В течение ночи российские Вооружённые силы наносили удары по различным объектам в тыловых районах киевского режима. Начались удары ещё с минувшего вечера, когда дроны типа «Герань» поразили несколько объектов в подконтрольных режиму Зеленского Сумах. Среди прочего была уничтожена база подготовки боевиков, включая тех, которые действуют под покровительством украинского главного управления разведки и намереваются вновь осуществлять диверсии на территории РФ.
В ночное время суток воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Серия взрывов прогремела в Черкасской, Киевской, Тернопольской, Черниговской областях. При этом средства украинской пропаганды утверждают, что взрывы были связаны с «работой ПВО».
Однако тут же оказалось, что «работа ПВО» ВСУ снова оказалась такой, что на объектах на земле начались пожары и детонация.
Наиболее массированной атака с воздуха оказалась в Киевской области. В сам Киев «Герани» заходили с нескольких направлений, поражая узлы связи, командные пункты и места дислокации личного состава различных силовых структур противника. При этом атаки проводились как минимум в три волны – как минимум до начала четвёртого утра.
Около 4 часов утра взрывы прогремели в Житомирской области, где до этого перехват ударных российских дронов пытались осуществить в том числе с помощью мобильных стрелковых установок, подсвечивая небо прожекторами, размещёнными на пикапах.
Удары с воздуха были нанесены и по объектам на территории оккупируемой войсками Киева части Запорожской области. Там использовалась пилотируемая авиация, уничтожавшая объекты противника с помощью бомб с модулями планирования. Нанесён урон в живой силе и технике резервным формированиям ВСУ, которые командование собиралось задействовать в контрнаступлении.