля и на самом деле не плохо.
Для России
Для России главной проблемой является то, что у нас по какой-то причине стараются вообще не замечать концепцию Индо-авраамического полюса, рассматривая все вопросы по отдельности: отдельно Израиль и Сирия, отдельно США и Сирия, отдельно США и Индия, США и Иран и т. д. А ведь большой плюс этой концепции в том, что она, будучи цельным проектом, вполне поддается прогнозированию. Решение же вопросов по частям и одновременно означает затрату ресурсов и итоговый в лучшем случае половинный выигрыш в каждой из них.
Израиль пока является ключом к этой американской концепции – можно бороться условно за Индию или за ОАЭ, потратить на это финансовые и политические резервы, а можно побороться за кабинет Б. Нетаньяху с опорой на ортодоксальные силы в Израиле и, что немаловажно, в тех же США, поскольку здесь у нас удивительным образом перекликаются нарративы традиционных ценностей.
С позиции политики в американском стиле этот кабинет важен даже не с точки зрения Украины, а банально тем, что это сильно затормозит переговорные процессы Израиля и аравийцев. Другое дело, что не очень аккуратное исполнение будет способно настроить против значительную часть израильского общества. Также надо хорошо понимать, что затормозить процессы не означает их прекратить.
Индо-авраамическая концепция слишком привлекательна для Индии и Ближнего Востока, чтобы от нее захотели отказаться. Используя израильский кризис, можно (и нужно) повысить стоимость этой идеи для США, увеличить сроки, но дать региону сравнимую стратегическую альтернативу пока ни мы, ни даже Китай, не можем. Кстати, не исключено, что здесь через некоторое время сработает в плюс активизация африканского направления.