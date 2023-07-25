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Ночью нанесена серия ударов по объектам противника в Киевской, Житомирской, Тернопольской, Черкасской областях Украины

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Ночью нанесена серия ударов по объектам противника в Киевской, Житомирской, Тернопольской, Черкасской областях Украины

В течение ночи российские Вооружённые силы наносили удары по различным объектам в тыловых районах киевского режима. Начались удары ещё с минувшего вечера, когда дроны типа «Герань» поразили несколько объектов в подконтрольных режиму Зеленского Сумах. Среди прочего была уничтожена база подготовки боевиков, включая тех, которые действуют под покровительством украинского главного управления разведки и намереваются вновь осуществлять диверсии на территории РФ.


В ночное время суток воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Серия взрывов прогремела в Черкасской, Киевской, Тернопольской, Черниговской областях. При этом средства украинской пропаганды утверждают, что взрывы были связаны с «работой ПВО».
Однако тут же оказалось, что «работа ПВО» ВСУ снова оказалась такой, что на объектах на земле начались пожары и детонация.

Наиболее массированной атака с воздуха оказалась в Киевской области. В сам Киев «Герани» заходили с нескольких направлений, поражая узлы связи, командные пункты и места дислокации личного состава различных силовых структур противника. При этом атаки проводились как минимум в три волны – как минимум до начала четвёртого утра.

Около 4 часов утра взрывы прогремели в Житомирской области, где до этого перехват ударных российских дронов пытались осуществить в том числе с помощью мобильных стрелковых установок, подсвечивая небо прожекторами, размещёнными на пикапах.

Удары с воздуха были нанесены и по объектам на территории оккупируемой войсками Киева части Запорожской области. Там использовалась пилотируемая авиация, уничтожавшая объекты противника с помощью бомб с модулями планирования. Нанесён урон в живой силе и технике резервным формированиям ВСУ, которые командование собиралось задействовать в контрнаступлении.
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5 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:38
    +8
    поражая узлы связи, командные пункты и места дислокации личного состава

    Может уже пора переходить к поражению мест дислокации командного состава?
  2. Наган
    Наган Сегодня, 06:49
    +1
    Хорошо, но мало.
    Да, комент короткий, зато емкий.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:02
    +3
    Вот узлы связи - это прекрасно!Как и все остальное - радует. Побольше таких новостей с утра.
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:06
    +3
    Мог ли , я , подумать тридцать лет назад , что буду читать подобные известия без огорчения ... ? Киев бомбили .... Нет конечно . А теперь не то , что бы радость , но понимаю , что это справедливое возмездие панам , там паночкам прогадившим свою и да и мою Украину , нашу общую УССР . Родину моего отца и деда . Доскакались небратья по майданам , допрыгались ... Надеюсь удары по центрам принятия решений усилятся . Майданщики понимают только силу . А кто не поймёт ? Ну , что ж - C'est La Vie , что означает приплыли , собирайте гроши на гробы .
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:15
    +2
    Узлы связи, места дислокации это прекрасно; Честь и Слава нашим ВКС! Но пора и объявлять охоту на Зеленского и его подельников!