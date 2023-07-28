Израильский общественно-политический кризис приближается к историческому апогею

Сигналы из Белого дома

«Американское руководство приближено к Лапиду. Каждый раз, когда хотят разжечь пламя беспорядков, приходит заявление со стороны Байдена. Это заказано и организовано Лапидом, Бараком и их людьми».

Ряд шагов США

«Именно поэтому так важно сегодня лишить легитимации это мессианское, ультрарелигиозное правительство, и продолжать борьбу с ним. Мы должны бороться в Кнессете, в СМИ, на демонстрациях. Каждые новые переговоры в Канцелярии президента Израиля, о том или ином пункте реформы, делают легитимным деятельность этого правительства, которое, на самом деле, четко доказывает нам, что такое крайний принцип неприемлемости»,

Раскол общества

«Учитывая ряд угроз и вызовов, стоящих перед Израилем прямо сейчас, израильским лидерам нет смысла торопиться, а следует сосредоточить внимание на объединении людей и поиске консенсуса».

Для России